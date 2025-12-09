यूरोप स्पेक सिट्रॉएन e-C3 ईवी भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी

2023 में भारत में लॉन्च होने वाली सिट्रॉएन e-C3, भारतीय बाज़ार में कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार थी. यह इलेक्ट्रिक हैचबैक टाटा जैसी कंपनियों के अपने ज़्यादातर मुख्यधारा के विकल्पों जितनी सफल नहीं रही है, लेकिन कमर्शियल वाहन क्षेत्र में इसे अच्छी सफलता मिली है. अब, इसके यूरोपीय मॉडल को भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग करते हुए देखा गया है. इस यूरोपीय-स्पेक इलेक्ट्रिक कार को e-C3 भी कहा जाता है और यह भारतीय कार के प्लेटफ़ॉर्म के बदले हुए वैरिएंट पर आधारित है, जो यूरोपीय नियमों के अनुरूप है.

भारतीय कार की तुलना में, यूरोपीय ई-सी3 का डिज़ाइन काफ़ी अलग है, जिसमें एक सीधी ग्रिल, नया सिट्रॉएन लोगो और तीन-पीस वाले डे-टाइम रनिंग लैंप के साथ अनोखे सी-आकार के हेडलैंप हैं. पीछे की लाइटों में सी-आकार के लाइट गाइड भी हैं जो एक काली एप्लिक स्ट्रिप से जुड़े हैं. कैबिन भी भारतीय मॉडल से बहुत अलग है, जिसमें बिल्कुल नया डिज़ाइन है जिसमें एयर-कंडीशनिंग वेंट्स के ऊपर एक बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन लगा है, जबकि ड्राइवर को ऊपरी डैशबोर्ड में एक संकीर्ण डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले मिलता है.

पावरट्रेन की बात करें तो, यूरोपीय मॉडल वाली e-C3 में 44 kWh का बैटरी पैक और 111 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जिससे कार की रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा बताई गई है. वहीं, भारतीय मॉडल में 29.2 kWh की बैटरी और 56 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जिससे इसकी MIDC रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है.

मौजूदा स्थिति में, यूरो-स्पेक e-C3 के भारतीय बाज़ार में आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इस कार को, पूरी संभावना है कि किसी कंपनी ने तकनीक या कंपोनेंट्स के परीक्षण के लिए आयात किया होगा. इसके अलावा, यह देखते हुए कि यह मॉडल कर्नाटक में पंजीकृत है, तमिलनाडु में नहीं - सिट्रॉएन का मुख्यालय तमिलनाडु में है, हो सकता है कि इस कार को किसी कंपोनेंट निर्माता या सॉफ़्टवेयर सप्लायर ने कंपोनेंट्स या सॉफ़्टवेयर के परीक्षण के लिए आयात किया हो.

इस बीच, भारत-स्पेक कार को अपडेट किया जाना है क्योंकि सिट्रॉएन ने हाल के महीनों में अपनी भारत-निर्मित रेंज के बाकी हिस्सों में अपडेट जारी किए हैं.