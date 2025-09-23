बजाज पल्सर 150, RS200, NS200 की कीमतें रु.23,000 तक कम हुईं

बजाज ऑटो ने अपनी पूरी एंट्री-लेवल पल्सर रेंज पर फेस्टिव ऑफर की घोषणा की है, साथ ही सरकार ने 350 सीसी से कम क्षमता वाली बाइक्स पर जीएसटी दर कम करने का भी फैसला किया है. जीएसटी में कटौती से होने वाली बचत के अलावा, बजाज प्रोसेसिंग फीस और बीमा पर छूट की पेशकश कर रहा है, जिससे खरीदारों को कुल मिलाकर और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा.

यह भी पढ़ें: बजाज चेतक का फिर शुरु हुआ निर्माण

बजाज ने "हैट्रिक ऑफर" नाम से एक ऑफर शुरू किया है, जिसमें खरीदारों के लिए तीन फायदे शामिल हैं: जीएसटी में छूट का पूरा लाभ, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, और अतिरिक्त बीमा लाभ. कंपनी ने इस रेंज के लिए राज्यवार कीमतें भी जारी की हैं, और कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में खरीदारों को ज़्यादा बचत का मौका मिल रहा है.

मॉडल का नाम जीएसटी के फायदा पीएफ सेविंग्स + इंश्योरेंस टोटल सेविंग पल्सर 125 रु.8,488 रु.3,000 रु.11,488 एनएस 125 रु.16,597 रु.3,400 रु.19,997 पल्सर 150 रु.11,348 रु.4,000 रु.15,348 एनएस 160 रु.13,087 रु.4,600 रु.17,687 एनएस 200 रु.13,985 रु.4,900 रु.18,885 आरएस 200 रु.17,367 रु.6,100 रु.23,467

इसे यूँ कहें कि कर्नाटक में बजाज पल्सर RS 200 खरीदने पर ग्राहक रु.23,467 तक की बचत कर सकता है, जो इस लाइनअप का सबसे बड़ा लाभ है. इसमें से रु.17,367 जीएसटी में कटौती से मिलते हैं, जबकि बाकी रु.6,100 प्रोसेसिंग शुल्क में छूट और बीमा लाभों के कारण मिलते हैं.

पल्सर के अन्य मॉडल भी इस बचत का हिस्सा हैं. उदाहरण के लिए, पल्सर NS200 पर GST से संबंधित रु.13,985 की छूट के साथ-साथ छूट शुल्क और बीमा लाभों से रु.4,900 की अतिरिक्त छूट भी मिलती है. इस तरह बाइक पर कुल बचत रु.18,885 हो जाती है.