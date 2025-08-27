दूसरी पीढ़ी की फोक्सवैगन टी-रॉक से उठा पर्दा

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
विनफ़ास्ट वीएफ3मारुति सुजुकी ई-विटारामर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVऑडी क्यू ई-ट्रॉन
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
सुज़ुकीरॉयल एनफील्डबेनेली लिओसीनो 800यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एम
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

दूसरी पीढ़ी की फोक्सवैगन टी-रॉक से उठा पर्दा

टी-रॉक, अपनी दूसरी पीढ़ी में, आकार में बड़ी हो गई है और बाद में इसमें मजबूत हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्प मिलेंगे.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 27, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • नई टी-रॉक बड़ी है और इसका व्हीलबेस भी ज़्यादा है
  • माइल्ड हाइब्रिड इंजन मानक हैं; जल्द ही फुल हाइब्रिड भी उपलब्ध होंगे
  • ज़्यादातर कंट्रोल अब टचस्क्रीन डिस्प्ले पर उपलब्ध हैं

पहली पीढ़ी की टी-रॉक लॉन्च करने के 8 साल बाद, फोक्सवैगन दूसरी पीढ़ी के वैरिएंट के साथ वापस आ गई है. इस बार, यह आकार में थोड़ी बड़ी है और इसका कैबिन पूरी तरह से नया है. इसके अलावा, दूसरी पीढ़ी के मॉडल में एक मज़बूत हाइब्रिड पावरट्रेन भी है – जो फोक्सवैगन समूह के लिए कुछ नया है – साथ ही नए माइल्ड-हाइब्रिड विकल्प भी मिलता है. हालाँकि फोक्सवैगन का कहना है कि इस नई टी-रॉक को बिल्कुल नए सिरे से बनाया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें गोल्फ़ जैसी कई समानताएँ हैं, हालाँकि यह एक एसयूवी के रूप में है.

 

यह भी पढ़ें: नई फोक्सवैगन टी-रॉक लॉन्च से पहले बिना ढके दिखी

Second Gen Volkswagen T Roc Unveiled 4

डिज़ाइन की बात करें तो, नई टी-रॉक में फोक्सवैगन के नये मॉडलों की स्टाइलिंग झलकती है. आगे की तरफ, इसमें एंग्यूलर हेडलाइट्स हैं जो पूरी चौड़ाई वाले लाइटबार से जुड़ी हैं. ठीक नीचे, हनीकॉम्ब पैटर्न वाला एक बड़ा एयर इनटेक और दोनों तरफ़ चंकी क्लैडिंग है. प्रोफ़ाइल की बात करें तो, नई टी-रॉक में कुछ क्रीज़ हैं, जबकि स्टैंडर्ड और आर दोनों मॉडलों के अलॉय व्हील्स को नया डिज़ाइन दिया गया है.

Second Gen Volkswagen T Roc Unveiled 1

पीछे की तरफ, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ पूरी चौड़ाई वाली टेललाइट है, साथ ही सामने की तरफ भी एक इल्यूमिनेटेड फोक्सवैगन लोगो दिखाई देता है. ढलान वाली रूफलाइन अभी भी डिज़ाइन का हिस्सा है, जो टी-रॉक के परिचित आकार को बरकरार रखती है. नई पीढ़ी से जैसी उम्मीद थी, नये मॉडल का आकार बड़ा हो गया है. अब इसकी लंबाई 4373 मिमी है, जो पिछले वैरिएंट से 122 मिमी ज़्यादा है. इसके अलावा, व्हीलबेस भी 28 मिमी बढ़कर 2631 मिमी हो गया है.

Second Gen Volkswagen T Roc Unveiled 5

फोक्सवैगन का कहना है कि नई टी-रॉक का कैबिन अब टिगुआन और टायरॉन जैसे मॉडलों के बराबर है. सेंटर कंसोल में ज़्यादातर फिजिकल कंट्रोल्स – जिनमें एसी कंट्रोल्स भी शामिल हैं – को टचस्क्रीन में बदल दिया गया है, जो वैरिएंट के आधार पर 10.4 या 12.9 इंच के साइज़ में उपलब्ध है. सेंटर कंसोल में इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के बीच एक रोटरी-स्टाइल टच कंट्रोलर दिया गया है.

