मासेराती ने पश्चिमी भारत में बिक्री और सर्विस के लिए नवनीत मोटर्स के साथ साझेदारी की

मसेराती ने पश्चिमी भारत में अपनी गाड़ियों की बिक्री और बिक्री के बाद की सर्विस (आफ्टर-सेल्स) को संभालने के लिए एक नए पार्टनर, नवनीत मोटर्स, की घोषणा की है. इस नई पार्टनरशिप की घोषणा शुक्रवार, 12 जून, 2026 को की गई; नवनीत मोटर्स अभी मुंबई में खुलने वाले मसेराती शोरूम को रिनोवेट करने का काम कर रही है. यह नया शोरूम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होगा और यहाँ सभी मसेराती कारों की बिक्री और बिक्री के बाद की सेवाएँ दी जाएँगी.

नवनीत मोटर्स के पास हाई-एंड ऑटोमोटिव ब्रांड्स को संभालने का काफी अनुभव है; कंपनी इटली की शानदार कार बनाने वाली कंपनी फेरारी के साथ-साथ बीएमडब्ल्यू और JLR जैसे ब्रांड्स की भी डीलर पार्टनर है.

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मसेराती मिडिल ईस्ट अफ्रीका, इंडिया और तुर्की के मैनेजिंग डायरेक्टर माहेर अब्दल्ला ने कहा, "पिछले एक साल में हमने दिल्ली और बैंगलोर में पार्टनर्स के साथ अपना नेटवर्क बढ़ाया है. मुंबई में नवनीत मोटर्स का जुड़ना, पश्चिमी और मध्य भारत में ग्राहकों को सेवा देने की हमारी क्षमता को मज़बूत करने की दिशा में एक और अहम कदम है."

मासेराती का कहना है कि भारत में संभावित ग्राहकों के लिए उसकी गाड़ियों की पूरी रेंज उपलब्ध होगी, जिसमें ग्रेकेल, ग्रांटुरिस्मो, ग्रांकैब्रियो और एमसीपुरा (GT2 स्ट्रैडेल सहित) शामिल हैं. खरीदार ग्रेकेल, ग्रांटुरिस्मो और ग्रांकैब्रियो के लिए पेट्रोल और EV पावरट्रेन में से चुन सकते हैं.

कंपनी ने पहले पश्चिमी भारत में अपनी कारों की बिक्री और बिक्री के बाद की सेवाओं के लिए पेटल ग्रुप के साथ साझेदारी की थी. पेटल मासेराती शोरूम ताज सांताक्रूज़ होटल के अंदर स्थित था.