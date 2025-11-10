अप्रिलिया RS 457 और टुओनो 457 की कीमतों में रु.29,000 की बढ़ोतरी हुई

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा बीई.05ह्युंडई आयोनिक 6जीप एवेंजरएमजी 7
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155यामाहा एक्सएसआर155टीवीएस जेपलिनयामाहा YZF MT-07ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

अप्रिलिया RS 457 और टुओनो 457 की कीमतों में रु.29,000 की बढ़ोतरी हुई

RS 457 की कीमत अब रु.4.50 लाख है, जबकि टुओनो 457 की कीमत रु.4.24 लाख (एक्स-शोरूम) है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 10, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • RS 457 की कीमतों में रु.15,000 की बढ़ोतरी हुई है
  • टुओनो 457 की कीमतों में रु.29,000 की बढ़ोतरी
  • मैकेनिकली तौर पर कोई बदलाव नहीं मिलता है

सितंबर 2025 के अंत में, अप्रिलिया ने घोषणा की कि वह जीएसटी 2.0 से संबंधित मूल्य वृद्धि को वहन करेगी, जिससे टुओनो 457 की मूल कीमत रु.3.95 लाख ही रहेगी. हालाँकि, RS 457 में रु.15,000 की वृद्धि हुई, हालाँकि एक बॉय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर के जुड़ने से यह वृद्धि संतुलित हो गई. कुछ महीनों बाद, ब्रांड ने अब चुपचाप दोनों मॉडलों की कीमतों को अपडेट कर दिया है और 457 ट्विन्स की कीमतों में वृद्धि देखी गई है.

Aprilia Tuono 457 vs RS 457

RS 457 की कीमत अब रु.4.50 लाख हो गई है, जो इसकी पिछली कीमत रु.4.35 लाख (GST 2.0 से पहले की कीमत - 4.20 लाख) से 15,000 ज़्यादा है. इसका दूसरा मॉडल, टुओनो 457, भी रु.29,000 महंगा हो गया है और अब इसकी कीमत रु.3.95 लाख (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) की तुलना में रु.4.24 लाख हो गई है. इसके अलावा, अप्रिलिया ने अभी तक कीमत वृद्धि के कारण के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

 

यह भी पढ़ें: EICMA 2025: अप्रिलिया RS 457 GP रेप्लिका हुई पेश

 

टुओनो 457 और आरएस 457, दोनों में एक ही 457 सीसी पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 47 बीएचपी और 43.5 एनएम टॉर्क पैदा करता है. इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है और दोनों मॉडल स्लिपर क्लच से लैस हैं. इसके अलावा, दोनों मॉडलों में इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स एक जैसे हैं, जिनमें तीन राइड मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS शामिल हैं.

Aprilia RS 457 18

दूसरी ओर, अप्रिलिया ने EICMA 2025 में GP रेप्लिका वेरिएंट को पेश करके RS 457 को मोचोजीपी का एक नया रूप दिया है. RS 457 GP रेप्लिका में आधिकारिक RS-GP MotoGP टीम की पोशाक है और लाल व सिल्वर रंग के एक्सेंट के साथ फ़ैक्टरी स्पॉन्सर डेकल्स हैं. दूसरी ओर, टुओनो 457 को भी एक नई पोशाक मिली है, जिसे मिलान मोटर शो में पेश किया गया था.

# Aprilia India# Aprilia bikes India# Aprilia RS 457 price hike# Aprilia RS 457# Aprilia RS 457 price# RS 457# RS 457 price hike# Aprilia Tuono 457 price hike# Aprilia Bikes in India# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.99 लाख
    ₹ 31,330/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.5
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 23,294 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.99 लाख
    ₹ 17,892/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय एप्रिलिया मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • अप्रिलिया ने अपने मोटोजीपी-थीम वाले दोपहिया वाहनों की सीरीज़ में एक नया मॉडल जोड़ा है, जो इस बार ब्रांड के एंट्री-लेवल पैरेलल ट्विन प्लेटफॉर्म पर आधारित है.
    EICMA 2025: अप्रिलिया RS 457 GP रेप्लिका हुई पेश
  • SR जीटी 400 स्कूटर और एडवेंचर टूरर के बीच की खाई को पाटने के लिए आया है.
    अप्रिलिया SR जीटी 400 क्रॉसओवर स्कूटर हुआ पेश
  • स्पेशल एडिशन SR175 स्कूटर को अप्रिलिया की 2025 मोटोजीपी रेस बाइक से प्रेरित एक लुक दिया गया है.
    अप्रिलिया SR-GP रेप्लिका 175 भारत में रु.1.23 लाख में हुई लॉन्च
  • अप्रिलिया SR 175 हीरो ज़ूम 160 के साथ-साथ यामाहा एयरोक्स 155 को भी टक्कर देगी. हमने SR 175 पर कुछ दिन बिताकर यह देखा कि क्या यह स्पोर्टी स्कूटर सेगमेंट में एक अच्छा विकल्प है.
    2025 अप्रिलिया SR 175 का रिव्यू
  • यह स्पोर्टी स्कूटर अब अधिक शक्तिशाली 174 सीसी मोटर के साथ आता है, जो इसे अपने प्रतिस्पर्धियों यामाहा एयरोक्स 155 और हीरो ज़ूम 160 के करीब लाता है.
    अप्रिलिया SR 175 भारत में रु.1.26 लाख में लॉन्च हुई
  • अप्रिलिया ने अपने मोटोजीपी-थीम वाले दोपहिया वाहनों की सीरीज़ में एक नया मॉडल जोड़ा है, जो इस बार ब्रांड के एंट्री-लेवल पैरेलल ट्विन प्लेटफॉर्म पर आधारित है.
    EICMA 2025: अप्रिलिया RS 457 GP रेप्लिका हुई पेश
  • SR जीटी 400 स्कूटर और एडवेंचर टूरर के बीच की खाई को पाटने के लिए आया है.
    अप्रिलिया SR जीटी 400 क्रॉसओवर स्कूटर हुआ पेश
  • स्पेशल एडिशन SR175 स्कूटर को अप्रिलिया की 2025 मोटोजीपी रेस बाइक से प्रेरित एक लुक दिया गया है.
    अप्रिलिया SR-GP रेप्लिका 175 भारत में रु.1.23 लाख में हुई लॉन्च
  • अप्रिलिया SR 175 हीरो ज़ूम 160 के साथ-साथ यामाहा एयरोक्स 155 को भी टक्कर देगी. हमने SR 175 पर कुछ दिन बिताकर यह देखा कि क्या यह स्पोर्टी स्कूटर सेगमेंट में एक अच्छा विकल्प है.
    2025 अप्रिलिया SR 175 का रिव्यू
  • यह स्पोर्टी स्कूटर अब अधिक शक्तिशाली 174 सीसी मोटर के साथ आता है, जो इसे अपने प्रतिस्पर्धियों यामाहा एयरोक्स 155 और हीरो ज़ूम 160 के करीब लाता है.
    अप्रिलिया SR 175 भारत में रु.1.26 लाख में लॉन्च हुई
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • अप्रिलिया RS 457 और टुओनो 457 की कीमतों में रु.29,000 की बढ़ोतरी हुई