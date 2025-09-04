फोक्सवैगन पोलो ईवी का प्रोडक्शन रेडी मॉडल 8 सितंबर को IAA 2025 में होगा पेश
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 4, 2025
हाइलाइट्स
- पोलो हैचबैक के इलेक्ट्रिक वैरिएंट को आईडी कहा जाएगा. पोलो
- GTI भी इलेक्ट्रिक होगी और इसका नाम ID होगा. पोलो GTI
- टी-क्रॉस के इलेक्ट्रिक वैरिएंट को ID कहा जाएगा. क्रॉस
फोक्सवैगन पोलो के लंबे और प्रतिष्ठित सफर में जल्द ही एक बड़ा मील का पत्थर देखने को मिलेगा. ब्रांड ने घोषणा की है कि इस हैचबैक का जल्द ही एक इलेक्ट्रिक वैरिएंट भी आएगा, जिसका एक कॉन्सेप्ट मॉडल आगामी Munich ऑटो शो में पेश किया जाएगा. इस कॉन्सेप्ट कार को ID.2all नाम दिया जाएगा, जबकि 2026 में लॉन्च होने वाले वास्तविक प्रोडक्शन मॉडल को ID. Polo नाम दिया जाएगा. यह दुनिया में इस हॉट हैचबैक की 50वीं वर्षगांठ भी होगी.
यह भी पढ़ें: फोक्सवैगन वर्टुस 2025 के पहले 7 महीनों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट सेडान बनी
आईडी. जीटीआई कॉन्सेप्ट 2026 में पेश किया जाएगा
अगली कतार में एक और प्रतिष्ठित हैचबैक, GTI होगी, जिसका कॉन्सेप्ट 2026 में ID. GTI कॉन्सेप्ट नाम से पेश किया जाएगा, जबकि प्रोडक्शन कार का नाम ID. Polo GTI होगा. यह कार भी Munich शो में पहली बार दिखाई देगी. ब्रांड का कहना है कि वह अपने कुछ सबसे प्रतिष्ठित बेस्टसेलर मॉडल्स के नाम ID. मॉडल्स पर ट्रांसफर करेगा ताकि "ग्राहकों को बेहतर जानकारी" मिल सके. फोक्सवैगन की भाषा में, ID. का मतलब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और नई तकनीकें हैं.
ID.पोलो और ID.पोलो GTI दोनों को 8 सितंबर को पेश किया जाएगा
मोटर शो में कॉन्सेप्ट कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक ईवी का विश्व प्रीमियर भी होगा, जिसे आईडी. क्रॉस कॉन्सेप्ट कहा जाएगा. इसका प्रोडक्शन मॉडल 2026 के अंत में फोक्सवैगन टी-क्रॉस के इलेक्ट्रिक वैरिएंट के रूप में लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम ID. क्रॉस होगा. फोक्सवैगन के अनुसार, इन नए मॉडलों के पीछे का उद्देश्य इलेक्ट्रिक कारों को और अधिक किफायती बनाना है. ब्रांड ने यह भी खुलासा किया है कि इन नई ईवी में सॉफ्ट मटीरियल, स्टीयरिंग व्हील और कॉकपिट में बटन और नॉब्स जैसे डिजिटल और फिजिकल कंट्रोल्स का कॉम्बिनेशन और सहज संचालन कॉन्सेप्ट के साथ उच्च स्तर की गुणवत्ता होगी.
