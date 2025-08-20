रॉयल एनफील्ड मोटोवर्स 2025 के रजिस्ट्रेशन शुरू, 21-23 नवंबर के बीच होगा आयोजन

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा एक्सयूवी.ई8एमजी जेडएस एचईवीरेनो किगरविनफ़ास्ट वीएफ3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050सुज़ुकीरॉयल एनफील्डबेनेली लिओसीनो 800यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

रॉयल एनफील्ड मोटोवर्स 2025 के रजिस्ट्रेशन शुरू, 21-23 नवंबर के बीच होगा आयोजन

इस कार्यक्रम के लिए अर्ली बर्ड टिकट, जो हिलटॉप, वागाटोर, गोवा में आयोजित किया जाएगा, वर्तमान में रु.2,499 में बिक्री पर हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 20, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • रॉयल एनफील्ड ने इस साल परफॉर्म करने वाले कलाकारों की सूची की पुष्टि कर दी है
  • इसमें रॉयल एनफील्ड की कस्टम मोटरसाइकिलों और कॉन्सेप्ट की एक सीरीज़ पेश की जाएगी
  • टिकटों की कीमत रु.2,499 (एक्स-शोरूम) है

रॉयल एनफील्ड ने मोटोवर्स के इस साल के आयोजन की तारीखों की आधिकारिक पुष्टि कर दी है. रु.2,499 में शुरुआती टिकटों के साथ, मोटोवर्स 2025 21-23 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा. यह वार्षिक उत्सव मोटरसाइकिलिंग को ट्रिब्यूट देता है और अपने लाइव संगीत कार्यक्रमों के लिए भी जाना जाता है. पिछले आयोजनों की तरह, यह उत्सव भी गोवा के वागाटोर स्थित हिलटॉप में आयोजित किया जाएगा.

 

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 अलॉय व्हील के साथ टैस्टिंग के दौरान आई नज़र

Royal Enfield Scram 440 1

मोटोवर्स, जिसे पहले राइडरमेनिया के नाम से जाना जाता था, अक्सर रॉयल एनफील्ड के लिए अपनी नई पेशकशों को पेश करने के लिए एक मंच के रूप में काम करता रहा है. पिछले साल के मोटोवर्स में स्क्रैम 440 को पेश करने के साथ-साथ गोअन क्लासिक 350 को भी पेश किया गया था. इस कार्यक्रम में कई कस्टम-निर्मित रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलें भी पेश की जाएँगी, जो इस उत्सव के मुख्य आकर्षणों में से एक होंगी और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कस्टम मोटरसाइकिल निर्माताओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देगी.

Motoverse edited 5

रॉयल एनफील्ड ने मोटोवर्स 2025 में प्रस्तुति देने वाले कलाकारों की सूची की भी पुष्टि कर दी है. इस कार्यक्रम में हनुमानकाइंड, यूफोरिया, परवाज़, द येलो डायरी, मेडिवल पंडित्स, थाईकुड्डम ब्रिज और काव्या त्रेहान जैसे संगीतकार शामिल होंगे. इन नामों के बाद एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय कलाकार भी प्रस्तुति देंगे, हालाँकि रॉयल एनफील्ड ने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि वह कौन हैं। इस कार्यक्रम के अन्य मुख्य आकर्षणों में लंबी दूरी के मोटरसाइकिल चालक निक सैंडर्स, एडवेंचरर और रैली ड्राइवर वैनेसा रूक और ईरानी मूल की मोटरसाइकिल चालक मारल याज़रलू जैसे कलाकारों द्वारा आयोजित कार्यशालाएँ और पैनल चर्चाएँ शामिल होंगी.

Motoverse edited 3

पिछले एडिशन की तरह, स्लाइड स्कूल, हिल क्लाइम्ब, हंटर मेज़ चेज़ और ट्रेल स्कूल प्रोग्राम जैसी प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताएं देखने को मिलेंगी, जो आपकी घुड़सवारी कौशल को निखारने में मदद करेंगी.

