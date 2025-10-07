पत्रिकायूज़्ड कार्स
स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह ने बहन को गिफ्ट किया नया विडा VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर

रिंकू सिंह ने एशिया कप 2025 में भारत की जीत के बाद अपनी बहन को ₹1 लाख का इलेक्ट्रिक स्कूटर उपहार में दिया.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

3 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 7, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह ने अपनी बहन को इलेक्ट्रिक स्कूटर उपहार में दिया
  • रिंकू सिंह हाल ही में संपन्न हुए एशिया कप 2025 के फाइनल में विनिंग रन बनाने वाले खिलाड़ी थे
  • रिंकू सिंह ने बहन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर को लाल रंग में चुना है

भारतीय टी-20 के स्टार बल्लेबाज और  एशिय कप 2025 के फाइनल में पाकिस्ताक के खिलाफ विनिंग चौका लगाने वाले क्रिकेटर रिंकू सिंह ने अपनी बहन को एक बिल्कुल नया हीरो विडा इलेक्ट्रिक स्कूटर उपहार में दिया है, जिसकी तस्वीरें खुद उनकी बहन नेहा सिंह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर साझा की हैं. नेहा ने इंस्टाग्राम पर अपनी और रिंकू की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें वे अपने नए तोहफे के साथ दिखाई दे रही हैं. नेहा ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "थैंक यू रिंकू भैया."

undefined

गौरतलब है कि भारतीय बल्लेबाज़ को टी-20 एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में एक बॉल खेलने का मौका मिला था, और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर, जब भारत को केवल एक रन की आवश्यकता थी, चौका लगाकर टीम को पाँच विकेट से जीत दिलाई थी. भारत की जीत का जश्न मनाने के कुछ दिनों बाद त्यौहारी सीज़न के दौरान रिंकू ने अपनी बहन को एक विडा VX2 प्लस लाल रंग का इलेक्ट्रिक स्कूटर उपहार में दिया, जिसकी कीमत लगभग रु.1 लाख है.

विडा VX2 वैरिएंट्स  कीमत (एक्स-शोरूम)  
गो₹99,490  
प्लस₹109,990   

डिज़ाइन के मामले में, VX2 में एंगुलर V2 सीरीज़ की तुलना में ज़्यादा सीधा स्टाइल है. इसका लुक विडा Z के करीब है, इसमें सिग्नेचर LED लाइटिंग सेटअप मिलता है. पहले के मॉडल में देखी गई स्प्लिट-सीट डिज़ाइन के विपरीत, VX2 में सिंगल-पीस स्टेप्ड सीट है.

Vida VX 2 Launched 1

मैकेनिकल रूप से, VX2 अपने मुख्य प्लेटफ़ॉर्म को Vida V2 सीरीज़ के साथ साझा करता है. यह रिमूवेबल बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है, जो बेस वैरिएंट में एक 2.2 kWh बैटरी और सबसे महंगे वैरिएंट में डुअल बैटरी के माध्यम से संयुक्त 3.4 kWh क्षमता देता है. पावर एक डायरेक्ट-ड्राइव परमानेंट मैग्नेट मोटर से आती है, जो V2 की 6 kW यूनिट की तुलना में थोड़ी कम पीक पावर बनाता है.

 

इससे पहले स्टार बल्लेबाज़ रिंकू ने नवंबर 2024 में अलीगढ़ में एक शानदार तीन मंजिला बंगला भी खरीदा था, शहर के बाहरी इलाके ओज़ोन सिटी में स्थित इस तीन मंजिला घर का नाम उनकी माँ के नाम पर वीणा पैलेस रखा गया है और इसकी कीमत लगभग रु.3.50 करोड़ है.

 

रिंकू ने एशिया कप में विजयी रन बनाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था और पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ़ एक गेंद खेलने के बावजूद, इस भारतीय फ़िनिशर ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में ऐसा कर दिखाया. रिंकू का टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेहद दबाव वाला फ़ाइनल था. अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें बस एक गेंद की ज़रूरत थी—अपनी पहली ही गेंद पर मिड-ऑन के ऊपर से एक हिट, जिससे भारत अपना नौवाँ एशिया कप ख़िताब और टी20 क्रिकेट में दूसरा ख़िताब जीत गया.

 

