विडा ने नया ब्रांड लोगो किया पेश, एशिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 1, 2026
हाइलाइट्स
- विडा का बिल्कुल नया लोगो सामने आया
- 35,000 वर्ग फुट का ब्रांड लोगो बनाकर 'एशिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स' में नाम दर्ज कराया गया
- VIDA ब्रांड को 2022 में लॉन्च किया गया था
हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड, VIDA ने एक नया ब्रांड लोगो पेश किया है. यह लोगो बदलते EV मार्केट में ब्रांड की मज़बूत होती मौजूदगी को दिखाने के साथ-साथ उसकी नई विज़ुअल पहचान को भी दर्शाता है. नया लोगो ब्रांड के शुरुआती प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर से आगे बढ़कर उसके विकास और कंपनी के लिए एक नए दौर की शुरुआत का संकेत देता है.
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2022 में लॉन्च होने के बाद से, विडा ने लगातार अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार किया है. प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर शुरू हुई यह रेंज अब परिवार और रोज़ाना आने-जाने वालों के लिए बने मॉडल्स तक फैल गई है. इसके अलावा, ब्रांड ने DIRT.E इलेक्ट्रिक ऑफ-रोड रेंज और NOVUS फ्यूचर मोबिलिटी प्लेटफॉर्म जैसे कॉन्सेप्ट भी पेश किए हैं. इस नई पहचान का मकसद इस बढ़ते पोर्टफोलियो को एक ही, आसानी से पहचाने जाने वाले डिज़ाइन के तहत एक साथ लाना है.
रीब्रांडिंग के केंद्र में एक नए डिज़ाइन वाला जियोमेट्रिक 'V' एम्बलम है। VIDA का कहना है कि यह लेटरमार्क हीरो मोटोकॉर्प के मशहूर लोगो से प्रेरित है, जो पैरेंट कंपनी और उसके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिवीज़न के बीच के रिश्ते को और मज़बूत करता है। जाना-पहचाना "पॉवर्ड बाय हीरो" टैगलाइन ब्रांड की पहचान का अहम हिस्सा बना रहेगा.
विडा अपने रिटेल नेटवर्क, डिजिटल चैनलों, कनेक्टेड व्हीकल इंटरफेस और आने वाले प्रोडक्ट्स में नई पहचान को अलग-अलग चरणों में लागू करने की योजना बना रही है. इससे भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में ब्रांड के विस्तार के साथ-साथ धीरे-धीरे बदलाव सुनिश्चित होगा।
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अपकमिंग कार्स
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 3, 2026
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- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
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- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- कीवे ईजेडआई हाइपवोल्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 3, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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