महिंद्रा अगले 4-5 महीनों में XEV 9S का का बढ़ाएगी निर्माण

मांग को पूरा करने के लिए महिंद्रा आने वाले महीनों में XEV 9S का निर्माण बढ़ाने पर विचार करेगी. इंग्लो प्लेटफॉर्म पर आधारित महिंद्रा की तीसरी इलेक्ट्रिक एसयूवी, 9S को भारत में 2025 के अंत में लॉन्च किया गया था और इसकी डिलेवरी 2026 की शुरुआत में शुरू हुई थी. एसयूवी की मांग में काफी वृद्धि देखी गई है, महिंद्रा का कहना है कि उसे वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में एसयूवी के लिए 7,400 ऑर्डर मिले थे. हालांकि, कंपनी ने स्वीकार किया है कि इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण को बढ़ाने के लिए उसे क्षमता संबंधी बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है.

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वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में अपनी बॉर्न इलेक्ट्रिक सीरीज की बिक्री के नतीजों की घोषणा के अवसर पर बोलते हुए, महिंद्रा एंड महिंद्रा के कार्यकारी निदेशक और सीईओ (ऑटो और कृषि क्षेत्र) राजेश जेजुरिकर ने कहा, “प्रतिशत में सटीक आंकड़े दिए बिना, मोटे तौर पर कहें तो, सबसे ज्यादा बिक्री 9S की है, उसके बाद 9e की और फिर BE 6 की. फिलहाल, 9S की निर्माण क्षमता को बढ़ाने में हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, और हम अगले 4-5 महीनों में इस समस्या को कुछ हद तक सुलझा लेंगे.”

महिंद्रा के अपने आंकड़ों के अनुसार, कंपनी की वर्तमान में अधिकतम निर्माण क्षमता 2027 के अंत तक 8,000 यूनिट प्रति माह है, हालांकि जेजुरिकर ने कहा कि वर्तमान निर्माण 6,000 यूनिट प्रति माह से थोड़ा अधिक है.

कंपनी का लक्ष्य 2027 के अंत तक निर्माण में प्रति माह 4,000 यूनिट की और वृद्धि करना है, जो मार्च 2027 तक संभव होगा. हालांकि, इस नई उपलब्ध क्षमता का उपयोग ब्रांड की चौथी इलेक्ट्रिक एसयूवी - BE.07 कॉन्सेप्ट के निर्माण वैरिएंट के लिए किया जाएगा, जो 2027 में आएगा और इसके बाद आने वाले किसी भी ईवी मॉडल के लिए भी किया जाएगा.

नागपुर में आगामी ग्रीनफील्ड परियोजना 2028 में ही चालू होगी, जिससे महिंद्रा की निर्माण क्षमता में प्रति वर्ष 5 लाख यूनिट की अतिरिक्त वृद्धि होगी.

CAFE III मानदंडों को पूरा करने में मदद के लिए महिंद्रा का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों की बाजार में 20% तक पैठ बनाना है

वर्तमान में 9.6% बाजार हिस्सेदारी के साथ, महिंद्रा इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बाजार में अपनी पैठ को और बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि कंपनी वित्त वर्ष 2028 से लागू होने वाले CAFE III मानदंडों को पूरा कर सके.

इस विषय पर बोलते हुए जेजुरिकर ने कहा, “CAFE III की अच्छी बात यह है कि अब यह टुकड़ों में है. इसलिए हमारी समझ यह है कि जैसा कि हमने पोर्टफोलियो की परिकल्पना की है, उसके आधार पर इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए, हमें 5 वर्षों की अवधि में 18 से 20% के बीच का लक्ष्य हासिल करना होगा.”

जेजुरिकर ने आगे कहा कि पिछले दो महीनों में उसकी इलेक्ट्रिक वाहनों की बाजार में पैठ 11% से अधिक हो गई है, और मार्च 2027 तक इसे 13 से 15% तक पहुंचाने का लक्ष्य है. कंपनी ने पुष्टि की है कि 16 मॉडलों की एक नई श्रृंखला के तहत 2031 तक 6 नए मॉडलों के साथ उसकी BEV रेंज का विस्तार होगा.