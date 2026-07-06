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यामाहा R2 के अगस्त 2026 में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद

यामाहा R15 की तरह ही, नई R2 को भारत में ही डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जाएगा और उम्मीद है कि इसमें 200 cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन होगा.यामाहा R15 की तरह ही, नई R2 को भारत में ही डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जाएगा और उम्मीद है कि इसमें 200 cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन होगा.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 6, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • यामाहा R2 के भारत में 27 अगस्त को लॉन्च होने की उम्मीद है
  • इसमें 200 cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन होने की उम्मीद है
  • नई यामाहा R2 को भारत में ही डिज़ाइन और डेवलप किया गया है

यामाहा इंडिया अपनी नई एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक, नई यामाहा YZF-R2 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. R2 असल में एक 200 cc, फुल-फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक होगी. कंपनी को उम्मीद है कि यह बाइक R15 जितनी ही सफल होगी, जिसे पहली बार 2008 में लॉन्च किया गया था. यामाहा के ‘ब्लॉक योर डेट’ इनविटेशन से पता चलता है कि R2 को 27 अगस्त, 2026 को चेन्नई में लॉन्च किया जाएगा.

 

यह भी पढ़ें: रेनॉ क्विड की कीमतों में हुई कटौती, सबसे महंगा वैरिएंट अब सिर्फ रु.5 लाख में उपलब्ध

2025 Yamaha R15 Mettalic Black m1

भारत में R15 के बहुत सारे चाहने वाले हैं और इसे आज भी शुरुआती राइडर्स के लिए सबसे अच्छी स्पोर्ट्स बाइक्स में से एक माना जाता है, जिसमें हाई-रेविंग इंजन और शानदार डायनामिक्स मिलते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि R15 में 155 cc का लिक्विड-कूल्ड, फोर-वॉल्व इंजन लगा है, जो 10,000 rpm पर 18.1 bhp की ताकत और 7,500 rpm पर 14.2 Nm का पीक टॉर्क बनाता है.

Yamaha R15 Dark Knight 2 cleanup

R2 का 200 cc इंजन उसी यूनिट का 'बोर्ड-आउट' वर्जन हो सकता है, जो बेहतर परफॉर्मेंस देगा, साथ ही फ्यूल एफिशिएंसी और रिफाइनमेंट भी बनाए रखेगा. ज़्यादा जानकारी 27 अगस्त, 2026 को मिलेगी, जब यामाहा R2 के पूरे स्पेसिफिकेशन्स और कीमत का ऐलान किया जाएगा.

Yamaha WR 155 R dualpurpose edited carandbike 3

यामाहा के 155 cc वाले मॉडल, जैसे कि R15, MT-15 और XSR155, बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे. असल में, नई R2 को R15 से ऊपर रखा जाएगा और यह KTM RC 200 और हीरो करिज़्मा XMR 210 जैसी बाइक्स को कड़ी टक्कर देगी.

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  • यूज़्ड 2022 टाटा पंच,
    2022 टाटा पंच
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    Rs. 6.39 लाख
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    Spinny
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    2019 ह्युंडई ट्यूशॉ
    R 2.0 6-Speed GL BS IV | 1,02,226 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 9.92 लाख
    ₹ 20,978/माह emi
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  • यूज़्ड 2024 ह्युंडई वेन्यू,
    2024 ह्युंडई वेन्यू
    S (O) 1.2 | 10,713 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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  • यूज़्ड 2020 टाटा टियागो,
    2020 टाटा टियागो
    Revotron XT | 83,341 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.5 लाख
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  • यूज़्ड 2018 होंडा सिटी,
    2018 होंडा सिटी
    V BS IV | 66,483 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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    ₹ 11,211/माह emi
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    2023 मारुति सुजुकी इको
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    Rs. 4.43 लाख
    ₹ 9,917/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई क्रेटा,
    2017 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 SX Plus | 71,214 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.74 लाख
    ₹ 12,853/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2013 होंडा अमेज़,
    2013 होंडा अमेज़
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  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी एस-क्रॉस,
    2021 मारुति सुजुकी एस-क्रॉस
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    ₹ 15,267/माह emi
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  • यूज़्ड 2018 फोर्ड इकोस्पोर्ट,
    2018 फोर्ड इकोस्पोर्ट
    1.5 TiVCT Trend BS IV | 33,874 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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    ₹ 11,260/माह emi
    Spinny

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