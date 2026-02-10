2026 अप्रिलिया RS 457 रु.4.22 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी महामहिमह्युंडई नई आई20फॉक्सवैगन Tayron R-Lineबीएमडब्ल्यू नई एक्स3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
होंडा एक्टिवा 7जीसुज़ुकीहीरो करिज्मा XMR 250यामाहा YZF R9हीरो
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

2026 अप्रिलिया RS 457 रु.4.22 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च

2026 के लिए RS 457 को तीन नए पेंट विकल्प मिलते हैं, जिनमें GP रेप्लिका लिवरी लाइनअप में सबसे ऊपर है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 10, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • जीपी रेप्लिका की कीमत रु.4.38 लाख (एक्स-शोरूम) है
  • कोरल स्नेक ब्लू और एरेनिक येलो नए रंगों में शामिल हैं
  • इसमें 457cc पैरेलल ट्विन इंजन लगा हुआ है

अप्रिलिया इंडिया ने इंडिया बाइक वीक 2025 में RS 457 के लिए नए रंग विकल्प पेश किए थे, और अब कंपनी ने इस मोटरसाइकिल का 2026 वैरिएंट लॉन्च कर दिया है. अपडेटेड मॉडल तीन नए रंगों में उपलब्ध है – RS GP रेप्लिका, आर्सेनिक येलो और कोरल स्नेक ब्लू – और इसकी कीमत रु.4.22 लाख (एक्स-शोरूम, महाराष्ट्र) से शुरू होती है.

India Bike Week 2025 17

आर्सेनिक येलो और कोरल स्नेक ब्लू कलर ऑप्शन की कीमत रु.4.22 लाख  है, जो मौजूदा रेसिंग स्ट्राइप्स, ओपलेसेंट लाइट और प्रिज़मैटिक डार्क शेड्स के साथ समान कीमत पर उपलब्ध हैं. रेंज में सबसे ऊपर RS GP रेप्लिका है, जिसमें MotoGP से प्रेरित डिज़ाइन है और इसकी कीमत रु.4.38 लाख (एक्स-शोरूम, महाराष्ट्र) है.

 

जीपी रेप्लिका पेंट स्कीम ने EICMA 2025 में RS 457 पर अपना वैश्विक पदार्पण किया और इससे पहले भारत में इसे SR 175 पर लॉन्च किया गया था. भारतीय बाजार में, RS 457 का यह वैरिएंट मानक वैरिएंट से लगभग रु.16,000 अधिक कीमत पर उपलब्ध है. इस अतिरिक्त कीमत के बदले में, इसमें मानक रूप से बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर और एक एडजेस्टेबल ब्रेक लीवर दिया गया है, साथ ही आधिकारिक आरएस-जीपी मोटोजीपी टीम की लिवरी भी है, जो कई पैनलों पर चमकदार और मैट पेंटवर्क के मिश्रण में तैयार की गई है. फेयरिंग और बॉडीवर्क को लाल और चांदी के रंग के एक्सेंट वाले फैक्ट्री स्पॉन्सर डेकल्स से सजाया गया है.

Aprilia RS 457 GP Replica

अन्य रंग विकल्पों का चयन करने वाले ग्राहकों के लिए, अप्रिलिया क्विकशिफ्टर को एक वैकल्पिक एक्सेसरी के रूप में पेश करना जारी रखती है, जिसकी कीमत रु.20,050 है. इस ऐड-ऑन को चुनने से किसी भी मानक पेंट विकल्प के लिए प्रभावी (एक्स-शोरूम) कीमत लगभग रु.4.42 लाख 

तक बढ़ जाती है.

 

मैकेनिकली रूप से, RS 457 में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसमें पहले की तरह ही 457 सीसी का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है जो 47 बीएचपी की ताकत और 43.5 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन छह-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच के साथ आता है. इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में भी वही विशेषताएं हैं, जिनमें तीन राइड मोड, एडजस्टेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल-चैनल एबीएस शामिल हैं.

