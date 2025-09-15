2025 अप्रिलिया SR 175 का रिव्यू

अप्रिलिया SR 175, ब्रांड का नया स्पोर्टी स्कूटर है जिसमें 175 सीसी का बड़ा इंजन है और यह SR 160 की जगह लेगा. यह ज़्यादा परफॉर्मेंस और कई प्रीमियम फीचर्स का वादा करता है, जो खासतौर पर उन उत्साही लोगों के लिए है जो एक ऐसा स्कूटर चाहते हैं जो उतना ही रोमांचक हो जितना व्यावहारिक. अपनी कैटेगरी के किसी भी अन्य स्कूटर की तुलना में बड़े इंजन और बेहतरीन डिज़ाइन के साथ, SR 175 एक "मज़ेदार" स्कूटर का भी वादा करता है, अगर कोई यही चाहता है. लेकिन क्या यह अपने लुक से ज़्यादा कुछ देता है? क्या यह रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए व्यावहारिक है? ये वो सवाल थे जो हमारे मन में नए SR 175 के साथ कुछ दिन बिताने से पहले आए थे.

अप्रिलिया एसआर 175: डिज़ाइन और प्रेसेंस

SR 175 का डिज़ाइन SR 160 के सफल फ़ॉर्मूले के साथ आगे बढ़ाया गया है, लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं है. अपनी मज़बूत बॉडीवर्क, आगे और पीछे की ओर आकर्षक LED लाइटिंग, और खास 14-इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, यह स्कूटर सबका ध्यान अपनी ओर खींचना बखूबी जानता है. इसके आकार स्लीक और स्पोर्टी हैं, जो नीचे की ओर एक आत्मविश्वास से भरे स्टांस के साथ आते हैं जो परफॉर्मेंस की ओर इशारा करते हैं. इसमें शायद LED टर्न इंडिकेटर्स की कमी है, जबकि SR 175 में हैलोजन ब्लिंकर्स ही दिए गए हैं.



दो आकर्षक रंगों में उपलब्ध — एक चटक सफ़ेद और लाल, या एक आकर्षक मैट बैंगनी और लाल (जो अप्रिलिया RS 457 जैसा ही है) — SR 175 किसी भी कोण से देखने पर काफ़ी आकर्षक लगती है. इसमें अप्रिलिया का वहीं रेसिंग पार्ट बरकरार है, जो इसे अपने प्रतिद्वंद्वियों पर एक अलग बढ़त देता है. कुल मिलाकर डिज़ाइन भले ही कुछ साल पुराना हो, लेकिन SR 175 अभी भी अपनी जगह बनाए हुए है और सड़क पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है.





अप्रिलिया एसआर 175: विशेषताएं और व्यावहारिकता

5.5 इंच का टीएफटी डिस्प्ले बेहतरीन विज़िबिलिटी और प्रीमियम लुक देता है, साथ ही इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और मैसेज अलर्ट, और अप्रिलिया ऐप के ज़रिए म्यूज़िक प्लेबैक कंट्रोल जैसी सुविधाएँ भी मिलती हैं.

हालांकि, सब कुछ परफेक्ट नहीं है. SR 175 में कुछ ऐसे फीचर्स नहीं हैं जिनकी शहरी यात्री अपेक्षा कर सकते हैं. इसमें कोई मल्टी-फंक्शन की नहीं है, फ्रंट एप्रन के अंदर कोई छोटी जगह नहीं है, और फ़ुटबोर्ड की जगह भी थोड़ी सीमित है। सीट के नीचे स्टोरेज की जगह कम है, इसलिए अगर आप रोज़मर्रा के कामों के लिए स्कूटर पर निर्भर हैं, तो अपनी शॉपिंग ट्रिप की योजना बनाना ज़रूरी है.

सीट की ऊँचाई संभालने लायक है, जो सवार और पीछे बैठे दोनों के लिए अच्छा आराम प्रदान करती है - लेकिन सीट का डिज़ाइन ऐसा है कि आपको "उस" आरामदायक सीट की तलाश ही करनी पड़ेगी, खासकर लंबी यात्राओं में. यह उभरी हुई सीट पीठ के निचले हिस्से के लिए उतनी आरामदायक नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जो आराम की उम्मीद करते हैं और चाहते हैं, लेकिन युवा सवार शायद SR 175 के प्रदर्शन, गतिशीलता और उपस्थिति के आगे इसे नज़रअंदाज़ कर देंगे.