# Royal Enfield Motoverse# Royal Enfield custom bikes# Royal Enfield Motoverse tickets# Bikes# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 एमजी हेक्टर, Rohini Courts, New Delhi
    8.8
    2024 एमजी हेक्टर
    Savvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 19.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Rohini Courts, New Delhi
    8.7
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    LXI BS IV | 27,803 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.25 लाख
    ₹ 11,758/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 ह्युंडई ईलाइट आई20, Rohini Courts, New Delhi
    8
    2018 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Magna Executive | 44,013 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 10,054/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई क्रेटा, Rohini Courts, New Delhi
    7
    2016 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 SX Plus | 74,493 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.49 लाख
    ₹ 15,839/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो, Rohini Courts, New Delhi
    7.8
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta BS IV | 38,911 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 10,054/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर, Rohini Courts, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 52,620 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.49 लाख
    ₹ 12,293/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Rohini Courts, New Delhi
    8.3
    2022 महिंद्रा थार
    LX 4 Seater Hard Top | 40,017 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 12.5 लाख
    ₹ 26,440/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10, Rohini Courts, New Delhi
    7.5
    2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz BS IV | 34,500 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.99 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 जीप कम्पास, Yozna Vihar, New Delhi
    7.5
    2018 जीप कम्पास
    Limited 1.4 Multi AIR D BS IV | 16,400 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2025 महिंद्रा थार रॉक्स, Rohini Courts, New Delhi
    9.2
    2025 महिंद्रा थार रॉक्स
    AX7L 4X4 | 3,004 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 25 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi

लोकप्रिय रॉयल एनफील्ड मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • आगामी मोटरसाइकिल संभवतः दो वेरिएंट में पेश की जाएगी - स्पोक्ड व्हील्स और एलॉय व्हील्स के साथ.
    रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 अलॉय व्हील के साथ टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
  • प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर की गई बड़ी घोषणा का अर्थ यह हो सकता है कि त्यौहारी सीजन से पहले किफायती वाहन खंड को बड़ा बढ़ावा मिलने की संभावना है.
    जीएसटी दर में कटौती के साथ इस दिवाली छोटी कारें और बाइक हो जाएंगी सस्ती
  • हीरो ने पहले अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के खिलाफ अपने 'डेस्टिनी' ट्रेडमार्क के उल्लंघन का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया था.
    दिल्ली हाई कोर्ट ने हीरो मोटोकॉर्प के पक्ष में सुनाया फैसला, ईवी स्टार्टअप को 'डेस्टिनी' ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक
  • ओला ने पुष्टि की है कि डायमंडहेड 2027 के मध्य में लॉन्च होगी और इसकी कीमत लगभग रु.5 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.
    ओला डायमंडहेड प्रोटोटाइप हुआ पेश, रु.5 लाख के अंदर होगी कीमत
  • बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ 450 सीरीज की शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत रु,84,341 हो गई है.
    एथर एनर्जी ने BaaS मॉडल किया पेश, रिज़्टा की कीमत अब रु.76,000 से शुरू
  • आगामी मोटरसाइकिल संभवतः दो वेरिएंट में पेश की जाएगी - स्पोक्ड व्हील्स और एलॉय व्हील्स के साथ.
    रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 अलॉय व्हील के साथ टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
  • प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर की गई बड़ी घोषणा का अर्थ यह हो सकता है कि त्यौहारी सीजन से पहले किफायती वाहन खंड को बड़ा बढ़ावा मिलने की संभावना है.
    जीएसटी दर में कटौती के साथ इस दिवाली छोटी कारें और बाइक हो जाएंगी सस्ती
  • हीरो ने पहले अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के खिलाफ अपने 'डेस्टिनी' ट्रेडमार्क के उल्लंघन का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया था.
    दिल्ली हाई कोर्ट ने हीरो मोटोकॉर्प के पक्ष में सुनाया फैसला, ईवी स्टार्टअप को 'डेस्टिनी' ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक
  • ओला ने पुष्टि की है कि डायमंडहेड 2027 के मध्य में लॉन्च होगी और इसकी कीमत लगभग रु.5 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.
    ओला डायमंडहेड प्रोटोटाइप हुआ पेश, रु.5 लाख के अंदर होगी कीमत
  • बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ 450 सीरीज की शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत रु,84,341 हो गई है.
    एथर एनर्जी ने BaaS मॉडल किया पेश, रिज़्टा की कीमत अब रु.76,000 से शुरू
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • रॉयल एनफील्ड मोटोवर्स 2025 के रजिस्ट्रेशन शुरू, 21-23 नवंबर के बीच होगा आयोजन