ऐसा लगता है कि रिवर मोबिलिटी एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने की तैयारी में है. सड़क पर एक टेस्टिंग मॉडल (परीक्षण वाहन) देखा गया है, जिसका इंटरनल कोडनेम RX02/RX03 है। स्पाई शॉट्स को देखकर लगता है कि इसका डिज़ाइन काफी हद तक 'इंडी' (Indie) से प्रेरित है. हालाँकि, इसमें कुछ साफ तौर पर दिखने वाले बदलाव भी हैं, और यह नया स्कूटर रिवर के मौजूदा मॉडल के मुकाबले थोड़ा छोटा लग रहा है.

देखने से ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जानी-पहचानी हैं। इस टेस्ट म्यूल में 'इंडी' (Indie) वाला फ्लैट फ्लोरबोर्ड, पीछे के दो शॉक एब्जॉर्बर और स्विंगआर्म दिए गए हैं, और पीछे के इंडिकेटर भी पहले जैसे ही लग रहे हैं. हालांकि, टेललाइट बिल्कुल अलग है. 'इंडी' की थोड़ी भारी-भरकम टेललाइट के मुकाबले, यह नई टेललाइट ज्यादा पतली और स्लीक है, जो पीछे के हिस्से को चारों तरफ से कवर करती है. इसके ग्रैब रेल भी काफी मोटे हैं और पीछे की तरफ निकले हुए हैं, शायद इसलिए ताकि उन पर टॉपबॉक्स लगाया जा सके.

इन तस्वीरों में टेस्ट म्यूल का अगला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है. हालाँकि, साइड एंगल से देखने पर इसका एप्रन, मिरर और इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले – जो एक LCD यूनिट जैसा लगता है – 'इंडी' (Indie) से काफी मिलता-जुलता है. यहाँ ध्यान देने वाली मुख्य बात इसकी ऊँची विंडस्क्रीन और ऊपर की तरफ लगे फ्रंट इंडिकेटर्स हैं.

एक बात जो खास तौर पर नजर आती है, वह है इस स्कूटर का पहले के मुकाबले ज्यादा कॉम्पैक्ट आकार. 'रिवर' ने 'इंडी' (Indie) में दिए गए अनोखे फीचर्स - जैसे कि आगे की तरफ फुटपेग और काफी ज्यादा स्टोरेज स्पेस - की वजह से अपनी एक अलग पहचान बनाई है. हमें उम्मीद है कि नए मॉडल में भी कम से कम कुछ हद तक ये व्यावहारिक खूबियां देखने को मिलेंगी.

जहाँ तक इसके मोटर या बैटरी पैक की बात है, तो इसके परफॉरमेंस या रेंज के बारे में अभी कुछ भी पक्के तौर पर कहना जल्दबाजी होगी. हालाँकि, इसके छोटे आकार को देखते हुए ऐसा लगता है कि RX02 को 'इंडी' (Indie) से नीचे रखा जा सकता है, जिसमें एक छोटा बैटरी पैक और कम पावर वाली मोटर हो सकती है. उदाहरण के लिए, 'इंडी' में 4 kWh की बैटरी और 9 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है. इसकी IDC-सर्टिफाइड रेंज 163 km है और कंपनी का दावा है कि इसकी टॉप स्पीड 90 kmph है.

फिलहाल, 'इंडी' ही इनका इकलौता इन-हाउस इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जबकि यामाहा EC-06 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो साझा प्लेटफॉर्म पर आधारित है.



स्पाईशॉट का स्रोत: रशलेन