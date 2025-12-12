नई किआ सेल्टॉस हुई लॉन्च, जानें इसकी 5 खासियतें
हाइलाइट्स
- डाइमेंशन के मामले में, यह पहले से बड़ी है
- पावरट्रेन ऑप्शन पहले जैसे ही हैं
- डिजाइन के लिए इंटरनेशनल मॉडल से प्रेरणा ली गई है
किआ ने नई और अपडेटेड सेल्टॉस लॉन्च की है, जिसका वर्ल्ड प्रीमियर भारत में हुआ है. बुकिंग शुरू हो गई है और लॉन्च 2 जनवरी, 2026 को होने वाला है. सेल्टॉस C-SUV सेगमेंट में फिर से धूम मचाने के लिए तैयार है, जहाँ मुकाबला पहले से कहीं ज़्यादा कड़ा है. तो, नई सेल्टॉस को क्या खास बनाता है? यहाँ पाँच बातें हैं जो आपको इसके बारे में जाननी चाहिए.
डिज़ाइन और स्टाइल
अगर आपने इंटरनेशनल किआ लाइन-अप देखी है, तो नई सेल्टॉस आपको अलग नहीं लगेगी. किआ की 'अपोजिट्स यूनाइटेड' डिज़ाइन फिलॉसफी का यह नया वैरिएंट सामने से स्पोर्टेज जैसा दिखता है, जिसमें ग्रिल मेश डिज़ाइन और हेडलाइट्स और डे-टाइम रनिंग लाइट्स के लिए स्लीक LED हैं. बंपर का डिज़ाइन भी पहले से ज़्यादा अग्रेसिव है, और अब यह नए 18-इंच अलॉय व्हील्स पर चलती है.
पिछले वैरिएंट की तुलना में, नई सेल्टॉस डाइमेंशन में थोड़ी बड़ी है, इसका साइज़ 4,430x1,830x1,600 mm है और इसका व्हीलबेस थोड़ा लंबा 2,690 mm है, जो पिछले मॉडल से 80mm ज़्यादा है.
पॉवरट्रेन विकल्प
पीढ़ी बदलने के साथ, नई सेल्टॉस के पावरट्रेन लाइन-अप में कोई बदलाव नहीं हुआ है. आपको वही तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं – तीनों 1.5L के हैं, तीनों चार-सिलेंडर हैं. नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 113bhp और 144Nm टॉर्क बनाता है और इसे मैनुअल या CVT के साथ लिया जा सकता है. और दूसरा पेट्रोल TGDi है, जो 158bhp और 253Nm ताकत बनाता है. यह इंजन सिक्स-स्पीड iMT या सेवन-स्पीड DCT के साथ उपलब्ध है, और आखिर में, डीजल 18bhp और 260Nm टॉर्क बनाता है और इसे सिक्स-स्पीड मैनुअल या सिक्स-स्पीड ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है.
इसमें दो नए रंग विकल्प भी हैं: मॉर्निंग हेज़ और मैग्मा रेड. ऐसी अफवाह थी कि नई सेल्टॉस लाइन-अप में हाइब्रिड पावरट्रेन पेश करेगी, लेकिन लॉन्च के समय ऐसा नहीं हुआ. यह बाद में आ भी सकता है और नहीं भी.
नया प्लेटफॉर्म
पुरानी सेल्टॉस, जो K2 प्लेटफॉर्म पर आधारित थी, उसकी तुलना में नई सेल्टॉस नए K3 प्लेटफॉर्म पर बनी है. प्लेटफॉर्म में इस बदलाव की वजह से डाइमेंशन में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही सेफ्टी और केबिन के अंदर की जगह भी बेहतर हुई है. दूसरी ओर, क्रेटा और क्लैविस पुराने K2 प्लेटफॉर्म पर ही बनी हुई हैं.
कैबिन और फीचर्स
पीढ़ी बदलने के साथ ही एक नया कैबिन डिज़ाइन भी आया है, जो नई किआ कारों जैसे सिरोस और कारेंज क्लैविस से इंस्पायर्ड है. इसमें एक नई कलर थीम है, डैशबोर्ड पर एक बड़ा फ्लोटिंग पैनल और एक नया डिज़ाइन किया गया स्टीयरिंग व्हील भी है. इसमें नए 12.3-इंच के डुअल डिस्प्ले हैं जिनके बीच में एक और स्क्रीन है. इसमें रिक्लाइन के साथ 60:40 स्प्लिट वाली दूसरी रो है और पावर्ड टेलगेट के पीछे 447 लीटर की बूट कैपेसिटी है.
फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, बोस साउंड सिस्टम, लेवल 2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, HUD, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एम्बिएंट लाइटिंग, रिक्लाइनिंग सेकंड रो और फुल-LED लाइट पैकेज शामिल हैं. सेफ्टी के मामले में, इसमें स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग, EBD के साथ ABS, स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल-स्टार्ट असिस्ट मिलते हैं.
प्रतिस्पर्धा
ग्लोबल प्रीमियर के बाद, नई-पीढ़ी सेल्टॉस 2 जनवरी, 2026 को भारत में लॉन्च होगी. उम्मीद है कि पावरट्रेन और वैरिएंट के हिसाब से इसकी कीमत रु.12-20 लाख के बीच होगी. इसे दूसरी C-SUV से सीधी टक्कर मिलेगी, जिनमें ह्यून्दे क्रेटा, होंडा एलिवेट, एमडी एस्टोर, मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रांड विटारा, टोयोटा हायराइर, स्कोडा कुशक, फोक्सवैगन टाइगुन, और हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा शामिल हैं.
