विडा ने नया ब्रांड लोगो किया पेश, एशिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम

हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड, VIDA ने एक नया ब्रांड लोगो पेश किया है. यह लोगो बदलते EV मार्केट में ब्रांड की मज़बूत होती मौजूदगी को दिखाने के साथ-साथ उसकी नई विज़ुअल पहचान को भी दर्शाता है. नया लोगो ब्रांड के शुरुआती प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर से आगे बढ़कर उसके विकास और कंपनी के लिए एक नए दौर की शुरुआत का संकेत देता है.

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2022 में लॉन्च होने के बाद से, विडा ने लगातार अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार किया है. प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर शुरू हुई यह रेंज अब परिवार और रोज़ाना आने-जाने वालों के लिए बने मॉडल्स तक फैल गई है. इसके अलावा, ब्रांड ने DIRT.E इलेक्ट्रिक ऑफ-रोड रेंज और NOVUS फ्यूचर मोबिलिटी प्लेटफॉर्म जैसे कॉन्सेप्ट भी पेश किए हैं. इस नई पहचान का मकसद इस बढ़ते पोर्टफोलियो को एक ही, आसानी से पहचाने जाने वाले डिज़ाइन के तहत एक साथ लाना है.

रीब्रांडिंग के केंद्र में एक नए डिज़ाइन वाला जियोमेट्रिक 'V' एम्बलम है। VIDA का कहना है कि यह लेटरमार्क हीरो मोटोकॉर्प के मशहूर लोगो से प्रेरित है, जो पैरेंट कंपनी और उसके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिवीज़न के बीच के रिश्ते को और मज़बूत करता है। जाना-पहचाना "पॉवर्ड बाय हीरो" टैगलाइन ब्रांड की पहचान का अहम हिस्सा बना रहेगा.

विडा अपने रिटेल नेटवर्क, डिजिटल चैनलों, कनेक्टेड व्हीकल इंटरफेस और आने वाले प्रोडक्ट्स में नई पहचान को अलग-अलग चरणों में लागू करने की योजना बना रही है. इससे भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में ब्रांड के विस्तार के साथ-साथ धीरे-धीरे बदलाव सुनिश्चित होगा।