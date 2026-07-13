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मानसून के दौरान अगर कोई पेड़ गिरकर आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाए, तो क्या करें?

अगर भारी बारिश के दौरान आपकी कार पर कोई पेड़ गिर जाता है, तो सही कदम उठाने से इंश्योरेंस का क्लेम करना बहुत आसान हो सकता है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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6 मिनट पढ़े

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प्रकाशित जुलाई 13, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • नुकसान का दस्तावेजीकरण करने तक वाहन को न हिलाएं
  • नगरपालिका अधिकारियों और अपनी बीमा कंपनी को जल्द से जल्द सूचित करें
  • बड़े बीमा आमतौर पर पेड़ों से होने वाले नुकसान को कवर करता है, जबकि थर्ड पार्टी बीमा इसे कवर नहीं करता है

ज़ोरदार बारिश, तेज़ हवाएँ और सड़कों पर पानी भरना भारतीय मॉनसून का हिस्सा हैं. लेकिन एक और ख़तरा है जिसके बारे में कई कार मालिक तब तक नहीं सोचते जब तक कि वह हो न जाए – और वह है गाड़ी पर पेड़ या उसकी बड़ी टहनी का गिरना.

 

यह भी पढ़ें: भारत में रोज़ाना ऑफिस आने-जाने के लिए ये 5 स्कूटर हैं सबसे शानदार

tree fallen on cars

ऐसा तब हो सकता है जब आपकी कार घर के बाहर या ऑफ़िस में खड़ी हो, या फिर तूफ़ान के दौरान यात्रा करते समय. शुरुआती सदमे से उबरने के बाद, ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं जिनसे आपके इंश्योरेंस क्लेम में देरी हो सकती है या उस पर असर पड़ सकता है. अगर पेड़ गिरने से आपकी गाड़ी को नुकसान पहुँचता है, तो आपको ये कदम उठाने चाहिए.

 


स्टेप 1: पक्का करें कि सभी सुरक्षित हैं

 

नुकसान की जाँच करने से पहले, यह पक्का कर लें कि वह जगह सुरक्षित है.

 

अगर आपको ये चीज़ें दिखें, तो गाड़ी से दूर रहें.

 

  • टूटी हुई बिजली की लाइनें
  • झुके हुए पेड़ या लटकती हुई टहनियां
  • कार के आसपास पानी से भरी सड़कें


अगर बिजली के तार गाड़ी पर गिर गए हैं, तो उसे न छुएं. स्थानीय बिजली विभाग या इमरजेंसी सर्विस से संपर्क करें और तब तक इंतज़ार करें जब तक उस जगह को सुरक्षित घोषित न कर दिया जाए. आपकी सुरक्षा हमेशा कार से ज़्यादा ज़रूरी है.

 

स्टेप 2: गाड़ी को तुरंत न हटाएं

image

जब तक गाड़ी से सुरक्षा का कोई तुरंत खतरा न हो, तब तक सब कुछ वैसा ही रहने दें जैसा वह है,

नहीं:

  • कार को हटाएँ
  •  शाखाओं को स्वयं हटाएँ
  •  नुकसान की सफाई शुरू करें

 

बीमा कंपनियों को अक्सर रिपेयरिंग की मंज़ूरी देने से पहले गाड़ी को उसकी मूल स्थिति में देखना होता है.

 

स्टेप 3: ढेर सारी फ़ोटो और वीडियो लें

image

आपका फ़ोन आपका सबसे बड़ा सबूत बन जाता है.

 

फोटो खीचें

 

  • पूरे पेड़ और वाहन को दिखाने वाली चौड़े एंगल (वाइड) से ली गई तस्वीरें
  • छत, बोनट, शीशों और दरवाज़ों को हुए नुकसान की तस्वीरें
  • वाहन के आसपास के क्षेत्र की तस्वीरें
  • पेड़ के तने या टूटी हुई शाखा की तस्वीरें
  • वाहन की नंबर प्लेट और VIN (यदि दिखाई दे)

 

साथ ही, किसी भी चीज़ को हटाने से पहले पूरे सीन का धीरे-धीरे घूमते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें. आपकी डॉक्यूमेंटेशन जितनी अच्छी होगी, आपका क्लेम उतनी ही आसानी से प्रोसेस होगा.

