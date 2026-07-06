यामाहा R2 के अगस्त 2026 में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जुलाई 6, 2026
हाइलाइट्स
- यामाहा R2 के भारत में 27 अगस्त को लॉन्च होने की उम्मीद है
- इसमें 200 cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन होने की उम्मीद है
- नई यामाहा R2 को भारत में ही डिज़ाइन और डेवलप किया गया है
यामाहा इंडिया अपनी नई एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक, नई यामाहा YZF-R2 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. R2 असल में एक 200 cc, फुल-फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक होगी. कंपनी को उम्मीद है कि यह बाइक R15 जितनी ही सफल होगी, जिसे पहली बार 2008 में लॉन्च किया गया था. यामाहा के ‘ब्लॉक योर डेट’ इनविटेशन से पता चलता है कि R2 को 27 अगस्त, 2026 को चेन्नई में लॉन्च किया जाएगा.
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भारत में R15 के बहुत सारे चाहने वाले हैं और इसे आज भी शुरुआती राइडर्स के लिए सबसे अच्छी स्पोर्ट्स बाइक्स में से एक माना जाता है, जिसमें हाई-रेविंग इंजन और शानदार डायनामिक्स मिलते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि R15 में 155 cc का लिक्विड-कूल्ड, फोर-वॉल्व इंजन लगा है, जो 10,000 rpm पर 18.1 bhp की ताकत और 7,500 rpm पर 14.2 Nm का पीक टॉर्क बनाता है.
R2 का 200 cc इंजन उसी यूनिट का 'बोर्ड-आउट' वर्जन हो सकता है, जो बेहतर परफॉर्मेंस देगा, साथ ही फ्यूल एफिशिएंसी और रिफाइनमेंट भी बनाए रखेगा. ज़्यादा जानकारी 27 अगस्त, 2026 को मिलेगी, जब यामाहा R2 के पूरे स्पेसिफिकेशन्स और कीमत का ऐलान किया जाएगा.
यामाहा के 155 cc वाले मॉडल, जैसे कि R15, MT-15 और XSR155, बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे. असल में, नई R2 को R15 से ऊपर रखा जाएगा और यह KTM RC 200 और हीरो करिज़्मा XMR 210 जैसी बाइक्स को कड़ी टक्कर देगी.
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अपकमिंग कार्स
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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