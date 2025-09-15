2025 अप्रिलिया SR 175 का रिव्यू

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी विक्टोरिसऑडी ए5ह्युंडई आयोनिक 6मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली लिओसीनो 800यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमयामाहा वाईज़ेडएफ-आर1रॉयल एनफील्डओला इलेक्ट्रिक New Gig
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

2025 अप्रिलिया SR 175 का रिव्यू

अप्रिलिया SR 175 हीरो ज़ूम 160 के साथ-साथ यामाहा एयरोक्स 155 को भी टक्कर देगी. हमने SR 175 पर कुछ दिन बिताकर यह देखा कि क्या यह स्पोर्टी स्कूटर सेगमेंट में एक अच्छा विकल्प है.
Calendar-icon

द्वारा कारएंडबाइक टीम

clock-icon

5 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 15, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • अप्रिलिया एसआर 175 एक मज़ेदार और मनोरंजक स्कूटर है
  • डिज़ाइन भले ही पुराना हो, लेकिन यह अभी भी आकर्षक है
  • एसआर 175 व्यावहारिकता में कम, लेकिन रोमांच में उच्च है!

अप्रिलिया SR 175, ब्रांड का नया स्पोर्टी स्कूटर है जिसमें 175 सीसी का बड़ा इंजन है और यह SR 160 की जगह लेगा. यह ज़्यादा परफॉर्मेंस और कई प्रीमियम फीचर्स का वादा करता है, जो खासतौर पर उन उत्साही लोगों के लिए है जो एक ऐसा स्कूटर चाहते हैं जो उतना ही रोमांचक हो जितना व्यावहारिक. अपनी कैटेगरी के किसी भी अन्य स्कूटर की तुलना में बड़े इंजन और बेहतरीन डिज़ाइन के साथ, SR 175 एक "मज़ेदार" स्कूटर का भी वादा करता है, अगर कोई यही चाहता है. लेकिन क्या यह अपने लुक से ज़्यादा कुछ देता है? क्या यह रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए व्यावहारिक है? ये वो सवाल थे जो हमारे मन में नए SR 175 के साथ कुछ दिन बिताने से पहले आए थे.

2025 Aprilia SR 175 m3

अप्रिलिया एसआर 175: डिज़ाइन और प्रेसेंस

SR 175 का डिज़ाइन SR 160 के सफल फ़ॉर्मूले के साथ आगे बढ़ाया गया है, लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं है. अपनी मज़बूत बॉडीवर्क, आगे और पीछे की ओर आकर्षक LED लाइटिंग, और खास 14-इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, यह स्कूटर सबका ध्यान अपनी ओर खींचना बखूबी जानता है. इसके आकार स्लीक और स्पोर्टी हैं, जो नीचे की ओर एक आत्मविश्वास से भरे स्टांस के साथ आते हैं जो परफॉर्मेंस की ओर इशारा करते हैं. इसमें शायद LED टर्न इंडिकेटर्स की कमी है, जबकि SR 175 में हैलोजन ब्लिंकर्स ही दिए गए हैं.

2025 Aprilia SR 175 m1


दो आकर्षक रंगों में उपलब्ध — एक चटक सफ़ेद और लाल, या एक आकर्षक मैट बैंगनी और लाल (जो अप्रिलिया RS 457 जैसा ही है) — SR 175 किसी भी कोण से देखने पर काफ़ी आकर्षक लगती है. इसमें अप्रिलिया का वहीं रेसिंग पार्ट बरकरार है, जो इसे अपने प्रतिद्वंद्वियों पर एक अलग बढ़त देता है. कुल मिलाकर डिज़ाइन भले ही कुछ साल पुराना हो, लेकिन SR 175 अभी भी अपनी जगह बनाए हुए है और सड़क पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है.

 

2025 Aprilia SR 175 m27 
 

अप्रिलिया एसआर 175: विशेषताएं और व्यावहारिकता

5.5 इंच का टीएफटी डिस्प्ले बेहतरीन विज़िबिलिटी और प्रीमियम लुक देता है, साथ ही इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और मैसेज अलर्ट, और अप्रिलिया ऐप के ज़रिए म्यूज़िक प्लेबैक कंट्रोल जैसी सुविधाएँ भी मिलती हैं.

2025 Aprilia SR 175 m28

हालांकि, सब कुछ परफेक्ट नहीं है. SR 175 में कुछ ऐसे फीचर्स नहीं हैं जिनकी शहरी यात्री अपेक्षा कर सकते हैं. इसमें कोई मल्टी-फंक्शन की नहीं है, फ्रंट एप्रन के अंदर कोई छोटी जगह नहीं है, और फ़ुटबोर्ड की जगह भी थोड़ी सीमित है। सीट के नीचे स्टोरेज की जगह कम है, इसलिए अगर आप रोज़मर्रा के कामों के लिए स्कूटर पर निर्भर हैं, तो अपनी शॉपिंग ट्रिप की योजना बनाना ज़रूरी है.

