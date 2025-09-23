भारत में ट्रायम्फ और केटीएम मोटरसाइकिलें जीएसटी से नहीं हुईं प्रभावित

22 सितंबर से लागू होने वाली नई जीएसटी 2.0 सुधार दरों के साथ, बजाज ऑटो के प्रबंधन के तहत संचालित ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स और केटीएम इंडिया, दोनों ने घोषणा की है कि ट्रायम्फ के 400 सीसी मॉडल और केटीएम की 390 रेंज की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. नई जीएसटी संरचना के अनुसार, 350 सीसी से अधिक इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी दर 31% (28% + 3% उपकर) से बढ़कर 40% हो जाएगी.

हालांकि इस बात का कोई ज़िक्र नहीं है कि बजाज ऑटो मूल्य वृद्धि को कब तक वहन करेगी, लेकिन इससे संबंधित ब्रांडों को ग्राहकों की संख्या में वृद्धि का लाभ मिलेगा और वे इस स्थिति का पूरा लाभ उठा सकेंगे. ट्रायम्फ रेंज में, 400cc श्रेणी की सभी मोटरसाइकिलें, जिनमें स्पीड 400, स्पीड T4, स्क्रैम्बलर 400X, स्क्रैम्बलर 400XC और हाल ही में पेश की गई थ्रक्सटन 400 शामिल हैं, बिना किसी बदलाव के बिक्री जारी रहेंगी. केटीएम के मामले में, 390cc रेंज, जिसमें 390 ड्यूक, RC390, एंड्यूरो R और एडवेंचर शामिल हैं, की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा.

विशेष रूप से, उपर्युक्त मोटरसाइकिलों का निकटतम प्रतिद्वंद्वी ब्रांड रॉयल एनफील्ड है, जिसकी हिमालयन 450 अब 390 एडवेंचर एक्स से अधिक महंगी है और गुरिल्ला 450 भी ट्रायम्फ स्पीड 400 के साथ प्रतिस्पर्धा करती है.

जहां तक ​​350 सीसी से कम के केटीएम मॉडलों की बात है, जिनमें 160 ड्यूक, 200 ड्यूक, 250 ड्यूक और 250 एडवेंचर शामिल हैं, जीएसटी कटौती का पूरा लाभ सीधे खरीदारों को दिया गया है, जिससे मोटरसाइकिलें अधिक किफायती कीमतों पर उपलब्ध हो गई हैं.