आगामी हफ्तों में लॉन्च होने से पहले स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट की झलकियाँ आई सामने

आगामी सप्ताह में लॉन्च होने वाली कुशक फेसलिफ्ट की पहली झलक स्कोडा ने पेश की है. स्कोडा की कॉम्पैक्ट एसयूवी ने मार्च 2021 में भारत में डेब्यू किया था और यह स्कोडा फोक्सवैगन इंडिया की इंडिया 2.0 योजना के तहत लॉन्च की गई पहली नई मॉडल थी. इसके बाद के महीनों में स्लाविया सेडान और फोक्सवैगन टाइगुन को भी लॉन्च किया गया, जबकि वीडब्ल्यू वर्टुस 2022 में बाजार में आई. इस एसयूवी के साथ ही भारतीय बाजार में नए MQB A0 IN प्लेटफॉर्म को भी पेश किया गया था.

अपडेटेड कुशक के पहले टीज़र में ढकी हुई एसयूवी को एक खेत में दिखाया गया है, जिसमें कुछ ही डिटेल्स नज़र आ रही हैं. इसमें एक बड़ी, अधिक सीधी स्कोडा बटरफ्लाई ग्रिल, स्कोडा राउंडेल के साथ तराशा हुआ बोनट और एसयूवी की प्रमुख शोल्डर लाइन दिखाई दे रही है. एसयूवी के निचले बम्पर पर सिल्वर ट्रिम की हल्की झलक भी मिलती है. पिछले साल सार्वजनिक सड़कों पर देखे गए टेस्टिंग मॉडल की तस्वीरों से अन्य डिज़ाइन अपडेट्स का संकेत मिला है, जिनमें हेडलाइट्स में बदलाव और बदली हुई टेललाइट्स शामिल हैं, जिनमें लाइटबार डिज़ाइन हो सकता है.

वहीं, कैबिन में कुछ छोटे-मोटे डिजाइन संबंधी अपडेट होने की उम्मीद है, जिनमें नई मटेरियल और रंग के साथ-साथ बदला हुआ कंट्रोल सरफेस भी शामिल हैं.

फीचर्स की बात करें तो, नई एसयूवी में कुछ अपग्रेड मिलने की उम्मीद है, जैसे कि सबसे महंगे वैरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, अपग्रेडेड इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल करना, और यहां तक ​​कि ADAS तकनीक भी पेश की जा सकती है.

इंजन विकल्पों की बात करें तो, मौजूदा 1.0 TSI और 1.5 TSI इंजन विकल्प जारी रहने की उम्मीद है, जिन्हें संभवतः मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ पेश किया जाएगा.

कुशक फेसलिफ्ट, स्कोडा फोक्सवैगन इंडिया की अपडेटेड इंडिया 2.0 सीरीज की पहली कार होगी, जबकि स्कोडा स्लाविया, वीडब्ल्यू टाइगुन और वीडब्ल्यू वर्टुस को आने वाले वर्षों में फेसलिफ्ट मिलने की उम्मीद है.