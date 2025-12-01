महिंद्रा XEV 9S फर्स्ट ड्राइव रिव्यू: बड़ी इलेक्ट्रिक एसयूवी, बड़ी उम्मीदें

पिछले कुछ दिनों से एसयूवी की बाढ़ सी आ गई है, और अब इसमें शामिल होने वाली सबसे नई एसयूवी है महिंद्रा की एसयूवी. यह बड़ी है, इसमें तीन-रो वाली सीटें हैं, और यह एक बॉर्न इलेक्ट्रिक कार है. जी हाँ, मैं बिल्कुल नई महिंद्रा XEV 9S की बात कर रहा हूँ, जिसे हाल ही में रु.19.95 लाख (एक्स-शोरूम) की आकर्षक शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. और हाँ, हमने इसे चलाया भी है. 9e की तरह, नई XEV 9S भी महिंद्रा के INGLO आर्किटेक्चर पर बनी है, लेकिन इसका आकार और बनावट XUV700 के ज़्यादा करीब है. लेकिन क्या आपको वाकई इस पर विचार करना चाहिए? खैर, मैं इस पहली ड्राइव रिपोर्ट में इसका जवाब दूँगा.

यह भी पढ़ें: महिंद्रा ने XEV 9S के साथ नया 70 kWh बैटरी पैक किया पेश

लुक और साइज़

अब, महिंद्रा नई XEV 9S को भारत की पहली, ग्राउंड-अप थ्री-रो इलेक्ट्रिक SUV कह रही है, और हर लिहाज़ से यह वही है. लेकिन देखने में, यह XEV 9e और XUV700 का मिश्रण है. कनेक्टेड LED DRLs, Bi LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और वर्टिकल लाइनों वाला बड़ा ग्रिल पैनल, ये सभी 9e से लिए गए हैं. साथ ही, इसका प्रोफ़ाइल और पिछला हिस्सा आपको XUV700 की याद दिलाएगा.

देखने में यह XEV 9e और XUV700 का मिश्रण है, लेकिन इसका बाहरी हिस्सा पूरी तरह से 9e जैसा है.

लेकिन बंपर को फिर से डिज़ाइन किया गया है, जिससे इसे एक अलग लुक मिला है और इसमें 18-इंच के डुअल-टोन एयरो स्टाइल अलॉय व्हील हैं, जो मुझे 9e वाले से ज़्यादा पसंद हैं. एलईडी टेललैंप्स की लाइटिंग सिग्नेचर भी नई है. कुल मिलाकर, यह एक पारिवारिक लेकिन अलग लुक है, और हालाँकि लुक्स सब्जेक्टिव हैं, मुझे 9S का लुक पसंद है.

आकार एक्सईवी 9S एक्सयूवी700 अंतर लंबाई 4,737 मिमी 4,695 मिमी +42 मिमी चौड़ाई 1,900 मिमी 1,890 मिमी +10 मिमी ऊंचाई 1,747 मिमी 1,755 मिमी –8 मिमी व्हीलबेस 2,762 मिमी 2,750 मिमी +12 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस 205 मिमी 200 मिमी +5 मिमी

कैबिन और स्पेस

कोई कैप्टन सीट नहीं है, लेकिन दूसरी रो में दरवाज़ों के पास वाली दो सीटों के लिए वेंटिलेशन की सुविधा है.

अब, अगर आप महिंद्रा से इस इलेक्ट्रिक कार का नाम 9S रखने का कारण पूछें, तो एक शब्द में जवाब होगा, ‘स्पेस’. हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है. एक सही आकार की तीन-रो वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी जिसमें 7 यात्री आराम से बैठ सकते हैं. लेकिन इसका मतलब यह भी है कि दूसरी रो में कैप्टन सीटों वाला कोई 6-सीटर वर्ज़न नहीं है. क्या यह एक कमी है? हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ी कमी है क्योंकि पिछली सीट फिर भी काफी आरामदायक है. दरअसल, दूसरी रो में आपको वेंटिलेशन का भी विकल्प मिलता है. इसलिए, अगर आपके पास गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर है, तो 9S आपके लिए बिलकुल सही है.



आगे की तरफ़, आपको ड्राइवर और को-ड्राइवर दोनों के लिए 6-तरफ़ा पावर एडजस्टमेंट मिलता है, सीट वेंटिलेशन के साथ.

