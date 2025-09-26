पत्रिकायूज़्ड कार्स
नए CAFE-3 ड्राफ्ट मानदंडों में हाइब्रिड के लिए लाभ बरकरार रखे गए, छोटी कारों और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए प्रोत्साहन का प्रस्ताव

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रकाशित नये मसौदा एक नया कार्बन तटस्थता कारक प्रस्तुत करता है, जो E20+ अनुपालक छोटी कारों, CNG कारों, हाइब्रिड और फ्लेक्स ईंधन वाहनों के रिपोर्ट किए गए CO2 स्तरों में छूट की अनुमति देता है.
द्वारा ऋषभ परमार

1 मिनट पढ़े

प्रकाशित सितंबर 26, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • नए CAFE 3 मसौदे में हाइब्रिड वाहनों के लिए लाभ बरकरार है
  • छोटी कारों को अतिरिक्त CO2 छूट मिलेगी
  • फ्लेक्स-फ्यूल वाहन नए कार्बन न्यूट्रैलिटी फैक्टर के तहत CO2 गणना लाभ प्राप्त करते हैं

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 2027 से लागू होने वाले नए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता 3 (CAFE 3) नियमों के लिए नए मसौदा मानदंड जारी किए हैं. इस मसौदे में छोटी कारों, सीएनजी वाहनों और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए नए प्रोत्साहनों का प्रस्ताव है, साथ ही मज़बूत हाइब्रिड वाहनों के लिए प्रोत्साहन जारी रखने का भी प्रस्ताव है. नये प्रस्ताव में हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों (FCEV) का उल्लेख भी हटा दिया गया है, जिनका मूल रूप से 2024 के मसौदे में उल्लेख था.

 

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने इथेनॉल-ब्लेंड पेट्रोल के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

Maruti Alto K10 S Presso

909 किलोग्राम से कम वजन वाली छोटी पेट्रोल कारों को बिना भार के CO2 ग्राम/किमी गणना लाभ मिलेगा

 

हाइब्रिड वाहनों से शुरुआत करते हुए, जहाँ 2024 के मूल मसौदे में CO2 गणना के लिए प्रोत्साहनों में कमी का सुझाव दिया गया था, वहीं नए मसौदे में CAFE 2 मानदंडों के तहत मौजूदा प्रोत्साहनों को बरकरार रखा गया है. जहाँ 2024 के मूल मसौदा दस्तावेज़ में PHEV पर वॉल्यूम डीरोगेशन फैक्टर को 2.5 से घटाकर 2 और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पर 2 से घटाकर 1.2 करने का प्रस्ताव था, वहीं नए मसौदा मानदंडों में CAFE 2 के स्तर को बरकरार रखा गया है. नए मसौदे में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए और अधिक पृथक्करण का भी आह्वान किया गया है, जिसमें फ्लेक्स-फ्यूल से चलने वाले स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को PHEV की ही श्रेणी में रखा जाएगा.

 

इसके अलावा, 1.5 के वॉल्यूम डीरोगेशन फैक्टर के साथ फ्लेक्स ईंधन वाहनों के लिए एक नई श्रेणी बनाई गई है.

suzuki solio strong hybrid technology

मजबूत हाइब्रिड को वर्तमान CAFE 2 विनियमों के अनुरूप CO2 सेट-ऑफ मिलेगा; फ्लेक्स ईंधन मजबूत हाइब्रिड को कार्बन तटस्थता कारक लाभ भी मिलेगा

 

आयतन न्यूनीकरण कारक अनिवार्यतः एक विनियामक समायोजन है जो CAFE दिशानिर्देशों के अंतर्गत CO2 गणना के लिए अधिक अनुमति प्रदान करता है.

 

इसके अतिरिक्त, नए मसौदे में कुछ वाहन सेग्मेंट पर कार्बन न्यूट्रैलिटी फैक्टर लागू करने का भी आह्वान किया गया है. कार्बन न्यूट्रैलिटी फैक्टर अनिवार्य रूप से किसी मोटर वाहन के निर्माता द्वारा घोषित CO2 स्तरों पर एक छूट है. E20 से E30 ग्रेड पेट्रोल पर चलने वाली पेट्रोल कारों को 8% तक का सेट-ऑफ मिलेगा, जबकि CNG वाहनों को 5% तक का सेट-ऑफ मिलेगा. फ्लेक्स-फ्यूल वाहन - जिनमें फ्लेक्स-फ्यूल से चलने वाले स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहन भी शामिल हैं, CO2 टेलपाइप उत्सर्जन पर 22.3% का कार्बन न्यूट्रैलिटी फैक्टर लागू करेंगे.

