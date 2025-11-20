पोर्श कायेन इलेक्ट्रिक भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.1.75 करोड़

पोर्श ने अपनी इलेक्ट्रिक कार लाइनअप का विस्तार किया है और इसकी फ्लैगशिप एसयूवी इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेंड में नई कड़ी है. पोर्श कायेन इलेक्ट्रिक, कुछ दशक पहले आई पहली कायेन जितनी ही शानदार है. अपने इलेक्ट्रिक मॉडलों - टायकान और मकान ईवी की तरह, कायेन ईवी भी संख्या के मामले में लाजवाब है और भारत में स्टैंडर्ड मॉडल के लिए रु.1.75 करोड़ और टर्बो मॉडल के लिए रु.2.25 करोड़ की शुरुआती कीमत पर ऑर्डर के लिए उपलब्ध है.

आइये पहले इन शानदार आँकड़ों की बात करते हैं. अपने सबसे शक्तिशाली टर्बो स्टेट-ऑफ़-ट्यून में, यह 1,156 बीएचपी और 1500 एनएम टॉर्क पैदा करता है, और बूस्ट मोड में 0-100 किमी/घंटा की रफ़्तार 2.5 सेकंड में पकड़ सकता है. इसका ज़्यादा "धीमा" वैरिएंट भी कम नहीं है, 440 बीएचपी और 835 एनएम के साथ आता है, और दावा किया गया है कि यह 0-100 की स्पीड मात्र 4.8 सेकंड पकड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: नई पोर्श 911 टर्बो एस भारत में रु.3.80 करोड़ में हुई लॉन्च

फॉर्मूला ई से प्रेरणा लेते हुए, कायेन इलेक्ट्रिक में 600 किलोवाट की रिक्यूपरेटिव पावर भी है, जिसमें दैनिक उपयोग में, लगभग 97% ब्रेकिंग ऑपरेशन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है.

आयामों की बात करें तो, नई कायेन ईवी अपने पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाले वैरिएंट से 55 मिमी लंबी है, जिसकी लंबाई 4,985 मिमी, चौड़ाई 1,980 मिमी और ऊँचाई 1,674 मिमी है. व्हीलबेस बढ़कर 3,023 मिमी हो गया है, जिसका मतलब है कि कैबिन में ज़्यादा जगह होगी. अगर टायकन और मकान ईवी की स्टाइलिंग की बात करें, तो कायेन ईवी मज़बूत, आधुनिक और अभी भी पोर्श जैसी ही है. कैबिन भी आधुनिक है और इसमें डैशबोर्ड के ऊपर 14.25 इंच की OLED स्क्रीन है, जिसे 14.9 इंच के वैकल्पिक पैसेंजर डिस्प्ले से जोड़ा जा सकता है.

ऑर्डर बुक अभी से शुरू हो गए हैं, कायेन ईवी पेट्रोल-डीजडल वैरिएंट के साथ उपलब्ध होगी (जो अब मकान के मामले में नहीं) है. वैश्विक डिलेवरी अगले साल की दूसरी छमाही में शुरू होनी चाहिए और जल्द ही भारत में भी आ जाएगी.