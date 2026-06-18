पोर्श 911 GT3 भारत में रु.3.32 करोड़ में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 18, 2026
हाइलाइट्स
- इसमें 4.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड फ्लैट-सिक्स इंजन है
- 0-100 kmph की रफ़्तार 3.4 सेकंड में
- 'पेंट टू सैंपल' सर्विस भी उपलब्ध है
पोर्श ने भारत में नई जेनरेशन की 911 GT3 लॉन्च कर दी है और इसकी बुकिंग शुरू हो गई है. 992-सीरीज़ की GT3, टर्बो से ऊपर का टॉप-एंड वर्जन है और ऑप्शनल एक्स्ट्रा के बिना इसकी शुरुआती कीमत रु.3.32 करोड़ (एक्स-शोरूम) है.
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इसमें नैचुरली एस्पिरेटेड 4.0-लीटर फ्लैट-सिक्स इंजन है जो 503bhp की पावर और 470Nm का टॉर्क देता है. यह इंजन कार को सिर्फ़ 3.4 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार तक पहुँचाने के लिए काफ़ी है. दुनिया भर में यह मैनुअल गियरबॉक्स के साथ भी उपलब्ध है, लेकिन भारत में इसके साथ स्टैंडर्ड तौर पर PDK गियरबॉक्स मिलता है. इस स्टैंडर्ड GT3 ने लार्स कर्न की ड्राइविंग में नूर्बुर्गिंग (Nurburgring) ट्रैक पर 6:55.34 का समय दर्ज किया है.
स्टैंडर्ड इक्विपमेंट की बात करें तो, पोर्श की 'पेंट-टू-सैंपल' सर्विस के अलावा चुनने के लिए 10 कलर ऑप्शन हैं. इसमें 21-इंच के फोर्स्ड एल्युमीनियम व्हील्स, ब्लैक रेस-टेक्स (Race-Tex) एलिमेंट्स के साथ GT सिल्वर थीम वाला कैबिन और फोर-वे इलेक्ट्रिक सीट्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलती हैं, जबकि एडेप्टिव सीट्स को ऑप्शनल एक्स्ट्रा के तौर पर जोड़ा जा सकता है. पोर्श की मैन्थी किट (Manthey Kit) और वीसाच पैक (Weissach Pack) को कई परफॉर्मेंस पार्ट्स के साथ ऑफिशियल कॉन्फ़िगरेटर पर कॉन्फ़िगर किया जा सकता है.
भारतीय बाज़ार में बेस मॉडल की डिलेवरी इस साल के आखिर में शुरू होने की बात कही गई है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर इसमें बदलाव हो सकता है.
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