 

स्टेप 4: स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें

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किसी बड़े पेड़ को खुद काटने या हटाने की कोशिश न करें. अगर पेड़ किसी सार्वजनिक सड़क पर रुकावट डाल रहा है या सार्वजनिक जगह से गिरा है, तो अपने स्थानीय नगर निकाय से संपर्क करें.

 

उदाहरण

  • बेंगलुरु में बीबीएमपी (बृहद् बेंगलुरु महानगर पालिके)
  • मुंबई में बीएमसी (बृहन्मुंबई महानगरपालिका)
  •  दिल्ली में एमसीडी (दिल्ली नगर निगम)

 

अगर ज़रूरत हो, तो आप स्थानीय पुलिस को भी सूचित कर सकते हैं, जैसे कि अगर घटना की वजह से सड़क जाम हो गई हो या सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी कोई चिंता हो. शिकायत या रेफरेंस नंबर ज़रूर मांगें, क्योंकि इंश्योरेंस की प्रक्रिया के दौरान यह काम आ सकता है.

 

स्टेप 5: अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करें

एक बार जब आप नुकसान का ब्यौरा तैयार कर लें, तो जल्द से ज़्यादा जल्द अपनी इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करें. ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियाँ आपको इन तरीकों से क्लेम रजिस्टर करने की सुविधा देती हैं:

 

  • मोबाइल ऐप
  •  कस्टमर केयर
  •  वेबसाइट
  • व्हाट्सऐप सहायता (यदि उपलब्ध हो)

इन विवरणों को तैयार रखें:

  • पॉलिसी नंबर
  •  वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या
  • फ़ोटो और वीडियो
  • घटना का स्थान

 

जितनी जल्दी हो सके, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करें. ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियाँ ग्राहकों से ऐसी घटनाओं की जानकारी जल्द से जल्द देने के लिए कहती हैं, इसलिए क्लेम की प्रक्रिया में देरी न करना ही बेहतर है.

 

स्टेप 6: सर्वेयर का इंतज़ार करें

insurance surveyor

यहीं पर कई मालिक महंगी गलती कर बैठते हैं. इंश्योरेंस सर्वेयर के गाड़ी का निरीक्षण करने से पहले मरम्मत शुरू न करें.

सर्वेयर को ये चीज़ें देखनी होती हैं:

 

  • नुकसान की सीमा
  • नुकसान का कारण
  • अनुमानित मरम्मत लागत

 

इस जांच के बाद ही मरम्मत का काम शुरू होना चाहिए. अगर गाड़ी चलाने लायक नहीं है, तो आपकी बीमा कंपनी आमतौर पर उसे टो (towing) करवाने का इंतज़ाम करेगी या आपको नज़दीकी अधिकृत वर्कशॉप तक जाने का रास्ता बताएगी.

 

स्टेप 7: मरम्मत से जुड़े सभी दस्तावेज़ संभालकर रखें

एक बार सर्वे पूरा हो जाने और मरम्मत को मंज़ूरी मिल जाने के बाद, सभी ज़रूरी दस्तावेज़ सुरक्षित रखें, जिनमें शामिल हैं.

 

  •  टोइंग की रसीद (यदि लागू हो)
  •  मरम्मत का अनुमान
  •  गैरेज का अंतिम बिल
  •  पुर्ज़ों के प्रतिस्थापन के बिल
  1. भुगतान की रसीदें

 

क्लेम सेटलमेंट के दौरान या अगर इंश्योरर अतिरिक्त वेरिफिकेशन के लिए कहे, तो इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है.

 

इंश्योरेंस में क्या-क्या कवर होता है?

इसका जवाब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास किस तरह की पॉलिसी है.

इंश्योरेंस पॉलिसीट्री डैमेज कवर?
थर्ड पार्टी इंश्योरेंसनहीं
कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंसहां
कॉम्प्रिहेंसिव+ ज़ीरो डेप्रिसिएशनबेहतर क्लेम सेटलमेंट

आमतौर पर, पेड़ गिरने से हुए नुकसान को प्राकृतिक आपदा से हुआ नुकसान माना जाता है, जो कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर होता है. अगर आपके पास सिर्फ़ थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस है, तो आपकी अपनी गाड़ी को हुए नुकसान का कवर नहीं मिलता है.

