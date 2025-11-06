अप्रिलिया SR जीटी 400 क्रॉसओवर स्कूटर हुआ पेश
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 6, 2025
हाइलाइट्स
- अप्रिलिया ने SR 400 GT मिड-साइज़ स्कूटर पेश किया
- इसमें 400 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन है
- इसे क्रॉसओवर के तौर पर पेश किया गया है
अप्रिलिया ने SR जीटी 400 के साथ मिड-साइज़ स्कूटर सेगमेंट में प्रवेश किया है. यह एक एडवेंचर-ओरिएंटेड क्रॉसओवर स्कूटर है, जिसे होंडा एक्स-एडवेंचर 750 की तर्ज पर तैनात किया गया है. अप्रिलिया की मोटरसाइकिल लाइनअप से संकेत लेते हुए, SR जीटी 400 का लक्ष्य स्कूटर और एंट्री-लेवल एडवेंचर टूरर के बीच की खाई को पाटना है.
SR GT 400 स्पष्ट रूप से अप्रिलिया की स्पोर्ट और एडवेंचर मोटरसाइकिलों से प्रेरित है. आगे की तरफ, इसमें एक लंबी विंडस्क्रीन (ऊँचाई के लिए 5-स्टेप एडजस्टेबल), कॉम्पैक्ट बॉडीवर्क और इंटीग्रेटेड DRLs के साथ ट्विन-पॉड LED हेडलाइट सेटअप है. इसके अलावा, इसमें एक चौड़ा हैंडलबार और नकल गार्ड हैं जो इसे एडवेंचर स्कूटर जैसा लुक देते हैं. पीछे का हिस्सा छोटा है, जिसमें एक पतली टेल, इंटीग्रेटेड LED लाइटिंग और एक छोटा ओवरहैंग है.
यह भी पढ़ें: अप्रिलिया SR-GP रेप्लिका 175 भारत में रु.1.23 लाख में हुई लॉन्च
इस स्कूटर में 400 सीसी, लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 35 बीएचपी और 37.7 एनएम टॉर्क पैदा करता है. इंजन को सीवीटी से जोड़ा गया है.
फ़ीचर्स की बात करें तो, इस क्रॉसओवर स्कूटर में 5-इंच का कलर TFT डिस्प्ले है जो कॉल, म्यूज़िक और नेविगेशन के लिए कनेक्टिविटी विकल्प देता है. अन्य फ़ीचर्स में कीलेस इग्निशन, USB-C चार्जिंग पोर्ट आदि शामिल हैं.
SR GT 400 में आगे की तरफ 120 मिमी ट्रेवल वाला USD फोर्क और एडजस्टेबल प्रीलोड के साथ दो गैस-चार्ज्ड रियर शॉक एब्जॉर्बर हैं. इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 190 मिमी है और इसमें 16-इंच के आगे और 14-इंच के पीछे के अलॉय व्हील लगे हैं. फ्यूल टैंक की क्षमता 12 लीटर है, जबकि सीट की ऊँचाई 820 मिमी है.
ब्रेकिंग की ज़िम्मेदारी 300 मिमी फ्रंट डिस्क और 240 मिमी रियर डिस्क द्वारा संभाली गई है, साथ ही चुनिंदा मोड्स के साथ डुअल-चैनल ABS भी मौजूद है. स्कूटर में अप्रिलिया ट्रैक्शन कंट्रोल (ATC) भी है जिसमें दो लेवल का इंटरवेंशन है, जिसे बंद किया जा सकता है.
SR जीटी 400 को रग्ड ब्लैक, बोल्डर ग्रे, डस्टी ग्रे और टुआरेग रैली से प्रेरित रैली रेप्लिका संस्करण में पेश किया जाएगा.
