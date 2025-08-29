सितंबर 2025 में टीवीएस एनटॉर्क 160, सुजुकी ई-एक्सेस, नई हार्ली-डेविडसन 440 सहित लॉन्च होंगे ये दोपहिया वाहन

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी ई-विटारामर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVऑडी क्यू ई-ट्रॉनसिट्रॉन बेसाल्ट X
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
सुज़ुकीरॉयल एनफील्डबेनेली लिओसीनो 800यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एम
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

सितंबर 2025 में टीवीएस एनटॉर्क 160, सुजुकी ई-एक्सेस, नई हार्ली-डेविडसन 440 सहित लॉन्च होंगे ये दोपहिया वाहन

सितंबर 2025 से भारत में त्योहारी सीज़न की शुरुआत होगी और दोपहिया वाहन निर्माता नए लॉन्च की तैयारी में जुट गए हैं. 2025 की तीसरी तिमाही के आखिरी महीने में आने वाले पुष्ट मॉडल इस प्रकार हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 29, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • टीवीएस एनटॉर्क 160 भारत में 4 सितंबर को लॉन्च होगी
  • वीएलएफ मोबस्टर 25 सितंबर को लॉन्च होगी
  • सुजुकी ई-एक्सेस ब्रांड के लिए त्योहारों का एक बेहतरीन विकल्प प्रतीत होती है

अगस्त खत्म होते ही, भारत का दोपहिया वाहन उद्योग सितंबर 2025 में कई लॉन्च की उम्मीद में अपनी गति बदल रहा है. तीसरी तिमाही का आखिरी महीना काफी हलचल भरा रहने की उम्मीद है, जिसमें त्योहारी सीज़न की शुरुआत नए मॉडलों की झड़ी के साथ होगी. आने वाले हफ़्तों में भारत में लॉन्च होने वाले दोपहिया वाहनों पर एक नज़र डालते हैं.

 

यह भी पढ़ें: कार खरीदारों के लिए सितंबर का तोहफ़ा: 6 नई कारें होंगी लॉन्च

 

टीवीएस एनटॉर्क 160

TVS Ntorq 160 India Launch On September 4

टीवीएस मोटर कंपनी 4 सितंबर, 2025 को एनटॉर्क 160 के लॉन्च के साथ इसकी शुरुआत करने के लिए तैयार है. 160 सीसी स्कूटर सेगमेंट में ब्रांड के प्रवेश के साथ, यह नया स्कूटर लोकप्रिय एनटॉर्क 125 के ज़्यादा पावरफुल विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा. एक टीज़र इमेज में एक शार्प, आक्रामक फ्रंट डिज़ाइन दिखाई दे रहा है जिसमें क्वाड-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप और ब्रांड का सिग्नेचर टी-शेप्ड एलईडी डीआरएल है. एनटॉर्क 160 में 160 सीसी इंजन होने की उम्मीद है, लेकिन यह देखना बाकी है कि यह मौजूदा 125 सीसी इंजन का नया वर्ज़न होगा या बिल्कुल नया.

 

सुजुकी ई-एक्सेस

suzuki e access electric scooter in pictures 4

सुजुकी ई-एक्सेस, जिसकी लॉन्चिंग जून 2025 में होने की उम्मीद थी, कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक सूचना न मिलने के कारण टल गई है. हालाँकि, सुजुकी अपने त्योहारी सीज़न के दांव के तहत इसे टाल सकती है, जिसके तहत इसे सितंबर 2025 में लॉन्च किया जा सकता है. ई-एक्सेस में 3.07 kWh की बैटरी होगी, जो 5.5 bhp और 15 Nm का पीक टॉर्क देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ी होगी. पूरी तरह चार्ज होने पर, यह स्कूटर 95 किमी की रेंज देने का दावा किया गया है.

