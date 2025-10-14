पत्रिकायूज़्ड कार्स
पोलारिस ने इंडियन मोटरसाइकिल को अपनी ज्यादातर हिस्सेदारी बेची

एक निजी इक्विटी फर्म कैरोलवुड एलपी 2026 की पहली तिमाही से इंडियन मोटरसाइकिल का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 14, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • कैरोलवुड एलपी 2026 की शुरुआत तक इंडियन मोटरसाइकिल का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी
  • पोलारिस बिक्री के बाद भी अपनी एक छोटी हिस्सेदारी बरकरार रखेगी
  • माइक कैनेडी को इंडियन मोटरसाइकिल का नया सीईओ नियुक्त किया गया

पोलारिस इंक. ने इंडियन मोटरसाइकिल डिवीजन में अपनी ज्यादातर हिस्सेदारी एक स्वतंत्र कंपनी को बेचने की घोषणा की है. अधिकांश हिस्सेदारी लॉस एंजिल्स स्थित निजी इक्विटी फर्म कैरोलवुड एलपी को बेची जाएगी. यह सौदा 2026 की पहली तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है. वर्तमान में, इंडियन मोटरसाइकिल, पोलारिस के कुल राजस्व में लगभग 7% का योगदान देती है, जो पिछले वर्ष लगभग 478 मिलियन डॉलर था. इस सौदे के पूरा होने पर, पोलारिस के पास एक छोटी सी हिस्सेदारी बनी रहेगी, लेकिन उसे अपने वार्षिक लाभ मार्जिन और प्रति शेयर आय में वृद्धि की उम्मीद है.

 

यह भी पढ़ें: 2025 इंडियन स्काउट रेंज भारत में हुई लॉन्च

Indian Motorcycle sold by Polaris carandbike edited 2

पोलारिस के सीईओ माइक स्पीटजन ने इंडियन मोटरसाइकिल को एक स्वतंत्र कंपनी बनाने के निर्णय को इस प्रकार समझाया कि इससे दोनों कंपनियों को अपनी-अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा, पोलारिस अपने मुख्य पावरस्पोर्ट्स व्यवसाय पर तथा इंडियन मोटरसाइकिल एक प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड के रूप में अपनी वृद्धि जारी रखने पर ध्यान केंद्रित करेगी.

 

इंडियन मोटरसाइकिल के संचालन के लिए, कैरोलवुड एलपी ने माइक कैनेडी को कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया है. कैनेडी के पास मोटरसाइकिल उद्योग का तीन दशकों से ज़्यादा का अनुभव है, और वे इससे पहले हार्ली-डेविडसन, वेंस एंड हाइन्स एग्ज़्हॉस्ट और रम्बलऑन में वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं. इस योजना का उद्देश्य इंडियन मोटरसाइकिल की मज़बूत विरासत को और मज़बूत करना और इसे एक स्वतंत्र ब्रांड के रूप में उभरने में मदद करना है जो अमेरिकी प्रदर्शन और गौरव का प्रतिनिधित्व करता रहे.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • हीरो मोटोकॉर्प ने नई हीरो हंक 440, एक्सपल्स 200 4वी और एक्सपल्स 200 4वी प्रो के साथ इटली में प्रवेश करके यूरोप में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है.
    हीरो मोटोकॉर्प ने हीरो हंक के साथ इतावली बाज़ार में दस्तक दी
  • EICMA 2025 में इसके पहली बार पेश होने के बाद, उम्मीद है कि रॉयल एनफील्ड नवंबर में मोटोवर्स में हिमालयन 750 का प्रदर्शन करेगी.
    रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 से EICMA 2025 में उठा पर्दा
  • रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी मोटरसाइकिलें अब अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध हैं, जो भारत भर के 10 प्रमुख शहरों में उपलब्ध हैं.
    रॉयल एनफील्ड 350 सीसी मोटरसाइकिलें अब अमेज़न पर उपलब्ध
  • टीवीएस मोटर कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक नई मोटरसाइकिल का टीज़र जारी किया है जिसको इटली के मिलान में होने वाले EICMA 2025 शो में पेश किया जाएगा. क्या यह एक कॉन्सेप्ट या नई प्रोडक्शन मोटरसाइकिल हो सकती है?
    टीवीएस ने नई मोटरसाइकिल की दिखाई झलक, नई 450 एडवेंचर कॉन्सेप्ट या कुछ और?
  • ब्रिक्सटन 5 नवंबर 2025 तक क्रॉसफायर 500 XC की चुनिंदा यूनिट्स को विशेष मूल्य पर पेश कर रहा है.
    ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500XC की कीमत रु.1.20 लाख तक घटी, नई कीमत रु.3.99 लाख
