किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी को 6 वैरिएंट तक बढ़ाया, इलेक्ट्रिक एमपीवी को मिले HTX E और HTX E (ER) ट्रिम्स

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ओला इलेक्ट्रिक New Gigकावासाकी जेड400होंडा सीआरएफ300एलट्रायंफबेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी को 6 वैरिएंट तक बढ़ाया, इलेक्ट्रिक एमपीवी को मिले HTX E और HTX E (ER) ट्रिम्स

किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी के नए वैल्यू फॉर मनी वैरिएंट जोड़े हैं, जिनमें महंगे वैरिएंट के कुछ प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 16, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • नई किआ कारेंज क्लैविस ईवी को दो नए वैरिएंट HTX E और HTX E (ER) मिले
  • ये ट्रिम क्रमशः 42 kWh और 51.4 kWh बैटरी पैक से लैस हैं
  • HTX E ट्रिम की कीमत रु.19.99 लाख और HTX E (ER) की कीमत रु.21.99 लाख है

किआ इंडिया ने इस त्योहारी सीज़न के लिए HTX E और HTX E (ER) ट्रिम्स के लॉन्च के साथ अपनी कारेंज क्लैविस EV वैरिएंट रेंज का विस्तार किया है. HTX E (ER) ट्रिम्स 42 kWh बैटरी वाला एक मिड-रेंज मॉडल है, जबकि HTX E (ER) ट्रिम्स 51.4 kWh बैटरी वाला एक एक्सटेंडेड रेंज मॉडल है. बेस ट्रिम - HTK+ से ऊपर स्थित नई कारेंज क्लैविस की कीमत रु.19.99 लाख है, जबकि HTX E (ER) की कीमत रु.21.99 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) है.

 

यह भी पढ़ें: किआ ने नए ट्रिम्स और 6-सीटर वैरिएंट के साथ कारेंज क्लैविस लाइन-अप का विस्तार किया

 

बेस HTK+ वैरिएंट के साथ पेश किये गए फीचर्स के अलावा, कारेंज क्लैविस ईवी का नया HTX E वैरिएंट एक पैनोरमिक सनरूफ, तीनों रो के लिए एलईडी लैंप, सभी विंडो के लिए एक ऑटो अप/डाउन फ़ंक्शन, एक इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM, एक वायरलेस चार्जर और टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजेस्टेबल टू-टोन स्टीयरिंग व्हील के साथ आता है.

KIA Clavis EV 30

HTX E (ER) ट्रिम में आपको 17-इंच क्रिस्टल कट डुअल-टोन एयरो अलॉय व्हील्स मिलते हैं

 

इसके अलावा, किआ लेदरेट अपहोल्स्ट्री, वायरस से सुरक्षा वाला एयर-प्यूरीफायर, फुटवेल इल्यूमिनेशन वाला मल्टी-कलर मूड लैंप और यूवी प्रोटेक्शन के लिए सोलर ग्लास विंडो भी दे रही है. HTX E (ER) ट्रिम की बात करें तो इसमें आपको 17-इंच क्रिस्टल कट डुअल-टोन एयरो अलॉय व्हील्स मिलते हैं और लेवल 2 ADAS फंक्शन को छोड़कर, बाकी सब कुछ रेगुलर HTX वेरिएंट जैसा ही मिलता है.

KIA Clavis EV 14

नए HTX E वैरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, सभी विंडो के लिए ऑटो अप/डाउन फंक्शन और एक वायरलेस चार्जर दिया गया है.

 

नए वैरिएंट की शुरुआत की घोषणा करते हुए, सेल्स एवं मार्केटिंग के सीनियर वीपी और नेशनल हेड, अतुल सूद ने कहा, "हमारी पहली भारत में बनी इलेक्ट्रिक कार को बाज़ार में खूब सराहा गया है और ग्राहकों की बहुमूल्य प्रतिक्रिया के साथ-साथ सकारात्मक प्रतिक्रिया ने हमें नए HTX E ट्रिम्स पेश करने के लिए प्रेरित किया है. ये नए फ़ीचर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और भी सुलभ, आरामदायक और यादगार बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, क्योंकि हर सफ़र ख़ास होने का हक़दार होता है."

KIA Clavis EV 23

कारेंज क्लैविस अब 6 अलग-अलग वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी कीमत रु.17.99 लाख से रु.24.49 लाख के बीच है.

 

परफॉर्मेंस की बात करें तो, 42 kWh बैटरी वाली किआ कारेंज क्लैविस ईवी 133 bhp ताकत बनाती है, जबकि 51.4 kWh की बड़ी बैटरी वाली कारें 169 bhp ताकत बनाती हैं. दोनों ही मॉडल 255 Nm का पीक टॉर्क देते हैं और इनकी रेंज क्रमशः 404 किमी और 490 किमी बताई गई है. दो नए वैरिएंट के साथ, कारेंज क्लैविस अब छह अलग-अलग वैरिएंट में उपलब्ध है और इनकी कीमतें रु.17.99 लाख से रु.24.49 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) तक हैं.

