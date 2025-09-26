नए CAFE-3 ड्राफ्ट मानदंडों में हाइब्रिड के लिए लाभ बरकरार रखे गए, छोटी कारों और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए प्रोत्साहन का प्रस्ताव
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 26, 2025
हाइलाइट्स
- नए CAFE 3 मसौदे में हाइब्रिड वाहनों के लिए लाभ बरकरार है
- छोटी कारों को अतिरिक्त CO2 छूट मिलेगी
- फ्लेक्स-फ्यूल वाहन नए कार्बन न्यूट्रैलिटी फैक्टर के तहत CO2 गणना लाभ प्राप्त करते हैं
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 2027 से लागू होने वाले नए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता 3 (CAFE 3) नियमों के लिए नए मसौदा मानदंड जारी किए हैं. इस मसौदे में छोटी कारों, सीएनजी वाहनों और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए नए प्रोत्साहनों का प्रस्ताव है, साथ ही मज़बूत हाइब्रिड वाहनों के लिए प्रोत्साहन जारी रखने का भी प्रस्ताव है. नये प्रस्ताव में हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों (FCEV) का उल्लेख भी हटा दिया गया है, जिनका मूल रूप से 2024 के मसौदे में उल्लेख था.
यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने इथेनॉल-ब्लेंड पेट्रोल के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की
909 किलोग्राम से कम वजन वाली छोटी पेट्रोल कारों को बिना भार के CO2 ग्राम/किमी गणना लाभ मिलेगा
हाइब्रिड वाहनों से शुरुआत करते हुए, जहाँ 2024 के मूल मसौदे में CO2 गणना के लिए प्रोत्साहनों में कमी का सुझाव दिया गया था, वहीं नए मसौदे में CAFE 2 मानदंडों के तहत मौजूदा प्रोत्साहनों को बरकरार रखा गया है. जहाँ 2024 के मूल मसौदा दस्तावेज़ में PHEV पर वॉल्यूम डीरोगेशन फैक्टर को 2.5 से घटाकर 2 और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पर 2 से घटाकर 1.2 करने का प्रस्ताव था, वहीं नए मसौदा मानदंडों में CAFE 2 के स्तर को बरकरार रखा गया है. नए मसौदे में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए और अधिक पृथक्करण का भी आह्वान किया गया है, जिसमें फ्लेक्स-फ्यूल से चलने वाले स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को PHEV की ही श्रेणी में रखा जाएगा.
इसके अलावा, 1.5 के वॉल्यूम डीरोगेशन फैक्टर के साथ फ्लेक्स ईंधन वाहनों के लिए एक नई श्रेणी बनाई गई है.
मजबूत हाइब्रिड को वर्तमान CAFE 2 विनियमों के अनुरूप CO2 सेट-ऑफ मिलेगा; फ्लेक्स ईंधन मजबूत हाइब्रिड को कार्बन तटस्थता कारक लाभ भी मिलेगा
आयतन न्यूनीकरण कारक अनिवार्यतः एक विनियामक समायोजन है जो CAFE दिशानिर्देशों के अंतर्गत CO2 गणना के लिए अधिक अनुमति प्रदान करता है.
इसके अतिरिक्त, नए मसौदे में कुछ वाहन सेग्मेंट पर कार्बन न्यूट्रैलिटी फैक्टर लागू करने का भी आह्वान किया गया है. कार्बन न्यूट्रैलिटी फैक्टर अनिवार्य रूप से किसी मोटर वाहन के निर्माता द्वारा घोषित CO2 स्तरों पर एक छूट है. E20 से E30 ग्रेड पेट्रोल पर चलने वाली पेट्रोल कारों को 8% तक का सेट-ऑफ मिलेगा, जबकि CNG वाहनों को 5% तक का सेट-ऑफ मिलेगा. फ्लेक्स-फ्यूल वाहन - जिनमें फ्लेक्स-फ्यूल से चलने वाले स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहन भी शामिल हैं, CO2 टेलपाइप उत्सर्जन पर 22.3% का कार्बन न्यूट्रैलिटी फैक्टर लागू करेंगे.
प्रस्तावित कार्बन न्यूट्रैलिटी फैक्टर के अंतर्गत फ्लेक्स ईंधन वाहनों को सर्वाधिक लाभ मिलेगा
इसके अलावा, छोटी पेट्रोल कारों को CAFE गणना के लिए उनके निर्माता द्वारा घोषित CO2 उत्सर्जन में 9.0 ग्राम CO2/किमी की सीमा के अधीन, '3.0 ग्राम CO2/किमी की और कमी' की अनुमति दी जाएगी. दस्तावेज़ में इन्हें 4000 मिमी से कम लंबाई वाले, 1,200 सीसी से अधिक न होने वाले इंजन और 909 किलोग्राम तक के बिना भार वाले वाहनों के रूप में परिभाषित किया गया है। यह विशेष रूप से बड़े बाजार सेग्मेंट के बजटीय क्षेत्रों में लाभकारी होना चाहिए.
दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि 2026 से, निर्माताओं को मिश्रित भारतीय ड्राइविंग चक्र (MIDC) और विश्वव्यापी सामंजस्यपूर्ण हल्के वाहन परीक्षण प्रक्रिया (WLTP) के आधार पर प्रत्येक वाहन के लिए प्रति किमी ग्राम CO2 की गणना करनी होगी. निर्माताओं को प्रति 100 किमी लीटर में ईंधन की खपत भी बतानी होगी. दस्तावेज़ में आवश्यक कई गणनाओं के लिए गणना मैट्रिक्स का भी विवरण दिया गया है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा थारएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 3, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 5, 2025
- महिंद्रा बोलेरोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 6, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 7, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 13, 2025
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 14, 2025
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 16, 2025
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 19, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स