बदली हुई बजाज पल्सर 220F हुई लॉन्च, मिला डुअल-चैनल ABS

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
निसान बी-सेगमेंट एमपीवीएमजी जेडएस एचईवीफॉक्सवैगन New T-Rocफॉक्सवैगन टेरॉन
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बीएमडब्ल्यूयामाहा यामाहा एनमैक्स 155ज़ीनोयामाहा YZF MT-07होंडा एक्टिवा 7जी
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

बदली हुई बजाज पल्सर 220F हुई लॉन्च, मिला डुअल-चैनल ABS

डुअल-चैनल ABS के साथ, पल्सर 220F को दो नए रंग विकल्प भी मिलते हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 16, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • बजाज पल्सर 220F अब डुअल-चैनल ABS के साथ पेश की गई है
  • इसकी कीमत रु.1.28 लाख (एक्स-शोरूम) है
  • नए ग्राफिक्स, नई कलर स्कीम मिलती हैं

इंटरनेट पर इसके स्पाई शॉट्स सामने आने के कुछ ही समय बाद, बजाज ऑटो ने अपडेटेड पल्सर 220F को रु.2.28 लाख की (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च किया है. इस अपडेट में नए पेंट विकल्प दिए गए हैं और, सबसे ज़रूरी बात, इसमें डुअल-चैनल ABS जोड़ा गया है, जबकि बाकी मोटरसाइकिल में ज़्यादातर कोई बदलाव नहीं किया गया है.

Updated Bajaj Pulsar 220 F Launched

दिखने में, पल्सर 220F का डिज़ाइन पहले जैसा ही है, जिसमें सेमी-फेयरिंग भी शामिल है. हालांकि, अपडेटेड वर्जन में नए ग्राफिक्स और नए कलर स्कीम मिलते हैं: कॉपर एक्सेंट के साथ ब्लैक, और ऑरेंज के साथ ग्रीन, जबकि दोनों नए ऑप्शन में ब्लैक हाइलाइट्स कॉमन हैं. ब्लैक के साथ रेड और ब्लू कलर पैलेट में बने हुए हैं.

 

यह भी पढ़ें: बजाज पल्सर N160 का गोल्ड यूएसडी फोर्क और सिंगल सीट वैरिएंट हुआ लॉन्च

 

इन बदलावों के अलावा, और कुछ भी नया नहीं है. इसमें 220cc, एयर- और ऑयल-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 20.6 bhp ताकत और 18.55 Nm का टॉर्क बनाता है. पल्सर 220F में वही ब्लूटूथ-इनेबल्ड LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है जो दूसरे पल्सर मॉडल्स में देखा गया है.

Updated Bajaj Pulsar 220 F Launched 1

पल्सर लाइनअप के सबसे लंबे समय तक चलने वाले मॉडलों में से एक, 220F लगातार बजाज की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक्स में से एक रही है. 2007 में लॉन्च होने के बाद से इसने सभी उम्र के राइडर्स का काफी ध्यान खींचा है. बजाज ऑटो ने 250 सीरीज़ के लॉन्च के बाद 2021 में इस मॉडल को बंद कर दिया था, लेकिन 2023 में 220F को वापस ले आया.

 

रु.1,28,490 की कीमत वाला यह अपडेटेड वैरिएंट पिछले मॉडल से लगभग रु.1,200 ज़्यादा महंगा है, जिसकी कीमत रु.1,27,269 (एक्स-शोरूम) थी.

# Bajaj Auto# Bajaj Auto India# 2026 Bajaj Pulsar 220F# Bajaj Pulsar 220F# Updated Bajaj Pulsar 220F# New Bajaj Pulsar 220F# Pulsar 220F# Pulsar 220F New Colour# Bajaj Motorcycles# Bajaj Motorcycles In India# Bikes# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9.0
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 28,556/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • यह आंकड़ा अप्रैल 2024 में स्कूटर लॉन्च होने के 2 साल के अंदर हासिल हुआ है.
    एथर ने पार किया 2 लाख रिज़्टा की बिक्री का आंकड़ा
  • X440 लाइनअप में अब तीन मॉडल शामिल हैं: X440 विविड, X440 S और नया X440 T. यहां प्रत्येक मॉडल के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है.
    2025 हार्ली-डेविडसन X440 T और X440 S और X440 विविड: लाइनअप की जानकारी
  • हुस्कवर्ना स्वार्टपिलेन 401, साथ ही विटपिलेन 401 अब इंजन कंट्रोल यूनिट (ईसीयू) के सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए वैश्विक रिकॉल का हिस्सा हैं.
    इंजन स्टॉल समस्या के कारण हुस्कवर्ना 401 मॉडल बुलाया गया वापस
  • हार्ली-डेविडसन के भारत पोर्टफोलियो में नये शामिलियां दो पूरी तरह आयातित मॉडल हैं, जो ब्रांड के मॉडल रेंज का मुख्य आकर्षण हैं, तथा इनमें कंपनी का मिल्वौकी 8 वीवीटी 121 वी-ट्विन इंजन लगा है.
    हार्ली-डेविडसन CVO रोड ग्लाइड और स्ट्रीट ग्लाइड भारत में हुईं लॉन्च, कीमत एक टोयोटा फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा
  • मौजूदा (लेकिन अब दोबारा बदले) X440 लाइनअप में शामिल होकर X440T में नया रियर सबफ्रेम, राइड-बाय-वायर और स्विचेबल ABS शामिल है.
    हार्ली-डेविडसन X440T रु.2.80 लाख में हुई लॉन्च, जानें क्या है नया
  • यह आंकड़ा अप्रैल 2024 में स्कूटर लॉन्च होने के 2 साल के अंदर हासिल हुआ है.
    एथर ने पार किया 2 लाख रिज़्टा की बिक्री का आंकड़ा
  • X440 लाइनअप में अब तीन मॉडल शामिल हैं: X440 विविड, X440 S और नया X440 T. यहां प्रत्येक मॉडल के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है.
    2025 हार्ली-डेविडसन X440 T और X440 S और X440 विविड: लाइनअप की जानकारी
  • हुस्कवर्ना स्वार्टपिलेन 401, साथ ही विटपिलेन 401 अब इंजन कंट्रोल यूनिट (ईसीयू) के सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए वैश्विक रिकॉल का हिस्सा हैं.
    इंजन स्टॉल समस्या के कारण हुस्कवर्ना 401 मॉडल बुलाया गया वापस
  • हार्ली-डेविडसन के भारत पोर्टफोलियो में नये शामिलियां दो पूरी तरह आयातित मॉडल हैं, जो ब्रांड के मॉडल रेंज का मुख्य आकर्षण हैं, तथा इनमें कंपनी का मिल्वौकी 8 वीवीटी 121 वी-ट्विन इंजन लगा है.
    हार्ली-डेविडसन CVO रोड ग्लाइड और स्ट्रीट ग्लाइड भारत में हुईं लॉन्च, कीमत एक टोयोटा फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा
  • मौजूदा (लेकिन अब दोबारा बदले) X440 लाइनअप में शामिल होकर X440T में नया रियर सबफ्रेम, राइड-बाय-वायर और स्विचेबल ABS शामिल है.
    हार्ली-डेविडसन X440T रु.2.80 लाख में हुई लॉन्च, जानें क्या है नया
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • बदली हुई बजाज पल्सर 220F हुई लॉन्च, मिला डुअल-चैनल ABS