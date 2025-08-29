टाटा मोटर्स ने लॉन्च की 9 सीटर विंगर प्लस, कीमत रु.20.60 लाख

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी ई-विटारामर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVऑडी क्यू ई-ट्रॉनसिट्रॉन बेसाल्ट X
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
सुज़ुकीरॉयल एनफील्डबेनेली लिओसीनो 800यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एम
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

टाटा मोटर्स ने लॉन्च की 9 सीटर विंगर प्लस, कीमत रु.20.60 लाख

नई विंगर प्लस को टाटा ने रु.20.60 लाख (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) की कीमत पर लॉन्च किया है. यह कार डिजाइन, फीचर्स और तकनीक का एक बढ़िया तालमेल पेश करती है, जो इस सेग्मेंट के लिहाज़ से काफी बढ़िया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 29, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • विंगर प्लस यात्रियों को अधिक आरामदायक, बड़ी और कनेक्टेड यात्रा का अनुभव देती है
  • नई विंगर प्लस को टाटा ने रु.20.60 लाख (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) की कीमत पर लॉन्च किया है
  • नई विंगर प्लस में 2.2 लीटर डाइकोर डीजल इंजन लगा है, जो 100 एचपी की ताकत और 200 एनएम का टॉर्क बनाता है

टाटा मोटर्स ने बिल्कुल नई 9-सीटर टाटा विंगर प्लस लॉन्च की है, जो कर्मचारियों के परिवहन और बढ़ते यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रीमियम यात्री वाहन है. विंगर प्लस यात्रियों को अधिक आरामदायक, बड़ी और कनेक्टेड यात्रा का अनुभव देता है, साथ ही फ्लीट मालिकों को कम कीमत के साथ बढ़िया माइलेज और लाभ देने में सक्षम बनाती है.

 

रु.20.60 लाख (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) की कीमत वाली यह कार डिजाइन, फीचर्स और तकनीक का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन पेश करती है, जो इस सेग्मेंट में नए मानक स्थापित करते हैं.

 

यह भी पढ़ें: टाटा मोटर्स ने हैरियर, कर्व, पंच और टियागो के लॉन्च के साथ दक्षिण अफ्रीका में फिर से प्रवेश किया

 

विंगर प्लस में सेगमेंट-अग्रणी फीचर्स जैसे एडजस्टेबल आर्मरेस्ट वाली रिक्लाइनिंग कैप्टन सीटें, पर्सनल यूएसबी चार्जिंग पॉइंट, अलग से एसी वेंट और पर्याप्त लेग स्पेस है. चौड़ा कैबिन और बड़ा लगेज कम्पार्टमेंट लंबी यात्राओं में आराम को और बढ़ा बनाता है.

Tata Winger Cabin

मोनोकॉक चेसिस पर बना यह वाहन मजबूत सुरक्षा और स्थिरता देता है, जबकि इसकी कार जैसी सवारी और हैंडलिंग ड्राइविंग को आसान बनाती है और ड्राइवरों की थकान को कम करती है.

 

नई विंगर प्लस में 2.2 लीटर डाइकोर डीजल इंजन लगा है, जो 100 एचपी की ताकत और 200 एनएम का टॉर्क बनाता है. यह वैन टाटा मोटर्स के फ्लीट एज कनेक्टेड व्हीकल प्लेटफॉर्म से भी लैस है, जो बेहतर कमर्शियल कार्यों के लिए रीयल-टाइम वाहन ट्रैकिंग, डायग्नोस्टिक्स और फ्लीट ऑप्टिमाइज़ेशन को सक्षम बनाता है.

 

इस रेंज को संपूर्ण सेवा 2.0 द्वारा और भी बेहतर बनाया गया है - टाटा मोटर्स के पूरे वाहन साइकिल मैनेजमेंट पहल, जिसमें गारंटीकृत टर्नअराउंड समय, वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी), वास्तविक स्पेयर पार्ट्स तक पहुंच और विश्वसनीय ब्रेकडाउन सहायता शामिल है.

