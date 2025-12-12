पत्रिकायूज़्ड कार्स
नई किआ सेल्टॉस हुई लॉन्च, जानें इसकी 5 खासियतें

2019 में पहली बार लॉन्च हुई किआ सेल्टॉस अब अपने दूसरी पीढ़ी में आ गई है, ऐसे समय में जब C-SUV सेगमेंट में मुकाबला सबसे ज़्यादा है. तो आइये नई सेल्टॉस की कुछ खास बातों पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या ध्यान देने लायक है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 12, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • डाइमेंशन के मामले में, यह पहले से बड़ी है
  • पावरट्रेन ऑप्शन पहले जैसे ही हैं
  • डिजाइन के लिए इंटरनेशनल मॉडल से प्रेरणा ली गई है

किआ ने नई और अपडेटेड सेल्टॉस लॉन्च की है, जिसका वर्ल्ड प्रीमियर भारत में हुआ है. बुकिंग शुरू हो गई है और लॉन्च 2 जनवरी, 2026 को होने वाला है. सेल्टॉस C-SUV सेगमेंट में फिर से धूम मचाने के लिए तैयार है, जहाँ मुकाबला पहले से कहीं ज़्यादा कड़ा है. तो, नई सेल्टॉस को क्या खास बनाता है? यहाँ पाँच बातें हैं जो आपको इसके बारे में जाननी चाहिए.

 

यह भी पढ़ें: नई किआ सेल्टॉस बनाम ह्यून्दे क्रेटा: आकार, इंजन और फीचर्स की तुलना

 

डिज़ाइन और स्टाइल

New Generation Seltos Image 4

अगर आपने इंटरनेशनल किआ लाइन-अप देखी है, तो नई सेल्टॉस आपको अलग नहीं लगेगी. किआ की 'अपोजिट्स यूनाइटेड' डिज़ाइन फिलॉसफी का यह नया वैरिएंट सामने से स्पोर्टेज जैसा दिखता है, जिसमें ग्रिल मेश डिज़ाइन और हेडलाइट्स और डे-टाइम रनिंग लाइट्स के लिए स्लीक LED हैं. बंपर का डिज़ाइन भी पहले से ज़्यादा अग्रेसिव है, और अब यह नए 18-इंच अलॉय व्हील्स पर चलती है.

New Generation Seltos Image 1

पिछले वैरिएंट की तुलना में, नई सेल्टॉस डाइमेंशन में थोड़ी बड़ी है, इसका साइज़ 4,430x1,830x1,600 mm है और इसका व्हीलबेस थोड़ा लंबा 2,690 mm है, जो पिछले मॉडल से 80mm ज़्यादा है.

 

पॉवरट्रेन विकल्प

पीढ़ी बदलने के साथ, नई सेल्टॉस के पावरट्रेन लाइन-अप में कोई बदलाव नहीं हुआ है. आपको वही तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं – तीनों 1.5L के हैं, तीनों चार-सिलेंडर हैं. नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 113bhp और 144Nm टॉर्क बनाता है और इसे मैनुअल या CVT के साथ लिया जा सकता है. और दूसरा पेट्रोल TGDi है, जो 158bhp और 253Nm ताकत बनाता है. यह इंजन सिक्स-स्पीड iMT या सेवन-स्पीड DCT के साथ उपलब्ध है, और आखिर में, डीजल 18bhp और 260Nm टॉर्क बनाता है और इसे सिक्स-स्पीड मैनुअल या सिक्स-स्पीड ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है.

Kia Seltos 2027 1280 82e0dcf52ef12fada6df9a053068132450

इसमें दो नए रंग विकल्प भी हैं: मॉर्निंग हेज़ और मैग्मा रेड. ऐसी अफवाह थी कि नई सेल्टॉस लाइन-अप में हाइब्रिड पावरट्रेन पेश करेगी, लेकिन लॉन्च के समय ऐसा नहीं हुआ. यह बाद में आ भी सकता है और नहीं भी.

