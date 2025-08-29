सितंबर 2025 में टीवीएस एनटॉर्क 160, सुजुकी ई-एक्सेस, नई हार्ली-डेविडसन 440 सहित लॉन्च होंगे ये दोपहिया वाहन

अगस्त खत्म होते ही, भारत का दोपहिया वाहन उद्योग सितंबर 2025 में कई लॉन्च की उम्मीद में अपनी गति बदल रहा है. तीसरी तिमाही का आखिरी महीना काफी हलचल भरा रहने की उम्मीद है, जिसमें त्योहारी सीज़न की शुरुआत नए मॉडलों की झड़ी के साथ होगी. आने वाले हफ़्तों में भारत में लॉन्च होने वाले दोपहिया वाहनों पर एक नज़र डालते हैं.

टीवीएस एनटॉर्क 160

टीवीएस मोटर कंपनी 4 सितंबर, 2025 को एनटॉर्क 160 के लॉन्च के साथ इसकी शुरुआत करने के लिए तैयार है. 160 सीसी स्कूटर सेगमेंट में ब्रांड के प्रवेश के साथ, यह नया स्कूटर लोकप्रिय एनटॉर्क 125 के ज़्यादा पावरफुल विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा. एक टीज़र इमेज में एक शार्प, आक्रामक फ्रंट डिज़ाइन दिखाई दे रहा है जिसमें क्वाड-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप और ब्रांड का सिग्नेचर टी-शेप्ड एलईडी डीआरएल है. एनटॉर्क 160 में 160 सीसी इंजन होने की उम्मीद है, लेकिन यह देखना बाकी है कि यह मौजूदा 125 सीसी इंजन का नया वर्ज़न होगा या बिल्कुल नया.

सुजुकी ई-एक्सेस

सुजुकी ई-एक्सेस, जिसकी लॉन्चिंग जून 2025 में होने की उम्मीद थी, कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक सूचना न मिलने के कारण टल गई है. हालाँकि, सुजुकी अपने त्योहारी सीज़न के दांव के तहत इसे टाल सकती है, जिसके तहत इसे सितंबर 2025 में लॉन्च किया जा सकता है. ई-एक्सेस में 3.07 kWh की बैटरी होगी, जो 5.5 bhp और 15 Nm का पीक टॉर्क देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ी होगी. पूरी तरह चार्ज होने पर, यह स्कूटर 95 किमी की रेंज देने का दावा किया गया है.

वीएलएफ मोटर

मोटोहाउस 25 सितंबर को भारत में वीएलएफ मोबस्टर स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. चुनिंदा वैश्विक बाज़ारों में पहले से ही उपलब्ध, मोबस्टर कंपनी का भारतीय बाज़ार में प्रवेश करने वाला पहला ICE स्कूटर होगा. हालाँकि भारत-विशिष्ट पावरट्रेन के बारे में आधिकारिक जानकारी अभी भी छिपा है, यह स्कूटर वर्तमान में दो इंजन विकल्पों के साथ विदेशों में बेचा जाता है: एक 125 सीसी इंजन जो 11.9 बीएचपी और 11.7 एनएम टॉर्क पैदा करता है, और एक अधिक शक्तिशाली 180 सीसी इंजन जो 17.7 बीएचपी और 15.7 एनएम टॉर्क पैदा करता है. कुछ खासियतों में 5-इंच का फुल-कलर टीएफटी डिस्प्ले, एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और अन्य शामिल हैं.

नई 440 सीसी हार्ली-डेविडसन मोटरसाइकिल

हीरो मोटोकॉर्प अपने 440 सीसी लाइनअप में एक नया फेस देगी, जिसे हार्ली-डेविडसन 440 सीसी प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा. यह हीरो-हार्ली साझेदारी से आने वाला तीसरा मॉडल होगा, इससे पहले X440 और हाल ही में बंद हुई मावरिक 440 लॉन्च हो चुकी है. हालाँकि इस आगामी मॉडल के बारे में विस्तृत जानकारी अभी सीमित है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें X440 के समान ही यांत्रिकी होगी. इसमें वही जाना-पहचाना 440 सीसी सिंगल-सिलेंडर इंजन शामिल है, जो 27 बीएचपी और 36 एनएम टॉर्क पैदा करता है, और इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. लॉन्च की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन यह सितंबर 2025 में होगी.