यह है रु. 2 लाख से कीमत वाली 5 स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलें

एंट्री-लेवल स्पोर्ट बाइक्स परफॉर्मेंस और किफ़ायती दामों का एक रोमांचक मिश्रण पेश करती हैं. रु.2 लाख (एक्स-शोरूम) से कम कीमत वाली ये बाइक्स फ्री-रेविंग इंजन, शार्प हैंडलिंग और स्पोर्टी हैंडलिंग से लैस हैं, और साथ ही ये युवा राइडर्स और शुरुआती राइडर्स के लिए भी आसानी से उपलब्ध हैं. यामाहा R15 V4 जैसे लिक्विड-कूल्ड सुपरस्पोर्ट डिज़ाइन से लेकर बजाज पल्सर RS200 जैसे पावरफुल, लेकिन बजट-फ्रेंडली मॉडल तक, इस सेगमेंट में कुछ किफायती मॉडल उपलब्ध हैं जो रोज़मर्रा की सड़कों पर स्पोर्टी मज़ा का वादा करते हैं.

यामाहा R15 V4

यामाहा R15 V4 इस समय बिक्री पर उपलब्ध सबसे बेहतरीन शुरुआती स्पोर्टबाइक्स में से एक है. यह उन चुनिंदा एंट्री-लेवल मोटरसाइकिलों में से एक है जो शार्प स्टाइलिंग, बेहतरीन हैंडलिंग और आत्मविश्वास से भरपूर राइडिंग पोज़िशन का मिश्रण है. R15 का रिफाइन 155 सीसी, चार-वॉल्व इंजन सहज और नियंत्रणीय शक्ति देता है, जबकि वैरिएबल वॉल्व एक्चुएशन (VVA) और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे एडवांस फ़ीचर सुरक्षा और प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं. हल्की, विश्वसनीय और सीखने में आसान होने के कारण, यह नए राइडर्स को परेशान किए बिना असली स्पोर्टबाइक जैसा अनुभव देती है.

कीमत: रु.1.69 लाख (एक्स-शोरूम)

यामाहा R15 V4 मुख्य खासियतें:

इंजन 155 cc, लीक्विड-कूल्ड, 4-वॉल्व, SOHC, लीक्विड कूल्ड अधिकतम ताकत 18.2 bhp @ 10,000 rpm पीक टॉर्क 14.2 Nm @ 7,500 rpm कर्ब वेट 141 किलोग्राम फ्यूल टैंक क्षमता 11 लीटर

सुजुकी जिक्सर SF

अगर आप R15 से ज़्यादा आरामदायक एर्गोनॉमिक्स वाली बाइक ढूंढ रहे हैं, तो सुजुकी जिक्सर SF एक बेहतरीन विकल्प है. इसका 155 सीसी इंजन सहज और नियंत्रणीय शक्ति देता है, जबकि इसका एयरोडायनामिक फेयरिंग और हल्का फ्रेम स्थिरता को बढ़ाता है. आरामदायक सीटिंग, बेहतरीन हैंडलिंग और अच्छी ईंधन दक्षता के साथ, जिक्सर SF रोज़ाना चलाने में आसान है. विश्वसनीयता, स्टाइलिश डिज़ाइन और अच्छी ईंधन दक्षता, ये सभी मिलकर नए लोगों को बिना किसी जटिलता के स्पोर्ट्स बाइक का एक अनोखा अनुभव देते हैं.

