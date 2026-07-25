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जीप मेरिडियन 85वां एनिवर्सरी एडिशन रु.36.05 लाख में हुआ लॉन्च

सिर्फ़ 85 यूनिट तक सीमित इस स्पेशल एडिशन में कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं और इसमें CARA AI वॉइस असिस्टेंट भी दिया गया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 25, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • यह सबसे महंगे ओवरलैंड ट्रिम पर आधारित है और इसके लिए कोई अतिरिक्त कीमत नहीं देनी होगी
  • भारत में इसकी सिर्फ़ 85 यूनिट्स ही उपलब्ध होंगी
  • इसमें स्टेलेंटिस का CARA AI वॉयस असिस्टेंट दिया गया है

जीप इंडिया ने मेरिडियन का 85th एनिवर्सरी एडिशन रु.36.05 लाख (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया है. सिर्फ़ 85 यूनिट तक सीमित यह स्पेशल एडिशन सबसे महंगे ओवरलैंड वैरिएंट पर आधारित है और खास बात यह है कि इसकी कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. इसके साथ ही, जीप ने मेरिडियन रेंज में स्टेलंटिस (Stellantis) के इन-कार वॉयस असिस्टेंट, CARA AI को भी पेश किया है.

 

यह भी पढ़ें: 2026 मारुति ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट: वैरिएंट्स, फीचर्स और इंजन के विकल्पों की जानकारी

Jeep Meridian 85th Anniversary Edition 2

एनिवर्सरी एडिशन में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं, जो इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन से अलग बनाते हैं. इसके बाहरी हिस्से में खासियतों की बात करें तो फ्रंट दरवाज़ों, टेलगेट और व्हील सेंटर कैप पर '85th एनिवर्सरी' के डिकल्स दिए गए हैं, साथ ही इसमें ग्लॉस ब्लैक 18-इंच के अलॉय व्हील्स भी हैं। खरीदार व्हाइट, मेटैलिक ग्रीन, रेड, ग्रिगियो मैग्नेसियो और ब्लैक पेंट फिनिश में से चुन सकते हैं.

Jeep Meridian 85th Anniversary Edition 1

कैबिन में ऑल-ब्लैक थीम है, जिसमें डैशबोर्ड पर मायन गोल्ड ट्रिम और कॉन्ट्रास्ट डिटेलिंग के साथ एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है. जीप ऑप्शनल '85th एनिवर्सरी AXS' पैकेज भी दे रही है, जिसमें कारपेट फ्लोर मैट, एनिवर्सरी डिकल किट, अपग्रेडेड एम्बिएंट लाइटिंग पैकेज और पैनोरमिक सनरूफ इल्यूमिनेशन जैसी एक्सेसरीज़ शामिल हैं.

Jeep Meridian 85th Anniversary Edition 3

85वीं एनिवर्सरी एडिशन के साथ ही मेरिडियन में CARA AI को भी पेश किया गया है. स्टेलंटिस का यह वॉइस असिस्टेंट, जिसे सबसे पहले भारत में सिट्रॉएन बसॉल्ट में पेश किया गया था, 52 भाषाओं में वॉइस कमांड को सपोर्ट करता है, जिनमें कई भारतीय भाषाएँ भी शामिल हैं. नैचुरल वॉइस कमांड का इस्तेमाल करके, गाड़ी में बैठे लोग इंफोटेनमेंट स्क्रीन को छुए बिना नेविगेशन, मौसम की जानकारी, म्यूज़िक, फ़ोन कॉल, रिमाइंडर और गाड़ी के कुछ खास फ़ंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं.

 

मैकेनिकल तौर पर, एनिवर्सरी एडिशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 2.0-लीटर टर्बो-डीज़ल इंजन मिलता है जो 168 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और इसे 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है.

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