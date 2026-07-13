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भारत में रोज़ाना ऑफिस आने-जाने के लिए ये 5 स्कूटर हैं सबसे शानदार

हल्के पेट्रोल स्कूटर से लेकर लंबी दूरी तय करने वाले इलेक्ट्रिक मॉडल तक, ये पाँचों स्कूटर आराम और काम की सुविधा के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाते हैं, जिससे ये भारत में रोज़ाना ऑफिस आने-जाने के लिए सबसे अच्छे विकल्पों में से एक बन जाते हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 13, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • यामाहा RayZR 125 अपने हल्के 99 kg कर्ब वेट और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से अलग पहचान बनाती है
  • सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 आरामदायक राइडिंग पोज़िशन के साथ आराम को प्राथमिकता देती है
  • एथर रिज्टा में 34-लीटर का बूट स्पेस और 159 km तक की IDC रेंज मिलती है

चाहे आप रोज़ाना सड़क पर 20 मिनट बिताते हों या एक घंटे से ज़्यादा, ऑफिस आने-जाने के लिए इस्तेमाल होने वाला स्कूटर आरामदायक, प्रैक्टिकल और इस्तेमाल में आसान होना चाहिए. ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस के बजाय अक्सर फ़्यूल की बचत, सामान रखने की जगह और चलाने में आसानी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जबकि जिन लोगों का रोज़ाना का सफ़र तय होता है, उनके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर तेज़ी से आकर्षक विकल्प बनते जा रहे हैं. यहाँ ऐसे पाँच स्कूटर दिए गए हैं जो इन सभी ज़रूरी बातों पर खरे उतरते हैं.

 

यामाहा RayZR 125

Yamaha Ray ZR Street Rally

अगर आपको ज़्यादातर भारी ट्रैफ़िक में गाड़ी चलानी पड़ती है, तो यामाहा RayZR 125 एक बेहतरीन स्कूटर है. सिर्फ़ 99 kg वज़न के साथ, यह देश के सबसे हल्के स्कूटरों में से एक है, जिससे ट्रैफ़िक के बीच से निकलना और पार्क करना काफ़ी आसान और तनाव-मुक्त हो जाता है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में रु.2 लाख से कम कीमत वाली यह हैं सबसे शानदार मोटरसाइकिलें

 

RayZR Fi हाइब्रिड ड्रम (₹77,730), Fi हाइब्रिड डिस्क (₹85,530) और रैली एडिशन (₹91,780) में उपलब्ध है। इसका 125 cc का माइल्ड-हाइब्रिड इंजन 6 kW की पावर देता है और इसमें शहर के ट्रैफ़िक में फ़्यूल की बचत के लिए यामाहा का स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम दिया गया है। 21-लीटर का अंडरसीट स्टोरेज, 785 mm की सीट की ऊंचाई और 5.2-लीटर का फ़्यूल टैंक इसे रोज़ाना इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा बनाते हैं, और यह भारी-भरकम भी नहीं लगता.

 

सुज़ुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125

2026 Suzuki Burgman Street 125 m56 jpg

बर्गमैन स्ट्रीट हमेशा से उन राइडर्स को पसंद आई है जो आराम को अहमियत देते हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है. आराम से पैर फैलाकर बैठने की जगह और पैरों के लिए काफ़ी जगह होने के कारण, यह ऑफिस आने-जाने या ट्रैफ़िक में घंटों बिताने वाले राइडर्स के लिए बहुत आरामदायक है.

 

सुज़ुकी इसे 'राइड कनेक्ट एडिशन' (₹1.02 लाख) और 'राइड कनेक्ट TFT एडिशन' (₹1.14 लाख) में बेचती है. इसमें 124 cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 8.3 bhp की ताकत और 10.2 Nm का टॉर्क बनाता है, और इसके साथ CVT गियरबॉक्स मिलता है. इसमें सीट के नीचे 24.6 लीटर का स्टोरेज, 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक, 775 mm की सीट हाइट और 1,285 mm का व्हीलबेस भी मिलता है. सबसे महंगे वेरिएंट में TFT डिस्प्ले, बिना चाबी के स्टार्ट होने की सुविधा (कीलेस इग्निशन), USB चार्जिंग, रियर ब्रेक लॉक और कनेक्टेड फीचर्स भी मिलते हैं.

 

टीवीएस एनटॉर्क

Ntorq 150 Burgman 125 50

जो लोग तेज़ परफ़ॉर्मेंस के लिए थोड़ी कम फ़्यूल एफ़िशिएंसी से समझौता कर सकते हैं, उनके लिए Ntorq 150 रोज़ाना की राइडिंग को और भी मज़ेदार बनाती है. इसका 149.7 cc इंजन 13.2 bhp की ताकत और 14.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जिससे यह 6.3 सेकंड में 0 से 60 kmph की रफ़्तार पकड़ लेती है, और इसकी टॉप स्पीड 104 kmph बताई गई है.

 

यह स्कूटर दो वेरिएंट में उपलब्ध है: एनटॉर्क 150 (₹1.11 लाख) और एनटॉर्क 150 TFT (₹1.20 लाख). इसकी सीट की ऊंचाई 770 mm है, वज़न 115 kg है और व्हीलबेस 1,285 mm है. TFT वेरिएंट में 5-इंच का कलर डिस्प्ले मिलता है, जिसमें रेव काउंटर, लैप टाइमर और राइड एनालिटिक्स जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं.

 

एथर रिज़्टा

Ather Rizta 29

कंपनी की स्पोर्टी 450 सीरीज़ के उलट, रिज़्टा को आराम और प्रैक्टिकैलिटी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. चौड़ी सीट, आरामदायक राइडिंग पोज़िशन और 34-लीटर का बड़ा बूट इसे अभी बिकने वाले सबसे प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक स्कूटरों में से एक बनाता है.

 

रिज़्टा S की कीमत ₹1.22 लाख से शुरू होती है और रिज़्टा Z के लिए यह ₹1.37 लाख तक जाती है. इसमें 2.7 kWh और 3.7 kWh बैटरी पैक का विकल्प मिलता है, जो क्रमशः 123 km और 159 km की IDC-सर्टिफाइड रेंज देते हैं. बैटरी के आधार पर, घर पर फुल चार्ज होने में 5 घंटे 45 मिनट से 8 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, जबकि सबसे महंगे रिज़्टा Z में गूगल मैप्स नेविगेशन के साथ 7-इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है.

 

टीवीएस आईक्यूब

TVS i Qube Static 1

अगर आप कई तरह के विकल्प चाहते हैं, तो टीवीएस आईक्यूब जितने विकल्प बहुत कम स्कूटर देते हैं. इसकी रेंज में पाँच वैरिएंट हैं, जो 2.2 kWh वाले मॉडल (कीमत ₹1.16 लाख) से शुरू होकर 5.3 kWh वाले iQube ST (कीमत ₹1.72 लाख) तक जाते हैं.

 

इस लाइनअप में बैटरी पैक के आधार पर 94 km से 212 km तक की IDC-सर्टिफाइड रेंज मिलती है. सबसे महंगे मॉडल ST में 4.4 kW की पावर और 140 Nm का टॉर्क मिलता है; यह 4.5 सेकंड में 0-40 kmph की स्पीड पकड़ लेती है और इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन TFT डिस्प्ले दिया गया है. निचले वेरिएंट्स में 5-इंच का TFT डिस्प्ले है, जबकि पूरी रेंज का कर्ब वेट 110 kg से 132 kg के बीच है.

 

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं

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