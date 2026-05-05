टाटा मोटर्स ने 21 साल पूरे होने पर 8 फुट की बॉडी और 1 टन की पेलोड क्षमता वाले नए Ace Gold+ XL को किया लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
स्कोडानिसान टेक्टॉनमहिंद्रा विजन Tएमजी महामहिम
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
एथरबजाजकेटीएम 390 एसएमसी आरकेटीएमयामाहा YZF R7
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

टाटा मोटर्स ने 21 साल पूरे होने पर 8 फुट की बॉडी और 1 टन की पेलोड क्षमता वाले नए Ace Gold+ XL को किया लॉन्च

टाटा मोटर्स ने अधिक पेलोड क्षमता वाला Ace Gold+ XL लॉन्च किया है, जो टाटा ऐस के 21 साल पूरे होने का प्रतीक है और बेहतर माइलेज के साथ अंतिम-मील डिलीवरी व्यवसायों को सहयोग देता है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मई 5, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • टाटा मोटर्स ने 21 साल पूरे होने पर नया Ace Gold+ XL लॉन्च किया
  • 1 टन पेलोड और 8 फुट लोडिंग बॉडी के साथ ज्यादा कमाई का मौका
  • ‘इक्कीस साल बेमिसाल’ अभियान के तहत महिला उद्यमियों को ₹21,000 तक का लाभ

टाटा मोटर्स ने अपने लोकप्रिय छोटे कमर्शियल व्हीकल, टाटा ACE के 21 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बिल्कुल नया ACE गोल्ड+ XL लॉन्च किया है. यह लॉन्च भारत भर में अंतिम-मील परिवहन और छोटे व्यवसाय मालिकों पर ब्रांड के निरंतर ध्यान को दर्शाता है.

 

यह भी पढ़ें: टाटा हैरियर और सफारी के डीजल मॉडल के लिए लॉन्च किए गए अल्ट्रा रेड डार्क वेरिएंट, कीमत रु.23.85 लाख से शुरू

 

Ace Gold+ XL को अधिक भार और लंबी दूरी की माल ढुलाई के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें 8 फुट का लोडिंग बॉडी और 1 टन की पेलोड क्षमता है, जिससे उपयोगकर्ता एक ही ट्रिप में अधिक सामान ले जा सकते हैं. इससे कमाई की संभावना सीधे तौर पर बढ़ती है, खासकर दैनिक डिलेवरी और परिवहन कार्य में लगे लोगों के लिए.

 

टाटा Ace Gold+ XL में 700 सीसी का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन लगा है जो 22 PS की ताकत और 55 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. इसे शहरी और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए विश्वसनीय प्रदर्शन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इस मॉडल में लीन NOX ट्रैप (एलएनटी) तकनीक का भी उपयोग किया गया है, जिससे डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड (डीईएफ) की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इससे रखरखाव की परेशानी कम होती है और परिचालन लागत घटती है, जिससे यह रोजमर्रा के उपयोग के लिए अधिक व्यावहारिक हो जाता है.

 

लॉन्च के साथ ही टाटा मोटर्स ने 'इक्कीस साल बेमिसाल' अभियान शुरू किया है. यह पहल उन छोटे उद्यमियों के सफर का जश्न मनाती है जिन्होंने अपनी आजीविका के लिए ACE पर भरोसा किया है. इस अभियान के तहत, कंपनी महिला उद्यमियों को रु.21,000 तक के लाभ भी दे रही है, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिल रहा है. टाटा ACE, जिसे पहली बार 2005 में लॉन्च किया गया था, ने भारत के छोटे कमर्शियल वाहन सेगमेंट को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।. वर्षों से, यह लाखों उपयोगकर्ताओं की भरोसेमंद पसंद बन गई है. कंपनी का कहना है कि देशभर में हर 4.25 मिनट में एक ACE बिकती है और इसके 26 लाख से अधिक मालिक हैं.

 

Ace Gold+ XL को टाटा मोटर्स के व्यापक सर्विस नेटवर्क और उसके पूरे सर्विस 2.0 कार्यक्रम का समर्थन प्राप्त है, जो आसान रखरखाव और ग्राहक सहायता सुनिश्चित करता है.

 

इस नए लॉन्च के साथ, टाटा मोटर्स छोटे कमर्शियल वाहन सेग्मेंट में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रही है, साथ ही भारत की बढ़ती लॉजिस्टिक्स और डिलेवरी जरूरतों को पूरा करने में भी सहयोग कर रही है, क्योंकि प्रतिष्ठित ऐस ने 21 साल पूरे कर लिए हैं.
 

