बदली हुई बजाज पल्सर 220F हुई लॉन्च, मिला डुअल-चैनल ABS
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 16, 2025
हाइलाइट्स
- बजाज पल्सर 220F अब डुअल-चैनल ABS के साथ पेश की गई है
- इसकी कीमत रु.1.28 लाख (एक्स-शोरूम) है
- नए ग्राफिक्स, नई कलर स्कीम मिलती हैं
इंटरनेट पर इसके स्पाई शॉट्स सामने आने के कुछ ही समय बाद, बजाज ऑटो ने अपडेटेड पल्सर 220F को रु.2.28 लाख की (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च किया है. इस अपडेट में नए पेंट विकल्प दिए गए हैं और, सबसे ज़रूरी बात, इसमें डुअल-चैनल ABS जोड़ा गया है, जबकि बाकी मोटरसाइकिल में ज़्यादातर कोई बदलाव नहीं किया गया है.
दिखने में, पल्सर 220F का डिज़ाइन पहले जैसा ही है, जिसमें सेमी-फेयरिंग भी शामिल है. हालांकि, अपडेटेड वर्जन में नए ग्राफिक्स और नए कलर स्कीम मिलते हैं: कॉपर एक्सेंट के साथ ब्लैक, और ऑरेंज के साथ ग्रीन, जबकि दोनों नए ऑप्शन में ब्लैक हाइलाइट्स कॉमन हैं. ब्लैक के साथ रेड और ब्लू कलर पैलेट में बने हुए हैं.
यह भी पढ़ें: बजाज पल्सर N160 का गोल्ड यूएसडी फोर्क और सिंगल सीट वैरिएंट हुआ लॉन्च
इन बदलावों के अलावा, और कुछ भी नया नहीं है. इसमें 220cc, एयर- और ऑयल-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 20.6 bhp ताकत और 18.55 Nm का टॉर्क बनाता है. पल्सर 220F में वही ब्लूटूथ-इनेबल्ड LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है जो दूसरे पल्सर मॉडल्स में देखा गया है.
पल्सर लाइनअप के सबसे लंबे समय तक चलने वाले मॉडलों में से एक, 220F लगातार बजाज की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक्स में से एक रही है. 2007 में लॉन्च होने के बाद से इसने सभी उम्र के राइडर्स का काफी ध्यान खींचा है. बजाज ऑटो ने 250 सीरीज़ के लॉन्च के बाद 2021 में इस मॉडल को बंद कर दिया था, लेकिन 2023 में 220F को वापस ले आया.
रु.1,28,490 की कीमत वाला यह अपडेटेड वैरिएंट पिछले मॉडल से लगभग रु.1,200 ज़्यादा महंगा है, जिसकी कीमत रु.1,27,269 (एक्स-शोरूम) थी.
