फोक्सवैगन पोलो ईवी का प्रोडक्शन रेडी मॉडल 8 सितंबर को IAA 2025 में होगा पेश

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVसिट्रॉन बेसाल्ट Xऑडी क्यू ई-ट्रॉनविनफ़ास्ट वीएफ9
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली लिओसीनो 800यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमयामाहा वाईज़ेडएफ-आर1रॉयल एनफील्डओला इलेक्ट्रिक New Gig
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

फोक्सवैगन पोलो ईवी का प्रोडक्शन रेडी मॉडल 8 सितंबर को IAA 2025 में होगा पेश

ब्रांड ने घोषणा की है कि वह अपनी प्रतिष्ठित छोटी कारों के ईवी मॉडल लॉन्च करके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को किफायती बनाना चाहता है
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 4, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • पोलो हैचबैक के इलेक्ट्रिक वैरिएंट को आईडी कहा जाएगा. पोलो
  • GTI भी इलेक्ट्रिक होगी और इसका नाम ID होगा. पोलो GTI
  • टी-क्रॉस के इलेक्ट्रिक वैरिएंट को ID कहा जाएगा. क्रॉस

फोक्सवैगन पोलो के लंबे और प्रतिष्ठित सफर में जल्द ही एक बड़ा मील का पत्थर देखने को मिलेगा. ब्रांड ने घोषणा की है कि इस हैचबैक का जल्द ही एक इलेक्ट्रिक वैरिएंट भी आएगा, जिसका एक कॉन्सेप्ट मॉडल आगामी Munich ऑटो शो में पेश किया जाएगा. इस कॉन्सेप्ट कार को ID.2all नाम दिया जाएगा, जबकि 2026 में लॉन्च होने वाले वास्तविक प्रोडक्शन मॉडल को ID. Polo नाम दिया जाएगा. यह दुनिया में इस हॉट हैचबैक की 50वीं वर्षगांठ भी होगी.

 

यह भी पढ़ें: फोक्सवैगन वर्टुस 2025 के पहले 7 महीनों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट सेडान बनी

Volkswagen ID POLO GTI

आईडी. जीटीआई कॉन्सेप्ट 2026 में पेश किया जाएगा

 

अगली कतार में एक और प्रतिष्ठित हैचबैक, GTI होगी, जिसका कॉन्सेप्ट 2026 में ID. GTI कॉन्सेप्ट नाम से पेश किया जाएगा, जबकि प्रोडक्शन कार का नाम ID. Polo GTI होगा. यह कार भी Munich शो में पहली बार दिखाई देगी. ब्रांड का कहना है कि वह अपने कुछ सबसे प्रतिष्ठित बेस्टसेलर मॉडल्स के नाम ID. मॉडल्स पर ट्रांसफर करेगा ताकि "ग्राहकों को बेहतर जानकारी" मिल सके. फोक्सवैगन की भाषा में, ID. का मतलब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और नई तकनीकें हैं.

Volkswagen Polo EV

ID.पोलो और ID.पोलो GTI दोनों को  8 सितंबर को पेश किया जाएगा

 

मोटर शो में कॉन्सेप्ट कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक ईवी का विश्व प्रीमियर भी होगा, जिसे आईडी. क्रॉस कॉन्सेप्ट कहा जाएगा. इसका प्रोडक्शन मॉडल 2026 के अंत में फोक्सवैगन टी-क्रॉस के इलेक्ट्रिक वैरिएंट के रूप में लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम ID. क्रॉस होगा. फोक्सवैगन के अनुसार, इन नए मॉडलों के पीछे का उद्देश्य इलेक्ट्रिक कारों को और अधिक किफायती बनाना है. ब्रांड ने यह भी खुलासा किया है कि इन नई ईवी में सॉफ्ट मटीरियल, स्टीयरिंग व्हील और कॉकपिट में बटन और नॉब्स जैसे डिजिटल और फिजिकल कंट्रोल्स का कॉम्बिनेशन और सहज संचालन कॉन्सेप्ट के साथ उच्च स्तर की गुणवत्ता होगी.

