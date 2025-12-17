बदली हुई बजाज पल्सर 220F में नहीं मिलेगा डुअल-चैनल ABS, कंपनी ने जारी किया स्पष्टीकरण

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
निसान बी-सेगमेंट एमपीवीएमजी जेडएस एचईवीफॉक्सवैगन New T-Rocफॉक्सवैगन टेरॉन
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155बीएमडब्ल्यूज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

बदली हुई बजाज पल्सर 220F में नहीं मिलेगा डुअल-चैनल ABS, कंपनी ने जारी किया स्पष्टीकरण

बजाज ऑटो ने कन्फर्म किया है कि अपडेटेड पल्सर 220F में डुअल-चैनल ABS नहीं है, जो पहले की रिपोर्ट्स के उलट है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 17, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • पल्सर 220F सिंगल-चैनल ABS के साथ जारी रहेगी
  • इसमें सिर्फ दो नए पेंट स्कीम मिलेंगे और एलईडी टर्न इंडिकेटर मिलते हैं
  • कीमत रु.1.28 लाख (एक्स-शोरूम) है

पिछले कुछ दिनों से, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थीं कि अपडेटेड बजाज पल्सर 220F में डुअल-चैनल ABS मिलेगा, जब इसके स्पाई शॉट्स ऑनलाइन सामने आए. हालांकि, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मोटरसाइकिल को लिस्ट करने के तुरंत बाद, बजाज ऑटो ने साफ किया है कि पल्सर 220F के लेटेस्ट अपडेट में डुअल-चैनल ABS शामिल नहीं है, और मोटरसाइकिल में सिंगल-चैनल ABS ही रहेगा.

 

यह भी पढ़ें: बजाज पल्सर N160 का गोल्ड यूएसडी फोर्क और सिंगल सीट वैरिएंट हुआ लॉन्च

 

बजाज पल्सर 220F: इसमें नया क्या है?

Updated Bajaj Pulsar 220 F Launched

पल्सर 220F का साल के आखिर का अपडेट सिर्फ़ कॉस्मेटिक बदलावों तक ही सीमित है. पल्सर 220F अब नए ग्राफ़िक्स और दो नए कलर ऑप्शन के साथ आती है, कॉपर एक्सेंट के साथ ब्लैक और ऑरेंज के साथ ग्रीन, दोनों में ब्लैक हाइलाइट्स हैं. मौजूदा रेड-एंड-ब्लैक और ब्लू-एंड-ब्लैक कलर स्कीम भी उपलब्ध हैं. इसके अलावा, अपडेटेड मॉडल में एलईडी टर्न इंडिकेटर भी मिलते हैं.

 

बजाज पल्सर 220F: इंजन

ऊपर बताए गए अपडेट्स के अलावा, और कुछ भी नहीं बदला है. इसमें पावर 220cc, एयर- और ऑयल-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन से आती है जो 20.6 bhp और 18.55 Nm का टॉर्क पैदा करता है. पल्सर 220F में वही ब्लूटूथ-इनेबल्ड LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है जो दूसरे पल्सर मॉडल्स में देखा गया है.

Updated Bajaj Pulsar 220 F Launched 1

बजाज पल्सर 220F: कीमत

रु.1,28,490 की कीमत वाला यह अपडेटेड वर्जन पिछले मॉडल से लगभग रु.1,200 ज़्यादा महंगा है, जिसकी कीमत रु.1,27,269 (एक्स-शोरूम) थी.

 

पल्सर लाइनअप के सबसे लंबे समय तक चलने वाले मॉडलों में से एक, 220F लगातार बजाज की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइकों में से एक रही है. 2007 में लॉन्च होने के बाद से ही इसने सभी उम्र के राइडर्स का काफी ध्यान खींचा है. बजाज ऑटो ने 250 सीरीज़ के लॉन्च के बाद 2021 में इस मॉडल को बंद कर दिया था, लेकिन 2023 में 220F को वापस ले आया.