हालांकि, अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हैं, तो यह और भी बेहतर है. ड्राइवर और को-ड्राइवर दोनों के लिए 6-तरफ़ा पावर एडजस्टमेंट, सीट वेंटिलेशन के साथ मिलता है. ड्राइवर को 3-स्टेप मेमोरी फ़ंक्शन भी मिलता है. 9e की हल्की, ऑफ-व्हाइट अपहोल्स्ट्री यहाँ भी बरकरार रखी गई है, लेकिन महिंद्रा ने इसमें सेज ग्रीन का भी स्पर्श जोड़ा है, जो देखने में अच्छा लगता है. लेकिन सबसे खास बात इसका डैशबोर्ड है, जिसमें 12.3-इंच की तीन स्क्रीन वाला सुपर-वाइड डिस्प्ले यूनिट है. दरअसल, यह इस सेगमेंट के सबसे एडवांस डिस्प्ले में से एक है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे.

नई महिंद्रा 9S में एक पैनोरमिक सनरूफ भी है जो खुलती है, और यह मानक तौर पर मिलती है.

XEV 9S संभवतः भारत में उपलब्ध सबसे एडवांस महिंद्रा SUV है. मैंने जिन ट्रिपल डिस्प्ले की बात की, वे पूरी रेंज में मानक के रूप में उपलब्ध हैं, और इसे चलाने वाला 8295 स्नैपड्रैगन चिपसेट है. वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले मानक हैं और संभवतः सबसे कम आकर्षक फीचर्स में से एक हैं.

सुरक्षा

अब, सुरक्षा भी महिंद्रा के लिए एक बड़ी प्राथमिकता बन गई है, इसलिए यह अपने प्रमुख मॉडल में काफी व्यापक होने के लिए बाध्य है. 6 एयरबैग, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा और टीपीएमएस पूरी रेंज में मानक हैं.

महंगे वैरिएंट 360-डिग्री व्यू कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) से लैस हैं. दरअसल, जिस सबसे महंगे मॉडल को मैं चला रहा था, उसमें लेवल 2+ ADAS था जिसमें लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, फ्रंट और रियर क्रॉस ट्रैफ़िक अलर्ट, और ऑटो पार्किंग फंक्शन भी शामिल थे.

प्रदर्शन और डायनेमिक्स

नई XEV 9S तीन बैटरी विकल्पों में उपलब्ध है – 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh. मैं जिस मॉडल को चला रहा था, वह सबसे महंगा पैक थ्री एबव था जिसमें 79 kWh का बैटरी पैक था. 79 kWh वर्जन की ताकत 282 bhp और टॉर्क 380 Nm है. जैसा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जाना जाता है, सारा टॉर्क शुरुआत से ही उपलब्ध होता है, जिससे पावर और स्पीड तेज़ी से बढ़ती है. कितनी तेज़? 7 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ़्तार कैसी लगती है? वाह, इतनी तेज़! और यह सब इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीमित 202 किमी/घंटा की टॉप स्पीड तक पहुँचने से पहले हुआ.

वैरिएंट और कीमत

नई XEV 9S की कीमत रु.19.95 लाख से शुरू होकर रु.29.45 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. मुख्य रूप से यह चार वैरिएंट में उपलब्ध हैं - पैक वन एबव, पैक टू एबव, पैक थ्री और पैक थ्री एबव, और पहले दो वैरिएंट दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं. पैक वन एबव 59 kWh या 79 kWh की बैटरी के साथ आता है. पैक थ्री एबव नई 70 kWh या 79 kWh बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है. पैक थ्री और पैक थ्री एबव दोनों ही 79 kWh बैटरी पैक के साथ मानक रूप से उपलब्ध हैं.

निर्णय

पूरे वैरिएंट लाइन-अप को रु.30 लाख से कम कीमत पर रखकर, महिंद्रा ने खरीदारों के बीच काफ़ी दिलचस्पी जगाई है. इसमें दिए गए ढेरों फ़ीचर्स और तकनीक, बेहतरीन परफॉर्मेंस और लगभग 500 किलोमीटर की रेंज, XEV 9S को निश्चित रूप से एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी कार बनाते हैं. यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो 9e के कूपे डिज़ाइन के कारण उससे संतुष्ट नहीं थे या फिर अतिरिक्त सीटों वाली किसी बड़ी कार की तलाश में हैं.

अब हाँ, XEV 9S भी खामियों से खाली नहीं है - चाहे स्टीयरिंग फील हो या कम स्पीड पर राइड क्वालिटी. इन सबके बावजूद, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी खामी हैं. और असल बात ये है कि रु.20-30 लाख की कीमत में आपको इससे ज़्यादा दमदार थ्री-रो इलेक्ट्रिक SUV नहीं मिलेंगी.