 

वीएलएफ मोटर

VLF Mobster India Launch On September 25 2

मोटोहाउस 25 सितंबर को भारत में वीएलएफ मोबस्टर स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. चुनिंदा वैश्विक बाज़ारों में पहले से ही उपलब्ध, मोबस्टर कंपनी का भारतीय बाज़ार में प्रवेश करने वाला पहला ICE स्कूटर होगा. हालाँकि भारत-विशिष्ट पावरट्रेन के बारे में आधिकारिक जानकारी अभी भी छिपा है, यह स्कूटर वर्तमान में दो इंजन विकल्पों के साथ विदेशों में बेचा जाता है: एक 125 सीसी इंजन जो 11.9 बीएचपी और 11.7 एनएम टॉर्क पैदा करता है, और एक अधिक शक्तिशाली 180 सीसी इंजन जो 17.7 बीएचपी और 15.7 एनएम टॉर्क पैदा करता है. कुछ खासियतों में 5-इंच का फुल-कलर टीएफटी डिस्प्ले, एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और अन्य शामिल हैं.

 

नई 440 सीसी हार्ली-डेविडसन मोटरसाइकिल

Harley davidson X440 vs Hero Mavrick 440 image 48

हीरो मोटोकॉर्प अपने 440 सीसी लाइनअप में एक नया फेस देगी, जिसे हार्ली-डेविडसन 440 सीसी प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा. यह हीरो-हार्ली साझेदारी से आने वाला तीसरा मॉडल होगा, इससे पहले X440 और हाल ही में बंद हुई मावरिक 440 लॉन्च हो चुकी है. हालाँकि इस आगामी मॉडल के बारे में विस्तृत जानकारी अभी सीमित है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें X440 के समान ही यांत्रिकी होगी. इसमें वही जाना-पहचाना 440 सीसी सिंगल-सिलेंडर इंजन शामिल है, जो 27 बीएचपी और 36 एनएम टॉर्क पैदा करता है, और इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. लॉन्च की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन यह सितंबर 2025 में होगी.

 

# Two-Wheeler Launches September 2025# Upcoming Two-Wheeler launched in September 2025# Upcoming Two-Wheelers# Upcoming bikes# TVS Ntorq 160# Suzuki e-Access# Harley-Davidson 440# VLF Mobster# VLF Mobster launch# Bikes# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 महिंद्रा स्कॉर्पियो, Anand Vihar, New Delhi
    2016 महिंद्रा स्कॉर्पियो
    S10 4WD | 88,584 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 3.55 लाख
    ₹ 7,951/माह emi
    Shiva Auto Car (I) Pvt. Ltd Patparganj Anand Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 महिंद्रा स्कॉर्पियो, Anand Vihar, New Delhi
    2015 महिंद्रा स्कॉर्पियो
    S10 4WD | 78,888 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 2.7 लाख
    ₹ 6,047/माह emi
    Shiva Auto Car (I) Pvt. Ltd Patparganj Anand Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 महिंद्रा स्कॉर्पियो, Anand Vihar, New Delhi
    2015 महिंद्रा स्कॉर्पियो
    S10 4WD | 87,544 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 2.75 लाख
    ₹ 6,159/माह emi
    Shiva Auto Car (I) Pvt. Ltd Patparganj Anand Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 महिंद्रा स्कॉर्पियो, Anand Vihar, New Delhi
    2015 महिंद्रा स्कॉर्पियो
    S10 4WD | 78,554 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 2.75 लाख
    ₹ 6,159/माह emi
    Shiva Auto Car (I) Pvt. Ltd Patparganj Anand Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 महिंद्रा स्कॉर्पियो, Anand Vihar, New Delhi
    2015 महिंद्रा स्कॉर्पियो
    S10 4WD | 87,544 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 2.75 लाख
    ₹ 6,159/माह emi
    Shiva Auto Car (I) Pvt. Ltd Patparganj Anand Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 महिंद्रा स्कॉर्पियो, Anand Vihar, New Delhi
    2015 महिंद्रा स्कॉर्पियो
    S10 4WD | 78,854 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 2.7 लाख
    ₹ 6,047/माह emi
    Shiva Auto Car (I) Pvt. Ltd Patparganj Anand Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 महिंद्रा एक्सयूवी500, Anand Vihar, New Delhi
    2015 महिंद्रा एक्सयूवी500
    W8 FWD | 88,877 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 2.8 लाख
    ₹ 6,271/माह emi
    Shiva Auto Car (I) Pvt. Ltd Patparganj Anand Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 महिंद्रा स्कॉर्पियो, Anand Vihar, New Delhi
    2015 महिंद्रा स्कॉर्पियो
    S10 4WD | 75,494 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 2.8 लाख
    ₹ 6,271/माह emi
    Shiva Auto Car (I) Pvt. Ltd Patparganj Anand Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 महिंद्रा एक्सयूवी500, Anand Vihar, New Delhi
    2016 महिंद्रा एक्सयूवी500
    W10 FWD | 88,844 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 3.5 लाख
    ₹ 7,839/माह emi
    Shiva Auto Car (I) Pvt. Ltd Patparganj Anand Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 महिंद्रा एक्सयूवी500, Anand Vihar, New Delhi
    2016 महिंद्रा एक्सयूवी500
    W10 FWD | 87,844 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 3.5 लाख
    ₹ 7,839/माह emi
    Shiva Auto Car (I) Pvt. Ltd Patparganj Anand Vihar, New Delhi

