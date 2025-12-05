पत्रिकायूज़्ड कार्स
बजाज पल्सर N160 का गोल्ड यूएसडी फोर्क और सिंगल सीट वैरिएंट हुआ लॉन्च

पल्सर N160 के नए वैरिएंट की कीमत रु.1.24 लाख है और इसका उद्देश्य सिंगल-पीस सीट के साथ अधिक आराम और व्यावहारिकता देना है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 5, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • पल्सर N160 वैरिएंट सिंगल-सीट, गोल्ड यूएसडी फोर्क के साथ हुआ लॉन्च
  • बजाज का कहना है कि बाजार अनुसंधान सिंगल-सीट की मांग दर्शाता है
  • पल्सर ब्रांड बजाज ऑटो के सबसे लोकप्रिय मॉडलों में से एक है

बजाज ऑटो ने पल्सर N160 का एक नया वैरिएंट लॉन्च किया है, जिसमें गोल्ड-एनोडाइज्ड अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क और सिंगल-पीस सीट है. नए वेरिएंट की कीमत रु.1,23,983 (एक्स-शोरूम) है और यह अब पूरे भारत में डीलरशिप पर उपलब्ध है. मैकेनिकली, पल्सर N160 में कोई और बदलाव नहीं किया गया है और इसमें 164.82 सीसी, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 8,750 आरपीएम पर 15.7 बीएचपी और 6,750 आरपीएम पर 14.65 एनएम टॉर्क पैदा करता है. इंजन 5-स्पीड ट्रांसमिशन से लैस है.

 

यह भी पढ़ें: बजाज ऑटो ने केटीएम को पूरी तरह खरीद लिया, पियरर ग्रुप हुआ बाहर

2025 Bajaj Pulsar N160 Single Seat m2

नया सिंगल-सीट वैरिएंट चार रंगों में उपलब्ध है - पर्ल मेटैलिक व्हाइट, रेसिंग रेड, पोलर स्काई ब्लू और ब्लैक आदि. बजाज ऑटो के अनुसार, स्प्लिट सीट सेट-अप के साथ लॉन्च की गई पल्सर N160 को अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन बाद में बाज़ार अनुसंधान से पता चला कि N160 खरीदने वालों में एक बड़ा हिस्सा ऐसे परिवारों का था जो सिंगल सीट पसंद करते थे, और इसलिए गोल्ड-फिनिश्ड यूएसडी फोर्क के साथ नया वेरिएंट पेश किया गया है.

2025 Bajaj Pulsar N160 Single Seat m3

"गोल्ड यूएसडी फोर्क्स और सिंगल सीट वाली नई पल्सर N160 को ग्राहकों की राय और उद्योग की बदलती ज़रूरतों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के आधार पर विकसित किया गया है. यह अपग्रेड बेहतर आराम और प्रीमियम लुक देता है, जबकि N सीरीज़ पावर, सटीकता, कंट्रोल और बेजोड़ राइडिंग अनुभव का प्रतिनिधित्व करती है," बजाज ऑटो के मोटरसाइकिल बिज़नेस यूनिट के अध्यक्ष सारंग कनाडे ने कहा.

2025 Bajaj Pulsar N160 Single Seat m4

बजाज ऑटो भारत की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्यातक कंपनी है, और पल्सर ब्रांड 25 साल पहले अपनी शुरुआत से ही देश-विदेश में बजाज ऑटो के लिए मज़बूत बिक्री का आंकड़ा ला रहा है. बजाज पल्सर N160 का नया वैरिएंट पल्सर ब्रांड को और मज़बूत करने का लक्ष्य रखता है, जो रोज़मर्रा की सवारी के साथ-साथ बजाज पल्सर ब्रांड के स्पोर्टी और आक्रामक रुख को और मज़बूत करता है.

# Bajaj Pulsar N160 single seat# Pulsar N160 single seat# 2025 Bajaj Pulsar N160 single seat# Bikes# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

