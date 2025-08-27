दूसरी पीढ़ी की फोक्सवैगन टी-रॉक से उठा पर्दा
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 27, 2025
हाइलाइट्स
- नई टी-रॉक बड़ी है और इसका व्हीलबेस भी ज़्यादा है
- माइल्ड हाइब्रिड इंजन मानक हैं; जल्द ही फुल हाइब्रिड भी उपलब्ध होंगे
- ज़्यादातर कंट्रोल अब टचस्क्रीन डिस्प्ले पर उपलब्ध हैं
पहली पीढ़ी की टी-रॉक लॉन्च करने के 8 साल बाद, फोक्सवैगन दूसरी पीढ़ी के वैरिएंट के साथ वापस आ गई है. इस बार, यह आकार में थोड़ी बड़ी है और इसका कैबिन पूरी तरह से नया है. इसके अलावा, दूसरी पीढ़ी के मॉडल में एक मज़बूत हाइब्रिड पावरट्रेन भी है – जो फोक्सवैगन समूह के लिए कुछ नया है – साथ ही नए माइल्ड-हाइब्रिड विकल्प भी मिलता है. हालाँकि फोक्सवैगन का कहना है कि इस नई टी-रॉक को बिल्कुल नए सिरे से बनाया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें गोल्फ़ जैसी कई समानताएँ हैं, हालाँकि यह एक एसयूवी के रूप में है.
यह भी पढ़ें: नई फोक्सवैगन टी-रॉक लॉन्च से पहले बिना ढके दिखी
डिज़ाइन की बात करें तो, नई टी-रॉक में फोक्सवैगन के नये मॉडलों की स्टाइलिंग झलकती है. आगे की तरफ, इसमें एंग्यूलर हेडलाइट्स हैं जो पूरी चौड़ाई वाले लाइटबार से जुड़ी हैं. ठीक नीचे, हनीकॉम्ब पैटर्न वाला एक बड़ा एयर इनटेक और दोनों तरफ़ चंकी क्लैडिंग है. प्रोफ़ाइल की बात करें तो, नई टी-रॉक में कुछ क्रीज़ हैं, जबकि स्टैंडर्ड और आर दोनों मॉडलों के अलॉय व्हील्स को नया डिज़ाइन दिया गया है.
पीछे की तरफ, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ पूरी चौड़ाई वाली टेललाइट है, साथ ही सामने की तरफ भी एक इल्यूमिनेटेड फोक्सवैगन लोगो दिखाई देता है. ढलान वाली रूफलाइन अभी भी डिज़ाइन का हिस्सा है, जो टी-रॉक के परिचित आकार को बरकरार रखती है. नई पीढ़ी से जैसी उम्मीद थी, नये मॉडल का आकार बड़ा हो गया है. अब इसकी लंबाई 4373 मिमी है, जो पिछले वैरिएंट से 122 मिमी ज़्यादा है. इसके अलावा, व्हीलबेस भी 28 मिमी बढ़कर 2631 मिमी हो गया है.
फोक्सवैगन का कहना है कि नई टी-रॉक का कैबिन अब टिगुआन और टायरॉन जैसे मॉडलों के बराबर है. सेंटर कंसोल में ज़्यादातर फिजिकल कंट्रोल्स – जिनमें एसी कंट्रोल्स भी शामिल हैं – को टचस्क्रीन में बदल दिया गया है, जो वैरिएंट के आधार पर 10.4 या 12.9 इंच के साइज़ में उपलब्ध है. सेंटर कंसोल में इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के बीच एक रोटरी-स्टाइल टच कंट्रोलर दिया गया है.
सबसे महंगे R-लाइन ट्रिम में ऑल-ब्लैक कैबिन है जिसमें सीटों और स्टीयरिंग व्हील पर आर बैजिंग है, जबकि स्टैंडर्ड वैरिएंट में कॉन्ट्रास्टिंग शेड्स के साथ हल्का डुअल-टोन कैबिन मिलता है. इसके अलावा, सेंटर कंसोल से गियर लीवर हटा दिया गया है और उसकी जगह अब एक कॉलम-माउंटेड शिफ्टर है.
टिगुआन और टायरॉन के बाद, नई टी-रॉक, फोक्सवैगन के MQB evo प्लेटफ़ॉर्म के नये एडिशन पर बनी तीसरी फोक्सवैगन एसयूवी है. इस प्लेटफ़ॉर्म में एडवांस हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर सुविधाएँ शामिल हैं, जैसे एडवांस ADAS, ट्रैवल असिस्ट जो ऑटोमेटिक लेन चेंज को सपोर्ट करता है. नई टी-रॉक में पार्क असिस्ट प्रो भी शामिल है, जो मेमोरी फ़ंक्शन का उपयोग करके 50 मीटर तक की दूरी पर पूरी तरह से ऑटोमेटिक पार्किंग करता है और स्मार्टफ़ोन का उपयोग करके वाहन को पार्किंग स्थलों में ले जाने और बाहर निकालने की सुविधा देता है.
यूरोपीय बाज़ार में, नई टी-रॉक मानक रूप से माइल्ड हाइब्रिड टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगी. लॉन्च के समय, दो 48V माइल्ड हाइब्रिड 1.5 eTSI वैरिएंट उपलब्ध होंगे, जो 114 bhp ताकत और 148 bhp टॉर्क पैदा करेंगे. आगे चलकर, फोक्सवैगन दो नए फुल हाइब्रिड सिस्टम पेश करेगी, दोनों में फ्रंट-व्हील ड्राइव होगा.
पहले की तरह, नई टी-रॉक में ऑल-व्हील ड्राइव के साथ 2.0-लीटर टीएसआई इंजन दिया जाएगा, जिसका एक माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट (mHEV) भी होगा. फोक्सवैगन के अनुसार, एक हाई-परफॉर्मेंस टी-रॉक आर मॉडल भी लॉन्च करने की योजना है. सभी माइल्ड हाइब्रिड 1.5 और 2.0 इंजन 7-स्पीड ड्यूल-क्लच गियरबॉक्स से लैस हैं.
फोक्सवैगन टी-रॉक को भारत में 2020 में एक कॉम्पैक्ट प्रीमियम एसयूवी के रूप में, 2,500 कारों के आयात नियम के तहत, सीमित संख्या में लॉन्च किया गया था. चूँकि फोक्सवैगन पहले ही टिगुआन आर-लाइन और गोल्फ जीटीआई जैसे मॉडल भारत में ला चुकी है, इसलिए संभावना है कि नई पीढ़ी की टी-रॉक भविष्य में यहाँ भी आ सकती है. अगर ऐसा होता है, तो यह अपने पिछले मॉडल की तरह ही CBU के रूप में आएगी, जो एक खास ग्राहक वर्ग को लक्षित करेगी.
