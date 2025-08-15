लॉन्च के बाद से किआ कारेंज क्लैविस को मिली 20,000 से ज्यादा बुकिंग, एक महीने से कम समय में 1000 से अधिक ईवी भी हुईं बुक

किआ इंडिया ने अपनी नई कारेंज क्लैविस रेंज (ICE + EV) के लॉन्च के बाद से 21,000 से ज़्यादा बुकिंग मिलने की घोषणा की है. मई 2025 में लॉन्च होने वाली फेसलिफ़्टेड किआ कारेंज क्लैविस (पेट्रोल/डीज़ल) को 20,000 से ज़्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं, जो इसकी मज़बूत माँग का संकेत है. वहीं, लगभग एक महीने पहले लॉन्च हुई कारेंज क्लैविस EV की बुकिंग 1000 यूनिट का आंकड़ा पार कर गई है, जो इस सेगमेंट में EV के लिहाज़ से वाकई प्रभावशाली है.

यह भी पढ़ें: किआ सिरोस ईवी पूरी तरह से ढकी हुई पहली बार आई नज़र

बुकिंग के आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए, किआ इंडिया के मुख्य बिक्री अधिकारी, जूनसू चो ने कहा, "हम अपने कारेंज क्लैविस और क्लैविस ईवी मॉडलों को मिली ज़बरदस्त प्रतिक्रिया से बेहद उत्साहित हैं. यह ज़बरदस्त माँग ग्राहकों के किआ पर भरोसे का प्रमाण है और हमारे वाहनों में नवाचार, सुरक्षा और आराम लाने की हमारी प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है. हमें गर्व है कि पेट्रोल-डीज़ल और ईवी, दोनों ही मॉडल भारतीय उपभोक्ताओं के साथ इतनी मज़बूती से जुड़ते हैं, जो इस सेगमेंट में किआ के नेतृत्व की पुष्टि करता है."

कारेंज क्लैविस मूलतः एमपीवी का फेसलिफ़्टेड वर्ज़न है, लेकिन इसमें कई विज़ुअल अपडेट और कई प्रीमियम फ़ीचर्स हैं. इसकी मुख्य खासितों में ऑल-एलईडी लाइटिंग, स्पोर्टी अलॉय व्हील्स, और सीट वेंटिलेशन, पावर्ड एडजस्टमेंट, बड़े डिस्प्ले और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फ़ीचर्स वाला एक बेहतर केबिन शामिल है. कारेंस क्लैविस ईवी, जो किआ की पहली भारत में निर्मित ईवी है, में भी इसी तरह की स्टाइलिंग और फ़ीचर पैकेज का इस्तेमाल किया गया है. हालाँकि, ईवी में कुछ अतिरिक्त बदलाव भी किए गए हैं, जैसे कि व्हीकल-टू-लोड चार्जिंग आदि.

दोनों MPVs में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ बेहतर सुरक्षा पैकेज भी मिलता है. सबसे महंगे वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS भी मिलता है. फीचर्स की सूची में 8-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, डुअल डैशकैम और क्लाइमेट कंट्रोल/इंफोटेनमेंट स्वैप स्विच भी शामिल हैं.

किआ कारेंज क्लैविस ईवी का पेट्रोल-डीजल मॉडल तीन पावरट्रेन विकल्पों के साथ आता है - 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल. ट्रांसमिशन विकल्प भी पहले जैसे ही हैं - 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड iMT, 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर (AT) और 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT)। दूसरी ओर, यह EV दो बैटरी विकल्पों में उपलब्ध है - एक 51.4 kWh बैटरी जिसकी ARAI प्रमाणित रेंज 490 किमी है और एक 42 kWh यूनिट जिसकी ARAI प्रमाणित रेंज 404 किमी है. यह 100 kW DC चार्जर के ज़रिए केवल 39 मिनट में 10-80 प्रतिशत तक फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.