लेक्सस LFA को इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार कॉन्सेप्ट के रूप में किया गया पेश
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 5, 2025
हाइलाइट्स
- LFA कॉन्सेप्ट नई टोयोटा जीआर जीटी पर आधारित एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक सुपर स्पोर्ट्स कार को दिखाती है
- ड्राइवर-सेंट्रिक न्यूनतम कैबिन मिलता है
- पावरट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है
लेक्सस LFA वापस आ गई है, लेकिन शायद उस तरह नहीं जैसा कई उत्साही लोग चाहते थे. हालाँकि इस प्रतिष्ठित मूल कार को यामाहा द्वारा सह-विकसित और दमदार V10 इंजन के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, लेकिन नए कॉन्सेप्ट में इंजन ही नहीं है – यह इलेक्ट्रिक है. पिछले साल मूल रूप से लेक्सस स्पोर्ट कॉन्सेप्ट के रूप में प्रदर्शित, लेक्सस ने अब अपने GT कॉन्सेप्ट को एक नया नाम दिया है – LFA कॉन्सेप्ट.
लेक्सस स्पोर्ट कॉन्सेप्ट में देखने में कुछ भी बदला हुआ नहीं दिखता, बॉडी लाइन्स, व्हील डिज़ाइन और लाइट क्लस्टर, सभी पहले जैसे ही हैं. लेक्सस ने अब अपनी स्पोर्ट्स कार कॉन्सेप्ट के आयामों का खुलासा किया है, जो 4690 मिमी लंबा, 2040 मिमी चौड़ा और 1195 मिमी ऊँचा है। इसका व्हीलबेस 2725 मिमी है.
कैबिन की बात करें तो, तस्वीरें एक ड्राइवर-सेट्रिक, न्यूनतम दो-सीट वाला कैबिन दिखाती हैं जिसमें योक-स्टाइल स्टीयरिंग है – जो स्टीयर-बाय-वायर तकनीक का सुझाव देता है जिसके पीछे एक ट्राई-स्क्रीन डिस्प्ले है जो ड्राइवर को सभी ज़रूरी जानकारी देता है. ड्राइवर से जुड़े सभी ज़रूरी कंट्रोल स्टीयरिंग पर या स्टीयरिंग कॉलम पर आसानी से इस्तेमाल के लिए दिए गए हैं.
यांत्रिक पक्ष की बात करें तो, लेक्सस का कहना है कि LFA कॉन्सेप्ट नई टोयोटा जीआर जीटी के समान ही फुल-एल्यूमीनियम बॉडी संरचना पर आधारित है, इस कॉन्सेप्ट के साथ दावा किया गया है कि यह ‘उच्च-स्तरीय ड्राइविंग प्रदर्शन का एक कॉम्बिनेशन देती है, जो जीआर जीटी और जीआर जीटी3 से उपजा है.’ पूर्ण-इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन की उपस्थिति की पुष्टि के अलावा कोई पावरट्रेन विवरण नहीं दिया गया है.
यह भी पढ़ें: जापान मोबिलिटी शो 2025: लेक्सस LS 6-व्हील वैन के कॉन्सेप्ट के साथ कंपनी ने भविष्य की लग्जरी MPV की झलक दिखाई
"LFA" मॉडल का नाम केवल पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाले वाहनों तक ही सीमित नहीं है. यह एक ऐसे वाहन का प्रतीक है जिसमें ऐसी तकनीकें समाहित हैं जिन्हें इसके इंजीनियरों को संरक्षित करके अगली पीढ़ी को सौंपना चाहिए. अतीत से भविष्य तक: लेक्सस LFA कॉन्सेप्ट इस बात का प्रमाण है कि कैसे लेक्सस स्पोर्ट्स कारों और कार निर्माण के ज्ञान के मूल्य को संरक्षित और आगे बढ़ा रहा है ताकि उन्हें बरकरार रखा जा सके और विकसित किया जा सके," कंपनी का कहना है.
लेक्सस ने अभी तक अपनी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार के लॉन्च की समय-सीमा की पुष्टि नहीं की है, हालाँकि बाहरी डिज़ाइन निर्माण के काफी करीब दिख रहा है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का निर्माण अगले साल किसी समय शुरू हो जाएगा. यह देखना बाकी है कि यह इलेक्ट्रिक ही रहेगी या टोयोटा GR GT के V8 मॉडल की तरह ही होगी.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- किया सेल्टोसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 21 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 10, 2025
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
- फॉक्सवैगन टी-रॉकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 23, 2025
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 25, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 29, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 30, 2025
- स्कोडा कॉमिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स