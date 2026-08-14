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2026 रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650, रु.3.58 लाख में हुई लॉन्च

नई 2026 रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 को कुछ अपडेट्स के साथ लॉन्च किया गया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 14, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • कीमतें ₹3.58 लाख से शुरू होती हैं
  • इसमें ब्लैक-आउट इंजन, एग्जॉस्ट और कास्ट अलॉय व्हील्स मिलते हैं
  • बेहतर विज़िबिलिटी और लुक के लिए नए LED इंडिकेटर्स दिये गए हैं

हिमालयन 440 की लॉन्च डेट की घोषणा के तुरंत बाद, रॉयल एनफील्ड ने अपडेटेड कॉन्टिनेंटल GT 650 लॉन्च की है. इसकी कीमतें रॉकर रेड वैरिएंट के लिए ₹3.58 लाख से शुरू होती हैं (जिसमें ब्लैक-आउट इंजन और कास्ट अलॉय व्हील्स हैं) और मिस्टर क्लीन (क्रोम) वैरिएंट के लिए ₹3.87 लाख तक जाती हैं (जिसमें पॉलिश्ड इंजन और पारंपरिक स्पोक व्हील्स हैं) - ये दोनों कीमतें एक्स-शोरूम हैं.

 

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440, 4 सितंबर को होगी लॉन्च

Foto Jet 17

नई कॉन्टिनेंटल GT 650 में अब LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ काले रंग का इंस्ट्रूमेंट काउल मिलता है. इसके अलावा, इसमें यूएसबीा टाइप-C फ़ास्ट-चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, और मौजूदा एपेक्स ग्रे वैरिएंट के साथ-साथ रॉकर रेड वैरिएंट में अब ब्लैक-आउट इंजन, एग्ज़ॉस्ट और कास्ट अलॉय व्हील्स मिलते हैं.

 

कीमत की जानकारी

वैरिएंटकीमत (एक्स-शोरूम) 
रॉकर रेड – कास्ट अलॉय व्हील्स के साथ पूरी तरह काले रंग का इंजनरु.3,58,427

ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन – पारंपरिक स्पोक व्हील्स के साथ पॉलिश्ड इंजन		रु.3,58,427

एपेक्स ग्रे – कास्ट अलॉय व्हील्स के साथ ब्लैक-आउट इंजन		रु.3,80,921
मिस्टर क्लीन - पारंपरिक स्पोक व्हील्स के साथ पॉलिश किया हुआ इंजनरु.3,87,667

इसमें वही पावरट्रेन बरकरार है

2026 मॉडल के पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसमें अभी भी 650cc का पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 46 bhp की ताकत और 52 Nm का अधिकतम टॉर्क बनाता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.

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