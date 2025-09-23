पत्रिकायूज़्ड कार्स
भारत में ट्रायम्फ और केटीएम मोटरसाइकिलें जीएसटी से नहीं हुईं प्रभावित

बजाज ऑटो ने अतिरिक्त लागत का बोझ ग्राहकों पर डालने के बजाय उसे स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 23, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • ट्रायम्फ के 400cc मॉडल और KTM के 390cc रेंज की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा
  • केटीएम के पोर्टफोलियो में शामिल 350cc से कम की मोटरसाइकिलों पर GST का पूरा लाभ मिलेगा
  • संबंधित ब्रांड अपने प्रतिद्वंद्वियों पर ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करेंगे

22 सितंबर से लागू होने वाली नई जीएसटी 2.0 सुधार दरों के साथ, बजाज ऑटो के प्रबंधन के तहत संचालित ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स और केटीएम इंडिया, दोनों ने घोषणा की है कि ट्रायम्फ के 400 सीसी मॉडल और केटीएम की 390 रेंज की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. नई जीएसटी संरचना के अनुसार, 350 सीसी से अधिक इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी दर 31% (28% + 3% उपकर) से बढ़कर 40% हो जाएगी.

 

यह भी पढ़ें: नई केटीएम 160 ड्यूक पर आधारित केटीएम RC 160 जल्द होगी लॉन्च

Triumph Scrambler 400 X Photo

हालांकि इस बात का कोई ज़िक्र नहीं है कि बजाज ऑटो मूल्य वृद्धि को कब तक वहन करेगी, लेकिन इससे संबंधित ब्रांडों को ग्राहकों की संख्या में वृद्धि का लाभ मिलेगा और वे इस स्थिति का पूरा लाभ उठा सकेंगे. ट्रायम्फ रेंज में, 400cc श्रेणी की सभी मोटरसाइकिलें, जिनमें स्पीड 400, स्पीड T4, स्क्रैम्बलर 400X, स्क्रैम्बलर 400XC और हाल ही में पेश की गई थ्रक्सटन 400 शामिल हैं, बिना किसी बदलाव के बिक्री जारी रहेंगी. केटीएम के मामले में, 390cc रेंज, जिसमें 390 ड्यूक, RC390, एंड्यूरो R और एडवेंचर शामिल हैं, की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा.

KTM Duke 160 1

विशेष रूप से, उपर्युक्त मोटरसाइकिलों का निकटतम प्रतिद्वंद्वी ब्रांड रॉयल एनफील्ड है, जिसकी हिमालयन 450 अब 390 एडवेंचर एक्स से अधिक महंगी है और गुरिल्ला 450 भी ट्रायम्फ स्पीड 400 के साथ प्रतिस्पर्धा करती है.

 

जहां तक ​​350 सीसी से कम के केटीएम मॉडलों की बात है, जिनमें 160 ड्यूक, 200 ड्यूक, 250 ड्यूक और 250 एडवेंचर शामिल हैं, जीएसटी कटौती का पूरा लाभ सीधे खरीदारों को दिया गया है, जिससे मोटरसाइकिलें अधिक किफायती कीमतों पर उपलब्ध हो गई हैं.

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • डियावेल V4 RS फिलहाल डुकाटी की सबसे तेज़ एक्सीलरेशन वाली कार है, जो सिर्फ़ 2.5 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ लेती है, और इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा.
    डुकाटी डियावेल V4 RS की भारत में लॉन्च की जानकारी आई सामने
  • बजाज ने एक बंडल योजना की घोषणा की है जिसमें जीएसटी लाभ और अतिरिक्त त्यौहारी ऑफर शामिल हैं.
    बजाज पल्सर 150, RS200, NS200 की कीमतें रु.23,000 तक कम हुईं
  • जी 310 आरआर का आगामी स्पेशल एडिशन केवल 310 यूनिट्स तक सीमित होगा.
    लॉन्च से पहले बीएमडब्ल्यू G 310 RR लिमिटेड एडिशन की दिखी झलक
  • जीएसटी 2.0 के तहत कीमतों में फेरबदल जारी है, जिसमें कीवे, ज़ोंटेस और क्यूजे मोटर बाइक अधिक सस्ती हो गई हैं, जबकि बेनेली मॉडल की कीमतें बढ़ जाएंगी.
    जीएसटी 2.0: कीवे, ज़ोंटेस और QJ मोटर के दोपहिया वाहनों की कीमतों में बदलाव हुआ
  • इस साझेदारी के तहत, पांच शहरों के खरीदार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी पसंदीदा 350 सीसी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल खरीद सकेंगे.
    रॉयल एनफील्ड 350 मोटरसाइकिल रेंज 22 सितंबर से फ्लिपकार्ट पर होगी उपलब्ध
