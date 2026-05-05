टाटा मोटर्स ने 21 साल पूरे होने पर 8 फुट की बॉडी और 1 टन की पेलोड क्षमता वाले नए Ace Gold+ XL को किया लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 5, 2026
हाइलाइट्स
- टाटा मोटर्स ने 21 साल पूरे होने पर नया Ace Gold+ XL लॉन्च किया
- 1 टन पेलोड और 8 फुट लोडिंग बॉडी के साथ ज्यादा कमाई का मौका
- ‘इक्कीस साल बेमिसाल’ अभियान के तहत महिला उद्यमियों को ₹21,000 तक का लाभ
टाटा मोटर्स ने अपने लोकप्रिय छोटे कमर्शियल व्हीकल, टाटा ACE के 21 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बिल्कुल नया ACE गोल्ड+ XL लॉन्च किया है. यह लॉन्च भारत भर में अंतिम-मील परिवहन और छोटे व्यवसाय मालिकों पर ब्रांड के निरंतर ध्यान को दर्शाता है.
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Ace Gold+ XL को अधिक भार और लंबी दूरी की माल ढुलाई के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें 8 फुट का लोडिंग बॉडी और 1 टन की पेलोड क्षमता है, जिससे उपयोगकर्ता एक ही ट्रिप में अधिक सामान ले जा सकते हैं. इससे कमाई की संभावना सीधे तौर पर बढ़ती है, खासकर दैनिक डिलेवरी और परिवहन कार्य में लगे लोगों के लिए.
टाटा Ace Gold+ XL में 700 सीसी का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन लगा है जो 22 PS की ताकत और 55 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. इसे शहरी और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए विश्वसनीय प्रदर्शन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इस मॉडल में लीन NOX ट्रैप (एलएनटी) तकनीक का भी उपयोग किया गया है, जिससे डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड (डीईएफ) की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इससे रखरखाव की परेशानी कम होती है और परिचालन लागत घटती है, जिससे यह रोजमर्रा के उपयोग के लिए अधिक व्यावहारिक हो जाता है.
लॉन्च के साथ ही टाटा मोटर्स ने 'इक्कीस साल बेमिसाल' अभियान शुरू किया है. यह पहल उन छोटे उद्यमियों के सफर का जश्न मनाती है जिन्होंने अपनी आजीविका के लिए ACE पर भरोसा किया है. इस अभियान के तहत, कंपनी महिला उद्यमियों को रु.21,000 तक के लाभ भी दे रही है, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिल रहा है. टाटा ACE, जिसे पहली बार 2005 में लॉन्च किया गया था, ने भारत के छोटे कमर्शियल वाहन सेगमेंट को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।. वर्षों से, यह लाखों उपयोगकर्ताओं की भरोसेमंद पसंद बन गई है. कंपनी का कहना है कि देशभर में हर 4.25 मिनट में एक ACE बिकती है और इसके 26 लाख से अधिक मालिक हैं.
Ace Gold+ XL को टाटा मोटर्स के व्यापक सर्विस नेटवर्क और उसके पूरे सर्विस 2.0 कार्यक्रम का समर्थन प्राप्त है, जो आसान रखरखाव और ग्राहक सहायता सुनिश्चित करता है.
इस नए लॉन्च के साथ, टाटा मोटर्स छोटे कमर्शियल वाहन सेग्मेंट में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रही है, साथ ही भारत की बढ़ती लॉजिस्टिक्स और डिलेवरी जरूरतों को पूरा करने में भी सहयोग कर रही है, क्योंकि प्रतिष्ठित ऐस ने 21 साल पूरे कर लिए हैं.
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