अप्रिलिया RS 457 और टुओनो 457 की कीमतों में रु.29,000 की बढ़ोतरी हुई
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 10, 2025
हाइलाइट्स
- RS 457 की कीमतों में रु.15,000 की बढ़ोतरी हुई है
- टुओनो 457 की कीमतों में रु.29,000 की बढ़ोतरी
- मैकेनिकली तौर पर कोई बदलाव नहीं मिलता है
सितंबर 2025 के अंत में, अप्रिलिया ने घोषणा की कि वह जीएसटी 2.0 से संबंधित मूल्य वृद्धि को वहन करेगी, जिससे टुओनो 457 की मूल कीमत रु.3.95 लाख ही रहेगी. हालाँकि, RS 457 में रु.15,000 की वृद्धि हुई, हालाँकि एक बॉय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर के जुड़ने से यह वृद्धि संतुलित हो गई. कुछ महीनों बाद, ब्रांड ने अब चुपचाप दोनों मॉडलों की कीमतों को अपडेट कर दिया है और 457 ट्विन्स की कीमतों में वृद्धि देखी गई है.
RS 457 की कीमत अब रु.4.50 लाख हो गई है, जो इसकी पिछली कीमत रु.4.35 लाख (GST 2.0 से पहले की कीमत - 4.20 लाख) से 15,000 ज़्यादा है. इसका दूसरा मॉडल, टुओनो 457, भी रु.29,000 महंगा हो गया है और अब इसकी कीमत रु.3.95 लाख (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) की तुलना में रु.4.24 लाख हो गई है. इसके अलावा, अप्रिलिया ने अभी तक कीमत वृद्धि के कारण के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.
यह भी पढ़ें: EICMA 2025: अप्रिलिया RS 457 GP रेप्लिका हुई पेश
टुओनो 457 और आरएस 457, दोनों में एक ही 457 सीसी पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 47 बीएचपी और 43.5 एनएम टॉर्क पैदा करता है. इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है और दोनों मॉडल स्लिपर क्लच से लैस हैं. इसके अलावा, दोनों मॉडलों में इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स एक जैसे हैं, जिनमें तीन राइड मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS शामिल हैं.
दूसरी ओर, अप्रिलिया ने EICMA 2025 में GP रेप्लिका वेरिएंट को पेश करके RS 457 को मोचोजीपी का एक नया रूप दिया है. RS 457 GP रेप्लिका में आधिकारिक RS-GP MotoGP टीम की पोशाक है और लाल व सिल्वर रंग के एक्सेंट के साथ फ़ैक्टरी स्पॉन्सर डेकल्स हैं. दूसरी ओर, टुओनो 457 को भी एक नई पोशाक मिली है, जिसे मिलान मोटर शो में पेश किया गया था.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय एप्रिलिया मॉडल्स
- एप्रिलिया एसआर 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.2 - 1.27 लाख
- एप्रिलिया आरएसवी4एक्स-शोरूम कीमत₹ 26.72 लाख
- एप्रिलिया स्टॉर्म 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.11 लाख
- एप्रिलिया एसआर 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.1 लाख
- एप्रिलिया एस एक्स आर 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.41 लाख
- एप्रिलिया आरएस 660एक्स-शोरूम कीमत₹ 20.01 लाख
- एप्रिलिया एस एक्स आर 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.31 लाख
- एप्रिलिया ट्योनो V4एक्स-शोरूम कीमत₹ 23.3 लाख
- एप्रिलिया ट्योनो 660एक्स-शोरूम कीमत₹ 19.67 लाख
- एप्रिलिया RS 457एक्स-शोरूम कीमत₹ 4.63 लाख
- एप्रिलिया आरएसवी4 1100 फ़ैक्टरीएक्स-शोरूम कीमत₹ 35.26 लाख
- एप्रिलिया एसआर 175एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.18 - 1.23 लाख
- एप्रिलिया तुआरेग 660एक्स-शोरूम कीमत₹ 21.26 लाख
- एप्रिलिया ट्योनो 457एक्स-शोरूम कीमत₹ 4.46 लाख
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा बीई.05एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 12, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 15, 2025
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 15, 2025
- किया EV4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 20, 2025
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 20, 2025
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 26, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 22, 2025
- यामाहा एक्सएसआर155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.35 - 1.45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स