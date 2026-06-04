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मारुति सुजुकी वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल दिल्ली में हुई पेश

भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक का फ्लेक्स-फ्यूल वेरिएंट सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप एस पुरी की मौजूदगी में पेश किया गया.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित जून 4, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • मारुति सुजुकी ने वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल को पेश किया
  • 2026 के अंत तक भारत में 500 E85 स्टेशन होंगे: हरदीप एस पुरी
  • वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल, रेगुलर वैगनआर से थोड़ी महंगी होने की संभावना है

मारुति सुजुकी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक बार फिर वैगनआर फ्लैक्स फ्यूल को पेश किया है. पिछले कुछ सालों में कंपनी इसे कई बार दिखा चुकी है. वैगनआर, जो भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक है, को अब ज़्यादा इथेनॉल मिश्रण पर चलने के लिए नए सिरे से तैयार किया गया है. आम वैगनआर, E20 मानकों के मुताबिक है, लेकिन इसका फ्लैक्स फ्यूल मॉडल E85 (85% इथेनॉल, 15% पेट्रोल) तक के मिश्रण पर चल सकती है. वैगनआर फ्लैक्स फ्यूल पूरी तरह से इथेनॉल (E100) पर भी चल सकती है, लेकिन इसे E85 तक के मिश्रण के लिए ही मंज़ूरी मिली है, क्योंकि नियमों के मुताबिक फ्लैक्स फ्यूल का मतलब E20 से E85 तक का मिश्रण ही होता है. हालांकि, अभी तक वैगनआर फ्लैक्स फ्यूल की कीमत या इसकी उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

 

यह भी पढ़ें: हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल और HF डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल दिल्ली और महाराष्ट्र में हुई लॉन्च

 

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने लॉन्च कार्यक्रम के दौरान पुष्टि की कि E85 ईंधन स्टेशन शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है, और 2026 के अंत तक भारत में ऐसे लगभग 500 आउटलेट होंगे.

 

"शुरुआत में, दिल्ली-NCR और मुंबई-पुणे-नागपुर कॉरिडोर में हमारे लगभग 50 से 100 डिस्पेंसिंग आउटलेट होंगे; इस साल दिसंबर तक इनकी संख्या बढ़कर 500 हो जाएगी, और अगले साल के आखिर तक, अगर भगवान ने चाहा, तो देश के बड़े शहरों में लगभग 5,000 आउटलेट हो जाएंगे," भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा.

 

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि कार बनाने वाली कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है, ताकि भारतीय सड़कों पर चल रहे मौजूदा यात्री वाहनों को E85 ईंधन के अनुकूल बनाने की संभावनाओं को तलाशा जा सके. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार इस समय डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की संभावना का मूल्यांकन कर रही है.

 

यह एक बन रही ख़बर है. कृपया अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें.

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