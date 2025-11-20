पोर्श कायेन इलेक्ट्रिक भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.1.75 करोड़
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 20, 2025
हाइलाइट्स
- टर्बो 1156 बीएचपी और 1500 एनएम का टॉर्क पैदा करता है
- 0-100 किमी प्रति घंटा 2.5 सेकंड में पकड़ सकती है
- 113 kWh की बैटरी 400 kW की फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है
पोर्श ने अपनी इलेक्ट्रिक कार लाइनअप का विस्तार किया है और इसकी फ्लैगशिप एसयूवी इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेंड में नई कड़ी है. पोर्श कायेन इलेक्ट्रिक, कुछ दशक पहले आई पहली कायेन जितनी ही शानदार है. अपने इलेक्ट्रिक मॉडलों - टायकान और मकान ईवी की तरह, कायेन ईवी भी संख्या के मामले में लाजवाब है और भारत में स्टैंडर्ड मॉडल के लिए रु.1.75 करोड़ और टर्बो मॉडल के लिए रु.2.25 करोड़ की शुरुआती कीमत पर ऑर्डर के लिए उपलब्ध है.
आइये पहले इन शानदार आँकड़ों की बात करते हैं. अपने सबसे शक्तिशाली टर्बो स्टेट-ऑफ़-ट्यून में, यह 1,156 बीएचपी और 1500 एनएम टॉर्क पैदा करता है, और बूस्ट मोड में 0-100 किमी/घंटा की रफ़्तार 2.5 सेकंड में पकड़ सकता है. इसका ज़्यादा "धीमा" वैरिएंट भी कम नहीं है, 440 बीएचपी और 835 एनएम के साथ आता है, और दावा किया गया है कि यह 0-100 की स्पीड मात्र 4.8 सेकंड पकड़ सकता है.
यह भी पढ़ें: नई पोर्श 911 टर्बो एस भारत में रु.3.80 करोड़ में हुई लॉन्च
फॉर्मूला ई से प्रेरणा लेते हुए, कायेन इलेक्ट्रिक में 600 किलोवाट की रिक्यूपरेटिव पावर भी है, जिसमें दैनिक उपयोग में, लगभग 97% ब्रेकिंग ऑपरेशन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है.
आयामों की बात करें तो, नई कायेन ईवी अपने पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाले वैरिएंट से 55 मिमी लंबी है, जिसकी लंबाई 4,985 मिमी, चौड़ाई 1,980 मिमी और ऊँचाई 1,674 मिमी है. व्हीलबेस बढ़कर 3,023 मिमी हो गया है, जिसका मतलब है कि कैबिन में ज़्यादा जगह होगी. अगर टायकन और मकान ईवी की स्टाइलिंग की बात करें, तो कायेन ईवी मज़बूत, आधुनिक और अभी भी पोर्श जैसी ही है. कैबिन भी आधुनिक है और इसमें डैशबोर्ड के ऊपर 14.25 इंच की OLED स्क्रीन है, जिसे 14.9 इंच के वैकल्पिक पैसेंजर डिस्प्ले से जोड़ा जा सकता है.
ऑर्डर बुक अभी से शुरू हो गए हैं, कायेन ईवी पेट्रोल-डीजडल वैरिएंट के साथ उपलब्ध होगी (जो अब मकान के मामले में नहीं) है. वैश्विक डिलेवरी अगले साल की दूसरी छमाही में शुरू होनी चाहिए और जल्द ही भारत में भी आ जाएगी.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय पोर्श मॉडल्स
- पोर्श टाइकैनएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.97 - 3.12 करोड़
- पोर्श पैनामेराएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.05 - 2.81 करोड़
- पोर्श कयेनएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.69 - 2.36 करोड़
- पोर्श 911एक्स-शोरूम कीमत₹ 2 - 3.8 करोड़
- पोर्श कयेन कूपेएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.76 - 2.38 करोड़
- पोर्श मकैनएक्स-शोरूम कीमत₹ 1 करोड़
- पोर्श मैकन इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.41 - 1.96 करोड़
अपकमिंग कार्स
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- टाटा सिएराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 26, 2025
- महिंद्रा क्सइवी नाइनएसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 27, 2025
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 2, 2025
- किया सेल्टोसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 13 - 21 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 10, 2025
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 13, 2025
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- स्कोडा कॉमिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 22, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स