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फोर्स ने एडवांस डिजाइन और आधुनिक तकनीक के साथ 2026 ट्रैवलर लॉन्च किया

फोर्स ट्रैवलर को 2026 के लिए थोड़ा अपडेट किया गया है, जिसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ मामूली बदलाव किए गए हैं. अब इसमें डिजिटल कॉकपिट दिया गया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 6, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • फोर्स मोटर्स ने पुरानी ट्रैवलर को पूरी तरह अपडेटेड लाइन-अप से बदला
  • नई ट्रैवलर में एम्बुलेंस, स्कूल बस और कार्गो वेरिएंट शामिल हैं
  • नया कार जैसा कैबिन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 9-इंच इंफोटेनमेंट, बेहतर NVH और एडवांस HVAC सिस्टम मिला

फोर्स मोटर्स ने नई ट्रैवलर एन रेंज के लॉन्च की घोषणा की है, जिसके तहत कंपनी मौजूदा पीढ़ी के ट्रैवलर की जगह पूरी तरह से अपडेटेड लाइन-अप को पेश कर रही है.

 

यह भी पढ़ें: टाटा मोटर्स ने 21 साल पूरे होने पर 8 फुट की बॉडी और 1 टन की पेलोड क्षमता वाले नए Ace Gold+ XL को किया लॉन्च

 

एम्बुलेंस, स्कूल बस और डिलेवरी वैन सहित नई रेंज में आराम, फीचर्स, विश्वसनीयता और प्रदर्शन पर केंद्रित सुधार किए गए हैं, साथ ही स्वामित्व की कुल लागत को कम करने और रखरखाव को सरल बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है.

Traveller N School Bus

ट्रैवलर के बारे में दावा किया जाता है कि वह अपने सेगमेंट में 70% से अधिक हिस्सेदारी रखती है, और एम्बुलेंस, स्कूल परिवहन और माल ढुलाई सहित कई उपयोगों को पूरा करती है.

 

ट्रैवलर एन रेंज में कार जैसे डैशबोर्ड के साथ एक नया कैबिन पेश किया गया है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 9-इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन शामिल है. अन्य बदलावों में एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन की गई नई सीटें, शांत कैबिन के लिए बेहतर तरीके से अंदर के शोर के स्तर को कम किया गया है और बेहतर कूलिंग परफॉर्मेंस के लिए नया एचवीएसी सिस्टम शामिल हैं.

Traveller N Cabin

बाहरी तौर पर, इस मॉडल में डीआरएल और एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ एक नया फ्रंट फेसिया और साथ ही एक नया डिजाइन किया गया रियर प्रोफाइल मिलता है.

 

इंजीनियरिंग संबंधी अपडेट में शीट मेटल संरचना का व्यापक रूप से पुनर्रचना, बॉडी जॉइंट्स की संख्या में कमी और संरचनात्मक अखंडता, फिटिंग और फिनिश में सुधार शामिल हैं. कंपनी ने निर्माण गुणवत्ता, दक्षता और एकरूपता में सुधार के लिए रोबोटिक्स और ऑटोमेटिक डोर हेमिंग जैसी प्रोडक्शन संबंधी एडवांस तकनीकें भी पेश की हैं.

 

हालांकि कंपनी ने नई ट्रैवलर एन रेंज की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसकी बुकिंग मई 2026 के मध्य से देशभर के सभी डीलरों के यहां शुरू हो जाएगी.

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पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2023 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Asta Option iVT | 28,515 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.55 लाख
    ₹ 19,149/माह emi
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  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    LXI | 32,741 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.72 लाख
    ₹ 6,084/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha | 90,663 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.26 लाख
    ₹ 9,531/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 निसान मैग्नाइट,
    2024 निसान मैग्नाइट
    XE | 2,404 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.2 लाख
    ₹ 11,646/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 61,450 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.3 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी एक्सएल6,
    2022 मारुति सुजुकी एक्सएल6
    Alpha | 53,003 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.44 लाख
    ₹ 22,073/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 ह्युंडई क्रेटा,
    2021 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX | 54,006 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.23 लाख
    ₹ 21,638/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 होंडा अमेज़,
    2018 होंडा अमेज़
    S (OP) | 48,519 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.78 लाख
    ₹ 8,461/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2019 ह्युंडई ईलाइट आई20
    Asta 1.2 | 58,851 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.95 लाख
    ₹ 13,326/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 फॉक्सवैगन टाइगन,
    2022 फॉक्सवैगन टाइगन
    1.0 TSI Highline | 58,665 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.53 लाख
    ₹ 20,157/माह emi
    Spinny

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  • हैरियर अल्ट्रा डीजल मैनुअल की कीमत रु.23.85 लाख और सफारी अल्ट्रा डीजल मैनुअल (7-सीटर) की कीमत रु.24.50 लाख है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम, दिल्ली की हैं).
    टाटा हैरियर और सफारी के डीजल मॉडल के लिए लॉन्च किए गए अल्ट्रा रेड डार्क वेरिएंट, कीमत रु.23.85 लाख से शुरू
  • देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल, 2026 को करेंगे.
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  • तो यहां कुछ उल्लेखनीय मैनुअल कारें हैं, जो अभी भी चलन में हैं, और उनकी कीमत के अनुसार सूचीबद्ध हैं.
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  • फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी ने पुष्टि की है कि उसकी नई 4 मीटर से कम लंबाई वाली एसयूवी कई पावरट्रेन तकनीकों के साथ आएगी ताकि खरीदारों के एक व्यापक वर्ग को आकर्षित किया जा सके.
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    रेनॉ ब्रिज्जर एसयूवी को 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक इंजन विकल्पों के साथ किया जाएगा पेश
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