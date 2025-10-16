किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी को 6 वैरिएंट तक बढ़ाया, इलेक्ट्रिक एमपीवी को मिले HTX E और HTX E (ER) ट्रिम्स
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 16, 2025
हाइलाइट्स
- नई किआ कारेंज क्लैविस ईवी को दो नए वैरिएंट HTX E और HTX E (ER) मिले
- ये ट्रिम क्रमशः 42 kWh और 51.4 kWh बैटरी पैक से लैस हैं
- HTX E ट्रिम की कीमत रु.19.99 लाख और HTX E (ER) की कीमत रु.21.99 लाख है
किआ इंडिया ने इस त्योहारी सीज़न के लिए HTX E और HTX E (ER) ट्रिम्स के लॉन्च के साथ अपनी कारेंज क्लैविस EV वैरिएंट रेंज का विस्तार किया है. HTX E (ER) ट्रिम्स 42 kWh बैटरी वाला एक मिड-रेंज मॉडल है, जबकि HTX E (ER) ट्रिम्स 51.4 kWh बैटरी वाला एक एक्सटेंडेड रेंज मॉडल है. बेस ट्रिम - HTK+ से ऊपर स्थित नई कारेंज क्लैविस की कीमत रु.19.99 लाख है, जबकि HTX E (ER) की कीमत रु.21.99 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) है.
यह भी पढ़ें: किआ ने नए ट्रिम्स और 6-सीटर वैरिएंट के साथ कारेंज क्लैविस लाइन-अप का विस्तार किया
बेस HTK+ वैरिएंट के साथ पेश किये गए फीचर्स के अलावा, कारेंज क्लैविस ईवी का नया HTX E वैरिएंट एक पैनोरमिक सनरूफ, तीनों रो के लिए एलईडी लैंप, सभी विंडो के लिए एक ऑटो अप/डाउन फ़ंक्शन, एक इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM, एक वायरलेस चार्जर और टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजेस्टेबल टू-टोन स्टीयरिंग व्हील के साथ आता है.
HTX E (ER) ट्रिम में आपको 17-इंच क्रिस्टल कट डुअल-टोन एयरो अलॉय व्हील्स मिलते हैं
इसके अलावा, किआ लेदरेट अपहोल्स्ट्री, वायरस से सुरक्षा वाला एयर-प्यूरीफायर, फुटवेल इल्यूमिनेशन वाला मल्टी-कलर मूड लैंप और यूवी प्रोटेक्शन के लिए सोलर ग्लास विंडो भी दे रही है. HTX E (ER) ट्रिम की बात करें तो इसमें आपको 17-इंच क्रिस्टल कट डुअल-टोन एयरो अलॉय व्हील्स मिलते हैं और लेवल 2 ADAS फंक्शन को छोड़कर, बाकी सब कुछ रेगुलर HTX वेरिएंट जैसा ही मिलता है.
नए HTX E वैरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, सभी विंडो के लिए ऑटो अप/डाउन फंक्शन और एक वायरलेस चार्जर दिया गया है.
नए वैरिएंट की शुरुआत की घोषणा करते हुए, सेल्स एवं मार्केटिंग के सीनियर वीपी और नेशनल हेड, अतुल सूद ने कहा, "हमारी पहली भारत में बनी इलेक्ट्रिक कार को बाज़ार में खूब सराहा गया है और ग्राहकों की बहुमूल्य प्रतिक्रिया के साथ-साथ सकारात्मक प्रतिक्रिया ने हमें नए HTX E ट्रिम्स पेश करने के लिए प्रेरित किया है. ये नए फ़ीचर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और भी सुलभ, आरामदायक और यादगार बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, क्योंकि हर सफ़र ख़ास होने का हक़दार होता है."
कारेंज क्लैविस अब 6 अलग-अलग वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी कीमत रु.17.99 लाख से रु.24.49 लाख के बीच है.
परफॉर्मेंस की बात करें तो, 42 kWh बैटरी वाली किआ कारेंज क्लैविस ईवी 133 bhp ताकत बनाती है, जबकि 51.4 kWh की बड़ी बैटरी वाली कारें 169 bhp ताकत बनाती हैं. दोनों ही मॉडल 255 Nm का पीक टॉर्क देते हैं और इनकी रेंज क्रमशः 404 किमी और 490 किमी बताई गई है. दो नए वैरिएंट के साथ, कारेंज क्लैविस अब छह अलग-अलग वैरिएंट में उपलब्ध है और इनकी कीमतें रु.17.99 लाख से रु.24.49 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) तक हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय किया मॉडल्स
- किया सॉनेटएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.01 - 16.46 Lakh
- किया कैरेंसएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.52 - 14.87 Lakh
- किया सेल्टोसएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.27 - 23.05 Lakh
- किया कार्निवालएक्स-शोरूम कीमत₹ 69.31 Lakh
- किया ईवी6एक्स-शोरूम कीमत₹ 76.52 Lakh
- किया ईवी9एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.51 Crore
- किया कैरेंस क्लैविसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.1 - 20.71 Lakh
- किया कैरेंस क्लैविस ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.87 - 28.41 Lakh
- किया सिरोसएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.52 - 18.62 Lakh
अपकमिंग बाइक्स
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 6, 2025
- टीवीएस RTX Adventure Tourerएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.5 - 3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 20, 2026
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स