Second Gen Volkswagen T Roc Unveiled 6

सबसे महंगे R-लाइन ट्रिम में ऑल-ब्लैक कैबिन है जिसमें सीटों और स्टीयरिंग व्हील पर आर बैजिंग है, जबकि स्टैंडर्ड वैरिएंट में कॉन्ट्रास्टिंग शेड्स के साथ हल्का डुअल-टोन कैबिन मिलता है. इसके अलावा, सेंटर कंसोल से गियर लीवर हटा दिया गया है और उसकी जगह अब एक कॉलम-माउंटेड शिफ्टर है.

Second Gen Volkswagen T Roc Unveiled 3

टिगुआन और टायरॉन के बाद, नई टी-रॉक, फोक्सवैगन के MQB evo प्लेटफ़ॉर्म के नये एडिशन पर बनी तीसरी फोक्सवैगन एसयूवी है. इस प्लेटफ़ॉर्म में एडवांस हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर सुविधाएँ शामिल हैं, जैसे एडवांस ADAS, ट्रैवल असिस्ट जो ऑटोमेटिक लेन चेंज को सपोर्ट करता है. नई टी-रॉक में पार्क असिस्ट प्रो भी शामिल है, जो मेमोरी फ़ंक्शन का उपयोग करके 50 मीटर तक की दूरी पर पूरी तरह से ऑटोमेटिक पार्किंग करता है और स्मार्टफ़ोन का उपयोग करके वाहन को पार्किंग स्थलों में ले जाने और बाहर निकालने की सुविधा देता है.

 

यूरोपीय बाज़ार में, नई टी-रॉक मानक रूप से माइल्ड हाइब्रिड टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगी. लॉन्च के समय, दो 48V माइल्ड हाइब्रिड 1.5 eTSI वैरिएंट उपलब्ध होंगे, जो 114 bhp ताकत और 148 bhp टॉर्क पैदा करेंगे. आगे चलकर, फोक्सवैगन दो नए फुल हाइब्रिड सिस्टम पेश करेगी, दोनों में फ्रंट-व्हील ड्राइव होगा.

 

पहले की तरह, नई टी-रॉक में ऑल-व्हील ड्राइव के साथ 2.0-लीटर टीएसआई इंजन दिया जाएगा, जिसका एक माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट (mHEV) भी होगा. फोक्सवैगन के अनुसार, एक हाई-परफॉर्मेंस टी-रॉक आर मॉडल भी लॉन्च करने की योजना है. सभी माइल्ड हाइब्रिड 1.5 और 2.0 इंजन 7-स्पीड ड्यूल-क्लच गियरबॉक्स से लैस हैं.

Second Gen Volkswagen T Roc Unveiled 2

फोक्सवैगन टी-रॉक को भारत में 2020 में एक कॉम्पैक्ट प्रीमियम एसयूवी के रूप में, 2,500 कारों के आयात नियम के तहत, सीमित संख्या में लॉन्च किया गया था. चूँकि फोक्सवैगन पहले ही टिगुआन आर-लाइन और गोल्फ जीटीआई जैसे मॉडल भारत में ला चुकी है, इसलिए संभावना है कि नई पीढ़ी की टी-रॉक भविष्य में यहाँ भी आ सकती है. अगर ऐसा होता है, तो यह अपने पिछले मॉडल की तरह ही CBU के रूप में आएगी, जो एक खास ग्राहक वर्ग को लक्षित करेगी.

