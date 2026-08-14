2026 रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650, रु.3.58 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 14, 2026
हाइलाइट्स
- कीमतें ₹3.58 लाख से शुरू होती हैं
- इसमें ब्लैक-आउट इंजन, एग्जॉस्ट और कास्ट अलॉय व्हील्स मिलते हैं
- बेहतर विज़िबिलिटी और लुक के लिए नए LED इंडिकेटर्स दिये गए हैं
हिमालयन 440 की लॉन्च डेट की घोषणा के तुरंत बाद, रॉयल एनफील्ड ने अपडेटेड कॉन्टिनेंटल GT 650 लॉन्च की है. इसकी कीमतें रॉकर रेड वैरिएंट के लिए ₹3.58 लाख से शुरू होती हैं (जिसमें ब्लैक-आउट इंजन और कास्ट अलॉय व्हील्स हैं) और मिस्टर क्लीन (क्रोम) वैरिएंट के लिए ₹3.87 लाख तक जाती हैं (जिसमें पॉलिश्ड इंजन और पारंपरिक स्पोक व्हील्स हैं) - ये दोनों कीमतें एक्स-शोरूम हैं.
यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440, 4 सितंबर को होगी लॉन्च
नई कॉन्टिनेंटल GT 650 में अब LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ काले रंग का इंस्ट्रूमेंट काउल मिलता है. इसके अलावा, इसमें यूएसबीा टाइप-C फ़ास्ट-चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, और मौजूदा एपेक्स ग्रे वैरिएंट के साथ-साथ रॉकर रेड वैरिएंट में अब ब्लैक-आउट इंजन, एग्ज़ॉस्ट और कास्ट अलॉय व्हील्स मिलते हैं.
कीमत की जानकारी
|वैरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|रॉकर रेड – कास्ट अलॉय व्हील्स के साथ पूरी तरह काले रंग का इंजन
|रु.3,58,427
ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन – पारंपरिक स्पोक व्हील्स के साथ पॉलिश्ड इंजन
|रु.3,58,427
एपेक्स ग्रे – कास्ट अलॉय व्हील्स के साथ ब्लैक-आउट इंजन
|रु.3,80,921
|मिस्टर क्लीन - पारंपरिक स्पोक व्हील्स के साथ पॉलिश किया हुआ इंजन
|रु.3,87,667
इसमें वही पावरट्रेन बरकरार है
2026 मॉडल के पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसमें अभी भी 650cc का पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 46 bhp की ताकत और 52 Nm का अधिकतम टॉर्क बनाता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.
लोकप्रिय रॉयल एनफील्ड मॉडल्स
- रॉयल एनफील्ड हंटर 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 - 1.7 लाख
- रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.87 - 2.24 लाख
- रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.35 - 3.66 लाख
- रॉयल एनफील्ड बुलेट 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.63 - 2.08 लाख
- रॉयल एनफील्ड सुपर मेटियोर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 4.03 - 4.37 लाख
- रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.58 - 3.88 लाख
- रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.99 - 2.23 लाख
- रॉयल एनफील्ड बियर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.75 - 3.98 लाख
- रॉयल एनफील्ड बुलेट 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.65 लाख
- रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.65 - 3.79 लाख
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली C6एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.79 लाख
- रॉयल एनफील्ड गोवा क्लासिक 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.24 - 2.26 लाख
- रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.49 - 2.72 लाख
- रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.06 - 3.37 लाख
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.23 - 2.31 लाख
- रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.98 - 5.75 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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