 

नया प्लेटफॉर्म

Kia Seltos 2027 1280 7334c3265d090ce60729c22630cb746fcd

पुरानी सेल्टॉस, जो K2 प्लेटफॉर्म पर आधारित थी, उसकी तुलना में नई सेल्टॉस नए K3 प्लेटफॉर्म पर बनी है. प्लेटफॉर्म में इस बदलाव की वजह से डाइमेंशन में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही सेफ्टी और केबिन के अंदर की जगह भी बेहतर हुई है. दूसरी ओर, क्रेटा और क्लैविस पुराने K2 प्लेटफॉर्म पर ही बनी हुई हैं.

 

कैबिन और फीचर्स

New Generation Seltos Interior Image

पीढ़ी बदलने के साथ ही एक नया कैबिन डिज़ाइन भी आया है, जो नई किआ कारों जैसे सिरोस और कारेंज क्लैविस से इंस्पायर्ड है. इसमें एक नई कलर थीम है, डैशबोर्ड पर एक बड़ा फ्लोटिंग पैनल और एक नया डिज़ाइन किया गया स्टीयरिंग व्हील भी है. इसमें नए 12.3-इंच के डुअल डिस्प्ले हैं जिनके बीच में एक और स्क्रीन है. इसमें रिक्लाइन के साथ 60:40 स्प्लिट वाली दूसरी रो है और पावर्ड टेलगेट के पीछे 447 लीटर की बूट कैपेसिटी है.

Second gen Kia Seltos interior

फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, बोस साउंड सिस्टम, लेवल 2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, HUD, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एम्बिएंट लाइटिंग, रिक्लाइनिंग सेकंड रो और फुल-LED लाइट पैकेज शामिल हैं. सेफ्टी के मामले में, इसमें स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग, EBD के साथ ABS, स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल-स्टार्ट असिस्ट मिलते हैं.

 

प्रतिस्पर्धा

ग्लोबल प्रीमियर के बाद, नई-पीढ़ी सेल्टॉस 2 जनवरी, 2026 को भारत में लॉन्च होगी. उम्मीद है कि पावरट्रेन और वैरिएंट के हिसाब से इसकी कीमत रु.12-20 लाख के बीच होगी. इसे दूसरी C-SUV से सीधी टक्कर मिलेगी, जिनमें ह्यून्दे क्रेटा, होंडा एलिवेट, एमडी एस्टोर, मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रांड विटारा, टोयोटा हायराइर, स्कोडा कुशक, फोक्सवैगन टाइगुन, और हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा शामिल हैं.

किया सेल्टोस 2026 पर अधिक शोध

किया सेल्टोस 2026

किया सेल्टोस 2026

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 12 - 21 लाख

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Jan 2, 2026

लोकप्रिय किया मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस अपने साथ कुछ खास बदलाव लेकर आई है - प्लेटफॉर्म, साइज़ और टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन यह सेगमेंट लीडर - ह्यून्दे क्रेटा से कितनी अलग है?
    नई किआ सेल्टॉस बनाम ह्यून्दे क्रेटा: आकार, इंजन और फीचर्स की तुलना
  • नई किआ सेल्टॉस की बुकिंग 11 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि कीमत की घोषणा 2 जनवरी, 2026 को की जाएगी.
    नई किआ सेल्टॉस हुई पेश, तस्वीरों में देखें कैबिन और बाहरी डिज़ाइन
  • भारत में बिक्री पर सबसे लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक पूरी तरह से परिवर्तन से गुजरने वाली है क्योंकि यह 2026 में अपनी दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करेगी. यहां हम नई किआ सेल्टॉस के बारे में अब तक की सभी जानकारी जानते हैं.
    2026 किआ सेल्टॉस कल भारत में करेगी अपनी वैश्विक शुरुआत: दूसरी पीढ़ी की एसयूवी से जानें क्या है उम्मीद
  • सेल्टॉस की दूसरी पीढ़ी में पूरी तरह बाहरी बदलाव किये गए हैं
    2026 किआ सेल्टॉस की सामने आई झलक, 10 दिसंबर को होगी लॉन्च
  • नई सेल्टॉस में अपने पिछले मॉडल की तुलना में मौलिक डिजाइन परिवर्तन होंगे तथा इसमें नया हाइब्रिड पावरट्रेन भी शामिल किया जाएगा.
    दूसरी पीढ़ी की किआ सेल्टॉस वैश्विक स्तर पर 10 दिसंबर होगी पेश
