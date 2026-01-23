टाटा टिगोर पर आधारित एक्सप्रेस में पेट्रोल और सीएनजी इंजन का मिला विकल्प, कीमतें रु.5.59 लाख से शुरू

टाटा ने टिगोर पर आधारित एक्सप्रेस सबकॉम्पैक्ट सेडान के पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट लॉन्च करके फ्लीट मार्केट में अपनी उपस्थिति मजबूत करने का प्रयास किया है. एक्सप्रेस को भारत में 2021 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब तक इसे केवल इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में ही बेचा जा रहा था. एक्सप्रेस पेट्रोल की कीमत रु.5.59 लाख से शुरू होती है, जबकि एक्सप्रेस सीएनजी की कीमत रु.6.59 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू होती है. टाटा के देशभर में स्थित फ्लीट डीलरों पर बुकिंग शुरू हो चुकी है.

इंजन की बात करें तो, Xpres में अब वही 1.2-लीटर रेवोट्रॉन नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो पेट्रोल-डीज़ल टिगोर में है. यह इंजन टिगोर के पेट्रोल वैरिएंट में 85 bhp और 113 Nm की ताकत बनाता है और इसे केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. वहीं, CNG मॉडल में टाटा की नई ट्विन-सिलेंडर तकनीक दी गई है, जिससे CNG टैंक लगे होने के बावजूद बूट स्पेस बढ़ जाता है. टाटा का दावा है कि पेट्रोल Xpres में 419 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इलेक्ट्रिक वाहन के 293 लीटर से अधिक है, लेकिन एक्सप्रेस CNG के लिए कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं.

टाटा का कहना है कि पेट्रोल-डीज़ल एक्सप्रेस रेंज 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ आएगी, जिसे 5 साल या 1.80 लाख किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है.

इस लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के मुख्य कमर्शियल अधिकारी विवेक श्रीवात्सा ने कहा, “टाटा एक्सप्रेस को यात्रियों और मालिकों सहित फ्लीट ग्राहकों द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक परिचालन चुनौतियों का समाधान करने के लिए बनाया गया है. अपने फ्लीट ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हुए, हम सेगमेंट में पहली बार 70-लीटर ट्विन-सिलेंडर सीएनजी वेरिएंट को सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ उपयोग योग्य बूट स्पेस के साथ-साथ सबसे बड़े बूट स्पेस वाले पेट्रोल वेरिएंट के साथ पेश करते हुए बेहद खुश हैं.”