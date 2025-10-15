ट्रायम्फ अगले 6 महीनों में 29 नई मोटरसाइकिलें करेगी पेश

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ओला इलेक्ट्रिक New Gigकावासाकी जेड400होंडा सीआरएफ300एलट्रायंफबेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

ट्रायम्फ अगले 6 महीनों में 29 नई मोटरसाइकिलें करेगी पेश

29 पेश में से 7 को निर्माता द्वारा पहले ही पेश किया जा चुका है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 15, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • पहला लॉन्च इवेंट 21 अक्टूबर को निर्धारित है, उसके तुरंत बाद दूसरा 28 अक्टूबर को होगा
  • सात मॉडलों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है
  • बाकी 22 मॉडल नए और मौजूदा मॉडलों के अपडेटेड वैरिएंट होंगे

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स एक बड़े लॉन्च की तैयारी में है, जिसके तहत 29 नए और अपडेटेड मॉडल लॉन्च किए जाएँगे, जिनकी घोषणा अगले छह महीनों में कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए की जाएगी. ब्रांड के 123 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, पहला मॉडल 21 अक्टूबर को 'ट्रू ओरिजिनल्स नेवर सेटल' थीम के साथ घोषित किया जाएगा, और उसके बाद 28 अक्टूबर को 'मेड टू अपस्टेज' थीम के साथ अगली घोषणा की जाएगी.

 

यह भी पढ़ें: त्योहारी सीज़न से पहले ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्पीड टी4 की कीमतों में हुई कटौती

Triumph Motorcycles 2026 launches carandbike edited 2

29 मोटरसाइकिलों की घोषणा के अलावा, ट्रायम्फ ने पहले ही सात मॉडलों को पेश कर दिया है, जिनमें तीन वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नई TXP इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रेंज, साथ ही TF 450-X, TF250-C, और TF450-C क्रॉस-कंट्री मॉडल शामिल हैं, जिनके क्रिसमस से पहले ट्रायम्फ डीलरशिप तक पहुंचने की उम्मीद है.

Triumph Motorcycles 2026 launches carandbike edited 1

जहां तक ​​बचे हुए 22 मोटरसाइकिलों का सवाल है, वे ट्रायम्फ के लाइनअप में मौजूदा मॉडलों के नए और अपडेटेड वैरिएंट्स का मिश्रण होंगे, जिसमें कुछ अपडेटेड बोनविले मॉडल, आगामी ट्राइडेंट 800 और 11 नवंबर को एक नई मोटरसाइकिल शोकेस शामिल होने की उम्मीद है. अक्टूबर में घोषणाओं के बाद, ब्रांड ने मार्च 2026 तक लगातार महीने के लिए नए और अपडेटेड मॉडल लॉन्च करने की योजना बनाई है.

undefined
# Triumph# Triumph Motorcycles# Triumph Motorcycles India# Triumph Bonneville# Triumph Bonneville 400# Triumph Bonneville T120# Triumph Speed 400# Triumph Speed Twin# Triumph Trident 800# triumph new launched# Triumph new motorcycles# Bikes# Two wheeler# Bikes in India# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S 1.2 | 27,685 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 14.15 लाख
    ₹ 31,691/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9.0
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 होंडा जैज़, Yozna Vihar, New Delhi
    2022 होंडा जैज़
    ZX | 62,122 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.25 लाख
    ₹ 16,237/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय ट्रायंफ मॉडल्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • जीएसटी 2.0 के कारण इनलाइन-4 लीटर-क्लास टूरिंग मोटरसाइकिल अब रु.89,000 महंगी हो गई है.
    GST 2.0 के कारण कावासाकी वर्सेस 1100 की कीमत में बढ़ी
  • एक निजी इक्विटी फर्म कैरोलवुड एलपी 2026 की पहली तिमाही से इंडियन मोटरसाइकिल का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी.
    पोलारिस ने इंडियन मोटरसाइकिल को अपनी ज्यादातर हिस्सेदारी बेची
  • हीरो मोटोकॉर्प ने नई हीरो हंक 440, एक्सपल्स 200 4वी और एक्सपल्स 200 4वी प्रो के साथ इटली में प्रवेश करके यूरोप में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है.
    हीरो मोटोकॉर्प ने हीरो हंक के साथ इतावली बाज़ार में दस्तक दी
  • EICMA 2025 में इसके पहली बार पेश होने के बाद, उम्मीद है कि रॉयल एनफील्ड नवंबर में मोटोवर्स में हिमालयन 750 का प्रदर्शन करेगी.
    रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 से EICMA 2025 में उठा पर्दा
  • रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी मोटरसाइकिलें अब अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध हैं, जो भारत भर के 10 प्रमुख शहरों में उपलब्ध हैं.
    रॉयल एनफील्ड 350 सीसी मोटरसाइकिलें अब अमेज़न पर उपलब्ध
  • जीएसटी 2.0 के कारण इनलाइन-4 लीटर-क्लास टूरिंग मोटरसाइकिल अब रु.89,000 महंगी हो गई है.
    GST 2.0 के कारण कावासाकी वर्सेस 1100 की कीमत में बढ़ी
  • एक निजी इक्विटी फर्म कैरोलवुड एलपी 2026 की पहली तिमाही से इंडियन मोटरसाइकिल का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी.
    पोलारिस ने इंडियन मोटरसाइकिल को अपनी ज्यादातर हिस्सेदारी बेची
  • हीरो मोटोकॉर्प ने नई हीरो हंक 440, एक्सपल्स 200 4वी और एक्सपल्स 200 4वी प्रो के साथ इटली में प्रवेश करके यूरोप में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है.
    हीरो मोटोकॉर्प ने हीरो हंक के साथ इतावली बाज़ार में दस्तक दी
  • EICMA 2025 में इसके पहली बार पेश होने के बाद, उम्मीद है कि रॉयल एनफील्ड नवंबर में मोटोवर्स में हिमालयन 750 का प्रदर्शन करेगी.
    रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 से EICMA 2025 में उठा पर्दा
  • रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी मोटरसाइकिलें अब अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध हैं, जो भारत भर के 10 प्रमुख शहरों में उपलब्ध हैं.
    रॉयल एनफील्ड 350 सीसी मोटरसाइकिलें अब अमेज़न पर उपलब्ध
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • ट्रायम्फ अगले 6 महीनों में 29 नई मोटरसाइकिलें करेगी पेश