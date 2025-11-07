EICMA 2025: अप्रिलिया RS 457 GP रेप्लिका हुई पेश EICMA 2025: अप्रिलिया RS 457 GP रेप्लिका हुई पेश
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 7, 2025
हाइलाइट्स
- स्पेशल एडिशन RS 457 में अप्रिलिया के MotoGP कॉस्मेटिक्स हैं
- आगे की तरफ बेहतर ब्रेक हैं
- 457 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन के साथ जारी है
अप्रिलिया ने EICMA 2025 में RS 457 GP रेप्लिका को पेश करने के साथ MotoGP से प्रेरित अपने दोपहिया वाहनों की सीरीज़ का विस्तार किया है. नया एडिशन SR-GP रेप्लिका 175 के समान ही है, जिसे इस साल की शुरुआत में भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया गया था. यह वैरिएंट अप्रिलिया की सबसे सुलभ पैरेलल-ट्विन मोटरसाइकिलों में रेस-बाइक स्टाइलिंग के संकेत लाता है.
पहली नज़र में, यह मानक धारीदार रंग योजना की तरह लग सकती है, लेकिन करीब से देखने पर कई ऐसे डिटेल सामने आते हैं जो इसे अलग बनाते हैं. RS 457 GP रेप्लिका में आधिकारिक RS-GP MotoGP टीम के ग्राफिक्स हैं, जिसे कई पैनलों पर चमकदार और मैट पेंटवर्क के मिश्रण से तैयार किया गया है. फेयरिंग और बॉडीवर्क पर लाल और सिल्वर एक्सेंट वाले फ़ैक्टरी स्पॉन्सर डिकल्स लगे हैं.
यह भी पढ़ें: अप्रिलिया SR-GP रेप्लिका 175 भारत में रु.1.23 लाख में हुई लॉन्च
मानक रूप से, जीपी रेप्लिका एडिशन में एक पिलियन सीट काउल और एक बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर शामिल है, जो दोनों मानक मॉडल पर सहायक उपकरण के रूप में उपलब्ध हैं. अप्रिलिया ने ब्रेकिंग सेटअप में भी एक छोटा बदलाव किया है, जिसमें फ्रंट ब्रेक पैड में हाई फ्रिक्शन कंपाउंड शामिल है जो मजबूत शुरुआती पकड़ और बेहतर ब्रेकिंग स्थिरता देता है.
मैकेनिकली रूप से, RS 457 GP रेप्लिका मानक मॉडल जैसी ही है. इसमें 457 सीसी, लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है जो 47 बीएचपी और 43.5 एनएम टॉर्क पैदा करता है, और 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच से लैस है. बाइक में इलेक्ट्रॉनिक्स भी बरकरार हैं, जिसमें तीन राइड मोड, एडजस्टेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल-चैनल ABS शामिल हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय एप्रिलिया मॉडल्स
- एप्रिलिया एसआर 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.2 - 1.27 लाख
- एप्रिलिया आरएसवी4एक्स-शोरूम कीमत₹ 26.72 लाख
- एप्रिलिया स्टॉर्म 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.11 लाख
- एप्रिलिया एसआर 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.1 लाख
- एप्रिलिया एस एक्स आर 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.41 लाख
- एप्रिलिया आरएस 660एक्स-शोरूम कीमत₹ 20.01 लाख
- एप्रिलिया एस एक्स आर 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.31 लाख
- एप्रिलिया ट्योनो V4एक्स-शोरूम कीमत₹ 23.3 लाख
- एप्रिलिया ट्योनो 660एक्स-शोरूम कीमत₹ 19.67 लाख
- एप्रिलिया RS 457एक्स-शोरूम कीमत₹ 4.63 लाख
- एप्रिलिया आरएसवी4 1100 फ़ैक्टरीएक्स-शोरूम कीमत₹ 35.26 लाख
- एप्रिलिया एसआर 175एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.18 - 1.23 लाख
- एप्रिलिया तुआरेग 660एक्स-शोरूम कीमत₹ 21.26 लाख
- एप्रिलिया ट्योनो 457एक्स-शोरूम कीमत₹ 4.46 लाख
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा बीई.05एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 12, 2025
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 15, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 15, 2025
- किया EV4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 20, 2025
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 20, 2025
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 26, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 22, 2025
- यामाहा एक्सएसआर155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.35 - 1.45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स