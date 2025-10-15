ट्रायम्फ अगले 6 महीनों में 29 नई मोटरसाइकिलें करेगी पेश
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 15, 2025
हाइलाइट्स
- पहला लॉन्च इवेंट 21 अक्टूबर को निर्धारित है, उसके तुरंत बाद दूसरा 28 अक्टूबर को होगा
- सात मॉडलों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है
- बाकी 22 मॉडल नए और मौजूदा मॉडलों के अपडेटेड वैरिएंट होंगे
ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स एक बड़े लॉन्च की तैयारी में है, जिसके तहत 29 नए और अपडेटेड मॉडल लॉन्च किए जाएँगे, जिनकी घोषणा अगले छह महीनों में कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए की जाएगी. ब्रांड के 123 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, पहला मॉडल 21 अक्टूबर को 'ट्रू ओरिजिनल्स नेवर सेटल' थीम के साथ घोषित किया जाएगा, और उसके बाद 28 अक्टूबर को 'मेड टू अपस्टेज' थीम के साथ अगली घोषणा की जाएगी.
यह भी पढ़ें: त्योहारी सीज़न से पहले ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्पीड टी4 की कीमतों में हुई कटौती
29 मोटरसाइकिलों की घोषणा के अलावा, ट्रायम्फ ने पहले ही सात मॉडलों को पेश कर दिया है, जिनमें तीन वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नई TXP इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रेंज, साथ ही TF 450-X, TF250-C, और TF450-C क्रॉस-कंट्री मॉडल शामिल हैं, जिनके क्रिसमस से पहले ट्रायम्फ डीलरशिप तक पहुंचने की उम्मीद है.
जहां तक बचे हुए 22 मोटरसाइकिलों का सवाल है, वे ट्रायम्फ के लाइनअप में मौजूदा मॉडलों के नए और अपडेटेड वैरिएंट्स का मिश्रण होंगे, जिसमें कुछ अपडेटेड बोनविले मॉडल, आगामी ट्राइडेंट 800 और 11 नवंबर को एक नई मोटरसाइकिल शोकेस शामिल होने की उम्मीद है. अक्टूबर में घोषणाओं के बाद, ब्रांड ने मार्च 2026 तक लगातार महीने के लिए नए और अपडेटेड मॉडल लॉन्च करने की योजना बनाई है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय ट्रायंफ मॉडल्स
- ट्रायंफ टाइगर 1200एक्स-शोरूम कीमत₹ 19.39 - 20.79 लाख
- ट्रायंफ रॉकेट 3एक्स-शोरूम कीमत₹ 22.23 - 23.09 लाख
- ट्रायंफ स्पीडमास्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.48 - 14.38 लाख
- ट्रायंफ टाइगर 900एक्स-शोरूम कीमत₹ 15.74 - 17.99 लाख
- ट्रायंफ बॉनवील टी 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 10.71 - 11.38 लाख
- ट्रायंफ ट्राइडेंट 660एक्स-शोरूम कीमत₹ 8.41 लाख
- ट्रायंफ बॉनविल टी 120एक्स-शोरूम कीमत₹ 12.4 - 13.3 लाख
- ट्रायंफ टाइगर स्पोर्ट 660एक्स-शोरूम कीमत₹ 10.1 लाख
- ट्रायंफ बॉनविले बॉबेरएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.82 - 14.38 लाख
- ट्रायंफ स्ट्रीट स्क्रैम्बलरएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.55 - 11.22 लाख
- ट्रायंफ स्पीड ट्विनएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.4 लाख
- ट्रायंफ स्क्रैम्बलर 1200एक्स-शोरूम कीमत₹ 12.1 लाख
- ट्रायंफ गति ट्रिपल 1200 आरएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 23 लाख
- ट्रायंफ गति 400एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.83 लाख
- ट्रायंफ गति T4एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.25 लाख
- ट्रायंफ स्क्रैम्बलर 400 XC एक्ससीएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.32 लाख
- ट्रायंफ थ्रक्स्टन 400एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.1 लाख
- ट्रायंफ स्क्रैम्बलर 400 Xएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.87 लाख
- ट्रायंफ डेटोना 660एक्स-शोरूम कीमत₹ 10.97 लाख
अपकमिंग बाइक्स
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 6, 2025
- टीवीएस RTX Adventure Tourerएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.5 - 3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 20, 2026
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स