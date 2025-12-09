यूरोप स्पेक सिट्रॉएन e-C3 ईवी भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
किया सेल्टोस 2026सिट्रॉन New Aircrossएमजी जेडएस एचईवीफॉक्सवैगन New T-Roc
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450ट्रायंफरॉयल एनफील्डयामाहा YZF R7बेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

यूरोप स्पेक सिट्रॉएन e-C3 ईवी भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी

यूरोपीय बाजारों के लिए ई-सी3 अपने भारतीय नाम के समान प्लेटफॉर्म पर आधारित है, लेकिन डिजाइन और तकनीक में कुछ खास अंतर है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 9, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • यूरोपीय कार का लुक काफ़ी अलग है और इसमें ज़्यादा तकनीक है
  • इसमें 44 kWh की बड़ी बैटरी और 111 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर है
  • संभवतः इसे पार्ट्स या तकनीक के टैस्टिंग के लिए आयात किया गया हैसंभवतः इसे पार्ट्स या तकनीक के टैस्टिंग के लिए आयात किया गया है

2023 में भारत में लॉन्च होने वाली सिट्रॉएन e-C3, भारतीय बाज़ार में कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार थी. यह इलेक्ट्रिक हैचबैक टाटा जैसी कंपनियों के अपने ज़्यादातर मुख्यधारा के विकल्पों जितनी सफल नहीं रही है, लेकिन कमर्शियल वाहन क्षेत्र में इसे अच्छी सफलता मिली है. अब, इसके यूरोपीय मॉडल को भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग करते हुए देखा गया है. इस यूरोपीय-स्पेक इलेक्ट्रिक कार को e-C3 भी कहा जाता है और यह भारतीय कार के प्लेटफ़ॉर्म के बदले हुए वैरिएंट पर आधारित है, जो यूरोपीय नियमों के अनुरूप है.

Citroen e C3 spied Euro spec 2

भारतीय कार की तुलना में, यूरोपीय ई-सी3 का डिज़ाइन काफ़ी अलग है, जिसमें एक सीधी ग्रिल, नया सिट्रॉएन लोगो और तीन-पीस वाले डे-टाइम रनिंग लैंप के साथ अनोखे सी-आकार के हेडलैंप हैं. पीछे की लाइटों में सी-आकार के लाइट गाइड भी हैं जो एक काली एप्लिक स्ट्रिप से जुड़े हैं. कैबिन भी भारतीय मॉडल से बहुत अलग है, जिसमें बिल्कुल नया डिज़ाइन है जिसमें एयर-कंडीशनिंग वेंट्स के ऊपर एक बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन लगा है, जबकि ड्राइवर को ऊपरी डैशबोर्ड में एक संकीर्ण डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले मिलता है.

 

यह भी पढ़ें: सिट्रॉएन एयरक्रॉस के 5-सीट वैरिएंट को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग मिली

 

पावरट्रेन की बात करें तो, यूरोपीय मॉडल वाली e-C3 में 44 kWh का बैटरी पैक और 111 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जिससे कार की रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा बताई गई है. वहीं, भारतीय मॉडल में 29.2 kWh की बैटरी और 56 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जिससे इसकी MIDC रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है.

Citroen e C3 spied Euro spec 1

मौजूदा स्थिति में, यूरो-स्पेक e-C3 के भारतीय बाज़ार में आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इस कार को, पूरी संभावना है कि किसी कंपनी ने तकनीक या कंपोनेंट्स के परीक्षण के लिए आयात किया होगा. इसके अलावा, यह देखते हुए कि यह मॉडल कर्नाटक में पंजीकृत है, तमिलनाडु में नहीं - सिट्रॉएन का मुख्यालय तमिलनाडु में है, हो सकता है कि इस कार को किसी कंपोनेंट निर्माता या सॉफ़्टवेयर सप्लायर ने कंपोनेंट्स या सॉफ़्टवेयर के परीक्षण के लिए आयात किया हो.

 

इस बीच, भारत-स्पेक कार को अपडेट किया जाना है क्योंकि सिट्रॉएन ने हाल के महीनों में अपनी भारत-निर्मित रेंज के बाकी हिस्सों में अपडेट जारी किए हैं.

