अप्रिलिया RS 457 और टुओनो 457 की कीमतों में रु.29,000 की बढ़ोतरी हुई

सितंबर 2025 के अंत में, अप्रिलिया ने घोषणा की कि वह जीएसटी 2.0 से संबंधित मूल्य वृद्धि को वहन करेगी, जिससे टुओनो 457 की मूल कीमत रु.3.95 लाख ही रहेगी. हालाँकि, RS 457 में रु.15,000 की वृद्धि हुई, हालाँकि एक बॉय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर के जुड़ने से यह वृद्धि संतुलित हो गई. कुछ महीनों बाद, ब्रांड ने अब चुपचाप दोनों मॉडलों की कीमतों को अपडेट कर दिया है और 457 ट्विन्स की कीमतों में वृद्धि देखी गई है.

RS 457 की कीमत अब रु.4.50 लाख हो गई है, जो इसकी पिछली कीमत रु.4.35 लाख (GST 2.0 से पहले की कीमत - 4.20 लाख) से 15,000 ज़्यादा है. इसका दूसरा मॉडल, टुओनो 457, भी रु.29,000 महंगा हो गया है और अब इसकी कीमत रु.3.95 लाख (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) की तुलना में रु.4.24 लाख हो गई है. इसके अलावा, अप्रिलिया ने अभी तक कीमत वृद्धि के कारण के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

टुओनो 457 और आरएस 457, दोनों में एक ही 457 सीसी पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 47 बीएचपी और 43.5 एनएम टॉर्क पैदा करता है. इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है और दोनों मॉडल स्लिपर क्लच से लैस हैं. इसके अलावा, दोनों मॉडलों में इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स एक जैसे हैं, जिनमें तीन राइड मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS शामिल हैं.

दूसरी ओर, अप्रिलिया ने EICMA 2025 में GP रेप्लिका वेरिएंट को पेश करके RS 457 को मोचोजीपी का एक नया रूप दिया है. RS 457 GP रेप्लिका में आधिकारिक RS-GP MotoGP टीम की पोशाक है और लाल व सिल्वर रंग के एक्सेंट के साथ फ़ैक्टरी स्पॉन्सर डेकल्स हैं. दूसरी ओर, टुओनो 457 को भी एक नई पोशाक मिली है, जिसे मिलान मोटर शो में पेश किया गया था.