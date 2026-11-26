प अपनी कार बाहर पार्क करते हैं, खिड़कियाँ बंद करते हैं और काम पर या बाज़ार चले जाते हैं. सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन कार के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है. यहाँ तक कि एक सामान्य धूप वाले दिन भी, कार के अंदर इतनी गर्मी हो सकती है कि रोज़मर्रा की कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं.

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ज़्यादातर लोग अपना फ़ोन और वॉलेट साथ ले जाना याद रखते हैं, लेकिन छोटी-मोटी चीज़ें अक्सर पीछे छूट जाती हैं. दरवाज़े की जेब में रखा लाइटर, सीट के नीचे रखा डिओडोरेंट कैन या सेंटर कंसोल में रखा पावर बैंक शायद कोई समस्या न लगे. हालाँकि, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर इनमें से कुछ चीज़ें लीक हो सकती हैं, फट सकती हैं या उनमें आग लग सकती है. यहाँ रोज़मर्रा की ऐसी पाँच चीज़ें दी गई हैं, जिन्हें आपको खड़ी हुई कार के अंदर छोड़ने से बचना चाहिए.

1. डिस्पोज़ेबल लाइटर

डिस्पोजेबल लाइटर भले ही हानिरहित लगे, लेकिन इसमें दबाव के साथ ज्वलनशील गैस भरी होती है.

जब इसे किसी गर्म कार के अंदर छोड़ दिया जाता है, तो गैस फैलने लगती है और इसके प्लास्टिक कवर के अंदर दबाव बढ़ जाता है. अगर दबाव बहुत ज्यादा हो जाए, तो लाइटर से गैस लीक हो सकती है, या वह चटक सकता है या फट सकता है. अगर बाहर निकलने वाली गैस किसी आग के स्रोत के संपर्क में आती है, तो इसमें आग लग सकती है.

यही वजह है कि सिगरेट लाइटर को डैशबोर्ड, ग्लवबॉक्स या दरवाज़े की जेब में छोड़ना एक बुरा विचार है. भले ही इसमें आग न लगे, लेकिन गर्मी से इसकी बाहरी परत (केसिंग) को नुकसान पहुँच सकता है, जिससे बाद में इसका इस्तेमाल करना असुरक्षित हो सकता है.

आपको क्या करना चाहिए? कार पार्क करते समय डिस्पोजेबल लाइटर को बाहर निकाल लें. इन्हें कभी भी डैशबोर्ड पर या विंडस्क्रीन के पास न छोड़ें, जहाँ इन पर सीधी धूप पड़ सकती है.

2. एरोसोल स्प्रे और डिओडोरेंट

क्या आप अपनी कार में डिओडोरेंट, बॉडी स्प्रे या एयर फ्रेशनर रखते हैं? बेहतर होगा कि आप इन्हें बाहर निकाल दें. ज़्यादातर एयरोसोल कैन में दबाव के साथ भरी सामग्री और एक प्रोपेलेंट होता है, जो प्रोडक्ट को स्प्रे करने में मदद करता है. कुछ में ज्वलनशील (आसानी से आग पकड़ने वाले) पदार्थ भी होते हैं. जब कैन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसके अंदर का दबाव बढ़ जाता है.

इससे कैन लीक हो सकता है या, बहुत ज़्यादा गर्म होने पर, फट भी सकता है. अगर इसके अंदर मौजूद चीज़ें ज्वलनशील हैं, तो इनसे आग लगने का ख़तरा भी हो सकता है. डिओडोरेंट को आगे की सीट के नीचे या ग्लवबॉक्स के अंदर रखने से वह सुरक्षित नहीं हो जाता. ये जगहें भी बहुत ज़्यादा गर्म हो सकती हैं.

आपको क्या करना चाहिए? अपने डिओडोरेंट या बॉडी स्प्रे को हमेशा कार में रखने के बजाय, उसे अपने साथ रखें. साथ ही, कैन पर छपे स्टोरेज निर्देशों को भी देख लें.

3. पावर बैंक और लिथियम-आयन बैटरी

यात्रा के दौरान पावर बैंक काफी काम आते हैं, लेकिन इन्हें किसी गर्म कार के अंदर छोड़ना सही नहीं है. ज़्यादातर पावर बैंक में लिथियम-आयन या लिथियम-पॉलिमर बैटरी का इस्तेमाल होता है. ये बैटरी ज़्यादा तापमान के प्रति संवेदनशील होती हैं. बहुत ज़्यादा गर्मी से इनके अंदर के सेल खराब हो सकते हैं, ये फूल सकते हैं या इनमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है.

