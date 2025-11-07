EICMA 2025: अप्रिलिया RS 457 GP रेप्लिका हुई पेश EICMA 2025: अप्रिलिया RS 457 GP रेप्लिका हुई पेश

अप्रिलिया ने EICMA 2025 में RS 457 GP रेप्लिका को पेश करने के साथ MotoGP से प्रेरित अपने दोपहिया वाहनों की सीरीज़ का विस्तार किया है. नया एडिशन SR-GP रेप्लिका 175 के समान ही है, जिसे इस साल की शुरुआत में भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया गया था. यह वैरिएंट अप्रिलिया की सबसे सुलभ पैरेलल-ट्विन मोटरसाइकिलों में रेस-बाइक स्टाइलिंग के संकेत लाता है.

पहली नज़र में, यह मानक धारीदार रंग योजना की तरह लग सकती है, लेकिन करीब से देखने पर कई ऐसे डिटेल सामने आते हैं जो इसे अलग बनाते हैं. RS 457 GP रेप्लिका में आधिकारिक RS-GP MotoGP टीम के ग्राफिक्स हैं, जिसे कई पैनलों पर चमकदार और मैट पेंटवर्क के मिश्रण से तैयार किया गया है. फेयरिंग और बॉडीवर्क पर लाल और सिल्वर एक्सेंट वाले फ़ैक्टरी स्पॉन्सर डिकल्स लगे हैं.

यह भी पढ़ें: अप्रिलिया SR-GP रेप्लिका 175 भारत में रु.1.23 लाख में हुई लॉन्च

मानक रूप से, जीपी रेप्लिका एडिशन में एक पिलियन सीट काउल और एक बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर शामिल है, जो दोनों मानक मॉडल पर सहायक उपकरण के रूप में उपलब्ध हैं. अप्रिलिया ने ब्रेकिंग सेटअप में भी एक छोटा बदलाव किया है, जिसमें फ्रंट ब्रेक पैड में हाई फ्रिक्शन कंपाउंड शामिल है जो मजबूत शुरुआती पकड़ और बेहतर ब्रेकिंग स्थिरता देता है.

मैकेनिकली रूप से, RS 457 GP रेप्लिका मानक मॉडल जैसी ही है. इसमें 457 सीसी, लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है जो 47 बीएचपी और 43.5 एनएम टॉर्क पैदा करता है, और 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच से लैस है. बाइक में इलेक्ट्रॉनिक्स भी बरकरार हैं, जिसमें तीन राइड मोड, एडजस्टेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल-चैनल ABS शामिल हैं.