स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह ने बहन को गिफ्ट किया नया विडा VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर
द्वारा ऋषभ परमार
3 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 7, 2025
हाइलाइट्स
- स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह ने अपनी बहन को इलेक्ट्रिक स्कूटर उपहार में दिया
- रिंकू सिंह हाल ही में संपन्न हुए एशिया कप 2025 के फाइनल में विनिंग रन बनाने वाले खिलाड़ी थे
- रिंकू सिंह ने बहन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर को लाल रंग में चुना है
भारतीय टी-20 के स्टार बल्लेबाज और एशिय कप 2025 के फाइनल में पाकिस्ताक के खिलाफ विनिंग चौका लगाने वाले क्रिकेटर रिंकू सिंह ने अपनी बहन को एक बिल्कुल नया हीरो विडा इलेक्ट्रिक स्कूटर उपहार में दिया है, जिसकी तस्वीरें खुद उनकी बहन नेहा सिंह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर साझा की हैं. नेहा ने इंस्टाग्राम पर अपनी और रिंकू की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें वे अपने नए तोहफे के साथ दिखाई दे रही हैं. नेहा ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "थैंक यू रिंकू भैया."
गौरतलब है कि भारतीय बल्लेबाज़ को टी-20 एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में एक बॉल खेलने का मौका मिला था, और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर, जब भारत को केवल एक रन की आवश्यकता थी, चौका लगाकर टीम को पाँच विकेट से जीत दिलाई थी. भारत की जीत का जश्न मनाने के कुछ दिनों बाद त्यौहारी सीज़न के दौरान रिंकू ने अपनी बहन को एक विडा VX2 प्लस लाल रंग का इलेक्ट्रिक स्कूटर उपहार में दिया, जिसकी कीमत लगभग रु.1 लाख है.
|विडा VX2 वैरिएंट्स
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|गो
|₹99,490
|प्लस
|₹109,990
डिज़ाइन के मामले में, VX2 में एंगुलर V2 सीरीज़ की तुलना में ज़्यादा सीधा स्टाइल है. इसका लुक विडा Z के करीब है, इसमें सिग्नेचर LED लाइटिंग सेटअप मिलता है. पहले के मॉडल में देखी गई स्प्लिट-सीट डिज़ाइन के विपरीत, VX2 में सिंगल-पीस स्टेप्ड सीट है.
मैकेनिकल रूप से, VX2 अपने मुख्य प्लेटफ़ॉर्म को Vida V2 सीरीज़ के साथ साझा करता है. यह रिमूवेबल बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है, जो बेस वैरिएंट में एक 2.2 kWh बैटरी और सबसे महंगे वैरिएंट में डुअल बैटरी के माध्यम से संयुक्त 3.4 kWh क्षमता देता है. पावर एक डायरेक्ट-ड्राइव परमानेंट मैग्नेट मोटर से आती है, जो V2 की 6 kW यूनिट की तुलना में थोड़ी कम पीक पावर बनाता है.
इससे पहले स्टार बल्लेबाज़ रिंकू ने नवंबर 2024 में अलीगढ़ में एक शानदार तीन मंजिला बंगला भी खरीदा था, शहर के बाहरी इलाके ओज़ोन सिटी में स्थित इस तीन मंजिला घर का नाम उनकी माँ के नाम पर वीणा पैलेस रखा गया है और इसकी कीमत लगभग रु.3.50 करोड़ है.
रिंकू ने एशिया कप में विजयी रन बनाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था और पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ़ एक गेंद खेलने के बावजूद, इस भारतीय फ़िनिशर ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में ऐसा कर दिखाया. रिंकू का टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेहद दबाव वाला फ़ाइनल था. अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें बस एक गेंद की ज़रूरत थी—अपनी पहली ही गेंद पर मिड-ऑन के ऊपर से एक हिट, जिससे भारत अपना नौवाँ एशिया कप ख़िताब और टी20 क्रिकेट में दूसरा ख़िताब जीत गया.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 7, 2025
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 14, 2025
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 16, 2025
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 19, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 29, 2025
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 6, 2025
- टीवीएस RTX Adventure Tourerएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.5 - 3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 20, 2026
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स