Maruti Wagon R Flex Fuel

प्रस्तावित कार्बन न्यूट्रैलिटी फैक्टर के अंतर्गत फ्लेक्स ईंधन वाहनों को सर्वाधिक लाभ मिलेगा

 

इसके अलावा, छोटी पेट्रोल कारों को CAFE गणना के लिए उनके निर्माता द्वारा घोषित CO2 उत्सर्जन में 9.0 ग्राम CO2/किमी की सीमा के अधीन, '3.0 ग्राम CO2/किमी की और कमी' की अनुमति दी जाएगी. दस्तावेज़ में इन्हें 4000 मिमी से कम लंबाई वाले, 1,200 सीसी से अधिक न होने वाले इंजन और 909 किलोग्राम तक के बिना भार वाले वाहनों के रूप में परिभाषित किया गया है। यह विशेष रूप से बड़े बाजार सेग्मेंट के बजटीय क्षेत्रों में लाभकारी होना चाहिए.

 

दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि 2026 से, निर्माताओं को मिश्रित भारतीय ड्राइविंग चक्र (MIDC) और विश्वव्यापी सामंजस्यपूर्ण हल्के वाहन परीक्षण प्रक्रिया (WLTP) के आधार पर प्रत्येक वाहन के लिए प्रति किमी ग्राम CO2 की गणना करनी होगी. निर्माताओं को प्रति 100 किमी लीटर में ईंधन की खपत भी बतानी होगी. दस्तावेज़ में आवश्यक कई गणनाओं के लिए गणना मैट्रिक्स का भी विवरण दिया गया है.

 

# Bureau of Energy Efficiency# CAFE Norms# CAFE 3 Norms# CAFE 3 draft# CO2 Emission Reduction# CO2 emission# Cars# Auto Industry# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
  भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध मारुति के सबसे महंगे मॉडल को एडल्ट और बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है, जो इसके सहयोगी मॉडल टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस के समान है.

मारुति सुजुकी इनविक्टो को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में मिली पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग
    मारुति सुजुकी इनविक्टो को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में मिली पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग
  • दमदार आरएस का लॉन्च - जिसे पूरी तरह से तैयार कार के रूप में भेजा जा रहा है - लगभग ढाई साल के अंतराल के बाद प्रसिद्ध ऑक्टेविया नामप्लेट की भारतीय बाजार में वापसी का भी प्रतीक होगी.
    नई स्कोडा ऑक्टेविया RS भारत में 17 अक्टूबर को होगी लॉन्च, 2025 तक केवल 100 कारें होंगी आयात
  • नए 500-यूनिट लिमिटेड-रन स्पेशल एडिशन के अलावा, रेनॉ ने क्विड को नए वैरिएंट नामकरण और सुरक्षा किट के साथ अपडेट किया है.
    रेनॉ क्विड का 10वां एनिवर्सरी एडिशन हुआ लॉन्च: एंट्री लेवल हैचबैक को और भी सेफ्टी फीचर्स के साथ किया गया अपडेट
  वॉल्वो EX30 पर यह त्योहारी मूल्य 19 अक्टूबर, 2025 तक की बुकिंग के लिए मान्य है. उसके बाद, इसकी कीमत ₹41 लाख (एक्स-शोरूम) होगी. डिलेवरी नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में शुरू होगी.

नई वॉल्वो EX30 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.39.99 लाख
    नई वॉल्वो EX30 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.39.99 लाख
  • नई कोडियाक में पावर्ड फ्रंट पैसेंजर सीट, 12.9 इंच टचस्क्रीन और कैंटन ऑडियो सिस्टम की कमी खल रही है.
    स्कोडा कोडियाक लाउंज रु.39.99 लाख में हुई लॉन्च, नए एंट्री वैरिएंट में मिलेंगी केवल 5 सीटें
