EICMA 2025: अप्रिलिया RS 457 GP रेप्लिका हुई पेश EICMA 2025: अप्रिलिया RS 457 GP रेप्लिका हुई पेश

अप्रिलिया ने अपने मोटोजीपी-थीम वाले दोपहिया वाहनों की सीरीज़ में एक नया मॉडल जोड़ा है, जो इस बार ब्रांड के प्रवेश-स्तर के समानांतर-जुड़वां प्लेटफॉर्म पर आधारित है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 7, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • स्पेशल एडिशन RS 457 में अप्रिलिया के MotoGP कॉस्मेटिक्स हैं
  • आगे की तरफ बेहतर ब्रेक हैं
  • 457 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन के साथ जारी है

अप्रिलिया ने EICMA 2025 में RS 457 GP रेप्लिका को पेश करने के साथ MotoGP से प्रेरित अपने दोपहिया वाहनों की सीरीज़ का विस्तार किया है. नया एडिशन SR-GP रेप्लिका 175 के समान ही है, जिसे इस साल की शुरुआत में भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया गया था. यह वैरिएंट अप्रिलिया की सबसे सुलभ पैरेलल-ट्विन मोटरसाइकिलों में रेस-बाइक स्टाइलिंग के संकेत लाता है.

49

पहली नज़र में, यह मानक धारीदार रंग योजना की तरह लग सकती है, लेकिन करीब से देखने पर कई ऐसे डिटेल सामने आते हैं जो इसे अलग बनाते हैं. RS 457 GP रेप्लिका में आधिकारिक RS-GP MotoGP टीम के ग्राफिक्स हैं, जिसे कई पैनलों पर चमकदार और मैट पेंटवर्क के मिश्रण से तैयार किया गया है. फेयरिंग और बॉडीवर्क पर लाल और सिल्वर एक्सेंट वाले फ़ैक्टरी स्पॉन्सर डिकल्स लगे हैं.

 

यह भी पढ़ें: अप्रिलिया SR-GP रेप्लिका 175 भारत में रु.1.23 लाख में हुई लॉन्च

 

मानक रूप से, जीपी रेप्लिका एडिशन में एक पिलियन सीट काउल और एक बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर शामिल है, जो दोनों मानक मॉडल पर सहायक उपकरण के रूप में उपलब्ध हैं. अप्रिलिया ने ब्रेकिंग सेटअप में भी एक छोटा बदलाव किया है, जिसमें फ्रंट ब्रेक पैड में हाई फ्रिक्शन कंपाउंड शामिल है जो मजबूत शुरुआती पकड़ और बेहतर ब्रेकिंग स्थिरता देता है.

50

मैकेनिकली रूप से, RS 457 GP रेप्लिका मानक मॉडल जैसी ही है. इसमें 457 सीसी, लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है जो 47 बीएचपी और 43.5 एनएम टॉर्क पैदा करता है, और 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच से लैस है. बाइक में इलेक्ट्रॉनिक्स भी बरकरार हैं, जिसमें तीन राइड मोड, एडजस्टेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल-चैनल ABS शामिल हैं.

# Aprilia RS 457 GP Replica# RS 457 GP Replica# Aprilia RS 457# Aprilia GP Replica# RS 457# Aprilia India# Aprilia bikes India# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
  लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • SR जीटी 400 स्कूटर और एडवेंचर टूरर के बीच की खाई को पाटने के लिए आया है.
    अप्रिलिया SR जीटी 400 क्रॉसओवर स्कूटर हुआ पेश
  • स्पेशल एडिशन SR175 स्कूटर को अप्रिलिया की 2025 मोटोजीपी रेस बाइक से प्रेरित एक लुक दिया गया है.
    अप्रिलिया SR-GP रेप्लिका 175 भारत में रु.1.23 लाख में हुई लॉन्च
  • अप्रिलिया SR 175 हीरो ज़ूम 160 के साथ-साथ यामाहा एयरोक्स 155 को भी टक्कर देगी. हमने SR 175 पर कुछ दिन बिताकर यह देखा कि क्या यह स्पोर्टी स्कूटर सेगमेंट में एक अच्छा विकल्प है.
    2025 अप्रिलिया SR 175 का रिव्यू
  • यह स्पोर्टी स्कूटर अब अधिक शक्तिशाली 174 सीसी मोटर के साथ आता है, जो इसे अपने प्रतिस्पर्धियों यामाहा एयरोक्स 155 और हीरो ज़ूम 160 के करीब लाता है.
    अप्रिलिया SR 175 भारत में रु.1.26 लाख में लॉन्च हुई
