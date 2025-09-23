पत्रिकायूज़्ड कार्स
बजाज पल्सर 150, RS200, NS200 की कीमतें रु.23,000 तक कम हुईं

बजाज ने एक बंडल योजना की घोषणा की है जिसमें जीएसटी लाभ और अतिरिक्त त्यौहारी ऑफर शामिल हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 23, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • RS 200 को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है
  • संयुक्त योजना में बीमा लाभ भी शामिल हैं
  • ज़्यादातर पल्सर मॉडल इसमें शामिल हैं

बजाज ऑटो ने अपनी पूरी एंट्री-लेवल पल्सर रेंज पर फेस्टिव ऑफर की घोषणा की है, साथ ही सरकार ने 350 सीसी से कम क्षमता वाली बाइक्स पर जीएसटी दर कम करने का भी फैसला किया है. जीएसटी में कटौती से होने वाली बचत के अलावा, बजाज प्रोसेसिंग फीस और बीमा पर छूट की पेशकश कर रहा है, जिससे खरीदारों को कुल मिलाकर और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा.

 

यह भी पढ़ें: बजाज चेतक का फिर शुरु हुआ निर्माण

Bajaj Pulsar N 125 m2

बजाज ने "हैट्रिक ऑफर" नाम से एक ऑफर शुरू किया है, जिसमें खरीदारों के लिए तीन फायदे शामिल हैं: जीएसटी में छूट का पूरा लाभ, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, और अतिरिक्त बीमा लाभ. कंपनी ने इस रेंज के लिए राज्यवार कीमतें भी जारी की हैं, और कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में खरीदारों को ज़्यादा बचत का मौका मिल रहा है.

मॉडल का नामजीएसटी के फायदा

पीएफ सेविंग्स +

 इंश्योरेंस

टोटल सेविंग
पल्सर 125रु.8,488रु.3,000रु.11,488
एनएस 125 रु.16,597रु.3,400रु.19,997
पल्सर 150 रु.11,348रु.4,000रु.15,348
एनएस 160रु.13,087रु.4,600रु.17,687
एनएस 200रु.13,985रु.4,900रु.18,885
आरएस 200रु.17,367रु.6,100रु.23,467

इसे यूँ कहें कि कर्नाटक में बजाज पल्सर RS 200 खरीदने पर ग्राहक रु.23,467 तक की बचत कर सकता है, जो इस लाइनअप का सबसे बड़ा लाभ है. इसमें से रु.17,367 जीएसटी में कटौती से मिलते हैं, जबकि बाकी रु.6,100 प्रोसेसिंग शुल्क में छूट और बीमा लाभों के कारण मिलते हैं.

2025 Bajaj Pulsar RS 200 Launched In India At Rs 1 84 Lakh Gets Slipper Clutch New Digital Dash

पल्सर के अन्य मॉडल भी इस बचत का हिस्सा हैं. उदाहरण के लिए, पल्सर NS200 पर GST से संबंधित रु.13,985 की छूट के साथ-साथ छूट शुल्क और बीमा लाभों से रु.4,900 की अतिरिक्त छूट भी मिलती है. इस तरह बाइक पर कुल बचत रु.18,885 हो जाती है.

मॉडल

एक्स-शोरूम कीमत 

(प्री-जीएसटी, कर्नाटका)

टोटल बचत

(जीएसटी मिलाकर  

बाकी दूसरे फायदे)

पल्सर 125रु.93,376रु.11,488
पल्सर NS125रु.1.12 लाखरु.19,997
पल्सर 150रु.1.22 लाखरु.15,348
पल्सर NS160रु.1.29 लाखरु.17,687
पल्सर NS200रु.1.43 लाखरु.18,885
पल्सर RS200रु.1.85 लाखरु.23,467
# Bajaj Pulsar 150# Bajaj Pulsar RS200# Bajaj Pulsar NS160# Bajaj Pulsar NS 200# Bajaj Pulsar NS 125# Bajaj Pulsar NS 125 ABS# GST on Bajaj Bikes# Bajaj Motorcycles# Bikes# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

