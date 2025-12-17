बदली हुई बजाज पल्सर 220F में नहीं मिलेगा डुअल-चैनल ABS, कंपनी ने जारी किया स्पष्टीकरण

पिछले कुछ दिनों से, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थीं कि अपडेटेड बजाज पल्सर 220F में डुअल-चैनल ABS मिलेगा, जब इसके स्पाई शॉट्स ऑनलाइन सामने आए. हालांकि, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मोटरसाइकिल को लिस्ट करने के तुरंत बाद, बजाज ऑटो ने साफ किया है कि पल्सर 220F के लेटेस्ट अपडेट में डुअल-चैनल ABS शामिल नहीं है, और मोटरसाइकिल में सिंगल-चैनल ABS ही रहेगा.

बजाज पल्सर 220F: इसमें नया क्या है?

पल्सर 220F का साल के आखिर का अपडेट सिर्फ़ कॉस्मेटिक बदलावों तक ही सीमित है. पल्सर 220F अब नए ग्राफ़िक्स और दो नए कलर ऑप्शन के साथ आती है, कॉपर एक्सेंट के साथ ब्लैक और ऑरेंज के साथ ग्रीन, दोनों में ब्लैक हाइलाइट्स हैं. मौजूदा रेड-एंड-ब्लैक और ब्लू-एंड-ब्लैक कलर स्कीम भी उपलब्ध हैं. इसके अलावा, अपडेटेड मॉडल में एलईडी टर्न इंडिकेटर भी मिलते हैं.

बजाज पल्सर 220F: इंजन

ऊपर बताए गए अपडेट्स के अलावा, और कुछ भी नहीं बदला है. इसमें पावर 220cc, एयर- और ऑयल-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन से आती है जो 20.6 bhp और 18.55 Nm का टॉर्क पैदा करता है. पल्सर 220F में वही ब्लूटूथ-इनेबल्ड LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है जो दूसरे पल्सर मॉडल्स में देखा गया है.

बजाज पल्सर 220F: कीमत

रु.1,28,490 की कीमत वाला यह अपडेटेड वर्जन पिछले मॉडल से लगभग रु.1,200 ज़्यादा महंगा है, जिसकी कीमत रु.1,27,269 (एक्स-शोरूम) थी.

पल्सर लाइनअप के सबसे लंबे समय तक चलने वाले मॉडलों में से एक, 220F लगातार बजाज की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइकों में से एक रही है. 2007 में लॉन्च होने के बाद से ही इसने सभी उम्र के राइडर्स का काफी ध्यान खींचा है. बजाज ऑटो ने 250 सीरीज़ के लॉन्च के बाद 2021 में इस मॉडल को बंद कर दिया था, लेकिन 2023 में 220F को वापस ले आया.