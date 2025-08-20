रॉयल एनफील्ड मोटोवर्स 2025 के रजिस्ट्रेशन शुरू, 21-23 नवंबर के बीच होगा आयोजन
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 20, 2025
हाइलाइट्स
- रॉयल एनफील्ड ने इस साल परफॉर्म करने वाले कलाकारों की सूची की पुष्टि कर दी है
- इसमें रॉयल एनफील्ड की कस्टम मोटरसाइकिलों और कॉन्सेप्ट की एक सीरीज़ पेश की जाएगी
- टिकटों की कीमत रु.2,499 (एक्स-शोरूम) है
रॉयल एनफील्ड ने मोटोवर्स के इस साल के आयोजन की तारीखों की आधिकारिक पुष्टि कर दी है. रु.2,499 में शुरुआती टिकटों के साथ, मोटोवर्स 2025 21-23 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा. यह वार्षिक उत्सव मोटरसाइकिलिंग को ट्रिब्यूट देता है और अपने लाइव संगीत कार्यक्रमों के लिए भी जाना जाता है. पिछले आयोजनों की तरह, यह उत्सव भी गोवा के वागाटोर स्थित हिलटॉप में आयोजित किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 अलॉय व्हील के साथ टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
मोटोवर्स, जिसे पहले राइडरमेनिया के नाम से जाना जाता था, अक्सर रॉयल एनफील्ड के लिए अपनी नई पेशकशों को पेश करने के लिए एक मंच के रूप में काम करता रहा है. पिछले साल के मोटोवर्स में स्क्रैम 440 को पेश करने के साथ-साथ गोअन क्लासिक 350 को भी पेश किया गया था. इस कार्यक्रम में कई कस्टम-निर्मित रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलें भी पेश की जाएँगी, जो इस उत्सव के मुख्य आकर्षणों में से एक होंगी और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कस्टम मोटरसाइकिल निर्माताओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देगी.
रॉयल एनफील्ड ने मोटोवर्स 2025 में प्रस्तुति देने वाले कलाकारों की सूची की भी पुष्टि कर दी है. इस कार्यक्रम में हनुमानकाइंड, यूफोरिया, परवाज़, द येलो डायरी, मेडिवल पंडित्स, थाईकुड्डम ब्रिज और काव्या त्रेहान जैसे संगीतकार शामिल होंगे. इन नामों के बाद एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय कलाकार भी प्रस्तुति देंगे, हालाँकि रॉयल एनफील्ड ने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि वह कौन हैं। इस कार्यक्रम के अन्य मुख्य आकर्षणों में लंबी दूरी के मोटरसाइकिल चालक निक सैंडर्स, एडवेंचरर और रैली ड्राइवर वैनेसा रूक और ईरानी मूल की मोटरसाइकिल चालक मारल याज़रलू जैसे कलाकारों द्वारा आयोजित कार्यशालाएँ और पैनल चर्चाएँ शामिल होंगी.
पिछले एडिशन की तरह, स्लाइड स्कूल, हिल क्लाइम्ब, हंटर मेज़ चेज़ और ट्रेल स्कूल प्रोग्राम जैसी प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताएं देखने को मिलेंगी, जो आपकी घुड़सवारी कौशल को निखारने में मदद करेंगी.
