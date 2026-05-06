फोर्स ने एडवांस डिजाइन और आधुनिक तकनीक के साथ 2026 ट्रैवलर लॉन्च किया

फोर्स मोटर्स ने नई ट्रैवलर एन रेंज के लॉन्च की घोषणा की है, जिसके तहत कंपनी मौजूदा पीढ़ी के ट्रैवलर की जगह पूरी तरह से अपडेटेड लाइन-अप को पेश कर रही है.

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एम्बुलेंस, स्कूल बस और डिलेवरी वैन सहित नई रेंज में आराम, फीचर्स, विश्वसनीयता और प्रदर्शन पर केंद्रित सुधार किए गए हैं, साथ ही स्वामित्व की कुल लागत को कम करने और रखरखाव को सरल बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है.

ट्रैवलर के बारे में दावा किया जाता है कि वह अपने सेगमेंट में 70% से अधिक हिस्सेदारी रखती है, और एम्बुलेंस, स्कूल परिवहन और माल ढुलाई सहित कई उपयोगों को पूरा करती है.

ट्रैवलर एन रेंज में कार जैसे डैशबोर्ड के साथ एक नया कैबिन पेश किया गया है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 9-इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन शामिल है. अन्य बदलावों में एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन की गई नई सीटें, शांत कैबिन के लिए बेहतर तरीके से अंदर के शोर के स्तर को कम किया गया है और बेहतर कूलिंग परफॉर्मेंस के लिए नया एचवीएसी सिस्टम शामिल हैं.

बाहरी तौर पर, इस मॉडल में डीआरएल और एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ एक नया फ्रंट फेसिया और साथ ही एक नया डिजाइन किया गया रियर प्रोफाइल मिलता है.

इंजीनियरिंग संबंधी अपडेट में शीट मेटल संरचना का व्यापक रूप से पुनर्रचना, बॉडी जॉइंट्स की संख्या में कमी और संरचनात्मक अखंडता, फिटिंग और फिनिश में सुधार शामिल हैं. कंपनी ने निर्माण गुणवत्ता, दक्षता और एकरूपता में सुधार के लिए रोबोटिक्स और ऑटोमेटिक डोर हेमिंग जैसी प्रोडक्शन संबंधी एडवांस तकनीकें भी पेश की हैं.

हालांकि कंपनी ने नई ट्रैवलर एन रेंज की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसकी बुकिंग मई 2026 के मध्य से देशभर के सभी डीलरों के यहां शुरू हो जाएगी.