गंभीर मामलों में, खराब हुई बैटरी 'थर्मल रनअवे' (thermal runaway) जैसी स्थिति में जा सकती है. इसमें बैटरी बहुत तेज़ी से गर्म होने लगती है और उससे धुआं, लपटें और गर्म गैसें निकल सकती हैं। ऐसी आग को काबू में करना मुश्किल हो सकता है. अगर पावर बैंक पहले से ही खराब है, फूल गया है, खराब तरीके से बना है, या लंबे समय तक सीधी धूप में रखा रहा है, तो खतरा और भी बढ़ जाता है.

आपको क्या करना चाहिए? कार से बाहर मोटरसाइकिलें अपने पावर बैंक, फोन की अतिरिक्त बैटरी और अन्य पोर्टेबल बैटरी वाले सामान अपने साथ ले लें. बहुत अधिक गर्मी में, खड़ी गाड़ी के अंदर चार्ज करने से रोकें.

4. क्लीयर प्लास्टिक की पानी की बोतलें

कार में छोड़ी गई पानी की बोतल देखने में भले ही खतरनाक न लगे, लेकिन सीधी धूप पड़ने पर इसका आकार और स्थिति आग लगने का खतरा पैदा कर सकती है. कुछ खास स्थितियों में, पानी से भरी एक पारदर्शी और घुमावदार बोतल एक 'मैग्निफाइंग लेंस' (आवर्धक लेंस) की तरह काम कर सकती है। यह सूरज की रोशनी को कार के अंदर मौजूद सीट, कपड़े या किसी अन्य चीज़ के एक छोटे से हिस्से पर केंद्रित कर सकती है.

अगर सूरज की रोशनी काफी देर तक एक ही जगह पर केंद्रित रहे, तो यह उस सतह को बहुत गर्म कर सकती है, जिससे वह जल सकती है या उसमें आग भी लग सकती है. ऐसा हर पानी की बोतल के साथ नहीं होता है. यह खतरा बोतल के आकार, कार के अंदर सूरज की रोशनी कैसे आ रही है और बोतल कहाँ रखी गई है, इस बात पर निर्भर करता है.

आपको क्या करना चाहिए? पानी की पारदर्शी बोतलों को डैशबोर्ड, सीटों या ऐसी किसी भी जगह पर न छोड़ें जहाँ सीधी धूप पड़ती हो. कार से बाहर निकलते समय इन्हें अपने साथ ले जाएँ.

5. चश्मे, धूप के चश्मे और शीशा

डैशबोर्ड पर छोड़ा गया चश्मा भी एक समस्या पैदा कर सकता है. कुछ खास घुमावदार लेंस सूरज की रोशनी को एक छोटी सी जगह पर केंद्रित (फोकस) कर सकते हैं, जिससे डैशबोर्ड, सीट का कपड़ा या कागज जैसी आस-पास की चीजें गर्म हो सकती हैं. शीशे और रोशनी को परावर्तित करने वाली अन्य चीजें भी सूरज की रोशनी को एक ही जगह पर केंद्रित कर सकती हैं. अगर यह केंद्रित रोशनी काफी देर तक एक ही जगह पर पड़ती रहे, तो इससे चीजें जल सकती हैं या उन्हें नुकसान पहुँच सकता है.

हर चश्मे या शीशे के साथ जोखिम एक जैसा नहीं होता है. फिर भी, इन्हें घंटों तक सीधी धूप में रखने से बचना ही बेहतर है. कैबिन का तापमान बहुत अधिक होने पर भी चश्मे के कुछ फ्रेम और लेंस की कोटिंग को नुकसान पहुँच सकता है.

आपको क्या करना चाहिए? अपने चश्मे को उसके केस में रखें और किसी छायादार जगह पर रखें. उन्हें डैशबोर्ड पर या विंडस्क्रीन के पास न छोड़ें.

गर्म कार में और कौन सी चीजें नहीं छोड़नी चाहिए?

इन पाँच चीज़ों के अलावा, रोज़मर्रा की कुछ अन्य चीज़ें भी केबिन के उच्च तापमान से प्रभावित हो सकती हैं.