कीमत रु.1.69 लाख (एक्स-शोरूम)

सुजुकी जिक्सर एसएफ महत्वपूर्ण खासियतें

इंजन 155 cc, sसिंगल-सिलेंडर, SOHC, एयर-कूल्ड अधिकतम ताकत 13.2 bhp @ 8,000 rpm पीक टॉर्क 13.8 Nm @ 6,000 rpm कर्ब वेट 148 किलोग्राम फ्यूल टैंक कैपिसिटी 12 लीटर

बजाज पल्सर RS200

बजाज पल्सर RS200 भी एक स्मार्ट शुरुआती स्पोर्टबाइक के रूप में एक बेहतरीन पैकेज पेश करती है. इसका फ्री-रेविंग 199.5 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन 9,750 आरपीएम पर 24 बीएचपी और 8,000 आरपीएम पर 18.7 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह दमदार लेकिन नियंत्रणीय प्रदर्शन देती है, जबकि स्पोर्टी फेयरिंग और एयरोडायनामिक डिज़ाइन आत्मविश्वास से भरी हैंडलिंग देता है. रोज़मर्रा के राइडर्स के लिए डिज़ाइन की गई, जो कुछ मज़ा और रोमांच की तलाश में हैं, RS200 अभी भी एक गतिशील रूप से संतुलित और किफ़ायती एंट्री-लेवल स्पोर्टबाइक प्रदान करती है.

कीमत: रु.. 1.71 लाख (एक्स-शोरूम)

बजाज पल्सर RS 200 की खासियतें:

इंजन 199.5 cc, सिंगल-सिलेंडर, 4-वॉल्व, लीक्विड-कूल्ड अधिकतम ताकत 24 bhp @ 9,750 rpm पीक टॉर्क 18.7 Nm @ 8,000 rpm कर्ब वेट 166 किलोग्राम फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर

सुजुकी जिक्सर SF 250

सुजुकी जिक्सर SF250 अपने फुल-फेयर्ड डिज़ाइन, आरामदायक एर्गोनॉमिक्स और दमदार 249 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, SOHC, ऑयल-कूल्ड इंजन के साथ शुरुआती लोगों के लिए एक बेहतरीन स्पोर्टबाइक है, जो 9,300 आरपीएम पर 26 बीएचपी और 7,300 आरपीएम पर 22.2 एनएम टॉर्क पैदा करता है. 161 किलोग्राम वज़न, 6-स्पीड गियरबॉक्स और 165 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ, जिक्सर SF 250 एक बहुमुखी रोज़मर्रा की स्पोर्टबाइक के रूप में कई खूबियों से लैस है. रु.1.82 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत वाली जिक्सर SF 250 का परफॉर्मेंस अनुपात इसे एक बेहद आकर्षक मोटरसाइकिल बनाता है जिसकी सिफ़ारिश की जानी चाहिए.

कीमत: रु.1.82 लाख (एक्स-शोरूम)

सुजुकी जिक्सर SF 250 मुख्य खासियतें:

इंजन 249 cc, सिंगल-सिलेंडर SOHC ऑयल-कूल्ड अधिकतम टॉर्क 26 bhp @ 9,300 rpm पीक टॉर्क 22.2 Nm @ 7,300 rpm कर्ब वेट 161 किलोग्राम फ्यूल टैंक कैपिसिटी 12 लीटर

हीरो करिज़्मा XMR

हीरो करिज़्मा XMR एक शुरुआती लोगों के लिए एक अनुकूल स्पोर्टबाइक है जो शुरुआती सवारों के लिए आसान है और आनंद में भी कोई कमी नहीं छोड़ती है. इसका 210 सीसी, लिक्विड-कूल्ड DOHC इंजन रैखिक पावर डिलेवरी के साथ अच्छा प्रदर्शन करता है, जिससे ट्रैफ़िक में इसे चलाना आसान हो जाता है. 6-स्पीड गियरबॉक्स, हल्के स्टील ट्रेलिस फ्रेम और आसान पावर डिलेवरी के साथ, करिज़्मा XMR किफ़ायती दाम, स्टाइल और दमदार परफॉर्मेंस का मिश्रण है जो इसे शुरुआती लोगों के लिए एक बेहतरीन स्पोर्टबाइक बनाता है.

कीमत: रु.1.84 लाख (एक्स-शोरूम)

हीरो करिज़्मा XMR की खासियतें: