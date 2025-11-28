महिंद्रा XEV 9e बनाम XEV 9s: कीमत, फीचर्स और रेंज की तुलना
द्वारा ऋषभ परमार
3 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 28, 2025
हाइलाइट्स
- XEV 9s, ज़्यादा सीटें और व्यावहारिकता के बावजूद, XEV 9E से ज़्यादा किफ़ायती है
- सीटिंग का मुख्य अंतर जो पारिवारिक उपयोग को काफ़ी प्रभावित करता है
- दोनों ही INGLO प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित हैं, लेकिन 9S में एक नया 70 kWh बैटरी विकल्प भी दिया गया है
महिंद्रा ने XEV लाइनअप के साथ एक दिलचस्प तरीका अपनाया है. दो अलग-अलग बॉडी स्टाइल के साथ, एक ही परिवार में दो अलग-अलग उपयोग के लिए कारें हैं, जो इसे महिंद्रा के बढ़ते EV लाइनअप के लिए फ़ायदेमंद बनाता है. जहाँ XEV 9e अपनी स्टाइल सेंस के साथ पहले ही अपनी पहचान बना चुकी है, वहीं 9s एक ज़्यादा तर्कसंगत, ज्यादा स्पेस वाले विकल्प के रूप में सामने आती है. लेकिन आपके लिए कौन सा ज़्यादा उपयुक्त है? आइये इन दोनों को अलग-अलग समझते हैं.
यह भी पढ़ें: महिंद्रा XEV 9S 7-सीट इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च, कीमत रु.19.95 लाख
XEV 9e बनाम XEV 9s: डिज़ाइन और बॉडी स्टाइल
XEV 9e एक कूपे-SUV स्टाइल वाली प्रोफ़ाइल के साथ आई थी जिसमें ढलान वाली छत और दिखने में बोल्ड और युवा डिज़ाइन था. यह उन खरीदारों के लिए उपयुक्त थी जो सड़क पर अपनी उपस्थिति और डिज़ाइन के प्रति सजग रहते हैं. वहीं, XEV 9s एक सपाट छत के साथ एक पारंपरिक सीधी एसयूवी के रूप में आती है, और जहाँ 9e का पिछला हिस्सा अपने टेलगेट पर लगे स्लीक बार के साथ चर्चा का विषय था, वहीं 9s परिचित XUV700 का एक एडवांस वैरिएंट है, और यह कुछ लोगों के लिए एक छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन 9s में रियर वाइपर और वॉशर है, जो कूपे-स्टाइल टेलगेट के कारण 9E में नहीं था.
9s में सपाट छत के कारण ज़्यादा हेडरूम, बेहतर अंदर/बाहर आना-जाना और जगह का बेहतर उपयोग भी होगा. इससे यह भी पता चलता है कि 9s में तीन-रो वाली सीटें भी हैं.
XEV 9e बनाम XEV 9s: बैटरी, रेंज और प्लेटफ़ॉर्म
दोनों ईवी में महिंद्रा का स्केलेबल INGLO प्लेटफॉर्म, समान चार्जिंग आर्किटेक्चर और बैटरी तकनीक शामिल है.
|बैटरी
|XEV 9E
|XEV 9S
|59 kWh
|✔
|✔
|70 kWh
|✖
|✔
|79 kWh
|✔
|✔
9S में 70kWh का एक बड़ा बैटरी दोनों में एक बड़ा अंतर पैदा करता है, जो 241bhp और 380 Nm का टॉर्क बनाता है और इसकी रेंज 600 किमी बताई गई है. हालाँकि, यह केवल एक ही ट्रिम में उपलब्ध है, लेकिन इससे 9S लाइनअप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स के लिए ज़्यादा लचीला हो जाएगा.
XEV 9e बनाम XEV 9s: कैबिन, स्पेस और आराम
XEV 9 के 5-सीटर लेआउट के साथ, यह सिंगल परिवारों और शहर में ज़्यादा इस्तेमाल के लिए एक आदर्श विकल्प है. लेकिन XEV 9s का 7-सीटर लेआउट, जिसमें इस्तेमाल करने लायक तीसरी रो है, इसे उन लोगों के लिए ज़्यादा व्यावहारिक विकल्प बनाता है जिन्हें या तो ज़्यादा सीटों की ज़रूरत होती है या जिन्हें थोड़ी ज़्यादा सुविधा के साथ लंबी दूरी तय करनी होती है. इसके अलावा, वेंटिलेटेड स्लाइडिंग दूसरी रो की सीटें और ट्रे टेबल जैसी छोटी-छोटी चीज़ें इस लंबी दूरी के आराम को और बढ़ा देती हैं.
जैसा कि कहा गया है, दोनों में एक ही प्रीमियम कैबिन, मल्टी-स्क्रीन डैशबोर्ड और हाई-टेक कॉकपिट है, लेकिन 9s में थोड़ी अधिक जगह मिलती है, और यह तब मायने रखता है जब वास्तविक जीवन जीवनशैली के रास्ते में आता है.
XEV 9e बनाम XEV 9s: कीमत की तुलना
|मॉडल
|शुरुआती कीमत
|महंगे मॉडल की कीमत
|XEV 9s
|रु.19.95 लाख
|रु. 29.45 लाख
|XEV 9e
|रु. 21.90 लाख
|रु. 30.50–31.25 लाख
यही वो बात है जो सबसे ज़्यादा हैरान करती है. ज़्यादा जगहदार और ज़्यादा व्यावहारिक 9s न सिर्फ़ सस्ती कीमत पर शुरू होती है, बल्कि इसके फुल-लोडेड ट्रिम्स की कीमत भी 9e से कम है. हो सकता है कि यह शुरुआती कीमतें अपना खेल दिखा रही हों, लेकिन अगर आप इस समय वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखें, तो 9s अपने लिए एक मज़बूत दावेदारी पेश करती है.