 

मानसून के दौरान मददगार हो सकने वाले ऐड-ऑन्स

Third party insurance vs comprehensive insurance

अगर आप मुंबई जैसे इलाके में रहते हैं जहाँ अक्सर भारी बारिश या तूफ़ान आते हैं, तो कुछ इंश्योरेंस ऐड-ऑन बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं.

 

ज़ीरो डेप्रिसिएशन कवर

इस ऐड-ऑन के बिना, इंश्योरेंस कंपनियां प्लास्टिक के पार्ट्स, रबर के पार्ट्स और ग्लास जैसे हिस्सों पर डेप्रिसिएशन (मूल्य में कमी) काटती हैं. ज़ीरो डेप्रिसिएशन कवर इन कटौतियों को कम करता है और आमतौर पर इससे ज़्यादा क्लेम का भुगतान मिलता है.

 

इंजन प्रोटेक्ट कवर

अगर टक्कर से इंजन को नुकसान पहुँचता है या घटना के दौरान इंजन में पानी चला जाता है, तो यह ऐड-ऑन बहुत काम का साबित हो सकता है. कई स्टैंडर्ड पॉलिसी में इंजन को होने वाले ऐसे नुकसान (consequential damage) को कवर नहीं किया जाता है.

 

रिटर्न टू इनवॉइस कवर

अगर गंभीर नुकसान के बाद गाड़ी को 'टोटल लॉस' (पूरी तरह बेकार) घोषित कर दिया जाता है, तो यह ऐड-ऑन पॉलिसी की शर्तों के आधार पर, इंश्योर्ड वैल्यू और ओरिजिनल इनवॉइस वैल्यू के बीच के अंतर को भरने में मदद करता है.

 

हर रसीद संभालकर रखें

अगर आपकी गाड़ी टो (tow) की जाती है या उसकी मरम्मत की जाती है, तो कोई भी कागज़ न फेंकें.

 

सभी की कॉपी रखें

  • टोइंग की रसीद
  • मरम्मत का अनुमान
  • अंतिम बिल
  • पुर्ज़ों के प्रतिस्थापन के बिल
  • भुगतान की रसीदें
  •  

अगर बाद में क्लेम के बारे में कोई सवाल उठता है, तो इन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है.

 

आपकी कार पर पेड़ गिरने के बाद तुरंत करने लायक चीज़ों की लिस्ट

गाड़ी के वर्कशॉप पहुँचने से पहले फ़ॉलो करने के लिए यहाँ एक आसान चेकलिस्ट दी गई है.

 

सुनिश्चित करें कि सभी सुरक्षित हैं।

क्षतिग्रस्त बिजली की लाइनों से दूर रहें.

वाहन को तुरंत न हटाएँ

स्पष्ट फ़ोटो और वीडियो लें

ज़रूरत पड़ने पर नगर निगम को सूचित करें

अपना बीमा दावा (क्लेम) दर्ज करें

सर्वेयर के निरीक्षण का इंतज़ार करें

टोइंग और मरम्मत से जुड़े सभी दस्तावेज़ सुरक्षित रखें

 

कुछ मिनट बड़ा फ़र्क़ ला सकते हैं

गिरते हुए पेड़ से अपनी कार को कुचला हुआ देखना परेशान करने वाला हो सकता है. लेकिन कुछ भी करने से पहले, शांत रहें. गाड़ी को न तो कहीं ले जाएं और न ही तुरंत मरम्मत शुरू करें, क्योंकि इससे इंश्योरेंस का क्लेम करना मुश्किल हो सकता है.

 

इसके बजाय, पक्का करें कि सभी सुरक्षित हों, नुकसान की तस्वीरें लें, अधिकारियों और अपनी इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी दें, और सर्वेयर के कार का मुआयना करने का इंतज़ार करें. इन आसान तरीकों को अपनाकर आप बाद में बहुत सारा समय, पैसा और बेवजह की परेशानी बचा सकते हैं.

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