# Volkswagen T-Roc SUV# New Volkswagen T-Roc# Second Gen Volkswagen T-Roc# New Volkswagen T-Roc SUV# Volkswagen T-Roc R# T-Roc# T-Roc SUV# T-Roc Crossover# Volkswagen T-Roc# Volkswagen T-Roc new# Volkswagen Cars# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 महिंद्रा एक्सयूवी300, Rohini Courts, New Delhi
    8.1
    2023 महिंद्रा एक्सयूवी300
    W6 | 53,196 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.25 लाख
    ₹ 16,237/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई एक्सेंट, Rohini Courts, New Delhi
    7.8
    2017 ह्युंडई एक्सेंट
    S | 72,211 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4 लाख
    ₹ 8,959/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 एमजी हेक्टर, Rohini Courts, New Delhi
    8.8
    2024 एमजी हेक्टर
    Savvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 19.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 ह्युंडई ईलाइट आई20, Rohini Courts, New Delhi
    8.0
    2018 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Magna Executive | 44,013 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 10,054/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई क्रेटा, Rohini Courts, New Delhi
    7.0
    2016 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 SX Plus | 74,493 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.49 लाख
    ₹ 15,839/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10, Rohini Courts, New Delhi
    7.5
    2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz BS IV | 34,500 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.99 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    ZXI BS IV | 32,878 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.49 लाख
    ₹ 19,012/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 जीप कम्पास, Yozna Vihar, New Delhi
    7.5
    2018 जीप कम्पास
    Limited 1.4 Multi AIR D BS IV | 16,400 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2025 महिंद्रा थार रॉक्स, Rohini Courts, New Delhi
    9.2
    2025 महिंद्रा थार रॉक्स
    AX7L 4X4 | 3,004 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 24.5 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 होंडा अमेज़, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2017 होंडा अमेज़
    S BS IV | 51,759 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.25 लाख
    ₹ 9,519/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • CEAT दो वैरिएंट पेश कर रहा है: CIRCL 50 और CIRCL 90, कीमत क्रमशः रु. 8,999 और रु.12,999 है.
    CEAT ने भारत की पहली रोड-रेडी सस्टेनेबल कार टायर्स, SecuraDrive CIRCL लॉन्च की
  • ई विटारा का निर्माण मारुति सुजुकी के गुजरात स्थित हंसलपुर प्लांट में किया जाएगा और इसे 100 देशों में निर्यात किया जाएगा.
    मारुति सुजुकी ई विटारा का निर्माण हुआ शुरू
  • वेन्यू के स्पाई शॉट्स का नया सेट हमें कैबिन की एक झलक देता है जिसमें एक रोटेड पैनोरमिक डिस्प्ले यूनिट होगी.
    नई ह्यून्दे वेन्यू का कैबिन पहली बार दिखा
  • स्टाइलिंग अंतर के अलावा, Q3 स्पोर्टबैक अपनी खासियतों और मैकेनिकल्स को जून 2025 में पेश की जाने वाली तीसरी पीढ़ी की Q3 के साथ साझा करती है.
    नई ऑडी Q3 स्पोर्टबैक वैश्विक स्तर पर हुई पेश
  • फेसलिफ्टेड किगर सबकॉम्पैक्ट एसयूवी को चार ट्रिम स्तरों में पेश किया गया है और इसमें मौजूदा मॉडल की तुलना में कई नए फीचर्स शामिल हैं.
    2025 रेनॉ काइगर फेसलिफ्ट वेरिएंट की जानकारी
  • CEAT दो वैरिएंट पेश कर रहा है: CIRCL 50 और CIRCL 90, कीमत क्रमशः रु. 8,999 और रु.12,999 है.
    CEAT ने भारत की पहली रोड-रेडी सस्टेनेबल कार टायर्स, SecuraDrive CIRCL लॉन्च की
  • ई विटारा का निर्माण मारुति सुजुकी के गुजरात स्थित हंसलपुर प्लांट में किया जाएगा और इसे 100 देशों में निर्यात किया जाएगा.
    मारुति सुजुकी ई विटारा का निर्माण हुआ शुरू
  • वेन्यू के स्पाई शॉट्स का नया सेट हमें कैबिन की एक झलक देता है जिसमें एक रोटेड पैनोरमिक डिस्प्ले यूनिट होगी.
    नई ह्यून्दे वेन्यू का कैबिन पहली बार दिखा
  • स्टाइलिंग अंतर के अलावा, Q3 स्पोर्टबैक अपनी खासियतों और मैकेनिकल्स को जून 2025 में पेश की जाने वाली तीसरी पीढ़ी की Q3 के साथ साझा करती है.
    नई ऑडी Q3 स्पोर्टबैक वैश्विक स्तर पर हुई पेश
  • फेसलिफ्टेड किगर सबकॉम्पैक्ट एसयूवी को चार ट्रिम स्तरों में पेश किया गया है और इसमें मौजूदा मॉडल की तुलना में कई नए फीचर्स शामिल हैं.
    2025 रेनॉ काइगर फेसलिफ्ट वेरिएंट की जानकारी
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • दूसरी पीढ़ी की फोक्सवैगन टी-रॉक से उठा पर्दा