2025 Aprilia SR 175 m48

सीट की ऊँचाई संभालने लायक है, जो सवार और पीछे बैठे दोनों के लिए अच्छा आराम प्रदान करती है - लेकिन सीट का डिज़ाइन ऐसा है कि आपको "उस" आरामदायक सीट की तलाश ही करनी पड़ेगी, खासकर लंबी यात्राओं में. यह उभरी हुई सीट पीठ के निचले हिस्से के लिए उतनी आरामदायक नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जो आराम की उम्मीद करते हैं और चाहते हैं, लेकिन युवा सवार शायद SR 175 के प्रदर्शन, गतिशीलता और उपस्थिति के आगे इसे नज़रअंदाज़ कर देंगे.

2025 Aprilia SR 175 m52

अप्रिलिया एसआर 175: प्रदर्शन और सवारी

यहीं पर SR 175 की असली चमक है. इसके स्पोर्टी डिज़ाइन के नीचे एक 174.7cc, 3-वाल्व SOHC इंजन है जो 7,200 rpm पर 13 bhp की पावर और 6,000 rpm पर 14.14 Nm का टॉर्क बनाता है. यह लगभग 90 किमी/घंटा तक की स्पीड तक मज़बूती और सहजता से पहुँचता है, फिर 109 किमी/घंटा की टॉप स्पीड तक पहुँचने में थोड़ा और समय लेता है. दावा की गई अधिकतम रेंज अभी भी 95 किमी/घंटा है, लेकिन हमारी टैस्टिंग के दौरान, SR 175 ने लंबी सड़क पर 109 किमी/घंटा की शीर्ष गति प्रदर्शित की.

2025 Aprilia SR 175 m55

SR 175 की हैंडलिंग सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है. मज़बूत चेसिस और बेहतर सस्पेंशन की बदौलत, यह स्कूटर अपनी तेज़ डायनामिक्स से प्रभावित करता है। टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और सिंगल-आर्म एडजस्टेबल रियर शॉक एब्ज़ॉर्बर वाला सस्पेंशन एक मज़बूत सवारी देता है, लेकिन कठोर और असुविधाजनक नहीं. और इसके चौड़े 14-इंच टायरों के साथ, यह शहर के ट्रैफ़िक में तेज़ी से दौड़ते हुए या घुमावदार सड़कों पर चलते हुए, आत्मविश्वास और संयम का एहसास देता है.

2025 Aprilia SR 175 m50

यदि आप एक ऐसे स्कूटर की तलाश में हैं जो व्यावहारिकता के साथ वास्तविक आनंद का मज़ा पेश करे, तो एसआर 175 तेज गति, तेज हैंडलिंग, के साथ एक अनोखा रवैया पेश करता है.

2025 Aprilia SR 175 m45

अप्रिलिया एसआर 175: माइलेज

अपनी स्पोर्टी प्रकृति के बावजूद, SR 175 बेतहाशा ईंधन नहीं जलाता. शहरी और राजमार्ग, दोनों स्थितियों में हमारे परीक्षणों के दौरान, इसने लगभग 41.5 किमी/लीटर का प्रभावशाली संयुक्त ईंधन खपत आंकड़ा दिया, जिसमें राजमार्ग पर 45 किमी/लीटर से लेकर रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफ़िक में लगभग 38 किमी/लीटर तक का आंकड़ा शामिल है. यह इसे रोज़मर्रा के आवागमन के लिए भी एक समझदार विकल्प बनाता है.

2025 Aprilia SR 175 m2

अप्रिलिया एसआर 175: निर्णय


रु.1,27,999 (एक्स-शोरूम) की कीमत वाला अप्रिलिया एसआर 175 एक प्रीमियम, स्पोर्टी स्कूटर होने का दावा करता है जिसे रोज़मर्रा की सवारी में रोमांच भरने के लिए डिज़ाइन किया गया है. प्रतिद्वंद्वियों की बात करें तो, इसका मुकाबला यामाहा एरोक्स 155, हीरो ज़ूम 160 और कुछ हद तक नई टीवीएस एनटॉर्क 150 जैसे ही ग्राहकों से होगा.

2025 Aprilia SR 175 m12

SR 175 पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है—स्टोरेज और कुछ आरामदायक फीचर्स की कमी व्यावहारिक सोच रखने वाले खरीदारों को झिझक सकती है. लेकिन अगर क्वालिटी, परफॉर्मेंस और आकर्षक लुक सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, तो SR 175 इन सबमें बेहतरीन है.

2025 Aprilia SR 175 m54

रोमांच और स्टाइल के लिए थोड़ी सुविधा से समझौता करने को तैयार सवारों के लिए, अप्रिलिया SR 175 एक आसान स्कूटर है जिसकी सिफ़ारिश की जा सकती है. यह भीड़ से अलग है और दो पहियों पर असली मज़ा देता है. आगे बढ़ें, इसे टेस्ट राइड पर ले जाएँ और खुद देखें. बस यह सुनिश्चित कर लें कि आपके घर से बहुत दूरी पर कोई अच्छी डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क न हो जिससे आपको स्कूटर खऱीदने के बाद के रख-रखाव में दिक्कत न आए.