# Kia Carens Clavis EV# Kia Carens Clavis EV Variants# Carens Clavis EV New Variants# Clavis EV New Variants# Kia India# Kia EV# Cars# Family# Family SUV# Family Car# Electric MPV# Electric Cars# Electric mobility# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S 1.2 | 27,685 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 14.15 लाख
    ₹ 31,691/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 होंडा जैज़, Yozna Vihar, New Delhi
    2022 होंडा जैज़
    ZX | 62,122 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.25 लाख
    ₹ 16,237/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

किया कैरेंस क्लैविस ईवी पर अधिक शोध

किया कैरेंस क्लैविस ईवी

किया कैरेंस क्लैविस ईवी

शुरू ₹ 20.87 - 28.41 Lakh

Check On-Road Price
View Carens Clavis EV Specifications
View Carens Clavis EV Features

लोकप्रिय किया मॉडल्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ सीएनजी पेश करने के बाद, जापानी कार निर्माता अब एसयूवी के एएमटी वेरिएंट के साथ भी यही पेशकश कर रहा है.
    निसान मैग्नाइट AMT CNG किट के साथ लॉन्च, कीमत रु,6.88 लाख से शुरू
  • टाटा नेक्सॉन सितंबर 2025 में भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन जाएगी. इस अवसर को यादगार बनाने के लिए, टाटा ने ADAS को लाइन-अप में शामिल किया है और पेट्रोल, डीज़ल और CNG वेरिएंट में नया रेड डार्क एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.12.44 लाख है.
    टाटा नेक्सॉन ADAS और नए रेड डार्क एडिशन के साथ भारत में हुई लॉन्च
  • नया इंफोटेनमेंट सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम 2027 की पहली तिमाही में एक नई A+ एसयूवी में शुरू होगा, यह मॉडल संभवतः हाल ही में भारत के लिए निर्मित इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी.
    ह्यून्दे ने भारत में भविष्य की कारों के लिए अगली पीढ़ी के एंड्रॉइड-आधारित OS की पुष्टि की
  • गर्ग 1 जनवरी, 2026 को वर्तमान एमडी, उन्सू किम से पदभार ग्रहण करेंगे, बशर्ते कि नियुक्ति को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाए.
    तरुण गर्ग ह्यून्दे इंडिया के नए सीईओ बने: कोरियाई कार निर्माता का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय
  • भारत के लिए पहला जेनेसिस मॉडल एक एसयूवी होने की उम्मीद है, और इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है.
    ह्यून्दे 2027 में भारत में बनी जेनेसिस लग्जरी कार करेगी लॉन्च
  • मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ सीएनजी पेश करने के बाद, जापानी कार निर्माता अब एसयूवी के एएमटी वेरिएंट के साथ भी यही पेशकश कर रहा है.
    निसान मैग्नाइट AMT CNG किट के साथ लॉन्च, कीमत रु,6.88 लाख से शुरू
  • टाटा नेक्सॉन सितंबर 2025 में भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन जाएगी. इस अवसर को यादगार बनाने के लिए, टाटा ने ADAS को लाइन-अप में शामिल किया है और पेट्रोल, डीज़ल और CNG वेरिएंट में नया रेड डार्क एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.12.44 लाख है.
    टाटा नेक्सॉन ADAS और नए रेड डार्क एडिशन के साथ भारत में हुई लॉन्च
  • नया इंफोटेनमेंट सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम 2027 की पहली तिमाही में एक नई A+ एसयूवी में शुरू होगा, यह मॉडल संभवतः हाल ही में भारत के लिए निर्मित इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी.
    ह्यून्दे ने भारत में भविष्य की कारों के लिए अगली पीढ़ी के एंड्रॉइड-आधारित OS की पुष्टि की
  • गर्ग 1 जनवरी, 2026 को वर्तमान एमडी, उन्सू किम से पदभार ग्रहण करेंगे, बशर्ते कि नियुक्ति को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाए.
    तरुण गर्ग ह्यून्दे इंडिया के नए सीईओ बने: कोरियाई कार निर्माता का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय
  • भारत के लिए पहला जेनेसिस मॉडल एक एसयूवी होने की उम्मीद है, और इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है.
    ह्यून्दे 2027 में भारत में बनी जेनेसिस लग्जरी कार करेगी लॉन्च
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी को 6 वैरिएंट तक बढ़ाया, इलेक्ट्रिक एमपीवी को मिले HTX E और HTX E (ER) ट्रिम्स