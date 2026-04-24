पोर्श कायेन कूपे का इलेक्ट्रिक मॉडल हुआ लॉन्च, टर्बो वैरिएंट 1,156 बीएचपी की ताकत के साथ सिंगल चार्ज पर देगा 669 किलोमीटर की रेंज
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 24, 2026
हाइलाइट्स
- टर्बो वेरिएंट में 1,156bhp तक की ताकत और मात्र 2.5 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेगी
- 911 से प्रेरित कूपे डिज़ाइन 669 किमी तक की दावा की गई रेंज मिलती है
- 800V आर्किटेक्चर 400 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है
पोर्श ने ऑटो चाइना 2026 में नई कायेन कूपे इलेक्ट्रिक से पर्दा उठाया है. स्टैंडर्ड कायेन इलेक्ट्रिक कुछ महीने पहले ही वैश्विक स्तर पर लॉन्च हो चुकी है, और अब हमें ढलान वाली छत वाले वैरिएंट की पहली झलक मिली है, जो इस साल के अंत में बिक्री शुरू होने पर तीन वैरिएंट में उपलब्ध होगी.
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पोर्श का कहना है कि इसकी रूफलाइन पोर्श 911 से प्रेरित है, जो इसकी सिग्नेचर 'फ्लाईलाइन' सिल्हूट को इलेक्ट्रिक एसयूवी बॉडी में बरकरार रखती है. यह स्टैंडर्ड कायेन इलेक्ट्रिक एसयूवी से 24 मिमी नीची है, जबकि एयरोडायनामिक बदलावों की मदद से इसका ड्रैग कोएफ़िशिएंट 0.23 तक पहुंच गया है. इसका मतलब बेहतर माइलेज भी है, क्योंकि इसकी दावा की गई रेंज 669 किमी तक है, जो स्टैंडर्ड वर्जन से 18 किमी अधिक है. 800-वोल्ट आर्किटेक्चर के साथ, 113 किलोवाट-घंटे के बैटरी पैक के लिए डीसी फास्ट चार्जिंग 400 किलोवाट तक की अधिकतम ताकत बनाती है.
एंट्री-लेवल कायेन कूपे इलेक्ट्रिक 405bhp की ताकत पैदा करती है, लेकिन ओवरबूस्ट फंक्शन के साथ यह 442bhp तक पहुंच जाती है. यह 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 4.8 सेकंड में पकड़ लेती है. इसके बाद आता है कायेन एस कूपे इलेक्ट्रिक, जिसकी ताकत 540bhp तक बढ़ जाती है, या लॉन्च कंट्रोल के साथ 660bhp तक पहुंच जाती है, जिससे स्प्रिंट टाइम घटकर 3.8 सेकंड हो जाता है. रेंज-टॉपिंग टर्बो 855bhp की पावर जनरेट करती है, लेकिन ओवरबूस्ट इसे अविश्वसनीय रूप से 1,156bhp तक पहुंचा देता है. और इसका नतीजा यह है कि यह 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 2.5 सेकंड में पकड़ लेती है.
ढलानदार रूफलाइन के बावजूद, बूट स्पेस 534 लीटर से 1,347 लीटर तक है, जबकि फ्रंट ट्रंक में 90 लीटर की अतिरिक्त जगह मिलती है. पीछे की सीटों को दो सीटों या 2+1 लेआउट में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, और इसकी टोइंग क्षमता 3.5 टन तक है. इसमें स्टैंडर्ड तौर पर पोर्श एक्टिव सस्पेंशन मैनेजमेंट के साथ एडैप्टिव एयर सस्पेंशन दिया गया है. अधिक महंगे वेरिएंट में पोर्श एक्टिव राइड भी उपलब्ध है, और रियर-एक्सल स्टीयरिंग सभी वेरिएंट में मिलती है. पोर्श एक लाइटवेट स्पोर्ट पैकेज भी पेश करता है. इसमें कार्बन रूफ, 22-इंच के व्हील, परफॉर्मेंस टायर शामिल हैं और इससे वजन 17.6 किलोग्राम तक कम हो जाता है.
अंदर से, कायेन कूपे इलेक्ट्रिक में स्टैंडर्ड वर्जन के समान कैबिन हैं, जिसमें पोर्श का नया डिजिटल कॉकपिट लेआउट शामिल है, जिसमें घुमावदार डिजिटल क्लस्टर, सेंट्रल डिस्प्ले, वैकल्पिक यात्री स्क्रीन और ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले शामिल हैं. पैनोरमिक ग्लास रूफ और स्पोर्ट क्रोनो पैकेज स्टैंडर्ड हैं.
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