 

लेखक: हंसज कुकरेती

 

# aprilia# Aprilia India# Aprilia bikes India# Aprilia# Aprilia Bikes# Bike Reviews# Auto Industry# bike-review# Electric Mobility# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 होंडा जैज़, Yozna Vihar, New Delhi
    2022 होंडा जैज़
    ZX | 62,122 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.25 लाख
    ₹ 16,237/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.5 लाख
    ₹ 19,037/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.5
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 23,294 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 9.9 लाख
    ₹ 22,173/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.5 लाख
    ₹ 5,599/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 एमजी हेक्टर, Rohini Courts, New Delhi
    8.8
    2024 एमजी हेक्टर
    Savvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 19.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा गलांज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.3
    2022 टोयोटा गलांज़ा
    S A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.11 लाख
    ₹ 15,914/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Sigma | 25,022 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 11.25 लाख
    ₹ 25,196/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI S- | 21,145 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 11.2 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    9.1
    2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI AGS BS IV | 3,310 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 8.1 लाख
    ₹ 18,141/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय एप्रिलिया मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • यह स्पोर्टी स्कूटर अब अधिक शक्तिशाली 174 सीसी मोटर के साथ आता है, जो इसे अपने प्रतिस्पर्धियों यामाहा एयरोक्स 155 और हीरो ज़ूम 160 के करीब लाता है.
    अप्रिलिया SR 175 भारत में रु.1.26 लाख में लॉन्च हुई
  • मानक रूप से RS 457 अब 4 वर्ष या 48,000 किलोमीटर की वारंटी के साथ आता है, जबकि पहले यह 3 वर्ष या 36,000 किलोमीटर की वारंटी के साथ आता था.
    अप्रिलिया RS 457 की भारत में स्टैंडर्ड वारंटी बढ़ी
  • अप्रिलिया के अनुसार, इंजन समस्याओं से प्रभावित अधिकांश RS457 मोटरसाइकिलें वे हैं जिनकी समय-समय पर सर्विसिंग नहीं की गई है और उनमें अनाधिकृत आफ्टरमार्केट बदलाव किए गए हैं.
    अप्रिलिया RS 457 के इंजन पर खड़े हुए सवालों पर कंपनी ने जारी किया बयान
  • Tuono 457 के लॉन्च के साथ अप्रिलिया के 457 परिवार का भारत में आखिरकार विस्तार हो गया है.
    अप्रिलिया Tuono 457 भारत में रु.3.95 लाख में हुई लॉन्च
  • ऑरा के S और SX ट्रिम्स के बीच में नया कॉर्पोरेट ट्रिम स्लॉट, पेट्रोल और सीएनजी पावरट्रेन दोनों के साथ पेश किया गया है.
    लॉन्च से पहले भारत में अप्रिलिया Tuono 457 डिज़ाइन का पेटेंट कराया गया
  • यह स्पोर्टी स्कूटर अब अधिक शक्तिशाली 174 सीसी मोटर के साथ आता है, जो इसे अपने प्रतिस्पर्धियों यामाहा एयरोक्स 155 और हीरो ज़ूम 160 के करीब लाता है.
    अप्रिलिया SR 175 भारत में रु.1.26 लाख में लॉन्च हुई
  • मानक रूप से RS 457 अब 4 वर्ष या 48,000 किलोमीटर की वारंटी के साथ आता है, जबकि पहले यह 3 वर्ष या 36,000 किलोमीटर की वारंटी के साथ आता था.
    अप्रिलिया RS 457 की भारत में स्टैंडर्ड वारंटी बढ़ी
  • अप्रिलिया के अनुसार, इंजन समस्याओं से प्रभावित अधिकांश RS457 मोटरसाइकिलें वे हैं जिनकी समय-समय पर सर्विसिंग नहीं की गई है और उनमें अनाधिकृत आफ्टरमार्केट बदलाव किए गए हैं.
    अप्रिलिया RS 457 के इंजन पर खड़े हुए सवालों पर कंपनी ने जारी किया बयान
  • Tuono 457 के लॉन्च के साथ अप्रिलिया के 457 परिवार का भारत में आखिरकार विस्तार हो गया है.
    अप्रिलिया Tuono 457 भारत में रु.3.95 लाख में हुई लॉन्च
  • ऑरा के S और SX ट्रिम्स के बीच में नया कॉर्पोरेट ट्रिम स्लॉट, पेट्रोल और सीएनजी पावरट्रेन दोनों के साथ पेश किया गया है.
    लॉन्च से पहले भारत में अप्रिलिया Tuono 457 डिज़ाइन का पेटेंट कराया गया
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें