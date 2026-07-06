यामाहा R2 के अगस्त 2026 में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद

यामाहा इंडिया अपनी नई एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक, नई यामाहा YZF-R2 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. R2 असल में एक 200 cc, फुल-फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक होगी. कंपनी को उम्मीद है कि यह बाइक R15 जितनी ही सफल होगी, जिसे पहली बार 2008 में लॉन्च किया गया था. यामाहा के ‘ब्लॉक योर डेट’ इनविटेशन से पता चलता है कि R2 को 27 अगस्त, 2026 को चेन्नई में लॉन्च किया जाएगा.

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भारत में R15 के बहुत सारे चाहने वाले हैं और इसे आज भी शुरुआती राइडर्स के लिए सबसे अच्छी स्पोर्ट्स बाइक्स में से एक माना जाता है, जिसमें हाई-रेविंग इंजन और शानदार डायनामिक्स मिलते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि R15 में 155 cc का लिक्विड-कूल्ड, फोर-वॉल्व इंजन लगा है, जो 10,000 rpm पर 18.1 bhp की ताकत और 7,500 rpm पर 14.2 Nm का पीक टॉर्क बनाता है.

R2 का 200 cc इंजन उसी यूनिट का 'बोर्ड-आउट' वर्जन हो सकता है, जो बेहतर परफॉर्मेंस देगा, साथ ही फ्यूल एफिशिएंसी और रिफाइनमेंट भी बनाए रखेगा. ज़्यादा जानकारी 27 अगस्त, 2026 को मिलेगी, जब यामाहा R2 के पूरे स्पेसिफिकेशन्स और कीमत का ऐलान किया जाएगा.

यामाहा के 155 cc वाले मॉडल, जैसे कि R15, MT-15 और XSR155, बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे. असल में, नई R2 को R15 से ऊपर रखा जाएगा और यह KTM RC 200 और हीरो करिज़्मा XMR 210 जैसी बाइक्स को कड़ी टक्कर देगी.