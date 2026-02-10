2026 अप्रिलिया RS 457 रु.4.22 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च

अप्रिलिया इंडिया ने इंडिया बाइक वीक 2025 में RS 457 के लिए नए रंग विकल्प पेश किए थे, और अब कंपनी ने इस मोटरसाइकिल का 2026 वैरिएंट लॉन्च कर दिया है. अपडेटेड मॉडल तीन नए रंगों में उपलब्ध है – RS GP रेप्लिका, आर्सेनिक येलो और कोरल स्नेक ब्लू – और इसकी कीमत रु.4.22 लाख (एक्स-शोरूम, महाराष्ट्र) से शुरू होती है.

आर्सेनिक येलो और कोरल स्नेक ब्लू कलर ऑप्शन की कीमत रु.4.22 लाख है, जो मौजूदा रेसिंग स्ट्राइप्स, ओपलेसेंट लाइट और प्रिज़मैटिक डार्क शेड्स के साथ समान कीमत पर उपलब्ध हैं. रेंज में सबसे ऊपर RS GP रेप्लिका है, जिसमें MotoGP से प्रेरित डिज़ाइन है और इसकी कीमत रु.4.38 लाख (एक्स-शोरूम, महाराष्ट्र) है.

जीपी रेप्लिका पेंट स्कीम ने EICMA 2025 में RS 457 पर अपना वैश्विक पदार्पण किया और इससे पहले भारत में इसे SR 175 पर लॉन्च किया गया था. भारतीय बाजार में, RS 457 का यह वैरिएंट मानक वैरिएंट से लगभग रु.16,000 अधिक कीमत पर उपलब्ध है. इस अतिरिक्त कीमत के बदले में, इसमें मानक रूप से बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर और एक एडजेस्टेबल ब्रेक लीवर दिया गया है, साथ ही आधिकारिक आरएस-जीपी मोटोजीपी टीम की लिवरी भी है, जो कई पैनलों पर चमकदार और मैट पेंटवर्क के मिश्रण में तैयार की गई है. फेयरिंग और बॉडीवर्क को लाल और चांदी के रंग के एक्सेंट वाले फैक्ट्री स्पॉन्सर डेकल्स से सजाया गया है.

अन्य रंग विकल्पों का चयन करने वाले ग्राहकों के लिए, अप्रिलिया क्विकशिफ्टर को एक वैकल्पिक एक्सेसरी के रूप में पेश करना जारी रखती है, जिसकी कीमत रु.20,050 है. इस ऐड-ऑन को चुनने से किसी भी मानक पेंट विकल्प के लिए प्रभावी (एक्स-शोरूम) कीमत लगभग रु.4.42 लाख

तक बढ़ जाती है.

मैकेनिकली रूप से, RS 457 में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसमें पहले की तरह ही 457 सीसी का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है जो 47 बीएचपी की ताकत और 43.5 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन छह-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच के साथ आता है. इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में भी वही विशेषताएं हैं, जिनमें तीन राइड मोड, एडजस्टेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल-चैनल एबीएस शामिल हैं.