# electric vehicles# Volkswagen Polo# Volkswagen ID. Polo# Volkswagen ID. Polo GTI# Cars# Electric Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story# Electric Mobility
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 एमजी हेक्टर, Rohini Courts, New Delhi
    8.8
    2024 एमजी हेक्टर
    Savvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 19.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा गलांज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.3
    2022 टोयोटा गलांज़ा
    S A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.11 लाख
    ₹ 15,914/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Sigma | 25,022 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 11.25 लाख
    ₹ 25,196/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI S- | 21,145 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 11.2 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    9.1
    2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI AGS BS IV | 3,310 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 8.1 लाख
    ₹ 18,141/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI | 55,230 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई ईलाइट आई20, Yozna Vihar, New Delhi
    7.8
    2019 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Magna Plus BS IV | 69,389 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.25 लाख
    ₹ 13,998/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 ह्युंडई वरना, Yozna Vihar, New Delhi
    8.9
    2024 ह्युंडई वरना
    1.5 Turbo GDi SX | 11,112 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 16 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Rohini Courts, New Delhi
    8.2
    2023 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Zeta | 57,807 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 13.25 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.1
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 57,500 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 10.9 लाख
    ₹ 24,412/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • ह्यून्दे ने i20 और अल्कज़ार के चुनिंदा वैरिएंट के लिए कुछ फीचर बदलाव की भी घोषणा की है.
    ह्यून्दे i20, क्रेटा इलेक्ट्रिक, अल्काजार नाइट एडिशन भारत में हुए लॉन्च
  • काउंसिल की बैठक से पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को उनकी कीमत के आधार पर अलग-अलग कर स्लैब में रखा जाएगा.
    इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे कम जीएसटी लगना रहेगा जारी
  • ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक के 3 नए वैरिएंट लॉन्च हुए, एक्सीलेंस (42kWh), एग्ज़ीक्यूटिव टेक (42kWh), एग्ज़ीक्यूटिव (O) (51.4kWh)। इनकी रेंज भी पहले से ज़्यादा बढ़कर 420 किमी (42 kWh) और 510 किमी (51.4 kWh) हो गई है.
    ह्यून्दे ने क्रेटा इलेक्ट्रिक के लॉन्च किये नए वैरिएंट, बढ़ी हुई रेंज के साथ मिले ज्यादा फीचर्स
  • सरकार ने जीएसटी स्लैब को युक्तिसंगत बनाने की घोषणा की है और ज्यादातर मामलों में लागू टैक्स को कम कर दिया गया है.
    जीएसटी में हुई 18% की कटौती, हैचबैक, सबकॉम्पैक्ट एसयूवी, मास-मार्केट स्कूटर और बाइक होंगी सस्ती
  • एरिना लाइन-अप में शामिल होकर, मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस इस त्योहारी सीज़न में ग्राहकों के लिए सबसे नई एसयूवी कार है. पेश है क्रेटा की इस प्रतिद्वंदी कार का दावा किया गया माइलेज के आंकड़े.
    मारुति सुजुकी विक्टोरिस के माइलेज के आंकड़े आए सामने
  • ह्यून्दे ने i20 और अल्कज़ार के चुनिंदा वैरिएंट के लिए कुछ फीचर बदलाव की भी घोषणा की है.
    ह्यून्दे i20, क्रेटा इलेक्ट्रिक, अल्काजार नाइट एडिशन भारत में हुए लॉन्च
  • काउंसिल की बैठक से पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को उनकी कीमत के आधार पर अलग-अलग कर स्लैब में रखा जाएगा.
    इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे कम जीएसटी लगना रहेगा जारी
  • ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक के 3 नए वैरिएंट लॉन्च हुए, एक्सीलेंस (42kWh), एग्ज़ीक्यूटिव टेक (42kWh), एग्ज़ीक्यूटिव (O) (51.4kWh)। इनकी रेंज भी पहले से ज़्यादा बढ़कर 420 किमी (42 kWh) और 510 किमी (51.4 kWh) हो गई है.
    ह्यून्दे ने क्रेटा इलेक्ट्रिक के लॉन्च किये नए वैरिएंट, बढ़ी हुई रेंज के साथ मिले ज्यादा फीचर्स
  • सरकार ने जीएसटी स्लैब को युक्तिसंगत बनाने की घोषणा की है और ज्यादातर मामलों में लागू टैक्स को कम कर दिया गया है.
    जीएसटी में हुई 18% की कटौती, हैचबैक, सबकॉम्पैक्ट एसयूवी, मास-मार्केट स्कूटर और बाइक होंगी सस्ती
  • एरिना लाइन-अप में शामिल होकर, मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस इस त्योहारी सीज़न में ग्राहकों के लिए सबसे नई एसयूवी कार है. पेश है क्रेटा की इस प्रतिद्वंदी कार का दावा किया गया माइलेज के आंकड़े.
    मारुति सुजुकी विक्टोरिस के माइलेज के आंकड़े आए सामने
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • फोक्सवैगन पोलो ईवी का प्रोडक्शन रेडी मॉडल 8 सितंबर को IAA 2025 में होगा पेश