# 2026 Aprilia RS 457# 2026 Aprilia RS 457 launched# Aprillia# RS 457 GP Replica# Aprilia India# Aprilia bikes India# Aprilia Bikes# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 टाटा पंच,
    2022 टाटा पंच
    Accomplished | 42,251 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.4 लाख
    ₹ 12,094/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 निसान मैग्नाइट,
    2022 निसान मैग्नाइट
    XV | 29,594 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.59 लाख
    ₹ 12,517/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 होंडा सिटी,
    2021 होंडा सिटी
    VX BS IV | 1,02,135 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.98 लाख
    ₹ 17,867/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2020 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    Vxi (O) | 83,465 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 4.1 लाख
    ₹ 9,183/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी अल्टो 800,
    2021 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 49,422 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.11 लाख
    ₹ 6,955/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी वैगन आर,
    2019 मारुति सुजुकी वैगन आर
    ZXI 1.2 BS IV | 28,734 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.46 लाख
    ₹ 9,979/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा,
    2023 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    ZXI | 15,801 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.53 लाख
    ₹ 21,339/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 फोर्ड इकोस्पोर्ट,
    2016 फोर्ड इकोस्पोर्ट
    1.5 TiVCT Titanium BS IV | 75,044 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.67 लाख
    ₹ 10,452/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2020 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta | 34,299 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 5.68 लाख
    ₹ 12,716/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 स्कोडा रैपिड,
    2017 स्कोडा रैपिड
    1.6 MPI Style BS IV | 1,05,577 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.56 लाख
    ₹ 10,203/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय एप्रिलिया मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • RS 457 की कीमत अब रु.4.50 लाख है, जबकि टुओनो 457 की कीमत रु.4.24 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    अप्रिलिया RS 457 और टुओनो 457 की कीमतों में रु.29,000 की बढ़ोतरी हुई
  • अप्रिलिया ने अपने मोटोजीपी-थीम वाले दोपहिया वाहनों की सीरीज़ में एक नया मॉडल जोड़ा है, जो इस बार ब्रांड के एंट्री-लेवल पैरेलल ट्विन प्लेटफॉर्म पर आधारित है.
    EICMA 2025: अप्रिलिया RS 457 GP रेप्लिका हुई पेश
  • SR जीटी 400 स्कूटर और एडवेंचर टूरर के बीच की खाई को पाटने के लिए आया है.
    अप्रिलिया SR जीटी 400 क्रॉसओवर स्कूटर हुआ पेश
  • स्पेशल एडिशन SR175 स्कूटर को अप्रिलिया की 2025 मोटोजीपी रेस बाइक से प्रेरित एक लुक दिया गया है.
    अप्रिलिया SR-GP रेप्लिका 175 भारत में रु.1.23 लाख में हुई लॉन्च
  • अप्रिलिया SR 175 हीरो ज़ूम 160 के साथ-साथ यामाहा एयरोक्स 155 को भी टक्कर देगी. हमने SR 175 पर कुछ दिन बिताकर यह देखा कि क्या यह स्पोर्टी स्कूटर सेगमेंट में एक अच्छा विकल्प है.
    2025 अप्रिलिया SR 175 का रिव्यू
  • RS 457 की कीमत अब रु.4.50 लाख है, जबकि टुओनो 457 की कीमत रु.4.24 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    अप्रिलिया RS 457 और टुओनो 457 की कीमतों में रु.29,000 की बढ़ोतरी हुई
  • अप्रिलिया ने अपने मोटोजीपी-थीम वाले दोपहिया वाहनों की सीरीज़ में एक नया मॉडल जोड़ा है, जो इस बार ब्रांड के एंट्री-लेवल पैरेलल ट्विन प्लेटफॉर्म पर आधारित है.
    EICMA 2025: अप्रिलिया RS 457 GP रेप्लिका हुई पेश
  • SR जीटी 400 स्कूटर और एडवेंचर टूरर के बीच की खाई को पाटने के लिए आया है.
    अप्रिलिया SR जीटी 400 क्रॉसओवर स्कूटर हुआ पेश
  • स्पेशल एडिशन SR175 स्कूटर को अप्रिलिया की 2025 मोटोजीपी रेस बाइक से प्रेरित एक लुक दिया गया है.
    अप्रिलिया SR-GP रेप्लिका 175 भारत में रु.1.23 लाख में हुई लॉन्च
  • अप्रिलिया SR 175 हीरो ज़ूम 160 के साथ-साथ यामाहा एयरोक्स 155 को भी टक्कर देगी. हमने SR 175 पर कुछ दिन बिताकर यह देखा कि क्या यह स्पोर्टी स्कूटर सेगमेंट में एक अच्छा विकल्प है.
    2025 अप्रिलिया SR 175 का रिव्यू
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • 2026 अप्रिलिया RS 457 रु.4.22 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च