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नई लेक्सस TZ इलेक्ट्रिक एसयूवी को किया गया पेश, तीन-रो वाली एसयूवी से मिलेगी 530 किमी तक की रेंज

लेक्सस की पहली तीन-रो वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी, टोयोटा हाईलैंडर ईवी के साथ अपने आधारभूत ढांचे को साझा करती है, जिसको इस साल की शुरुआत में किया गया था.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 7, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • दो बैटरी विकल्प मिलेंगे - 76.96 किलोवाट-घंटे और 95.82 किलोवाट-घंटे
  • डुअल मोटर AWD संयुक्त रूप से 402 bhp की ताकत पैदा करती है
  • 22 kW AC और 150 kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है

टोयोटा हाईलैंडर बीईवी के लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद लेक्सस ने अपनी पहली तीन-रो वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी पेश की है. टोयोटा की सिस्टर मॉडल मानी जाने वाली, बिल्कुल नई टीजेड की लंबाई 5 मीटर से अधिक है, जो इसे टोयोटा की वैश्विक लाइन-अप में RX से ऊपर रखती है, और इसका व्हीलबेस 3,050 मिमी तक फैला हुआ है.

 

नई लेक्सस TZ: बाहरी डिज़ाइन

Lexus TZ SUV 1

टोयोटा की तुलना में लेक्सस ने TZ में शीट मेटल में व्यापक बदलाव किए हैं, हालांकि ग्लास हाउस और सिल्हूट अभी भी समान हैं. सामने की तरफ, TZ में एक संलग्न स्पिंडल ग्रिल है जिसके दोनों ओर इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल आइब्रो के साथ सी-आकार के हेडलैंप लगे हैं. अन्य डिज़ाइन एलिमेंट्स में संलग्न ग्रिल के चारों ओर काले इंसर्ट, बम्पर के निचले हिस्से में एक आयताकार सेंट्रल एयर इनटेक और निचले बम्पर पर बढ़िया क्लैडिंग शामिल हैं.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा अगले 4-5 महीनों में XEV 9S का का बढ़ाएगी निर्माण

 

साइड्स की बात करें तो, लेक्सस ने TZ को अधिक चौकोर आकार देने की कोशिश की है, जिसमें आगे और पीछे उभरे हुए कोणीय फेंडर फ्लेयर्स हैं जो एक नरम शोल्डरलाइन से जुड़े हुए हैं. दरवाजों के निचले हिस्सों पर क्लैडिंग का उपयोग भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है.

Lexus TZ SUV 2

पीछे की तरफ, TZ में स्प्लिट लाइटिंग सेटअप देखने को मिलती है, जिसमें बीच में एक इल्यूमिनेटेड लेक्सस लोगो वाला LED लाइटबार और टेलगेट के निचले हिस्से में L-आकार की सेकेंडरी लाइटें लगी हैं. नंबर प्लेट बम्पर पर लगी है, जिसके निचले हिस्से में काले रंग की क्लैडिंग का भी खास इस्तेमाल किया गया है.

 

लेक्सस TZ: कैबिन डिजाइन और तकनीक

अंदर से देखने पर, TZ में नई हाईलैंडर के कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स मिलते-जुलते नज़र आते हैं, जिनमें एक अलग से लगा हुआ 14-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन और नीचे की ओर लगे सेंट्रल एयर-कंडीशनिंग वेंट शामिल हैं, हालांकि इसका पूरा डिज़ाइन काफ़ी अलग है. डैशबोर्ड में तीन अलग-अलग सेक्शन - ऊपरी, मध्य और निचला - वाला लेयर्ड डिज़ाइन है.

Lexus TZ SUV 3

ऊपरी हिस्से डोर कार्ड के साथ कॉकपिट के चारों ओर लिपटा हुआ है, जबकि मध्य भाग में टचस्क्रीन और 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे एलिमेंट्स एक हुड वाले पैनल के भीतर स्थित हैं. ड्राइवर और यात्री की तरफ के एयर कंडीशनिंग वेंट जालीदार पैनल के पीछे छिपे हुए हैं. नीचे की ओर एक शेल्फ जैसी संरचना में लेक्सस के खास छिपे हुए टच-सेंसिटिव बटन हैं जो वाहन बंद होने पर बार में गायब हो जाते हैं.

 

TZ मॉडल में छह सीटों का मानक लेआउट है जिसमें कैप्टन चेयर और वेंटिलेशन की सुविधा है, साथ ही दूसरी रो में पावर से चलने वाले फुटरेस्ट भी हैं. तीसरी रो तक आसानी से पहुंचने के लिए सीटों को एक टच से मोड़ने की सुविधा भी दी गई है.

Lexus TZ SUV 4

फीचर्स की बात करें तो, आगे की सीटें पावर एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड हैं, साथ ही यात्री की तरफ अतिरिक्त आराम के लिए पावर से चलने वाला फुटरेस्ट भी दिया गया है। इसमें मल्टीज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल है जिसमें पीछे बैठे यात्रियों के लिए अलग ज़ोन है, सभी रो में हीटेड सीटें हैं, 21 स्पीकर वाला मार्क लेविंसन साउंड सिस्टम है और लेक्सस का ADAS सेफ्टी नेट जैसी कई अन्य तकनीकें भी मौजूद हैं.

 

लेक्सस TZ पावरट्रेन

TZ मॉडल में भी इसके सिस्टर मॉडल की तरह ही बैटरी के विकल्प दिए गए हैं, यानी 76.96 kWh या 95.82 kWh की बैटरी, जो 530 किमी तक की रेंज देती है. इसमें ऑल-व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड है और खरीदारों को रियर-व्हील स्टीयरिंग का विकल्प भी मिलता है. इलेक्ट्रिक मोटर दोनों एक्सल पर लगी हैं, जो 224 bhp की अधिकतम ताकत और 268.6 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करती हैं, जबकि कुल सिस्टम आउटपुट 402 bhp है. लेक्सस का दावा है कि यह SUV 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 5.4 सेकंड में पकड़ लेती है - बड़ी बैटरी पैक के साथ 2630 किलोग्राम वजन वाली SUV के लिए यह प्रदर्शन बुरा नहीं है.

Lexus TZ SUV 5

चार्जिंग की बात करें तो, TZ 22 kW AC फास्ट चार्जिंग और 150 kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. बाद वाली चार्जिंग से बैटरी लगभग 35 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज हो जाती है. TZ बाजार के अनुसार अलग-अलग चार्जिंग मानकों को भी सपोर्ट करेगा, जिनमें CCS, CHAdeMO और NACS शामिल हैं.

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