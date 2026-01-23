पत्रिकायूज़्ड कार्स
टाटा टिगोर पर आधारित एक्सप्रेस में पेट्रोल और सीएनजी इंजन का मिला विकल्प, कीमतें रु.5.59 लाख से शुरू

टाटा की फ्लीट मार्केट पेशकश अब तक केवल इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में ही उपलब्ध थी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 23, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • पहली बार Xpres में पेट्रोल-डीज़ल इंजन का विकल्प उपलब्ध है
  • सीएनजी वैरिएंट की कीमत रु.6.59 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है
  • इसमें टाटा की डुअल-सिलेंडर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है

टाटा ने टिगोर पर आधारित एक्सप्रेस सबकॉम्पैक्ट सेडान के पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट लॉन्च करके फ्लीट मार्केट में अपनी उपस्थिति मजबूत करने का प्रयास किया है. एक्सप्रेस को भारत में 2021 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब तक इसे केवल इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में ही बेचा जा रहा था. एक्सप्रेस पेट्रोल की कीमत रु.5.59 लाख से शुरू होती है, जबकि एक्सप्रेस सीएनजी की कीमत रु.6.59 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू होती है. टाटा के देशभर में स्थित फ्लीट डीलरों पर बुकिंग शुरू हो चुकी है.

Tata Xpres T CNG

इंजन की बात करें तो, Xpres में अब वही 1.2-लीटर रेवोट्रॉन नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो पेट्रोल-डीज़ल टिगोर में है. यह इंजन टिगोर के पेट्रोल वैरिएंट में 85 bhp और 113 Nm की ताकत बनाता है और इसे केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. वहीं, CNG मॉडल में टाटा की नई ट्विन-सिलेंडर तकनीक दी गई है, जिससे CNG टैंक लगे होने के बावजूद बूट स्पेस बढ़ जाता है. टाटा का दावा है कि पेट्रोल Xpres में 419 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इलेक्ट्रिक वाहन के 293 लीटर से अधिक है, लेकिन एक्सप्रेस CNG के लिए कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं.

 

यह भी पढ़ें: टाटा पंच फेसलिफ्ट ने भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में हासिल की पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग

 

टाटा का कहना है कि पेट्रोल-डीज़ल एक्सप्रेस रेंज 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ आएगी, जिसे 5 साल या 1.80 लाख किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है.

Tata Xpres T petrol CNG 1

इस लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के मुख्य कमर्शियल अधिकारी विवेक श्रीवात्सा ने कहा, “टाटा एक्सप्रेस को यात्रियों और मालिकों सहित फ्लीट ग्राहकों द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक परिचालन चुनौतियों का समाधान करने के लिए बनाया गया है. अपने फ्लीट ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हुए, हम सेगमेंट में पहली बार 70-लीटर ट्विन-सिलेंडर सीएनजी वेरिएंट को सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ उपयोग योग्य बूट स्पेस के साथ-साथ सबसे बड़े बूट स्पेस वाले पेट्रोल वेरिएंट के साथ पेश करते हुए बेहद खुश हैं.”

# Tata Motors# Tata Xpres-T# Tata Xpres# Tata Tigor# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • आजकल का सीएनजी खरीदार केवल माइलेज तक सीमित नहीं रहना चाहता. सुरक्षा और सुविधाएं भी उतनी ही अहम हो गई हैं. पंच सीएनजी इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. वास्तविक परिस्थितियों में किया गया माइलेज परीक्षण साबित करता है कि पंच सीएनजी कागजों पर नहीं बल्कि सड़क पर भी अच्छी माइलेज देने में सक्षम है.
    टाटा पंच सीएनजी 2026 माइलेज टेस्ट
  • अपडेटेड पंच 8 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है, जिसमें नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, सीएनजी और टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प मौजूद हैं.
    2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट की कीमत और वैरिएंट की जानकारी
  • अपडेटेड माइक्रो एसयूवी में बदली हुई स्टाइलिंग, नए फीचर्स और एक नया टर्बो-पेट्रोल पावरट्रेन विकल्प दिया गया है.
    टाटा पंच फेसलिफ्ट रु.5.59 लाख में हुई लॉन्च, मिला टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प
  • टाटा ने आखिरकार 2026 मॉडल वर्ष के लिए सफारी में पेट्रोल इंजन का विकल्प पेश कर दिया है, लेकिन यह लोकप्रिय महिंद्रा XUV 7XO से किस तरह मुकाबला करती है?
    टाटा सफारी पेट्रोल बनाम महिंद्रा XUV 7XO: इंजन और फीचर्स की तुलना
  • दोनों एसयूवी में सिएरा से लिया गया 1.5-लीटर हाइपेरियन टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन इसे ज्यादा बेहतर तरीके से ट्यून किया गया है.
    भारत में टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल हुई लॉन्च, कीमतें रु.12.89 लाख से शुरू