# Tata ACE EV# Commercial Vehicles# Commercial vehicle# Commercial Fleets# Tata Motors Commercial Vehicles# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2023 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Asta Option iVT | 28,515 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.55 लाख
    ₹ 19,149/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    LXI | 32,741 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.72 लाख
    ₹ 6,084/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha | 90,663 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.26 लाख
    ₹ 9,531/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 निसान मैग्नाइट,
    2024 निसान मैग्नाइट
    XE | 2,404 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.2 लाख
    ₹ 11,646/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 61,450 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.3 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी एक्सएल6,
    2022 मारुति सुजुकी एक्सएल6
    Alpha | 53,003 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.44 लाख
    ₹ 22,073/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 ह्युंडई क्रेटा,
    2021 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX | 54,006 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.23 लाख
    ₹ 21,638/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 होंडा अमेज़,
    2018 होंडा अमेज़
    S (OP) | 48,519 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.78 लाख
    ₹ 8,461/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2019 ह्युंडई ईलाइट आई20
    Asta 1.2 | 58,851 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.95 लाख
    ₹ 13,326/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 फॉक्सवैगन टाइगन,
    2022 फॉक्सवैगन टाइगन
    1.0 TSI Highline | 58,665 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.53 लाख
    ₹ 20,157/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • नई विंगर प्लस को टाटा ने रु.20.60 लाख (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) की कीमत पर लॉन्च किया है. यह कार डिजाइन, फीचर्स और तकनीक का एक बढ़िया तालमेल पेश करती है, जो इस सेग्मेंट के लिहाज़ से काफी बढ़िया है.
    टाटा मोटर्स ने लॉन्च की 9 सीटर विंगर प्लस, कीमत रु.20.60 लाख
  • बोलेरो मैक्स पिक-अप एचडी 1.9 सीएनजी में 2.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड सीएनजी इंजन है जो 82 बीएचपी और 220 एनएम का पीक टॉर्क बनाता है.
    महिंद्रा ने लॉन्च किया बोलेरो मैक्स पिक-अप एचडी 1.9 सीएनजी, कीमत रु.11.19 लाख
  • ACE प्रो 6.5-फुट (1.98-मीटर) डेक के साथ 750 किलोग्राम की पेलोड क्षमता देती है.
    टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया ACE प्रो मिनी ट्रक, कीमत रु.3.99 लाख
  • टाटा मोटर्स थकान को कम करने और ड्राइविंग में सुधार करने पर ध्यान दे रही है, जिससे वाहन चालकों और बेड़े मालिकों दोनों को लाभ होगा.
    टाटा मोटर्स ने अपने ट्रक लाइनअप में फैक्ट्री-फिटेड AC कैबिन पेश किए
  • नई प्लांट, जिसे 'Re.Wi.Re - Recycle with Respect' नाम दिया गया है, यात्री और कमर्शियल दोनों वाहनों को स्क्रैप करने के लिए सुसज्जित है.
    टाटा मोटर्स और टाटा इंटरनेशनल ने पुणे में वाहन स्क्रैपिंग सेंटर खोला
  • नई विंगर प्लस को टाटा ने रु.20.60 लाख (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) की कीमत पर लॉन्च किया है. यह कार डिजाइन, फीचर्स और तकनीक का एक बढ़िया तालमेल पेश करती है, जो इस सेग्मेंट के लिहाज़ से काफी बढ़िया है.
    टाटा मोटर्स ने लॉन्च की 9 सीटर विंगर प्लस, कीमत रु.20.60 लाख
  • बोलेरो मैक्स पिक-अप एचडी 1.9 सीएनजी में 2.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड सीएनजी इंजन है जो 82 बीएचपी और 220 एनएम का पीक टॉर्क बनाता है.
    महिंद्रा ने लॉन्च किया बोलेरो मैक्स पिक-अप एचडी 1.9 सीएनजी, कीमत रु.11.19 लाख
  • ACE प्रो 6.5-फुट (1.98-मीटर) डेक के साथ 750 किलोग्राम की पेलोड क्षमता देती है.
    टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया ACE प्रो मिनी ट्रक, कीमत रु.3.99 लाख
  • टाटा मोटर्स थकान को कम करने और ड्राइविंग में सुधार करने पर ध्यान दे रही है, जिससे वाहन चालकों और बेड़े मालिकों दोनों को लाभ होगा.
    टाटा मोटर्स ने अपने ट्रक लाइनअप में फैक्ट्री-फिटेड AC कैबिन पेश किए
  • नई प्लांट, जिसे 'Re.Wi.Re - Recycle with Respect' नाम दिया गया है, यात्री और कमर्शियल दोनों वाहनों को स्क्रैप करने के लिए सुसज्जित है.
    टाटा मोटर्स और टाटा इंटरनेशनल ने पुणे में वाहन स्क्रैपिंग सेंटर खोला
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • टाटा मोटर्स ने 21 साल पूरे होने पर 8 फुट की बॉडी और 1 टन की पेलोड क्षमता वाले नए Ace Gold+ XL को किया लॉन्च