अप्रिलिया एसआर 175: प्रदर्शन और सवारी

यहीं पर SR 175 की असली चमक है. इसके स्पोर्टी डिज़ाइन के नीचे एक 174.7cc, 3-वाल्व SOHC इंजन है जो 7,200 rpm पर 13 bhp की पावर और 6,000 rpm पर 14.14 Nm का टॉर्क बनाता है. यह लगभग 90 किमी/घंटा तक की स्पीड तक मज़बूती और सहजता से पहुँचता है, फिर 109 किमी/घंटा की टॉप स्पीड तक पहुँचने में थोड़ा और समय लेता है. दावा की गई अधिकतम रेंज अभी भी 95 किमी/घंटा है, लेकिन हमारी टैस्टिंग के दौरान, SR 175 ने लंबी सड़क पर 109 किमी/घंटा की शीर्ष गति प्रदर्शित की.

SR 175 की हैंडलिंग सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है. मज़बूत चेसिस और बेहतर सस्पेंशन की बदौलत, यह स्कूटर अपनी तेज़ डायनामिक्स से प्रभावित करता है। टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और सिंगल-आर्म एडजस्टेबल रियर शॉक एब्ज़ॉर्बर वाला सस्पेंशन एक मज़बूत सवारी देता है, लेकिन कठोर और असुविधाजनक नहीं. और इसके चौड़े 14-इंच टायरों के साथ, यह शहर के ट्रैफ़िक में तेज़ी से दौड़ते हुए या घुमावदार सड़कों पर चलते हुए, आत्मविश्वास और संयम का एहसास देता है.

यदि आप एक ऐसे स्कूटर की तलाश में हैं जो व्यावहारिकता के साथ वास्तविक आनंद का मज़ा पेश करे, तो एसआर 175 तेज गति, तेज हैंडलिंग, के साथ एक अनोखा रवैया पेश करता है.

अप्रिलिया एसआर 175: माइलेज

अपनी स्पोर्टी प्रकृति के बावजूद, SR 175 बेतहाशा ईंधन नहीं जलाता. शहरी और राजमार्ग, दोनों स्थितियों में हमारे परीक्षणों के दौरान, इसने लगभग 41.5 किमी/लीटर का प्रभावशाली संयुक्त ईंधन खपत आंकड़ा दिया, जिसमें राजमार्ग पर 45 किमी/लीटर से लेकर रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफ़िक में लगभग 38 किमी/लीटर तक का आंकड़ा शामिल है. यह इसे रोज़मर्रा के आवागमन के लिए भी एक समझदार विकल्प बनाता है.

अप्रिलिया एसआर 175: निर्णय



रु.1,27,999 (एक्स-शोरूम) की कीमत वाला अप्रिलिया एसआर 175 एक प्रीमियम, स्पोर्टी स्कूटर होने का दावा करता है जिसे रोज़मर्रा की सवारी में रोमांच भरने के लिए डिज़ाइन किया गया है. प्रतिद्वंद्वियों की बात करें तो, इसका मुकाबला यामाहा एरोक्स 155, हीरो ज़ूम 160 और कुछ हद तक नई टीवीएस एनटॉर्क 150 जैसे ही ग्राहकों से होगा.

SR 175 पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है—स्टोरेज और कुछ आरामदायक फीचर्स की कमी व्यावहारिक सोच रखने वाले खरीदारों को झिझक सकती है. लेकिन अगर क्वालिटी, परफॉर्मेंस और आकर्षक लुक सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, तो SR 175 इन सबमें बेहतरीन है.

रोमांच और स्टाइल के लिए थोड़ी सुविधा से समझौता करने को तैयार सवारों के लिए, अप्रिलिया SR 175 एक आसान स्कूटर है जिसकी सिफ़ारिश की जा सकती है. यह भीड़ से अलग है और दो पहियों पर असली मज़ा देता है. आगे बढ़ें, इसे टेस्ट राइड पर ले जाएँ और खुद देखें. बस यह सुनिश्चित कर लें कि आपके घर से बहुत दूरी पर कोई अच्छी डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क न हो जिससे आपको स्कूटर खऱीदने के बाद के रख-रखाव में दिक्कत न आए.

लेखक: हंसज कुकरेती