# Tata Motors# Tata Motors Commercial Vehicles# Tata Winger# Tata Winger Plus# Tata Consulatancy Services (TCS)# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 महिंद्रा एक्सयूवी300, Rohini Courts, New Delhi
    8.1
    2023 महिंद्रा एक्सयूवी300
    W6 | 53,196 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.25 लाख
    ₹ 16,237/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 एमजी हेक्टर, Rohini Courts, New Delhi
    8.8
    2024 एमजी हेक्टर
    Savvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 19.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 ह्युंडई ईलाइट आई20, Rohini Courts, New Delhi
    8.0
    2018 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Magna Executive | 44,013 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 10,054/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर, Rohini Courts, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 52,620 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.49 लाख
    ₹ 12,293/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    ZXI BS IV | 32,878 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.49 लाख
    ₹ 19,012/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 जीप कम्पास, Yozna Vihar, New Delhi
    7.5
    2018 जीप कम्पास
    Limited 1.4 Multi AIR D BS IV | 16,400 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 होंडा अमेज़, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2017 होंडा अमेज़
    S BS IV | 51,759 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.25 लाख
    ₹ 9,519/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा गलांज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.3
    2022 टोयोटा गलांज़ा
    S A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.11 लाख
    ₹ 15,914/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टाटा पंच, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2022 टाटा पंच
    Adventure | 55,088 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.75 लाख
    ₹ 12,878/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Sigma | 25,022 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 11.25 लाख
    ₹ 25,196/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय टाटा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • टाटा मोटर्स ने दक्षिण अफ्रीका के अग्रणी ऑटोमोटिव समूह मोटस होल्डिंग्स के साथ साझेदारी की है.
    टाटा मोटर्स ने हैरियर, कर्व, पंच और टियागो के लॉन्च के साथ दक्षिण अफ्रीका में फिर से प्रवेश किया
  • विशेष प्राथमिकता वितरण और वित्त योजनाओं के साथ 'केरल टाटा मोटर्स के साथ जुड़ता है' अभियान का शुभारंभ किया.
    टाटा मोटर्स ने केरल में ओणम ऑफर का किया ऐलान, अलग- अलग मॉडलों पर मिल रही रु.40,000 से लेकर रु.2 लाख तक की छूट
  • यदि पूरा हो जाता है, तो यह ऑटोमोटिव क्षेत्र में टाटा समूह का सबसे बड़ा अधिग्रहण होगा, जो जगुआर लैंड रोवर के अधिग्रहण को पीछे छोड़ देगा.
    टाटा मोटर्स 4.34 अरब डॉलर में कमर्शियल वाहन दिग्गज इवेको को खरीदेगी
  • टाटा मोटर्स ने 2021 में लॉन्च होने के बाद से अब तक पंच माइक्रो एसयूवी की 6 लाख यूनिट्स तैयार की हैं.
    टाटा ने 6 लाख पंच बनाने का आंकड़ा पार किया
  • हाल ही में लॉन्च हुई इस एसयूवी की कीमतें रु.21.49 लाख से लेकर रु.29.74 लाख तक हैं (एक्स-शोरूम, कीमत में चार्जर शामिल नहीं) है.
    टाटा हैरियर ईवी को 24 घंटे में मिली 10,000 बुकिंग
  • टाटा मोटर्स ने दक्षिण अफ्रीका के अग्रणी ऑटोमोटिव समूह मोटस होल्डिंग्स के साथ साझेदारी की है.
    टाटा मोटर्स ने हैरियर, कर्व, पंच और टियागो के लॉन्च के साथ दक्षिण अफ्रीका में फिर से प्रवेश किया
  • विशेष प्राथमिकता वितरण और वित्त योजनाओं के साथ 'केरल टाटा मोटर्स के साथ जुड़ता है' अभियान का शुभारंभ किया.
    टाटा मोटर्स ने केरल में ओणम ऑफर का किया ऐलान, अलग- अलग मॉडलों पर मिल रही रु.40,000 से लेकर रु.2 लाख तक की छूट
  • यदि पूरा हो जाता है, तो यह ऑटोमोटिव क्षेत्र में टाटा समूह का सबसे बड़ा अधिग्रहण होगा, जो जगुआर लैंड रोवर के अधिग्रहण को पीछे छोड़ देगा.
    टाटा मोटर्स 4.34 अरब डॉलर में कमर्शियल वाहन दिग्गज इवेको को खरीदेगी
  • टाटा मोटर्स ने 2021 में लॉन्च होने के बाद से अब तक पंच माइक्रो एसयूवी की 6 लाख यूनिट्स तैयार की हैं.
    टाटा ने 6 लाख पंच बनाने का आंकड़ा पार किया
  • हाल ही में लॉन्च हुई इस एसयूवी की कीमतें रु.21.49 लाख से लेकर रु.29.74 लाख तक हैं (एक्स-शोरूम, कीमत में चार्जर शामिल नहीं) है.
    टाटा हैरियर ईवी को 24 घंटे में मिली 10,000 बुकिंग
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • टाटा मोटर्स ने लॉन्च की 9 सीटर विंगर प्लस, कीमत रु.20.60 लाख