लोकप्रिय टीवीएस मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • लॉन्च होने के बाद, एनटॉर्क 160 इस सेग्मेंट में टीवीएस की पहली 160 पेशकश होगी.
    टीवीएस एनटॉर्क 160 भारत में 4 सितंबर को होगी लॉन्च
  • इस वैरिएंट में रेडर दो मार्वल कैरेक्टर से दृश्य प्रेरणा लेती है.
    टीवीएस रेडर सुपर स्क्वाड एडिशन रु.99,465 में हुआ लॉन्च
  • ये मॉडल दो पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं - एक 999 सीसी वी-ट्विन और एक 1250 सीसी लिक्विड-कूल्ड वी-ट्विन आदि.
    2025 इंडियन स्काउट रेंज भारत में हुई लॉन्च
  • नवंबर 2024 में लॉन्च होने वाली 500XC की कीमत में अब रु.27,000 की गिरावट देखी गई है.
    ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500XC की कीमत में कटौती, नई कीमत रु.4.92 लाख
  • हीरो ग्लैमर X, हीरो मोटोकॉर्प की मशहूर 125 सीसी बाइक का नया मॉडल है। क्या यह क्रूज़ कंट्रोल और राइड मोड जैसे फीचर्स के साथ अपनी पुरानी सफलता दोहरा पाएगी?
    हीरो ग्लैमर X रिव्यू: अब क्रूज़ कंट्रोल और राइड मोड्स के साथ
  • लॉन्च होने के बाद, एनटॉर्क 160 इस सेग्मेंट में टीवीएस की पहली 160 पेशकश होगी.
    टीवीएस एनटॉर्क 160 भारत में 4 सितंबर को होगी लॉन्च
  • इस वैरिएंट में रेडर दो मार्वल कैरेक्टर से दृश्य प्रेरणा लेती है.
    टीवीएस रेडर सुपर स्क्वाड एडिशन रु.99,465 में हुआ लॉन्च
  • ये मॉडल दो पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं - एक 999 सीसी वी-ट्विन और एक 1250 सीसी लिक्विड-कूल्ड वी-ट्विन आदि.
    2025 इंडियन स्काउट रेंज भारत में हुई लॉन्च
  • नवंबर 2024 में लॉन्च होने वाली 500XC की कीमत में अब रु.27,000 की गिरावट देखी गई है.
    ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500XC की कीमत में कटौती, नई कीमत रु.4.92 लाख
  • हीरो ग्लैमर X, हीरो मोटोकॉर्प की मशहूर 125 सीसी बाइक का नया मॉडल है। क्या यह क्रूज़ कंट्रोल और राइड मोड जैसे फीचर्स के साथ अपनी पुरानी सफलता दोहरा पाएगी?
    हीरो ग्लैमर X रिव्यू: अब क्रूज़ कंट्रोल और राइड मोड्स के साथ
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • सितंबर 2025 में टीवीएस एनटॉर्क 160, सुजुकी ई-एक्सेस, नई हार्ली-डेविडसन 440 सहित लॉन्च होंगे ये दोपहिया वाहन