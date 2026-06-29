2026 मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट 23 जुलाई को होगी लॉन्च
द्वारा कारएंडबाइक टीम
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प्रकाशित जून 29, 2026
हाइलाइट्स
- मौजूदा जेनरेशन वाली ब्रेज़ा के लिए पहला बड़ा अपडेट अगले महीने आ रहा है
- इसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है
- सीएनजी वैरिएंट में अंडरबॉडी लेआउट का इस्तेमाल किया जाएगा
मारुति सुजुकी की 2026 की सबसे बड़ी लॉन्चिंग में से एक अगले महीने होने वाली है – कारएंडबाइक अब कन्फर्म कर सकता है कि मारुति सुजुकी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट भारत में 23 जुलाई को लॉन्च होगी. ब्रेज़ा, जो अब एक दशक से ज़्यादा समय से मार्केट में है, मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक बनी हुई है. दूसरी पीढ़ी की ब्रेज़ा, जिसे 2022 में पेश किया गया था, पिछले चार सालों से बिना किसी बदलाव के चल रही है, लेकिन अब इसे एक बड़ा मिड-लाइफ अपडेट मिल रहा है, जिससे इसके नए लुक, ज़्यादा फ़ीचर्स और नए इंजन ऑप्शन के साथ आने की उम्मीद है.
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2026 मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट: क्या नया है?
पिछले कुछ सालों में सब-कॉम्पैक्ट SUV की सफलता को देखते हुए, मारुति ने 2026 ब्रेज़ा की स्टाइलिंग में कोई बड़ा बदलाव न करने का फ़ैसला किया है. उम्मीद है कि इस मिड-लाइफ़ अपडेट में सिर्फ़ सामने के हिस्से में मामूली बदलाव, नए डिज़ाइन वाले अलॉय व्हील्स और शायद नए बाहरी रंग ऑप्शन देखने को मिलेंगे.
ब्रेज़ा मारुति की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक बनी हुई है
हालांकि, मारुति के ब्रेज़ा के कैबिन में कई नए फ़ीचर्स शामिल करने की उम्मीद है, जिससे यह अपने प्रतिद्वंद्वियों को बेहतर टक्कर दे पाएगी. इनमें से एक फ़ीचर फ्रंट सीट वेंटिलेशन हो सकता है.
2026 मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट: क्या इसमें नया इंजन मिलेगा?
हाँ, 10 साल में पहली बार ब्रेज़ा दो अलग-अलग इंजन ऑप्शन के साथ मिलेगी. भरोसेमंद 1.5-लीटर K15B इंजन बिना किसी बदलाव के जारी रहेगा, लेकिन 2026 ब्रेज़ा के साथ बड़ी खबर यह होगी कि इसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दिया जाएगा. यह उन खरीदारों के लिए है जो नैचुरली-एस्पिरेटेड ब्रेज़ा से ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस चाहते हैं.
अंडरबॉडी CNG टैंक लेआउट अपनाने से विक्टोरिस की तरह ही बूट स्पेस खाली हो जाएगा
पावरट्रेन में एक और अहम बदलाव ब्रेज़ा CNG में देखने को मिलेगा. मारुति अंडरबॉडी CNG टैंक लेआउट अपनाएगी, जिसे हमने सबसे पहले विटारा में देखा था; इससे SUV के CNG वर्शन में भी ज़रूरी बूट स्पेस मिल सकेगा.
2026 मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट: कीमतें कितनी बढ़ेंगी?
इस बदलाव के साथ मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा की कीमतें बढ़ाएगी. अभी इस सब-कॉम्पैक्ट SUV की कीमत रु.8.26 लाख से रु.13.01 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है, और इन बदलावों के बाद, हमें उम्मीद है कि ब्रेज़ा फेसलिफ्ट की कीमतें रु.8.50 लाख से रु.13.50 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होंगी.
2026 ब्रेज़ा का मुक़ाबला टाटा नेक्सॉन, किआ सॉनेट, ह्यून्दे वेन्यू और स्कोडा काइलाक जैसी गाड़ियों से फिर से होगा.
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