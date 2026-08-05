रेंज रोवर SV अल्ट्रा रु.3.80 करोड़ में हुई लॉन्च

जेएलआर इंडिया ने नई SV अल्ट्रा को लॉन्च करके भारत में रेंज रोवर पोर्टफोलियो का विस्तार किया है. रु.3.80 करोड़ (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली SV अल्ट्रा स्टैंडर्ड तौर पर 5-सीट वाले कैबिन के साथ उपलब्ध है और इसे सिर्फ़ V8 माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है.

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SV अल्ट्रा के बाहरी हिस्से में कुछ खास स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें इस वेरिएंट के लिए खास 'टाइटन सिल्वर' पेंट फ़िनिश शामिल है. इसमें असली एल्युमीनियम के कण और एडवांस्ड पिगमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पेंट को लिक्विड मेटल जैसा लुक मिलता है. SV अल्ट्रा में इस वेरिएंट के लिए खास 'साटन प्लेटिनम एटलस' और 'सिल्वर क्रोम' ट्रिम एक्सेंट भी दिए गए हैं. SV अल्ट्रा में स्टैंडर्ड तौर पर 22-इंच के पहिए मिलते हैं, लेकिन खरीदार चाहें तो इसे 23-इंच के पहियों में अपग्रेड करवा सकते हैं.

अंदर से, SVअल्ट्रा का कैबिन डिज़ाइन इसकी दूसरी रेंज रोवर गाड़ियों जैसा ही है; बस इसमें इस्तेमाल किए गए मटीरियल और रंग ही इसे अलग बनाते हैं. इसमें नए डुअल-टोन ऑर्किड व्हाइट और सिंडर ग्रे अल्ट्राफैब्रिक्स अपहोल्स्ट्री के साथ ऑर्किड व्हाइट वुड विनियर और सिरेमिक इंसर्ट्स दिए गए हैं. जैसा कि पहले बताया गया है, SV अल्ट्रा में स्टैंडर्ड तौर पर पांच सीटों वाला कैबिन मिलता है, लेकिन खरीदारों के पास पीछे अलग-अलग सीटों वाले चार-सीटों वाले कैबिन में अपग्रेड करने का ऑप्शन भी होता है.

हालांकि, SV अल्ट्रा की सबसे खास बात इसका साउंड सिस्टम है. इसमें भारत में JLR का नया SV इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑडियो सिस्टम पहली बार पेश किया गया है, जिसमें कैबिन और सीटों में 21 हल्के थिन-फिल्म ट्रांसड्यूसर (यानी स्पीकर) लगे हैं. ऑडियो के अनुभव को और भी शानदार बनाने के लिए पिछली सीटों और फुट-वेल में एक्चुएटर्स भी लगाए गए हैं.

इसमें मिलने वाले अन्य फ़ीचर्स में पीछे की सीटों के लिए दो 13.1-इंच की एंटरटेनमेंट स्क्रीन, हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज फ़ंक्शन वाली 24-वे पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीटें, मेमोरी फ़ंक्शन वाली पावर्ड रियर सीटें, एक्टिव एयर सस्पेंशन, 13.1-इंच की Pivi Pro टचस्क्रीन, फोर-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड टेलगेट और बहुत कुछ शामिल हैं.

पावरट्रेन की बात करें तो, SV अल्ट्रा में 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन लगा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 530 bhp की ताकत और 750 Nm का टॉर्क बनाता है. इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है. JLR का दावा है कि 2.6-टन वज़नी यह SUV 0 से 100 kmph की रफ़्तार 4.9 सेकंड में पकड़ लेती है.