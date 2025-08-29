टाटा मोटर्स ने लॉन्च की 9 सीटर विंगर प्लस, कीमत रु.20.60 लाख
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 29, 2025
हाइलाइट्स
- विंगर प्लस यात्रियों को अधिक आरामदायक, बड़ी और कनेक्टेड यात्रा का अनुभव देती है
- नई विंगर प्लस को टाटा ने रु.20.60 लाख (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) की कीमत पर लॉन्च किया है
- नई विंगर प्लस में 2.2 लीटर डाइकोर डीजल इंजन लगा है, जो 100 एचपी की ताकत और 200 एनएम का टॉर्क बनाता है
टाटा मोटर्स ने बिल्कुल नई 9-सीटर टाटा विंगर प्लस लॉन्च की है, जो कर्मचारियों के परिवहन और बढ़ते यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रीमियम यात्री वाहन है. विंगर प्लस यात्रियों को अधिक आरामदायक, बड़ी और कनेक्टेड यात्रा का अनुभव देता है, साथ ही फ्लीट मालिकों को कम कीमत के साथ बढ़िया माइलेज और लाभ देने में सक्षम बनाती है.
रु.20.60 लाख (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) की कीमत वाली यह कार डिजाइन, फीचर्स और तकनीक का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन पेश करती है, जो इस सेग्मेंट में नए मानक स्थापित करते हैं.
यह भी पढ़ें: टाटा मोटर्स ने हैरियर, कर्व, पंच और टियागो के लॉन्च के साथ दक्षिण अफ्रीका में फिर से प्रवेश किया
विंगर प्लस में सेगमेंट-अग्रणी फीचर्स जैसे एडजस्टेबल आर्मरेस्ट वाली रिक्लाइनिंग कैप्टन सीटें, पर्सनल यूएसबी चार्जिंग पॉइंट, अलग से एसी वेंट और पर्याप्त लेग स्पेस है. चौड़ा कैबिन और बड़ा लगेज कम्पार्टमेंट लंबी यात्राओं में आराम को और बढ़ा बनाता है.
मोनोकॉक चेसिस पर बना यह वाहन मजबूत सुरक्षा और स्थिरता देता है, जबकि इसकी कार जैसी सवारी और हैंडलिंग ड्राइविंग को आसान बनाती है और ड्राइवरों की थकान को कम करती है.
नई विंगर प्लस में 2.2 लीटर डाइकोर डीजल इंजन लगा है, जो 100 एचपी की ताकत और 200 एनएम का टॉर्क बनाता है. यह वैन टाटा मोटर्स के फ्लीट एज कनेक्टेड व्हीकल प्लेटफॉर्म से भी लैस है, जो बेहतर कमर्शियल कार्यों के लिए रीयल-टाइम वाहन ट्रैकिंग, डायग्नोस्टिक्स और फ्लीट ऑप्टिमाइज़ेशन को सक्षम बनाता है.
इस रेंज को संपूर्ण सेवा 2.0 द्वारा और भी बेहतर बनाया गया है - टाटा मोटर्स के पूरे वाहन साइकिल मैनेजमेंट पहल, जिसमें गारंटीकृत टर्नअराउंड समय, वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी), वास्तविक स्पेयर पार्ट्स तक पहुंच और विश्वसनीय ब्रेकडाउन सहायता शामिल है.