# Citroen eC3 Electric# Citroen eC3 Electric Car# Citroen eC3# Citroen e-C3# Citroen e-C3 Europe# Citroen e-C3 EV# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9.0
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.9 लाख
    ₹ 17,693/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय सिट्रॉन मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • मूल मॉडल के लॉन्च के चार साल बाद, XUV700 फेसलिफ्ट एक नए नाम के साथ आएगी और इसमें हाल ही में लॉन्च हुई XEV 9S इलेक्ट्रिक एसयूवी से लिए गए कुछ संकेत भी होंगे.
    महिंद्रा XUV 7XO (XUV700 फेसलिफ्ट) 5 जनवरी को होगी लॉन्च, देखें पहली झलक
  • FADA के अनुसार, त्योहारी सीजन के लिए वाहनों का पंजीकरण अक्टूबर 2025 में समाप्त हो रहा है, जबकि पिछले साल नवंबर 2024 में यह आंकड़ा बढ़ा है.
    नवंबर 2025 में GST लाभ, डिस्काउंट ऑफर से त्योहारी सीजन के बाद भी बिक्री बढ़ी; ऑटो उद्योग ने देखा 2% का फायदा
  • एक आश्चर्यजनक कदम के तहत टाटा ने नई सिएरा के सबसे महंगे वेरिएंट की कीमतों को कुछ और दिनों तक गुप्त रखने का निर्णय लिया है.
    टाटा सिएरा की वैरिएंट के हिसाब से कीमतें यहां जानें
  • नई LFA कॉन्सेप्ट नई टोयोटा जीआर जीटी पर आधारित एक फुल इलेक्ट्रिक सुपर स्पोर्ट्स कार को दिखाती है.
    लेक्सस LFA को इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार कॉन्सेप्ट के रूप में किया गया पेश
  • रेड बुल, टाटा मोटर्स के साथ हाल ही में हुए सहयोग के तहत टाटा हैरियर ईवी को कुछ चरम स्टंट से गुजार रहा है.
    टाटा हैरियर ईवी फोर्ड ने रेड बुल में ब्यास नदी पर किया एक्सट्रीम स्टंट
  • मूल मॉडल के लॉन्च के चार साल बाद, XUV700 फेसलिफ्ट एक नए नाम के साथ आएगी और इसमें हाल ही में लॉन्च हुई XEV 9S इलेक्ट्रिक एसयूवी से लिए गए कुछ संकेत भी होंगे.
    महिंद्रा XUV 7XO (XUV700 फेसलिफ्ट) 5 जनवरी को होगी लॉन्च, देखें पहली झलक
  • FADA के अनुसार, त्योहारी सीजन के लिए वाहनों का पंजीकरण अक्टूबर 2025 में समाप्त हो रहा है, जबकि पिछले साल नवंबर 2024 में यह आंकड़ा बढ़ा है.
    नवंबर 2025 में GST लाभ, डिस्काउंट ऑफर से त्योहारी सीजन के बाद भी बिक्री बढ़ी; ऑटो उद्योग ने देखा 2% का फायदा
  • एक आश्चर्यजनक कदम के तहत टाटा ने नई सिएरा के सबसे महंगे वेरिएंट की कीमतों को कुछ और दिनों तक गुप्त रखने का निर्णय लिया है.
    टाटा सिएरा की वैरिएंट के हिसाब से कीमतें यहां जानें
  • नई LFA कॉन्सेप्ट नई टोयोटा जीआर जीटी पर आधारित एक फुल इलेक्ट्रिक सुपर स्पोर्ट्स कार को दिखाती है.
    लेक्सस LFA को इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार कॉन्सेप्ट के रूप में किया गया पेश
  • रेड बुल, टाटा मोटर्स के साथ हाल ही में हुए सहयोग के तहत टाटा हैरियर ईवी को कुछ चरम स्टंट से गुजार रहा है.
    टाटा हैरियर ईवी फोर्ड ने रेड बुल में ब्यास नदी पर किया एक्सट्रीम स्टंट
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • यूरोप स्पेक सिट्रॉएन e-C3 ईवी भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी