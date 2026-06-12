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मासेराती ने पश्चिमी भारत में बिक्री और सर्विस के लिए नवनीत मोटर्स के साथ साझेदारी की

मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में नया शोरूम खुलेगा, जहाँ मासेराती की गाड़ियों की पूरी रेंज उपलब्ध होगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 12, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • नवनीत मोटर्स मुंबई के BKC में नई डीलरशिप खोलेगी
  • यह वेस्टर्न इंडिया में मासेराती के लिए सभी सेल्स और आफ्टर-सेल्स ऑपरेशन संभालेगी
  • मासेराती कारों की पूरी रेंज उपलब्ध होगी

मसेराती ने पश्चिमी भारत में अपनी गाड़ियों की बिक्री और बिक्री के बाद की सर्विस (आफ्टर-सेल्स) को संभालने के लिए एक नए पार्टनर, नवनीत मोटर्स, की घोषणा की है. इस नई पार्टनरशिप की घोषणा शुक्रवार, 12 जून, 2026 को की गई; नवनीत मोटर्स अभी मुंबई में खुलने वाले मसेराती शोरूम को रिनोवेट करने का काम कर रही है. यह नया शोरूम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होगा और यहाँ सभी मसेराती कारों की बिक्री और बिक्री के बाद की सेवाएँ दी जाएँगी.

Maserati Gran Turismo

नवनीत मोटर्स के पास हाई-एंड ऑटोमोटिव ब्रांड्स को संभालने का काफी अनुभव है; कंपनी इटली की शानदार कार बनाने वाली कंपनी फेरारी के साथ-साथ बीएमडब्ल्यू और JLR जैसे ब्रांड्स की भी डीलर पार्टनर है.

 

यह भी पढ़ें: बीवाईडी Seal U भारत में ब्रांड की पहली हाइब्रिड कार होगी, इस साल के आखिर में होगी लॉन्च

 

मसेराती मिडिल ईस्ट अफ्रीका, इंडिया और तुर्की के मैनेजिंग डायरेक्टर माहेर अब्दल्ला ने कहा, "पिछले एक साल में हमने दिल्ली और बैंगलोर में पार्टनर्स के साथ अपना नेटवर्क बढ़ाया है. मुंबई में नवनीत मोटर्स का जुड़ना, पश्चिमी और मध्य भारत में ग्राहकों को सेवा देने की हमारी क्षमता को मज़बूत करने की दिशा में एक और अहम कदम है."

 

मासेराती का कहना है कि भारत में संभावित ग्राहकों के लिए उसकी गाड़ियों की पूरी रेंज उपलब्ध होगी, जिसमें ग्रेकेल, ग्रांटुरिस्मो, ग्रांकैब्रियो और एमसीपुरा (GT2 स्ट्रैडेल सहित) शामिल हैं. खरीदार ग्रेकेल, ग्रांटुरिस्मो और ग्रांकैब्रियो के लिए पेट्रोल और EV पावरट्रेन में से चुन सकते हैं.

Maserati Grecale Fuoriserie at Maserati North India 1 jpg

कंपनी ने पहले पश्चिमी भारत में अपनी कारों की बिक्री और बिक्री के बाद की सेवाओं के लिए पेटल ग्रुप के साथ साझेदारी की थी. पेटल मासेराती शोरूम ताज सांताक्रूज़ होटल के अंदर स्थित था.

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