कावासाकी KLX230 मॉडल ईयर 2027 के लिए हुई महंगी, कीमत रु.35,000 तक बढ़ीं
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जून 25, 2026
हाइलाइट्स
- अब पिछले साल के मॉडल की तुलना में रु.35,000 ज्यादा महँगी है
- मैकेनिकल रूप से वही है
- दो रंगों में उपलब्ध – लाइम ग्रीन और बैटल ग्रे
कावासाकी इंडिया ने 2027 मॉडल ईयर के लिए KLX230 को अपडेट किया है, और इस ड्यूल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल की कीमत एक्स-शोरूम रु.2.19 लाख रखी है. यह रिविजन बाइक को MY2026 वर्जन से रु.35,000 महंगा बना देता है, जबकि इसके डिजाइन, फीचर्स या मेकेनिकल पैकेज में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
कावासाकी ने MY2027 KLX230 S भी लॉन्च की है. यह एक कम सीट-ऊंचाई वाला वर्ज़न है जो छोटे राइडर्स के लिए बनाया गया है और इसकी कीमत वही है. रोड-लीगल KLX230 के अलावा, कावासाकी ने MY2027 KLX230R S भी पेश किया है. स्टैण्डर्ड मॉडल के विपरीत, KLX230R S सिर्फ़ ऑफ-रोड राइडिंग और क्लोज्ड-कोर्स यूज़ के लिए है. इसकी कीमत ₹1.89 लाख (एक्स-शोरूम) है.
यह भी पढ़ें: अप्रिलिया टुओनो 457 स्पेशल एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.3.99 लाख से शुरू
KLX230, जापानी निर्माता का एंट्री-लेवल डुअल-स्पोर्ट मॉडल है, जो उन राइडर्स को टारगेट करता है जो एक हल्की मोटरसाइकिल चाहते हैं जो ट्रेल और पब्लिक रोड्स के बीच आराम से जा सके. कीमत बढ़ गई है, लेकिन कावासाकी ने किसी भी अपग्रेड की घोषणा नहीं की है और न ही कीमत बढ़ने का कारण बताया है.
ताकत आती है परिचित 233cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन से जो 18.7bhp और 19Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह मोटर हल्के चेसिस में फिट है जो कर्ब वज़न को 139kg तक रखने में मदद करता है, जिससे KLX230 वर्तमान में भारत में बिकने वाली ऑफ-रोड-केंद्रित मोटरसाइकिलों में से एक आसान पहुंच वाली बनती है.
सस्पेंशन हार्डवेयर भी बिना बदलाव के है. मोटरसाइकिल अब भी लंबे ट्रैवल वाले टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और रियर मोनोशॉक का इस्तेमाल करती है, जो क्रमशः 220mm और 223mm व्हील ट्रैवल देती हैं. ग्राउंड क्लियरेंस और सस्पेंशन ट्रैवल बाइक के सबसे मजबूत गुणों में शामिल हैं, हालांकि 880mm सीट हाईट कुछ राइडर्स के लिए अभी भी डरावना हो सकता है.
दिखने में, MY2027 KLX230 पुराने मॉडल के बिल्कुल समान है. खरीदार लाइम ग्रीन और बैटल ग्रे पेंट स्कीम के बीच चुन सकते हैं, और दोनों को बिना किसी खास ग्राफिक अपडेट के बरकरार रखा गया है. कोई नई रंग विकल्प या संशोधित ग्राफिक्स पैकेज नए मॉडल साल को उसके पिछले मॉडल से अलग दिखाने में मदद कर सकता था.
अपनी हल्की प्रकृति, सरल मैकेनिकल पैकेज और असली ऑफ-रोड क्षमता के साथ, KLX230 ट्रेल उत्साही लोगों के लिए एक खास लेकिन आकर्षक विकल्प बना हुआ है. हालांकि, MY2027 मॉडल की कीमत में हुई तेज़ बढ़ोतरी संभावित खरीदारों के बीच सवाल खड़े कर सकती है, खासकर जब किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव या अपडेट की कमी हो.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 5, 2026
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 14, 2026
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 19, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 20, 2026
- Fisker ओशनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 21, 2026
- Xiaomi एसयूसेवनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 48 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 22, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- बीएसए Thunderboltएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.65 - 2.85 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स