आइटम क्या हो सकता है सिगरेट के पैकेट और माचिस गर्मी से अंदर की सामग्री खराब हो सकती है, जबकि माचिस को आग लगने के स्रोतों से दूर रखना चाहिए दवाइयाँ गर्मी उनकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों बैटरी और आंतरिक पुर्जे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं हैंड सैनिटाइज़र एल्कोहॉल-आधारित उत्पाद ज्वलनशील होते हैं दबावयुक्त कंटेनर उच्च तापमान आंतरिक दबाव बढ़ा सकता है

इस सूची में शामिल हर चीज़ सिर्फ इसलिए आग नहीं पकड़ लेगी क्योंकि उसे कार के अंदर छोड़ दिया गया है. हालाँकि, गर्मी से इन्हें नुकसान पहुँच सकता है या ये इस्तेमाल के लिए असुरक्षित हो सकती हैं.

आप खड़ी कार के अंदर आग लगने से कैसे रोक सकते हैं?

कुछ आसान आदतें आग लगने या गर्मी से होने वाले नुकसान के जोखिम को कम कर सकती हैं.

आसानी से आग पकड़ने वाली चीजें हटाएं: लाइटर, स्प्रे के डिब्बे और अल्कोहल वाले उत्पाद कार में छोड़ने के बजाय अपने साथ ले जाएं.

लाइटर, स्प्रे के डिब्बे और अल्कोहल वाले उत्पाद कार में छोड़ने के बजाय अपने साथ ले जाएं. पावर बैंक कार में न छोड़ें: पोर्टेबल बैटरी को सीधी धूप और ज्यादा गर्मी से दूर रखें.

पोर्टेबल बैटरी को सीधी धूप और ज्यादा गर्मी से दूर रखें. छांव में कार पार्क करें: जहां तक संभव हो, कार को ढकी हुई पार्किंग या छायादार जगह पर खड़ा करें.

जहां तक संभव हो, कार को ढकी हुई पार्किंग या छायादार जगह पर खड़ा करें. सनशेड का इस्तेमाल करें: विंडस्क्रीन पर सनशेड लगाने से कार के अंदर सीधी धूप आने से कम होती है। हालांकि, इससे कार पूरी तरह ठंडी नहीं रहती.

विंडस्क्रीन पर सनशेड लगाने से कार के अंदर सीधी धूप आने से कम होती है। हालांकि, इससे कार पूरी तरह ठंडी नहीं रहती. डैशबोर्ड और सीटों की जांच करें: कार छोड़ने से पहले देखें कि डैशबोर्ड या सीटों पर कोई बोतल, कांच का सामान या दूसरी चीज सीधी धूप में तो नहीं रखी है.

कार छोड़ने से पहले देखें कि डैशबोर्ड या सीटों पर कोई बोतल, कांच का सामान या दूसरी चीज सीधी धूप में तो नहीं रखी है. बिजली की वायरिंग सही रखें: खराब तारों, ढीले कनेक्शन और खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच किसी अच्छे मैकेनिक से करवाएं.

अगर आपको अपनी कार के अंदर धुआं या आग दिखाई दे, तो आपको क्या करना चाहिए?

अगर आपको अपनी खड़ी कार से धुआं, जलने की गंध या आग की लपटें दिखाई दें, तो अंदर झुककर जांच करने की कोशिश न करें. गाड़ी से दूर हट जाएं और बाकी लोगों को भी सुरक्षित दूरी पर रखें. अगर आग की लपटें दिखें, तो भारत में फायर सर्विस को 101 पर या इमरजेंसी सेवाओं को 112 पर कॉल करें.

अगर आपको लगे कि इंजन वाले हिस्से में आग लगी है, तो बोनट न खोलें, क्योंकि अंदर और ऑक्सीजन जाने से आग और भड़क सकती है. लिथियम-आयन बैटरी में लगी आग को खुद बुझाने की कोशिश न करें. अगर आग गाड़ी के अंदर (केबिन में) लगी है, तो अपना सामान निकालने के लिए वापस गाड़ी के अंदर न जाएं.

गाड़ी पार्क करते समय इन चीज़ों को पीछे न छोड़ें

लाइटर, डिओडोरेंट कैन या पावर बैंक जैसी चीज़ें शायद चिंता की बात न लगें. लेकिन खड़ी कार के अंदर, तेज़ तापमान के कारण ये आम चीज़ें भी खतरनाक साबित हो सकती हैं. अपनी कार से निकलने से पहले सीटों, डैशबोर्ड, दरवाज़े की जेबों और ग्लवबॉक्स को चेक करने की आदत डाल लें. ऐसी कोई भी चीज़ बाहर निकाल लें जिसमें आग लग सकती है, दबाव (प्रेशर) बन सकता है या जो गर्मी से खराब हो सकती है. कार लॉक करने से पहले एक बार चेक कर लेने से आप आगे आने वाली किसी बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं.