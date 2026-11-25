अपनी वैश्विक शुरुआत के कई महीनों बाद, बेंटले की पहली इलेक्ट्रिक SUV अगले साल भारत में लॉन्च होने वाली है. PTI के अनुसार, बेंटले के CEO और चेयरमैन फ्रैंक-स्टेफेन वालिसर ने पुष्टि की है कि यह इलेक्ट्रिक SUV 2027 में CBU रूट के जरिए भारत में लॉन्च की जाएगी.

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पोर्श कायेन इलेक्ट्रिक के साथ अपनी तकनीक साझा करने वाली, टॉर्कल (Torcal) में स्टैंडर्ड तौर पर डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव पावरट्रेन दिया गया है. इसमें चुनने के लिए दो वर्ज़न हैं - स्टैंडर्ड वर्ज़न और परफॉरमेंस पर ज़्यादा ज़ोर देने वाला 'S' वर्ज़न. स्टैंडर्ड वर्ज़न 810 bhp की ताकत और 1194 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जिससे यह 3.4 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 250 kmph है. 'लॉन्च कंट्रोल' (Launch Control) चालू होने पर, टॉर्कल S की पावर बढ़कर 875 bhp और टॉर्क 1,350 Nm हो जाता है, जिससे यह सिर्फ 2.9 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार तक पहुँच सकती है. टॉर्कल S की टॉप स्पीड 260 kmph है.

स्टैंडर्ड तौर पर, टॉर्कल में 113 kWh का बैटरी पैक मिलता है और यह 800V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर पर काम करता है. बेंटले का दावा है कि इसकी अधिकतम WLTP रेंज 600 km तक है. 400 kW के चार्जर का इस्तेमाल करके, बैटरी को 16 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि सात मिनट में 161 km की रेंज जोड़ी जा सकती है (ऐसा दावा किया गया है).

अन्य समकालीन बेंटले कारों की तुलना में, 'टोरकल' (Torcal) का फ्रंट एंड थोड़ा अधिक चौकोर है और इसमें जाने-पहचाने गोल हेडलैंप डिज़ाइन को हटा दिया गया है. इस EV में एक बंद ग्रिल दी गई है, जो चमकते हुए क्रिस्टल डायमंड्स से बनी है. स्टैंडर्ड मॉडल में इन डायमंड्स के बीच का हिस्सा साफ (पारदर्शी) है, जबकि 'S' मॉडल में ये डायमंड्स काले रंग से भरे हुए हैं। ग्रिल के चारों ओर रोशनी है, और मुख्य हेडलैंप के ऊपर 'डे-टाइम रनिंग लैंप' (DRL) लगाए गए हैं.

पिछले हिस्से में, डिज़ाइन की खास बातों में एक उभरा हुआ रियर हंच और पतले आयताकार टेल लैंप शामिल हैं, जिनके अंदर डायमंड-पैटर्न वाले डिज़ाइन दिए गए हैं.

कैबिन में बेंटले की जानी-पहचानी शैली देखने को मिलती है, जिसमें डैशबोर्ड पर ब्रांड का 'विंग' (पंख) से प्रेरित डिज़ाइन बरकरार है. सेंटर कंसोल और स्टीयरिंग व्हील पर फिजिकल कंट्रोल दिए गए हैं, जबकि पूरे कैबिन में लेदर, लकड़ी, एल्युमिनियम और ऊन का इस्तेमाल किया गया है. कुछ चीजें, जैसे कि घुमावदार OLED सेंट्रल टचस्क्रीन, 'कायेन इलेक्ट्रिक' (Cayenne Electric) जैसी ही हैं.

PTI