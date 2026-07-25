जीप मेरिडियन 85वां एनिवर्सरी एडिशन रु.36.05 लाख में हुआ लॉन्च

जीप इंडिया ने मेरिडियन का 85th एनिवर्सरी एडिशन रु.36.05 लाख (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया है. सिर्फ़ 85 यूनिट तक सीमित यह स्पेशल एडिशन सबसे महंगे ओवरलैंड वैरिएंट पर आधारित है और खास बात यह है कि इसकी कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. इसके साथ ही, जीप ने मेरिडियन रेंज में स्टेलंटिस (Stellantis) के इन-कार वॉयस असिस्टेंट, CARA AI को भी पेश किया है.

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एनिवर्सरी एडिशन में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं, जो इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन से अलग बनाते हैं. इसके बाहरी हिस्से में खासियतों की बात करें तो फ्रंट दरवाज़ों, टेलगेट और व्हील सेंटर कैप पर '85th एनिवर्सरी' के डिकल्स दिए गए हैं, साथ ही इसमें ग्लॉस ब्लैक 18-इंच के अलॉय व्हील्स भी हैं। खरीदार व्हाइट, मेटैलिक ग्रीन, रेड, ग्रिगियो मैग्नेसियो और ब्लैक पेंट फिनिश में से चुन सकते हैं.

कैबिन में ऑल-ब्लैक थीम है, जिसमें डैशबोर्ड पर मायन गोल्ड ट्रिम और कॉन्ट्रास्ट डिटेलिंग के साथ एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है. जीप ऑप्शनल '85th एनिवर्सरी AXS' पैकेज भी दे रही है, जिसमें कारपेट फ्लोर मैट, एनिवर्सरी डिकल किट, अपग्रेडेड एम्बिएंट लाइटिंग पैकेज और पैनोरमिक सनरूफ इल्यूमिनेशन जैसी एक्सेसरीज़ शामिल हैं.

85वीं एनिवर्सरी एडिशन के साथ ही मेरिडियन में CARA AI को भी पेश किया गया है. स्टेलंटिस का यह वॉइस असिस्टेंट, जिसे सबसे पहले भारत में सिट्रॉएन बसॉल्ट में पेश किया गया था, 52 भाषाओं में वॉइस कमांड को सपोर्ट करता है, जिनमें कई भारतीय भाषाएँ भी शामिल हैं. नैचुरल वॉइस कमांड का इस्तेमाल करके, गाड़ी में बैठे लोग इंफोटेनमेंट स्क्रीन को छुए बिना नेविगेशन, मौसम की जानकारी, म्यूज़िक, फ़ोन कॉल, रिमाइंडर और गाड़ी के कुछ खास फ़ंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं.

मैकेनिकल तौर पर, एनिवर्सरी एडिशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 2.0-लीटर टर्बो-डीज़ल इंजन मिलता है जो 168 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और इसे 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है.