# Bajaj Auto# Bajaj Auto India# New Bajaj Pulsar 220F# Bajaj Pulsar 220F# 2026 Bajaj Pulsar 220F# Pulsar 220F# Pulsar 220F New Colour# Bajaj Bikes# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9.0
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 28,556/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • इस अपडेट में नए पेंट विकल्प दिए गए हैं. इसके अलावा मोटरसाइकिल में अन्य कोई खास बदलाव नहीं किये गए हैं.
    बदली हुई बजाज पल्सर 220F हुई लॉन्च, कीमत रु.1.28 लाख
  • पिछले महीने में, प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माताओं ने अलग-अलग प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें अधिकांश ब्रांडों ने घरेलू और निर्यात बाजारों में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, जबकि कुछ में मामूली गिरावट देखी गई.
    नवंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, ज़्यादातर कंपनियों हुआ फायदा
  • बजाज ऑटो ने केटीएम की मूल कंपनी का पूरी तरह नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है, पीबीएजी का पूरा अधिग्रहण कर लिया है और पूरे पियरर मोबिलिटी समूह को अपने स्वामित्व में ले लिया है.
    बजाज ऑटो ने केटीएम को पूरी तरह खरीद लिया, पियरर ग्रुप हुआ बाहर
  • अगस्त 2025 में, रॉयल एनफील्ड और टीवीएस ने मजबूत वृद्धि देखी, होंडा और सुजुकी ने स्थिर लाभ दर्ज किया, जबकि बजाज ऑटो को उच्च निर्यात द्वारा कम घरेलू बिक्री का सामना करना पड़ा.
    अगस्त 2025 टू-व्हीलर बिक्री: टीवीएस, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी की बिक्री में हुआ इजाफा, बजाज की घरेलू बिक्री गिरी
  • चीन से प्राप्त दुर्लभ मृदा चुम्बकों की कमी के कारण, चेतक का निर्माण जुलाई में घटकर लगभग 11,000 यूनिट रह गया, जिसके परिणामस्वरूप अगस्त में बिक्री सामान्य से कम रही.
    बजाज चेतक का फिर शुरु हुआ निर्माण
  • इस अपडेट में नए पेंट विकल्प दिए गए हैं. इसके अलावा मोटरसाइकिल में अन्य कोई खास बदलाव नहीं किये गए हैं.
    बदली हुई बजाज पल्सर 220F हुई लॉन्च, कीमत रु.1.28 लाख
  • पिछले महीने में, प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माताओं ने अलग-अलग प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें अधिकांश ब्रांडों ने घरेलू और निर्यात बाजारों में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, जबकि कुछ में मामूली गिरावट देखी गई.
    नवंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, ज़्यादातर कंपनियों हुआ फायदा
  • बजाज ऑटो ने केटीएम की मूल कंपनी का पूरी तरह नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है, पीबीएजी का पूरा अधिग्रहण कर लिया है और पूरे पियरर मोबिलिटी समूह को अपने स्वामित्व में ले लिया है.
    बजाज ऑटो ने केटीएम को पूरी तरह खरीद लिया, पियरर ग्रुप हुआ बाहर
  • अगस्त 2025 में, रॉयल एनफील्ड और टीवीएस ने मजबूत वृद्धि देखी, होंडा और सुजुकी ने स्थिर लाभ दर्ज किया, जबकि बजाज ऑटो को उच्च निर्यात द्वारा कम घरेलू बिक्री का सामना करना पड़ा.
    अगस्त 2025 टू-व्हीलर बिक्री: टीवीएस, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी की बिक्री में हुआ इजाफा, बजाज की घरेलू बिक्री गिरी
  • चीन से प्राप्त दुर्लभ मृदा चुम्बकों की कमी के कारण, चेतक का निर्माण जुलाई में घटकर लगभग 11,000 यूनिट रह गया, जिसके परिणामस्वरूप अगस्त में बिक्री सामान्य से कम रही.
    बजाज चेतक का फिर शुरु हुआ निर्माण
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • बदली हुई बजाज पल्सर 220F में नहीं मिलेगा डुअल-चैनल ABS, कंपनी ने जारी किया स्पष्टीकरण